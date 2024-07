Pożar w budynku DPS w Poznaniu. Jedna osoba zginęła

- Obecnie właściwe służby sprawdzają co tak naprawdę się wydarzyło. Wiemy, że ten mieszkaniec chciał wrócić do budynku. W wyniku zaprószenia doznał rozległych obrażeń i niestety zmarł. W związku z tym, że ta osoba wjechała wózkiem do budynku musieliśmy rano ewakuować siedmiu mieszkańców z parteru budynku. Wszystkie te osoby są zabezpieczone, nie ma zniszczeń budynku, wszystkie systemy alarmowe zadziałały prawidłowo - mówi Jędrzej Solarski, wiceprezydent Poznania.