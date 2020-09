Pożar w budynku przedszkola w Lesznie - ewakuowano 50 osób, w tym dzieci

Ogień i dym pojawił się na parterze, tuż obok wejścia do obiektu.

- Usłyszeliśmy jakby trzaski i po chwili ostry zapach palonego plastiku - mówi nam jedna z osób pracujących w budynk

Biurowiec mieści się przy ul. 17 Stycznia niedaleko galerii Leszno. Na parterze działa przedszkole i sklep, a na wyższych piętrach znajduje się placówka edukacyjna.

- Doszło do pożaru elektrycznej tablicy rozdzielczej we wnętrzu budynku. Ugasiliśmy to z pomocą gaśnicy proszkowej i teraz wentylujemy nadciśnieniowo cały budynek. Konieczna była ewakuacja przedszkolaków i pracowników. Łącznie obiekt opuściło ponad 50 osób - mówi Jakub Stryjak ze straży pożarnej.