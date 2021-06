Pożar w szpitalu w Kościanie. Zmarła poparzona pacjentka. Kobieta podpaliła swoje łóżko? Prokuratura bada sprawę

Co wywołało pożar? Dyrekcja szpitala podejrzewa, że wznieciła go 57-letnia pacjentka.

I Dodaje: Nie zaobserwowaliśmy na monitoringu, by ktoś z pacjentów wszedł do sali, gdzie przebywała ta pacjentka i spowodował, ewentualnie wzniecenie pożaru. Myślimy, że ta chora to zrobiła, ale nie mamy pewności. Nie mamy monitoringu na samej sali chorych. Czekamy na ekspertyzę, jak to się wydarzyło. Pielęgniarki ją przeszukiwały, ale może udało jej się tę zapalniczkę gdzieś ukryć.

Jak poinformował dyrektor placówki, łóżko, które uległo spaleniu nie było elektryczne, nie mogło zatem dojść do zwarcia instalacji.

Prokuratura sprawdza, jak doszło do pożaru w szpitalu w Kościanie