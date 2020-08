Poznań: Czy Romowie pobili mężczyznę w centrum handlowym King Cross? Tak twierdzi świadek. Mężczyzna zwrócił im uwagę, że nie mają maseczek

Jowita Żołnowska, dyrektor Centrum Handlowego King Cross Marcelin zapewnia, że ochrona interweniowała: najpierw jeden z jej pracowników zawiadomił centrum ochrony, że w pasażu doszło do zajścia, następnie próbował uspokoić sytuację i pomóc poszkodowanej osobie. Wezwano na miejsce innych pracowników ochrony, patrol interwencyjny i policję, ochrona towarzyszyła dalej poszkodowanemu i przekazała go załodze pogotowia ratunkowego. Centrum, jak zapewnia pani dyrektor, chce być bezpiecznym miejscem do robienia zakupów, będzie współpracowało z policją w celu ustalenia sprawców zajścia.

To nie pierwszy taki przypadek w kraju: na początku sierpnia 44-letni mężczyzna znokautował ekspedientkę osiedlowego sklepu w Bydgoszczy, po tym, gdy zwróciła mu uwagę, że nie ma maseczki: mężczyzna obraził sprzedawczynię, gdy ta odmówiła jego obsługi, wyszedł ze sklepu i po chwili wrócił, by silnie uderzyć kobietę. Sprzedawczyni straciła przytomność, trafiła do szpitala, gdzie musiała mieć szyte usta. Sprawca pobicia został wytypowany przez policję, zatrzymany i trafił do aresztu.