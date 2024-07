Poznań Design Festiwal i przestrzenie wytchnienia w mieście. Pierwsze darmowe warsztaty już dziś!

Nowy wymiar odpoczynku w mieście

Letnia odsłona festiwalu

Lato z PDF to czas warsztatów otwartych dla wszystkich chętnych, którzy chcą aktywnie przyczynić się do kreowania przestrzeni wytchnienia w Poznaniu. Warsztaty te, prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin, umożliwią uczestnikom nie tylko zdobycie nowej wiedzy, ale również bezpośredni wpływ na kształt jesiennych wydarzeń festiwalowych.

Warsztaty - serce festiwalu

Dziś pierwsze darmowe warsztaty - sprawdź harmonogram

Czy można odnaleźć ciszę w przestrzeni miejskiej? Muzykoterapeutka Dominika Dopierała zaprosi warsztatowiczów do ćwiczeń z aktywnego słuchania i rozwinie czujność na dźwięki obecne w przestrzeni sesji. Ich lokalizowanie będzie wstępem do tworzenia kompozycji dźwiękowych rozmieszczonych w miejscu spotkania. Doświadczając brzmienia miasta, grupa weźmie udział w dyskusji na temat relacji dźwięku z przestrzenią, w której powstaje. Podczas sesji do dyspozycji jej uczestników będą instrumenty akustyczne, etniczne oraz elektroniczne. Doświadczenia muzyczne oraz relacje uczestników z warsztatów będą rejestrowane w postaci plików audio, które posłużą do tworzenia mapy festiwalowej. Jej premiera odbędzie się jesienią.