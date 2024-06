Poznań i Poznaniacy w latach 30. XX wieki. Tak się żyło w Poznaniu prawie 100 lat temu. Zobacz oryginalne zdjęcia z tamtych lat

Poznań w latach 30. Archiwalne zdjęcia

Lata 30. XX wieku to okres dynamicznych zmian i wyzwań w Polsce. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, Polska była w trakcie odbudowy gospodarczej i społecznej. Największym wydarzeniem tego okresu był wielki kryzys gospodarczy, który dotknął także Polskę. Kryzys spowodował masowe bezrobocie i trudności ekonomiczne, wpływając na życie codzienne wielu Polaków.

Lata 30. to także okres przygotowań do nadchodzącej wojny. Modernizacja armii i rozwój infrastruktury obronnej były priorytetem dla rządu. Niestety, mimo tych działań, Polska nie była w stanie uchronić się przed katastrofą, która nadeszła we wrześniu 1939 roku wraz z wybuchem II wojny światowej.