Poznań kusi branżę filmową groszowymi stawkami, pięknymi plenerami i full-serwisem. Zarobią na tym lokalne firmy. A co zyska miasto?

- By zachęcić branżę filmową do realizacji planów filmowych w przestrzeni Poznania, proponujemy bardzo preferencyjne stawki za zajęcie pasa drogowego. Obecnie płacą dziennie 8 złotych za metr kwadratowy. Chcemy obniżenia tej opłaty do 10 groszy dziennie – mówi Grzegorz Jura, radny Koalicji Obywatelskiej, szef komisji kultury i nauki Rady Miasta Poznania, który wyszedł z tą inicjatywą.

Czytaj też: Poznań jak Hollywood. Amerykanie kręcą tutaj, bo nasi filmowcy to profesjonaliści

Uchwała w tej sprawie została złożona w biurze rady, będzie rozpatrywana na najbliższej sesji czyli 1 czerwca. - Stawką w wysokości 10 groszy przebijamy Warszawę, Kraków i Wrocław – zaznacza Jura. I dodaje, że organizacja planu zdjęciowego wymaga skorzystania z szeregu usług. Ekipa filmowa potrzebuje nie tylko statystów, dźwiękowców, ale korzysta też z gastronomii, hoteli. Na świadczeniu tych ostatnich usług zarabiają lokalni przedsiębiorcy.