Poznań - Letni Targ Ekologiczny, Babi Targ i Pchli Targ: Wielkie targowisko na MTP w weekend 29-30 sierpnia 2020. Sprawdź program

Zamiast jagód i grzybów, zbierają butelki, gruz, stare opony

Co drugi tydzień grupa śmiałków przemierza Wielkopolski Park Narodowy w poszukiwaniu śmieci. Kilkanaście osób z samego rana, nim tłum turystów zacznie korzystać z uroków lasu, zakasuje rękawy, zakłada rękawiczki i bierze do ręki worki. Co znajdują w lesie?