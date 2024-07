Poznań ma jeden z największych systemów monitoringu miejskiego w Polsce. "Wielki brat" widzi i będzie widział coraz więcej

Jeden z największych systemów kamer monitoringu w Polsce

Dziesiątki milionów złotych, tysiące kamer i tysiące interwencji rocznie - tak w dużym skrócie można podsumować działanie sytemu kamer monitoringu w Poznaniu. Pierwsze kamery zaczęły "patrolować" ulice miasta w 2001 roku, po dwuletnim okresie przygotowań. Dziś cały system to 1433 kamery już funkcjonujące. Po tegorocznych inwestycjach w system liczba kamer miejskiego monitoringu wzrośnie do 1500 sztuk.

Kamery monitoringu to nie tylko urządzenia należące bezpośrednio do miasta. Swoje urządzenia posiada Zarząd Dróg Miejskich, czy Zarząd Zieleni Miejskiej. To kolejne 500 urządzeń. Oznacza to, że obserwuje nas aż 2000 miejskich kamer oraz urządzenia należące do spółdzielni mieszkaniowych i osób prywatnych. W Poznaniu możemy poczuć się jak bohaterowie programu "Big Brother", gdzie kamery możemy spotkać niemal na każdym kroku.