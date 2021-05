Poznań: mobilny outlet Biedronki przyjedzie w następnym tygodniu. Można będzie w nim kupić artykuły gospodarstwa domowego w niskich cenach

Outlety to placówki sieci Biedronka, w których klienci znajdą szeroki wybór artykułów przemysłowych i gospodarstwa domowego objętych atrakcyjną promocją „Kup 2 i zapłać o 50% mniej za każdy”.

Co można kupić w outlet Biedronka?

Dodatkowo Biedronka umożliwia klientom zakupy w Mobilnych Outletach, które odwiedzają różne miasta w kraju. W okresie od początku maja do końca czerwca bieżącego roku naczepy wyprzedażowe będą obecne w 18 sklepach na terenie 14 miejscowości.

Przyczepy wyprzedażowa to innowacyjna, mobilna formuła sprzedaży zapewniająca jeszcze szerszy dostęp do art. non-food oraz tekstyliów w cenie niższej nawet o 50%. Każda naczepa ma powierzchnię 36 metrów kwadratowych i pomieści aż 15 palet towaru. By maksymalnie zwiększyć komfort zakupów, przyczepy wyposażone są w terminale płatnicze umożliwiające płatność kartą, a także ogrzewanie i klimatyzację.