Poznań na starych pocztówkach. Poznajecie te miejsca?

Tętniący życiem plac Wolności, pełne zieleni Aleje Marcinkowskiego, piękny Święty Marcin z reprezentacyjnymi gmachami, nowy ratusz na Starym Rynku, tramwaje przed dworcem głównym czy most Chwaliszewski przerzucony nad starym korytem Warty. Ten Poznań pozostał już tylko we wspomnieniach i na... pocztówkach. To właśnie dzięki nim możemy się przenieść w czasie i odkryć na nowo zapomniane piękno stolicy Wielkopolski.

Pierwsze pocztówki powstały w latach 70. XX wieku. Początkowo nazywano je kartami korespondencyjnymi lub z rosyjskiego odkrytkami. Mało kto wie, że nazwa pocztówka pojawiła się dopiero w 1900 roku. W Warszawie rozpisano wtedy konkurs na jednowyrazową nazwę karty korespondencyjnej. Spośród nadesłanych propozycji do finału przeszło pięć propozycji: "liścik", "listówka", "otwartka", "pisanka" i właśnie "pocztówka", którą zgłosił sam... Henryk Sienkiewicz.