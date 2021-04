Poznań o krok od organizacji mistrzostw Europy w kajakarstwie w pierwszych dniach czerwca. Malta ma zastąpić niemiecki Duisburg

W dniach 3-6 czerwca Poznań może być po raz piąty w historii organizatorem mistrzostw Europy w kajakarstwie. Europejska Federacja Kajakowa chce przenieść do stolicy Wielkopolski zawody, które miały odbyć się w tym samym terminie w niemieckim Duisburgu.

– Duisburg zawsze świecił przykładem i imponował solidnością organizacyjną. Tymczasem w tym roku wszystkich wystawił do wiatru. Prawdopodobnie poszło o to, że miejscowi działacze nie byli w stanie obejść obostrzeń obowiązujących w Nadrenii Północnej-Westfalii. Początkowo wszyscy w środowisku byli zszokowani informacją o odwołaniu ME. Po kilku dniach przyszła jednak refleksja, że możemy tę samą imprezę zrobić w Poznaniu – podkreślił Tadeusz Wróblewski, prezes Polskiego Związku Kajakowego. Jego zdaniem propozycja przejęcia zawodów w trybie awaryjnym nie wyszłaby z kajakowej centrali, gdyby nie życzliwe podejście Wielkopolskiego Związku Kajakowego i władz miasta. Zobacz też: Poznań będzie organizatorem Pucharu Świata, ME juniorów w kajakarstwie i klubowych MŚ smoczych łodzi – Oczywiście pierwszym krokiem była moja rozmowa z prezesem WZKaj, Ireneuszem Pracharczykiem. Nie pierwszy raz przekonałem się, że mogę liczyć na mojego poznańskiego sojusznika. Fantastycznie zachowały się również władze miasta na czele z zastępcą prezydenta Poznania, Jędrzejem Solarskim i dyrektor Wydziału Sportu UM Poznania, Ewą Bąk. Wiem, że czasu jest mało, ale wierzę, że wspólnymi siłami zorganizujemy imprezę godną jej rangi. Działamy też we własnym interesie, bo chcemy jak najlepiej dla swoich zawodników – dodał Wróblewski.

Trudno się dziwić jego słowom, skoro ME miały być najważniejszym sprawdzianem przed igrzyskami w Tokio. A przecież w ostatnich latach zwłaszcza kajakarki regularnie przywożą z imprezy czterolecia medale i z takim samym nastawieniem reprezentacja poleci do Japonii. – Za dwa tygodnie mamy PŚ w węgierskim Segedynie . Gdyby nie było czerwcowych ME nie wyobrażam sobie jak wyglądałyby przygotowania nie tylko naszej kadry, ale też wszystkich pozostałych federacji europejskich. Nie rozmawiałem szczegółowo z trenerami na ten temat, ale bez mistrzostw Starego Kontynentu musielibyśmy chyba zorganizować serię zawodów krajowych. Każdy jednak wie, że to nie to samo – zauważył sternik PZKaj.

Według niego Europejska Federacja Kajakowa zwleka z oficjalnym potwierdzeniem przeniesienia ME do Poznania ze względu na niejasności wokół relacji telewizyjnej. – Nie możemy zagwarantować relacji „na żywo” w TVP, zwłaszcza w okresie tuż przed piłkarskim Euro. Jesteśmy w stanie przygotować jednak sygnał telewizyjny, z którego będą mogły skorzystać wszystkie inne kraje. Myślę, że działacze federacji w końcu ustąpią, bo to przecież my im robimy przysługę, a nie oni nam. Wiadomo, że organizacja imprezy leży w interesie całego środowiska kajakowego. Zresztą już miałem mnóstwo telefonów poparcia w sprawie organizacji ME od prezesów innych związków – zakończył Tadeusz Wróblewski.

W poznańskim magistracie wizją nagłej organizacji wielkiej imprezy (ma przyjechać 600 zawodników z 28 państw) nikt się nie przeraził. – Miasto Poznań jest zainteresowane organizacją ME, choćby z tego powodu, że mamy przecież świetną infrastrukturę w postaci systematycznie modernizowanego Toru Malta. Będziemy więc w stanie przeprowadzić zawody w profesjonalny sposób, tak żeby spełnić wymogi zawodników, trenerów i przede wszystkim działaczy Europejskiej Federacji Kajakowej – podkreśliła Joanna Żabierek, rzeczniczka prasowa UM Poznania. Zwróciła ona uwagę na jeszcze jeden aspekt ewentualnej organizacji ME. – Liczymy, że w czerwcu nie będą już obowiązywały obostrzenia związane z pandemią. To oznacza, że dzięki tak dużej imprezie uda się ożywić w Poznaniu branżę hotelarską i gastronomiczną – dodała Joanna Żabierek.

