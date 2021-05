Poznań przygotował poradnik językowy wspierający politykę równościową i antydyskryminacyjną. Każdy może zgłosić propozycje terminów do niego

"Pojęciownik równościowy" - tak brzmi nazwa poradnika - został stworzony przez Zespół ds. polityki równości i różnorodności. Stanowi rodzaj podręcznego słownika, zawierającego ponad 100 terminów, co do znaczenia których wciąż nie wszyscy mają pewność. Powstał po to, aby każda osoba mogła sprawdzić, co dane słowo oznacza albo czy nie jest ono obraźliwe lub wykluczające. "Pojęciownik" stanowi swoiste narzędzie, które będzie wykorzystane do wspierania procesu budowania miejskiego programu na rzecz równości i różnorodności.

