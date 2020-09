Poznań: Słupki na pasach nie zatrzymają pieszych, ale samochody już tak. Na Ratajach wbijają przy krawężnikach zapory dla aut

Zarząd Dróg Miejskich informuje że prace na os. Piastowskim mają na celu nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie pieszych, ale także są wymuszone koniecznością dostosowania organizacji ruchu do obowiązujących w Polsce przepisów prawa: czyli np. odsunięcia parkowania od przejść dla pieszych i skrzyżowań na odległość do 10 metrów, czy zachowania na chodniku minimum 1,5 metra jego szerokości dla pieszych. Wprowadzanie nowej organizacji ruchu konsultowane było ze Spółdzielnią Mieszkaniową Osiedle Młodych i radą osiedla.

O wbijanych słupkach wzdłuż ulicy i przy przejściu dla pieszych, na wprost bloku 14-16 zawiadomił nas Czytelnik – jak zauważył, pojawiły się one na przejściu dla pieszych na środku chodnika, i że mogą one okazać się pułapką dla osób niepełnosprawnych , matek z wózkami, czy osób niewidomych.

- Zniknęło przez to w opinii kierowców kilka miejsc parkingowych, jednak należy zwrócić uwagę, że nie były to formalnie miejsca przeznaczone do parkowania, a ponadto kierowcy parkowali zbyt blisko przejść dla pieszych, co stanowiło niebezpieczeństwo dla tych ostatnich i ograniczało widoczność innym kierowcom - mówi Julia Tritt, rzecznik SM Osiedle Młodych.