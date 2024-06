Poznań świętuje imieniny. Na ostatni weekend czerwca przygotowano długi program wydarzeń. Sprawdź!

Święto Patronów - serce poznańskich obchodów

Poznań co roku w wyjątkowy sposób świętuje imieniny swoich patronów, świętych Piotra i Pawła, którzy są widoczni w herbie miasta. Wybór tych postaci na patronów miasta sięga średniowiecza i jest ściśle związany z katedrą poznańską, najstarszym kościołem na ziemiach polskich. To właśnie ona, czerpiąc wzór z katedry rzymskiej, przyjęła świętych Piotra i Pawła jako swoich opiekunów. Imieniny Miasta Poznania są więc okazją do podkreślenia tej wyjątkowej więzi oraz do wspólnego świętowania przez mieszkańców.