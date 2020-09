Poznań: Testujemy nową drogę rowerową na ul. Grunwaldzkiej. Zobacz zdjęcia i sprawdź, na co trzeba uważać!

Drugi etap drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej jest w zasadzie gotowy – "w zasadzie", bo nie odebrano go jeszcze formalnie, a do tego czekają go jeszcze pewne prace wykończeniowe. Rowerzyści jednak już z niej korzystają, bo nowa droga umożliwia im wygodny dojazd z os. Kopernika do centrum Poznania.