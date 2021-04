Poznań w PRL. Obejrzyj 50 zdjęć i przeżyj niezapomnianą podróż w czasie [GALERIA]

TYLKO U NAS Elektryczna syrenka Vosco S106 z FSO w Kutnie. To pierwszy polski samochód elektryczny? Jak wygląda nowa Syrena Vosco S106! 25.04.2021

Elektryczna syrenka Vosco S106 z FSO w Kutnie. To pierwszy polski samochód elektryczny? Jak wygląda nowa Syrena Vosco S106! Syrena Vosco S106 Ev to polski samochód elektryczny z fabryki w Kutnie. Elektryczna "królowa szos" jest już na testach. Czy Syrenka Vosco S106 Ev stanie się nową królową szos i godnie zastąpi swoją poprzedniczkęę? Prasę po raz kolejny obiegła informacja o przygotowaniach do budowy polskiego samochodu elektrycznego. Tymczasem pierwszy polski "elektryk" jest już testowany od ponad roku...