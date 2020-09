Poznań: Warta pozbywa się betonowych brzegów, za to otrzyma kosze z kamieniami i zielenią

Plan jest ambitny – do grudnia przyszłego roku miasto chce zmienić brzegi po obu stronach odcinka między mostem Przemysła a rozwidleniem Warty i Cybiny. Ta modernizacja obejmuje więc nie tylko betonowe płyty formujące górną część koryta rzeki, ale także całą infrastrukturę wiązaną z nimi, czyli schody, slipy, tarasy, elementy cumownicze i wyloty z kanalizacji. W efekcie powstanie przyjazne ludziom i bezpieczne miejsce wypoczynku.

Remont brzegów jest konieczny, przede wszystkim z uwagi na ich stan techniczny. Pół wieku oddziaływań wody, wiatru, czy słońca zrobiło swoje (brzegi w obecnej postaci zbudowano w latach sześćdziesiątych) i teraz betonowe płyty kruszą się, pękają, a tym samym zagrażają ludziom i zanieczyszczają środowisko.

W miejsce zdjętych betonowych płyt wejdą materiały sprzyjające ekologii, czyli kosze i materace gabionowe – klatki wypełnione kamieniem naturalnym i humusem, które po ułożeniu będą pokryte zielenią. W przeciwieństwie do betonu, to rozwiązanie zapewni lepszy obieg wody, która będzie wchłaniana do gruntu. Zdaniem Bogumiła Nowaka, dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, to krok zmniejszający efekt suszy wynikającej z niewielkich opadów deszczu i dużego parowania rzeki.