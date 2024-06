Poznaniacy pomagają wybudować studnię na Saharze. Na festiwalu Ethno Port 2024 w Poznaniu zorganizowano specjalną aukcję. Zobacz zdjęcia! Marta Jarmuszczak

Kiermasz podczas festiwalu Ethno Port 2024 w Poznaniu. Uczestnicy mogli wziąć udział w licytacji, z której dochód ma wspomóc budowę studni na Saharze w Mali

Dwa światy spotkały się w Poznaniu, by wesprzeć mieszkańców wioski Gouna w Nigrze. Zorganizowano wyjątkową aukcję biżuterii Tuaregów oraz wystawę fotografii aby zebrać środki na budowę studni, zapewniającej bezpośredni dostęp do wody dla kobiet z tej afrykańskiej wioski. Wydarzenie to jest częścią tegorocznego Festiwalu Ethno Port. Zobacz zdjęcia!