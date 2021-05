Poznaniak Roman Szymański zmierzy się na gali KSW 61 w Gdańsku z Belgiem Donovanem Desmae. W walce wieczoru wystąpi Mariusz Pudzianowski

Donovan Desmae jest pierwszym zawodnikiem z Belgii, który postawi stopę w klatce KSW. „Vegas” ma na koncie ponad dwadzieścia pojedynków, z których wygrał czternaście, a dziesięć kończył przed czasem. Choć zaczynał od brazylijskiego jiu-jitsu w jego rekordzie znajdziemy aż 7 nokautów, z których pięć miało miejsce już w pierwszej odsłonie. Posiadacz mistrzowskiego pasa organizacji 360 MMA Fight Nights wejdzie do klatki KSW po próbie zdobycia tytułu Cage Warriors. W marcu Desmae wskoczył do starcia z Agym Sardarim na kilka dni przed nim i po bardzo wyrównanym starciu był o krok od sięgnięcia po pas angielskiej organizacji. Pojedynek zakończył się po pięciu rundach niejednogłośną decyzją sędziów na korzyść jego rywala.

Roman Szymański wraca do klatki KSW po nieudanej próbie sięgnięcia po zwakowany pas mistrzowski dywizji lekkiej. Poznaniak na gali KSW 57 musiał uznać wyższość Mariana Ziółkowskiego. Wcześniej na KSW 53, po walce nagrodzonej bonusem za starcie wieczoru, Polak ciosami odprawił Filipa Pejicia, a na KSW 51 po fenomenalnym występie Szymański wypunktował Milosa Janicicia. 28-latek wygrywał w KSW również z Sebastianem Romanowskim, Denilsonem Nevesem i aktualnie panującym mistrzem dywizji piórkowej, Danielem Torresem.

Program gali KSW 61 w Ergo Arenie w Gdańsku

Walka wieczoru | The Main Event: 120,2 kg/265 lb: Mariusz Pudzianowski (14-7, 9 KO) vs Łukasz Jurkowski (17-11, 7 KO, 4 Sub)

68,5 kg/145 lb: Salahdine Parnasse (14-1-1, 2 KO, 4 Sub) vs Filip Pejić (15-4-2, 10 KO, 3 Sub)

77,1 kg/170 lb: Tomasz Romanowski (13-7, 4 KO, 1 Sub) vs Patrik Kincl (23-9, 11 KO, 6 Sub)