Poznanianka zabiła 3-letnią córeczkę ze szczególnym okrucieństwem. Jest wyrok dla morderczyni

Magdalena C. skazana na dożywocie

- Do zabójstwa wykorzystała najdłuższy nóź znajdujący się w miejscu zamieszkania, obserwując bawiące się dziecko oraz oczekując dogodnego momentu do zadania ciosu i przenosząc dziecko po pomieszczeniach mieszkania dusiła, a następnie zadała nie mniej niż trzy uderzenia nożem w okolicach klatki piersiowej oraz pleców.

3-letnia Zuzia zmarła w szpitalu

Do tragedii doszło we wtorek, 4 maja 2021 r. w kamienicy przy ul. Winklera w Poznaniu. 27-letnia Magdalena C. zabiła swoją córeczkę, zadając jej co najmniej trzy ciosy nożem. 3-latka z głęboką raną serca trafiła do szpitala. Niestety nie udało się jej uratować. Dziecko zmarło na stole operacyjnym.