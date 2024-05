Poznanianka zaśpiewa w Opolu! Lou Lou Safran będzie najmłodszą debiutantką. Wcześniej wystąpiła w horrorze "Anabelle"

- Jest to w tej chwili moja ulubiona piosenka z albumu - mówi Lou Lou. - Pewnie dlatego że kiedy ją pisałam, słowa same cisnęły mi się na język, a po głowie chodziły mi moje najukochańsze polskie szlagiery, które uwielbiam od dzieciństwa. "Hit lata" oddaje im cześć i pewnie dlatego czuje tyle radości, kiedy go słucham. Mam nadzieję, że inni słuchacze też będą nim zainspirowani i poczują od mojej piosenki powiew cieplutkiego lata i najbardziej pozytywnych wibracji - mówi piosenkarka.