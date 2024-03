Poznańscy studenci oburzeni na Dariusza Wieczorka, ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego! Walczyli o Jowitę, teraz czują się pominięci

Studenci zapowiadają jednak, że przy ewentualnym złamaniu obietnicy o remoncie Jowity, możliwy jest ponowny protest okupacyjny.

- Wiemy, że musimy monitorować to, co dzieje się z akademikiem. Jeśli obietnica remontu zostanie złamana, to będziemy musieli wrócić do Jowity na dłużej, z większą liczbą osób. Będziemy walczyć o ten dom studenckim, aż nie zostanie oddany do użytku studentów