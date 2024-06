Fundacja Barka powstała w 1989 roku. Wtedy to Barbara i Tomasz Sadowscy, z wykształcenia psycholodzy, zdecydowali się pomagać potrzebującym. Wraz z małymi córkami postanowili zamieszkać w starej szkole we wsi Władysławo i przygarnąć pod dach ludzi z marginesu społecznego. To u nich schronienie ale też szanse na nowe życie znaleźli byli więźniowie, prostytutki czy narkomani.