Poznański Budżet Obywatelski 2021: Poznaniacy zgłosili 253 projekty. Mieszkańcy w głosowaniu zdecydują, które z nich będą realizowane

Inicjatywą wykazał się też Grunwald oraz Łazarz i Jeżyce (po 19 projektów). Zdecydowana większość propozycji napłynęła drogą elektroniczną, tylko 19 złożono w formie papierowej. Teraz są one sprawdzane pod względem formalnym, a następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej przez poszczególne wydziały magistratu oraz jednostki miejskie. Jeśli uzyskają pozytywną rekomendację, to automatycznie trafią na listę do głosowania.

Zobacz też: Poznański Budżet Obywatelski 2021 z nowymi zasadami pod dyktando wojewody. Radni byli jednomyślni, bo czas goni

Ostateczna lista projektów ma być znana do 21 października. Od 23 października do 20 listopada trwać będzie głosowanie. Poznaniacy wskażą, które pomysły podobają się im najbardziej. Warto pamiętać, że w tym roku zmieniły się zasady głosowania. Dotychczas każdy mógł poprzeć trzy projekty – dwa rejonowe i jeden ogólnomiejski. Teraz umożliwiono oddanie czwartego głosu, ale musi on odnosić się do propozycji zgłoszonej do Zielonego Budżetu. Zwycięskie projekty, które będą realizowane w przyszłym roku, poznamy do końca listopada.

Przypomnijmy, że do wydania jest 21 mln zł, z tego 15 mln zł na projekty rejonowe, a 6 mln zł na ogólnomiejskie (w tym 4 mln zł na pomysły w ramach Zielonego Budżetu).

