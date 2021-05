Poznański Budżet Obywatelski 2022: Zgłoś swój projekt i zmieniaj miasto. Wnioski będą przyjmowane do końca maja

– Dzięki PBO poznanianki i poznaniacy mają realny wpływ na rozwój naszego miasta – uważa Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – O tym, że jest to dobra droga, świadczy duża liczba zgłaszanych projektów oraz wysoka frekwencja podczas głosowania.

To powstało dzięki PBO

Pomysły do PBO 2022 mogą mieć charakter rejonowy (Poznań podzielono na 13 rejonów) oraz ogólnomiejski. Ten ostatni od ubiegłego roku obejmuje również projekty w ramach Zielonego Budżetu. Przypomnijmy, że pieniądze z Zielonego Budżetu mogą być wydane na zakładanie kwietnych łąk, ogrodów deszczowych, urządzanie skwerów, pasaży bioretencyjnych czy sadzenie zieleni. Maksymalny koszt projektu ogólnomiejskiego to 2 mln zł, natomiast rejonowego – 600 tys. zł.

Ponadto poznańskie władze, chcąc ułatwić mieszkańcom udział w PBO, zorganizują zdalny maraton pisania wniosków, podczas którego będą mieli kontakt z urzędnikami opiniującymi ich wnioski. Spotkanie zaplanowano na 17 maja. Na tym nie koniec. Odbędą się też warsztaty z pisania wniosków dla seniorów. Zostaną one przeprowadzone w formie online. Z kolei uczniowie będą mogli wziąć udział w konkursie fotograficznym związanych z PBO oraz w warsztatach „Szkolny Budżet Obywatelski”.

– Zachęcamy poznaniaków do zgłaszania swoich pomysłów. Razem możemy zmieniać nasze miasto na lepsze – mówi Patryk Pawełczak, dyrektor Gabinetu Prezydenta. I przypomina: – Aby wziąć udział w PBO, nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu. Wystarczy, że jest się jego mieszkańcem. Nie ma też ograniczeń wiekowych, ale w przypadku niepełnoletnich poznaniaków konieczne jest potwierdzenie danych przez opiekuna.

Każdy poznaniak może zgłosić maksymalnie trzy pomysły do PBO 2022. Zgłoszenia przyjmowane drogą elektroniczna (serwis PBO), osobiście (biuro podawcze Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim) lub pocztą (Gabinet Prezydenta, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań). Należy pamiętać o dołączeniu listy z podpisami przynajmniej 10 osób, które popierają dany projekt.

Sprawdź: Poznański Budżet Obywatelski 2021: Wspólnie zadecydujmy, jakie pomysły zrealizujemy w Poznaniu

Do końca września powinny być znane projekty, spośród których mieszkańcy wybiorą te zwycięskie. Głosowanie rozpocznie się 1 października i potrwa do 22. Ogłoszenie wyników nastąpi do 5 listopada.

Każdy poznaniak może zagłosować raz, będzie miał do dyspozycji cztery głosy – które uprawniają go do wskazania dwóch projektów rejonowych oraz dwóch ogólnomiejskich, w tym jednego z Budżetu Zielonego. Głosowanie będzie odbywać się w formie elektronicznej. W 2022 r. będą realizowane te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, a ich wartość nie przekroczy puli przeznaczonej na dane zadania.

Zobacz też: