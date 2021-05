Poznański odcinek Runmageddonu w sobotę i niedzielę na Hipodromie Wola. Przeszkody zrobią wrażenie na uczestnikach nie tylko swoimi nazwami

Jak zapewniają organizatorzy poznańska edycja będzie niezapomnianą, błotnistą przygodą, pełną zwrotów akcji oraz fizycznych i mentalnych wyzwań.

Co będzie się działo podczas ekstremalnego biegu przez przeszkody na Hipodromie Wola? To na razie tajemnica, której organizator nie zdradzi aż do momentu startu. Jednak, chcąc zaspokoić ciekawość startujących, uchylił jej rąbka, publikując TOP 10 przeszkód. W dniach 8-9 maja w Poznaniu, startujący zmierzą się z: ze zmyślną konstrukcją Multi Rig, którą pokonać trzeba można tylko siłą rąk, zwinnością i sprytem; Low Rigiem, czyli uchwytami umieszczonymi nisko nad ziemią, które sprawdzą koordynację rąk i nóg; Porodówką w bagnie, która pozwoli zażyć błotnej kąpieli niczym w Spa, by za chwilę przeciskać się między oponami; Wędką Żniwiarza, na której wisi się jak ryba, a co ciekawsze będą musieli się po niej się wspiąć; Ścianą z Opon, z której podziwiać będą lokalny krajobraz, a także z Balotami, Komandosem, z konstrukcją Combos plus Wariat, Firemanem i z niespodzianką przygotowaną przez kreatyw-nych inżynierów Runmageddonu.