Poznańskie kąpieliska niedługo rozpoczną sezon. POSiR oferuje 5 miejsc codziennie strzeżonych przez ratowników. Sprawdź gdzie!

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji będą prowadzić 5 kąpielisk - po jednym nad jeziorami: Maltańskim, Rusałka oraz Strzeszyńskim oraz dwa nad Jeziorem Kierskim. Jak poinformował rzecznik POSiR Filip Borowiak, nie ma jeszcze dokładnych wytycznych co do obostrzeń epidemicznych, które miałyby obowiązywać na plażach, jednak można spodziewać się takich samych jak w ubiegłym roku. Na pewno trzeba będzie nosić maseczkę, jeśli nie da się utrzymać dystansu 1,5 m. Wejście na kąpieliska miejskie będzie darmowe.

Znajdziemy je na południowym brzegu Jeziora Maltańskiego w pobliżu pola piknikowego. Kąpielisko posiada plażę trawiastą oraz wyznaczoną część jeziora do zabawy i pływania dla dzieci. Oferuje szereg udogodnień: toalety, punkty gastronomiczne, boisko do piłki nożnej i siatkówki plażowej, strefę do street workoutu oraz ścieżki spacerowe i ścieżki dla sportowców.

Kąpielisko Rusałka

Znajduje się na jeziorze Rusałka przy ulicy Golęcińskiej 27. Obszar wodny kąpieliska - 96 m linii brzegowej - podzielono na dwie strefy: dla nieumiejących pływać o głębokości do 120 cm, oznaczonej czerwonymi bojami oraz dla umiejących pływać o głębokości do 4 m, wydzielonej żółtymi bojami. Szeroka piaszczysta plaża ograniczona jest chodnikiem i ławkami. Obok kąpieliska znajduje się molo, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boiska do gry w siatkówkę plażową, plac do gry w boccia oraz tor rowerowy. Ponadto nieopodal zlokalizowane są punkty gastronomiczne oraz ogólnodostępne toalety.