Poznańskie koziołki trykały się pierwszy raz od półtora miesiąca. Zobacz zdjęcia i film!

- Mogę ogłosić, że koziołki, które jakiś czas temu przechrzciliśmy na osiołki, czyli uparte stworzenia, wracają do swojej funkcji. Po drugie był to czas na tyle szczególny, że wydaje się, że zagrożenie gradobiciem, zalaniami, podtopieniami i katastrofami komunikacyjnymi nie wzburzyły tak szerokiego zainteresowania opinii publicznej, jak właśnie brak - od ponad miesiąca - koziołków na wieży. Po trzecie - żartobliwie, ale prawdziwie - brak podkreśla wartość i to, że nie można lekceważyć tego symbolu Poznania - mówił podczas konferencji dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, Tomasz Łęcki.