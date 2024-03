Poznańskie Targi Książki 2024. Frekwencja dopisuje także w niedzielę. Zobacz zdjęcia!

Poznańskie Tragi Książki 2024 to nie tylko spotkania z autorami przyciągającymi do stolicy Wielkopolski wielbicieli książek z całego kraju. To choćby ilustracje w najlepszym wydaniu.

- Każdy uczestnik targów może podziwiać wystawę z cyklu Mistrzowie Ilustracji, gdzie znajdują się dzieła wybranego mistrza, a także Salon Ilustratorów, który jest miejscem prezentacji prac artystów młodego pokolenia. Ważnym elementem Poznańskich Targów Książki są konferencje, panele i spotkania branżowe adresowane do różnych grup uczestników: bibliotekarzy, nauczycieli, księgarzy, tłumaczy, wydawców, blogerów, pisarzy.

Niedziela, 10 marca jest trzecim dniem organizowanego od piątku wydarzenia. Targi trwają do godz. 16.