Praca 2021. Coraz więcej obcokrajowców ubezpiecza się w ZUS. Padł rekord!

Obywateli z ponad 160 krajów, którzy pracują w Polsce, jest coraz więcej. W całej Polsce na koniec kwietnia ubezpieczonych w ZUS było ponad 780 tys. cudzoziemców. W Wielkopolsce pracuje obecnie ponad 86 tys. obcokrajowców.

Czytaj także: Jak założyć profil na PUE ZUS - krok po kroku

Liczba ubezpieczonych cudzoziemców wyniosła w kwietniu 780,5 tys. i wzrosła w stosunku do lutego 2020 r. o 110,3 tys., a w stosunku do marca 2021 r. – o 14,5 tys., w tym ponad 10 tys. to obywatele Ukrainy. Dla porównania, w 2016 r. liczba zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS obcokrajowców nie przekraczała 237 tys.