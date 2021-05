Pracownicy restauracji Umberto na Cytadeli uratowali wiewiórkę, która wypadła z gniazda. Pomogli weterynarze z Uniwersytetu Przyrodniczego

Wiewiórkę z pokiereszowanym nosem do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej w Poznaniu zawiózł niezwłocznie sam właściciel restauracji.

- Mimo niepewnych rokowań stan małej pacjentki udało się ustabilizować. W związku z tym, że ma zaledwie kilka tygodni, zostanie w naszym centrum do czasu kiedy przestanie pić z butelki. Trafi do woliery z innymi koleżankami, by tam móc się zapoznać z wiewiórczymi zwyczajami i nieco "zdziczeć" - przekazało biuro prasowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Po okresie przygotowawczym cała grupa zostanie wypuszczona na wolność. Dzięki pracownikom Umberto Cafe & Ristorante wiewiórka otrzymała szansę na życie.