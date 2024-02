Pracujesz w nocy? Dodatek za pracę w nocy w poszczególnych miesiącach [12.02.2024]

Kto ma prawo do dodatku za pracę nocną?

Kiedy mówimy o pracy w nocy?

Zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie pracy, praca w porze nocnej odbywa się w godzinach między 21:00 a 7:00 i obejmuje 8 godzin. To pracodawca decyduje, w jakim okresie czasu pracownik będzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w tej porze. Informacja ta powinna być udostępniona pracownikowi na początku jego zatrudnienia w firmie.

Kto ma prawo do dodatku za pracę nocną?

Dodatek za pracę w nocy przysługuje pracownikom, którzy regularnie lub okresowo pracują w porze nocnej. Zgodnie z przepisami prawa pracy, są to pracownicy, których harmonogram czasu pracy obejmuje co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej każdej doby lub ci, których praca w porze nocnej stanowi co najmniej 1/4 ogólnego czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym.