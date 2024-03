Prasówka 1.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto miliarderzy z Wielkopolski! Kto ma najwięcej? Znaleźli się na nowej liście 100 najbogatszych Polaków według "Forbes". Zobacz ranking”?

Prasówka 1.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto miliarderzy z Wielkopolski! Kto ma najwięcej? Znaleźli się na nowej liście 100 najbogatszych Polaków według "Forbes". Zobacz ranking Magazyn "Forbes" opublikował listę 100 najbogatszych Polaków w 2023 roku. W zestawieniu jest 13 bogaczy z Wielkopolski. Jeden z nich - właściciel sieci sklepów spożywczych - ponownie znalazł się na drugim miejscu. Na liście widnieją też nazwiska właścicieli jednej z największych polskich firm farmaceutycznych. Zobacz listę najbogatszych Wielkopolan w naszej galerii.

📢 Oto Sandra - tak dziś wygląda. Jej hity królowały w latach 80. Mamy zdjęcia! [1.03.2024] Sandra, niemiecka piosenkarka znana z olbrzymich sukcesów w latach 80., nadal pozostaje ikoną muzyki pop. Jej przeboje, takie jak "Maria Magdalena", "In the Heat of the Night", "Everlasting Love" czy "Hiroshima", wciąż są powszechnie doceniane. Artystka, mimo upływu lat, nadal przyciąga tłumy fanów na swoje koncerty. Zobaczcie, jak dziś wygląda Sandra.

📢 Te wsie w Wielkopolsce mają najdłuższe nazwy. Lider ma aż 24 litery! [1.03.2024] Najdłuższą nazwę w Polsce ma wieś leżąca w gminie Sokołów Małopolski pod Rzeszowem. Ma 38 liter i brzmi następująco: Wólka Sokołowska koło Wólki Niedźwiedzkiej. Sprawdziliśmy, jakie wsie w Wielkopolsce mają najdłuższe nazwy, gdzie możemy je znaleźć i ilu liczą mieszkańców. Lider ma aż 24 litery. Znajduje się w powiecie gnieźnieńskim ma 364 mieszkańców. Szczegóły znajdziecie w naszej galerii.

Prasówka 1.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najszybciej wyludniające się miasta w Wielkopolsce! Mamy nowe dane [1.03.2024] Przyjrzyjmy się, jakie miasta Wielkopolski najszybciej się wyludniają i jakie czynniki wpływają na to zjawisko. W ostatnich latach obserwujemy trend migracji ludności z wielkich metropolii do mniejszych miejscowości, które je otaczają. Mieszkańców tracą też mniejsze miejscowości. Jakie miasta z naszego regionu najbardziej się wyludniły? Skąd Wielkopolanie wyprowadzają się najchętniej? Sprawdźcie nasz ranking!

📢 Córka Andrzeja Gołoty jest podobna do mamy. Tak wygląda Alexandra Gołota. Mamy zdjęcia! [1.03.2024] Andrzej Gołota, polski mistrz boksu, niezwykle popularny dzięki swoim pojedynkom na ringu, ma także osobistą historię poza światłem reflektorów. Dziś skupiamy się na jego córce, Aleksandrze Gołocie, która nie tylko jest bardzo podobna do mamy, ale również poszła jej ścieżką zawodową. Zobaczcie zdjęcia! 📢 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [1.03.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G. 📢 10 miast w Wielkopolsce, w których przybyło najwięcej mieszkańców. Jest moda na te miasta [1.03.2024] Większość miast w Wielkopolsce wyludnia się. Jest to trend ogólnopolski. Są jednak wyjątki. Dotyczą one głównie miejscowości znajdujących się w niewielkiej odległości od Poznania. Zobaczcie, na jakie miasta jest dziś moda w Wielkopolsce. W których w ostatnich 20 latach przybyło najwięcej mieszkańców? Oto TOP 10 miast, do których najchętniej się przeprowadzamy.

📢 Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [1.03.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Oto Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [1.03.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy".

📢 Tak wygląda dziś Claudia Schiffer. Modelka ma 53 lata. Zobaczcie zdjęcia [1.03.2024] Tak wygląda dziś Claudia Schiffer. Ma 53 lata! Zobaczcie zdjęcia. Claudia Schiffer do modelka i aktorka, która sławę zdobyła na początku lat 90. XX wieku. Była wówczas jedną z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających modelek na świecie. O pracę rywalizowała wówczas z takimi modelkami, jak: Linda Evangelista, Cindy Crawford, Elle Macpherson czy Naomi Campbell. Porównywano ją do Brigitte Bardot. Zobaczcie, jak dziś wygląda Claudia Schiffer. 📢 Oto Julia Kamińska w samej bieliźnie. Serialowa "Brzydula" na odważnych zdjęciach! "Piękna i zjawiskowa" [1.03.2024] Serial "Brzydula" sprawił, że Julia Kamińska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Za rolę Urszuli Cieplak otrzymała nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Tak Julia Kamińska wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Urszulę z "Brzyduli" w samej bieliźnie.

📢 Oto 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce! Mamy nowe dane na 2024 rok! [1.03.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim.

📢 To dzieje się z organizmem po czekoladzie. Mamy listę skutków spożywania czekolady [1.03.2024] Czekolada, kto z nas z pełnym przekonaniem mógłby powiedzieć, że jej nie kocha. Biała, gorzka, z orzechami czy nadzieniem, potrafi trafić nawet do najbardziej wybrednego gustu. Nic więc dziwnego, że w ciągu całego życia pochłaniamy ogromne ilości tej kakowej słodyczy. 📢 Oto Alicja Walczak z programu "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [1.03.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia [1.03.2024 r.] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 Od 26 lutego te badania zrobisz za darmo - nowa lista. Sprawdź! [29.02.2024] Polski system opieki zdrowotnej od dłuższego czasu stanowi powód frustracji i niezadowolenia wśród pacjentów, dlatego z pewnością cieszyć się będą z wprowadzanych od 26 lutego zmian. Ostatnio Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił regulacje obejmujące szereg usług medycznych, które będą dostępne na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w izbach przyjęć. Poniżej znajdują się przykładowe świadczenia, z których pacjenci będą mogli skorzystać.

📢 13. emerytura 2024. Emerycie, tyle wpłynie na Twoje konto [29.02.2024] Emerytura 2024: 13. emerytura 2024 - wiemy, ile wpłynie na Twoje konto. Niedługo wszyscy seniorzy w Polsce otrzymają swoją trzynastą emeryturę. To rezultat obietnicy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, pełniącej funkcję ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Zostało już ustalone, jaką minimalną kwotę świadczenia otrzymają emeryci, a także kiedy ZUS przekaże im środki finansowe. Planowane jest, że wkrótce instytucja ta dokona wypłaty świadczenia. 📢 Grasz w lotto? Te liczby najczęściej wygrywają w losowaniach [29.02.2024] Te liczby najczęściej padają w Lotto. Sprawdź, które liczby najczęściej padają w losowaniach od blisko dwóch dekad. Zwycięskie sumy sięgają wielu milionów złotych, co czyni Lotto jedną z najbardziej popularnych gier oferowanych przez Totalizator Sportowy. Przeprowadziliśmy analizę dotyczącą najczęściej występujących numerów w losowaniach Lotto w ciągu ostatnich dwóch dekad. Istnieje szansa, że numery, które najczęściej pojawiały się w przeszłości, mogą przynieść szczęście również w przyszłych losowaniach.

📢 Marcowa waloryzacja emerytur. Emerycie, tyle lada moment wpłynie na Twoje konto [29.02.2024] Emerycie, sprawdź, czego się spodziewać! Oto prognozy waloryzacji emerytur w 2024 roku [TABELA]. W roku 2024 prognozowane są znaczące podwyżki dla osób w wieku emerytalnym. Przygotowaliśmy szczegółowe wyliczenia dotyczące emerytur po marcowej waloryzacji, uwzględniając wcześniej zapowiadany wskaźnik. Poniżej przedstawiamy prognozowane wzrosty emerytur. 📢 Fala zwolnień grupowych w powiecie poznańskim! Kolejne firmy zapowiadają redukcję zatrudnienia Nie tylko firma Infosys zwalniać będzie pracowników w ramach zwolnień grupowych w tym roku. Redukcję załogi przeprowadzać będą również dwa inne podmioty mające swe siedziby w powiecie poznańskim – Eurocash i Delikatesy Centrum.

📢 Kontrowersyjne wybory rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Presja i strach wśród wykładowców? Wybory nowego rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu od jakiegoś czasu dostarczają sporo emocji. Teraz jego wykładowcy dzielą się swoimi obawami i strachem przed utratą pracy, sugerując, że kandydaci wywierają presję na innych pracownikach.

📢 Tak kiedyś wyglądał dworzec Poznań Główny. Został zamknięty ponad 10 lat temu! Budynek zostanie wyburzony. Oto wyjątkowe zdjęcia Oddany do użytku w maju 2012 roku nowy budynek dworca PKP w Poznaniu jest w ogniu krytyki - za niefunkcjonalność i wygląd. Warto przypomnieć, jak wyglądał Poznań Główny, gdy pasażerowie mieli tutaj do dyspozycji tylko stary budynek, który zamknięto dla pasażerów 25 października 2013 roku. Zobacz w galerii, jak wyglądał stary dworzec jeszcze kilkanaście lat temu. 📢 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z prestiżowym wyróżnieniem! To tutaj są jedne z najlepszych studiów MBA Studia MBA, czyli o profilu menadżerskim, są ostatnio gorącym tematem w Polsce. Po wypłynięciu afery w Collegium Humanum, wiele osób zastanawiało się czy dyplomy absolwentów są kupione i czy wszystkie osoby oszukiwały podczas swojej edukacji. Także w Poznaniu. Tu jednak mamy jedne z najlepszych studiów MBA - na Uniwersytecie Ekonomicznym.

📢 Koza uciekinierka! Hasała po ulicy w Poznaniu. Zwierzę do domu odprowadzili strażnicy miejscy Nietypowa interwencja straży miejskiej w Poznaniu. Mundurowi odprowadzili do domu kozę, która biegała po ulicy Dąbrowskiego. Właścicielka zwierzęcia, za jego wojaże, została ukarana mandatem. 📢 Grzegorz z Wielkopolski ratował psy, trafił do więzienia. Zorganizowano zbiórkę na działalność Pogotowia dla Zwierząt Grzegorz Bielawski, pochodzący z Wielkopolski wolontariusz Stowarzyszenia Pogotowie dla Zwierząt, trafił do zakładu karnego. Organizacja, w której pracował od tego czasu zmaga się z problemami finansowymi. Zorganizowano zbiórkę.

📢 Kiedyś było tam luksusowo! Tak teraz wygląda w środku schron przeciwatomowy prezydenta Poznania. Zobacz zdjęcia Wiedzieliście, że w stolicy Wielkopolski znajduje się schron przeciwatomowy prezydenta Poznania? Nigdy nie został użyty, ale wzbudza spore zainteresowanie, nie tylko wśród miłośników historii. Obiekt z okresu zimnej wojny, obecnie udostępniany jest przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Poznaj jego historię i zobacz nowe zdjęcia ze schronu udostępnione nam przez Stowarzyszenie Schrony w Polsce.

📢 Rozpoznasz te miejsca? Tak wyglądały Winogrady i Piątkowo ponad pół wieku temu. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Ponad pół wieku temu, w 1962 roku zatwierdzony został Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania. Zapisane zostały w nim plany zmian w krajobrazie miasta do 1980 roku. Postanowiono wówczas rozbudować północną część Poznania. Tak zaczęły powstawać Winogrady. Zobacz Winogrady i Piątkowo na archiwalnych zdjęciach. 📢 Nowa lista 100 najbogatszych Polaków. Drugie miejsce znów należy do Wielkopolanina. To właściciel sklepów spożywczych Dino Ranking 100 najbogatszych Polaków co roku publikuje magazyn "Forbes". W tegorocznym zestawieniu nie zabrakło osób z Wielkopolski. Mało tego jeden z nich - właściciel sieci sklepów spożywczych - ponownie znalazł się na drugim miejscu i to z majątkiem większym, niż w ubiegłym roku. O kogo chodzi?

📢 10 miast w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. Sprawdźcie, gdzie najbardziej! [29.02.2024 r.] Są miasta w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. O co chodzi? Na stosunkowo niewielkiej powierzchni mieszka sporo osób. Są to miasta o największej gęstości zaludnienia w regionie. W pierwszej trzydziestce w Polsce jest aż 7 miast z naszego regionu. W jakich miastach województwa wielkopolskiego gęstość zaludnienia jest największa? Gdzie jest ciasno? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszej galerii.

📢 Te dziewczyny olśniewały kreacjami na studniówkach 2024 w Poznaniu. Zobacz najpiękniejsze stylizacje z balów maturalnych. Oto zdjęcia! Studniówki to prawdziwe kopalnie oszałamiających kreacji! Niektóre przyszłe maturzystki stawiają na klasykę w postaci długich czarnych sukienek, inne zaskakują swoimi wyborami, decydując się na odważne kolory czy niespotykane fasony. Jedno jest pewne, nie sposób wybrać tylko jednej najpiękniejszej! Zobaczcie zdjęcia!

📢 Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Oto 10 idealnych miejsc na weekendową wyprawę. Zobacz i wybierz się koniecznie! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Poznaj ciekawe miejsca w naszej galerii.

📢 Nawet Biden jest zszokowany! Internauci mają niezłą bekę z Poznania. Co wyśmiewają? Oto najzabawniejsze memy Wieczne i niekończące się remonty w Poznaniu stały się dla internautów inspiracją do tworzenia memów. Ich autorzy wyśmiewają głównie przedłużającą się rewitalizację Starego Rynku oraz wszechobecną "betonozę". Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez! Zobacz najlepsze memy w naszej galerii. 📢 Jest niezwykły! Oto jeden z najpiękniejszych domów w Poznaniu. "Złamany Dom" prezentuje się nietuzinkowo. Mamy zdjęcia! "Złamany Dom" w Poznaniu zdobył w 2023 roku Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Architekci z pracowni Ultra Architecs otrzymali statuetkę za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w stolicy Wielkopolski w 2022 roku. Jak wygląda "Złamany Dom" na zewnątrz i w środku? Mamy zdjęcia!

📢 Nie do uwierzenia! Tak wyglądał Poznań w 2000 roku. Pamiętasz jeszcze takie miasto? Zobacz niezwykłe zdjęcia sprzed 24 lat Tak wyglądał Poznań w 2000 roku. Miasto bardzo się zmieniło? Narzekamy na korki, na przebudowy ulic, na wieczne remonty. Szybko ulatuje z pamięci, że Poznań jeszcze zaledwie 24 lata temu wyglądał zupełnie inaczej... Zobaczcie niezwykłe zdjęcia z archiwum "Głosu Wielkopolskiego" i oceńcie sami, czy rozpoznacie wszystkie miejsca! 📢 Śmieci, niedopałki i puste "małpki" na pętli Starołęka w Poznaniu. Wizyty policji i straży miejskiej nie pomagają Okolice poznańskiej pętli tramwajowej i autobusowej na Starołęce, delikatnie mówiąc, nie należą do najczystszych w mieście. W okolicy pełno jest pustych butelek po alkoholu, niedopałków papierosów czy innych różnego rodzaju śmieci. Sytuację pogarsza także notoryczne nielegalne spożywanie w tym miejscu alkoholu.

📢 Jest kandydat na Wielkopolskiego Kuratora Oświaty! Wiemy, kto prawdopodobnie nim zostanie Wojewoda wielkopolska, Agata Sobczyk, powołała komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Jej członkowie wybrali już kandydata, który na wniosek wojewody zostanie powołany przez ministrę edukacji - Barbarę Nowacką. Kim jest kandydat? 📢 Piękny dom Tomasza Szczepanika na rajskiej wyspie. Tak muzyk urządził się nad oceanem. Tu mieszka juror „The Voice Senior” – galeria zdjęć Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus. 📢 Wielka gratka dla fanów wędkowania! W Poznaniu startują targi Rybomania 2024 Już 1 marca w Poznaniu rozpoczną się targi Rybomania. Organizatorzy zapewniają, ze będzie można tam spotkać najlepsze marki tej branży, prezentujące setki nowości i ciekawostek, a gwiazdy i eksperci różnych metod połowu podzielą się wiedzą z odwiedzającymi. Targi, na styku pasji i profesjonalizmu, potrwają do 3 marca.

📢 Ewa Minge to kobieta kameleon. Uwielbia się zmieniać. Czy pamiętasz, jak wyglądała w młodości? Zobacz archiwalne zdjęcia Ewa Minge należy do tych kobiet, które wciąż zaskakują swoich fanów. Projektantka uwielbia metamorfozy swojego wizerunku. Najczęściej eksperymentuje ze swoimi włosami. Z pewnością wiele osób zastanawia się, jak wyglądała w młodości. Okazuje się, że celebrytka zmagała się z nadwagą, a tapir był jej ulubioną fryzurą. 📢 Elektryka prąd nie tyka! Najśmieszniejsze wpadki fachowców z internetu. Efekt ich prac rozbawia do łez Mieli naprawiać, a psują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś.

📢 To tajne kody do twojego telefonu. Te sztuczki sprawią, że odkryjesz nowe funkcje smartfona z Androidem. Sprawdź TOP 15 najlepszych tricków Chcesz zyskać dostęp do ukrytych funkcji swojego telefonu? To nietrudne, o ile znasz tajne kody do smartfona, które pozwolą odblokować kilka ciekawych funkcji? Smartfony ma niemal każdy z nas, ale niewiele osób wie, jak i gdzie wpisać odpowiednie kombinacje liczb w znaków, by odblokować dodatkowe informacje i możliwości o swoim telefonie.

📢 Nowe miejskie mieszkania powstaną przy ulicy Jarzębowej w Poznaniu. ZKZL odebrał koncepcję budynków Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Poznaniu buduje obecnie osiedla mieszkalne przy przy ulicach Nadolnik i Darzyborskiej. Spółka szykuje się już do kolejnej inwestycji, tym razem przy ulicy Jarzębowej, gdzie mają powstać cztery bloki. 📢 Dachowanie samochodu na trasie Krotoszyn-Koźmin Wlkp. Kierowca trafił do szpitala W czwartek, 29 lutego, tuż po północy kierowca jadący trasą Koźmin Wielkopolski-Krotoszyn wypadł z drogi i dachował. 📢 Łazarz - dzielnica Poznania o dwóch twarzach. Tam nie warto się zapuszczać i tam warto mieszkać W ostatnich dekadach pozostawał w cieniu sąsiednich Jeżyc. Tak jak i one miał swój czarny piar - Dolnym Łazarzem i jego ekami straszono turystów. Po dziś dzień ul. Małeckiego, choć zmieniona w ostatnich latach nie do Poznania, ma swój unikalny klimat. Ale bób, hummus i włoszczyzna rosną tu szybko w siłę. Zobacz zdjęcia z pięknego poznańskiego Łazarza!

📢 Tu w Poznaniu oddasz niepotrzebne rzeczy i prezenty! Możesz pozbyć się kłopotu i pomóc innym Ubrania, których już nie nosimy, nietrafione prezenty, niechciane zabawki i inne niepotrzebne rzeczy - tego wszystkiego możemy się pozbyć, a przy okazji komuś pomóc. W Poznaniu działa kilka miejsc, które przyjmują zbędne przedmioty w dobrym stanie. Podpowiadamy, gdzie można je oddać.

📢 Poznańscy radni chcą walczyć z betonozą w mieście. Chodzi o gigantyczne pieniądze! Radni miejscy zajęli się 28 lutego na posiedzeniu komisji społecznej projektem uchwały dotyczącym ochrony zieleni w mieście i inwestycji w tak zwaną małą retencję. Według projektu co roku Poznań będzie na ten cel przeznaczał 1 procent swojego budżetu. Oznacza to, że już w tym roku trzeba by było na ten cel przeznaczyć około 50 mln zł.

📢 Parking przy kultowej Galerii Malta w Poznaniu znika w oczach! Tak teraz wygląda. Zobacz zdjęcia [29.02.2024] Parking przy kultowej Galerii Malta w Poznaniujest wyburzany od kilku tygodni. Większość betonowej konstrukcji zostało już rozgryzione przez maszyny kruszące beton i tnące zbrojenia. Jej budowa przy ul. abp. Baraniaka trwała niecałe 3 lata. Teraz za trzy lata ma tam powstać osiedle mieszkaniowe. W galerii prezentujemy najnowsze zdjęcia z placu rozbiórki. 📢 Dzień Kota 2024: Wielkie święto mruczków i ich oddanych kociarzy. Zobacz memy, demotywatory i zabawne obrazki o kotach i życiu z kotami 17 lutego obchodzimy Dzień Kota! W ten jeden z najważniejszych dni w kalendarzu kociarzy, kłaniamy się głęboko naszym mruczkom i serwujemy im najlepsze puszki z rybką. Gdy już spełnimy nasz obowiązek, możemy zabrać się za przeglądanie zebranych w tej galerii zabawnych obrazków. Gwarantujemy, że odnajdziesz tu wiele sytuacji z Waszego wspólnego życia, których wspomnienie poprawi Ci humor. Zobacz najlepsze memy i obrazki o kotach!

📢 10 najlepszych szkół podstawowych w Poznaniu. Znalazły się w ogólnopolskim rankingu! Sprawdź listę placówek! Portal waszaedukacja.pl przygotował najnowszy ranking najlepszych szkół podstawowych w kraju. Wśród nich znalazło się kilka z Wielkopolski. Sprawdziliśmy, które miejsca zajęły placówki ze stolicy naszego województwa. Zobacz 10 najlepszych szkół podstawowych w Poznaniu!

📢 Prawdziwe skarby na Pchlim Targu w Poznaniu! Co sprzedawcy Giełdy Staroci przy M1 oferują klientom? Zobacz zdjęcia przedmiotów! Poznaniacy po raz kolejny spotkali się w niedzielę na Pchlim Targu pod centrum handlowym M1. Wydarzenie to przyciąga tłumy, ze względu na ciekawe przedmioty, których nie znajdziemy nigdzie indziej, a przynajmniej nie w takiej cenie. Na straganach 25 lutego nie zabrakło staroci - mebli, zabawek i książek, ale też rękodzieła. Zobacz, co jeszcze można było "upolować"!

📢 Faceci nie chorują, oni walczą o życie! Zobacz zabawne obrazki, demotywatory i memy o przeziębieniu i chorobach Przeziębienie to dla każdego trudny okres, jednak zazwyczaj panowie znoszą go ciężej niż panie. Zmęczone usługiwaniem "umierającym" partnerom internautki przygotowują o nich mniej lub bardziej zabawne memy i demotywatory. W internecie znajdziemy też wiele obrazków na temat samego przeziębienia. Masz już dość choroby lub partnera? Ta galeria może Ci pomóc! W końcu śmiech to zdrowie. 📢 Oto najtańsze ogródki działkowe na sprzedaż w Poznaniu. Na wiosnę kup sobie działkę! Zobacz, jak wyglądają i ile kosztują Ogródki działkowe to ratunek dla spragnionych zieleni mieszkańców bloków i kamienic. Pierwsze ciepłe i słoneczne dni sprawiają, że wiele osób coraz częściej myśli o takim zakupie. Ile kosztują najtańsze działki w Poznaniu? Sprawdzamy najnowsze ogłoszenia ogródków działkowych na sprzedaż.

📢 Gwiazdy estrady w marcu 2024 r. w Poznaniu! Oto 30 najważniejszych imprez muzycznych nadchodzącego miesiąca w stolicy Wielkopolski! Gwiazdy estrady w Poznaniu! W marcu w stolicy Wielkopolski nie zabraknie wydarzeń dla fanów muzyki. Tych starszych, tych w średnim wieku i tych młodszych. Będą gwiazdy pop, będą gwiazdy rocka, będą gwiazdy piosenki autorskiej. Oto 30 koncertów, które odbędą się w Poznaniu w marcu 2024 r.

📢 Afera w Collegium Humanum. Na liście absolwentów pracownicy Urzędu Miasta Poznania: dyrektorzy, zastępcy i kierownicy. "Nie podamy nazwisk" CBA zatrzymało sześć osób w sprawie nielegalnego handlu dyplomami na warszawskiej uczelni Collegium Humanum. Placówka posiadająca filię również w Poznaniu szkoliła między innymi 13 pracowników Urzędu Miasta Poznania. - Pracodawca nie jest uprawniony do oceny akredytacji posiadanych przez uczelnie, na których pracownicy chcą podnosić kwalifikacje - mówi Joanna Żabierek, rzecznik prasowy Prezydenta Poznania i Urzędu Miasta. Którzy urzędnicy z Poznania kształcili się w Collegium Humanum? Na liście są dyrektorzy, zastępcy i kierownicy.

📢 Mieszkańcy Wielkopolski budują przydomowe schrony. Ile kosztują i jak powinny być wyposażone? Zobacz, jak wygląda taki schron w środku! Od wybuchu wojny w Ukrainie zainteresowanie postawieniem przydomowych schronów w Polsce rośnie lawinowo. Ich dystrybutorzy nie nadążają z zamówieniami. Schronami na prywatnych posesjach zainteresowani są także mieszkańcy Wielkopolski. Ile kosztuje taki schron i jakie powinien mieć wyposażenie? Sprawdziliśmy. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 29.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Biedronka, Lidl oraz Kaufland z kontrowersyjną promocją, sprzedają półlitrowe butelki wódki poniżej 10 zł. Sprawa trafiła do prokuratury Biedronka i Lidl, a także Kaufland wprowadziły do swojej oferty półlitrowe butelki wódki poniżej 10 zł. W Lidlu jest to 9,99 zł. Aktywista Jan Śpiewak złożył zawiadomienie do UOKiK na sieć Lidl, Biedronka oraz Kaufland, dotyczące stosowania tzw. dumpingu oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Urząd z kolei zawiadomił prokuraturę. – Promocja alkoholu w przyjętej przez te sieci formie może stanowić zakazaną prawnie promocję napojów alkoholowych – poinformowała tvn24.pl Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy UOKiK.

📢 Te samochody złodzieje kradną na potęgę! Oto marki aut, które najczęściej padają łupem w Wielkopolsce i Polsce Kradzież samochodów to wciąż wielki problem nie tylko w miastach, ale też na wsiach. Policjanci nadal często otrzymują zgłoszenia o zniknięciu auta, jednak, jak pokazują statystyki, nie jest to już taka skala, co była kiedyś. Które marki najczęściej padają łupem złodziei zarówno w całej Polsce, jak i Wielkopolsce? Sprawdziliśmy! 📢 Wielkopolska na memach. Tak internauci żartują z województwa wielkopolskiego! Co bawi ich najbardziej? Zobacz śmieszne obrazki! Parafrazując popularny żart rodem z "Familiady", można powiedzieć, że więcej niż jedno miasto, z którego można żartować, to Wielkopolska. Internauci już dawno się o tym przekonali, tworząc wiele zabawnych obrazków. Co w województwie wielkopolskim bawi najbardziej? Sprawdź!

📢 Pieniądze wyrzucone w błoto? Urząd Miasta Poznania wydał ponad milion złotych na portal internetowy. "Nikogo on nie obchodzi" W 2014 roku powstał portal poznanprzyciaga.pl. Miał być odpowiedzią na pytanie, jak przyciągnąć studentki i studentów do Poznania. Czy się udało? Kacper Nowicki, prezes fundacji Varia Posnania twierdzi, że nie i wyśmiewa stronę. W ciągu 9 lat Urząd Miasta Poznania wydał na projekt ponad milion złotych z publicznych środków. 📢 Gdzie pracują mieszkańcy Poznania? Przeanalizowaliśmy dane i trendy o dojazdach do pracy poznaniaków Ponad 40 tys. poznaniaków pracuje poza Poznaniem, w 375 gminach w całej Polsce. Dokąd dojeżdżają najczęściej? Oczywiście do poznańskiego “obważanka”. Ale wśród najpopularniejszych 15 kierunków nie brakuje dużych metropolii. 📢 Wybory samorządowe 2024: Manifestowali przeciwko "lenistwu" Jacka Jaśkowiaka. Poparli kandydata PiS na prezydenta Poznania Komitet wyborczy Zjednoczona Prawica Poznań zorganizował w środę wieczorem manifestację przeciwko polityce prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Przed urzędem wojewódzkim protestowali zwolennicy kandydata na prezydenta Poznania Zbigniewa Czerwińskiego. Byli oni wspierani przez działaczy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.

📢 Jest umowa na remont pływalni Akwawit w Lesznie. Sprzętu na budowie szybko jednak nie zobaczymy Z firmą Adamietz władze Leszna podpisały w czwartek umowę na przebudowę i generalny remont pływalni Akwawit. Ta najdroższa w historii samorządu Leszna inwestycja pochłonie blisko 74 miliony złotych. Ciężki sprzęt na ternie dawnej pływalni zobaczymy jednak dopiero za kilka miesięcy. Dlaczego? 📢 Laryngolog z Poznania miał brać łapówki za przyspieszenie zabiegu usunięcia migdałków. Obrona: "pieniądze były za usługi deluxe" W Sądzie Rejonowym w Poznaniu rozpoczął się proces lekarza Krzysztofa P. Laryngolog jako funkcjonariusz publiczny miał - zdaniem prokuratury - przyjmować i usiłować przyjąć łapówki od rodziców pacjentów. W zamian lekarz miał przyspieszyć wykonanie refundowanego przez NFZ zabiegu usunięcia migdałków u ich dzieci. - Prokuratura pozostaje w pewnej schizofrenii - uważa obrońca oskarżonego, który wskazuje, że pieniądze były wynagrodzeniem za usługi deluxe.

📢 Znamy datę otwarcia Ratusza w Poznaniu. Koziołki przygotowały niespodziankę! 1 marca 2024 roku, po kilkuletnim remoncie, swoje drzwi dla zwiedzających otworzy Muzeum Poznania w Ratuszu na Starym Rynku. Jego gotycka część niedostępna była dla publiczności przez 27 lat! Z tej okazji w najbliższy weekend koziołki będą trykały się aż 3 razy dziennie. 📢 Znów rozczarowanie. Lech Poznań zaspał w dogrywce i odpadł z Pucharu Polski. Zobacz oceny lechitów Lech Poznań dał sobie strzelić gola w samej końcówce dogrywki i odpadł z Pucharu Polski. Kolejorz nie był gorszy w tym meczu, ale marne to pocieszenie. 📢 Od 1 marca ważne zmiany w przychodniach. Ci pacjenci wejdą do lekarza bez kolejki. Dodano też nowe zawody medyczne. Co jeszcze się zmieni? Nowe przepisy dotyczące m.in. przyznania prawa do korzystania poza kolejką z badań i porady lekarza nowej grupie pacjentów, a także opieki koordynowanej oraz pacjentów onkologicznych wejdą w życie już 1 marca. Zmiany dotyczą zarówno pacjentów, jak i lekarzy. Mają być ułatwieniem, ale czy na pewno tak się stanie? Sprawdź, co się zmieni i co cię czeka od marca w przychodni, poradni czy szpitalu.

📢 Poznański Pchli Targ zmienia lokalizację! Koniec giełdy przy CH M1 Decyzja budzi duże kontrowersje wśród klientów pchlego targu Znany i lubiany przez poznaniaków Pchli Targ zmienia swoją lokalizację. Od 5 maja tego roku giełda odbywać się będzie nie w Poznaniu przy galerii M1, a w Komornikach, na co narzekają kupujący. "Obawiam się, że będzie to początek końca giełdy" - mówi jeden z klientów. 📢 Śmiertelny wypadek na ul. Kaczeńcowej w Poznaniu. Nie żyje 50-letni kierujący osobówką Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło na ulicy Kaczeńcowej w Poznaniu. Około 50-letni kierujący osobówką nie przeżył zderzenia z murowanym płotem. 📢 Zbulwersowani pasażerowie narzekają na szóstkę... Co na to MPK? W wyniku piątkowej awarii tramwaju w centrum miasta, od godz. 8.05 do 8.30 doszło do wstrzymania ruchu tramwajowego na odcinku ulicy Bukowskiej - na wysokości hotelu Sheraton - w kierunku ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego. Tramwaje w tym czasie jeździły objazdami. Następnie ruch tramwajowy w tym miejscu był całkowicie wyłączony i uruchomiono komunikację zastępczą. Sytuacja ta niestety przysporzyła pasażerom niemało nerwów...

📢 Sekrety utraconej architektury. Jak Poznań zmienił swój krajobraz? Gdyby stały po dziś dzień zachwycałyby nie tylko mieszkańców, ale też turystów. Nadawały Poznaniowi wielkomiejskiego sznytu - zachwycały formą, wielkością, dekoracjami. Zniknęły z krajobrazu miasta głównie po 1945 r., ale nie tylko. Przed Wami 20 najpiękniejszych kamienic Poznania, których już nie zobaczycie. 📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w Poznaniu! Oto piękni, młodzi i uśmiechnięci! Zobacz pary na wyjątkowych zdjęciach! Sezon balów maturalnych trwa w najlepsze! Co weekend w Poznaniu uczniowie ostatnich klas szkół średnich bawią się na swoich studniówkach. Serca wszystkich skradają często urocze pary pięknych i uśmiechniętych przyszłych maturzystów. Na studniówkach towarzyszą im fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", a w ich obiektywach często pojawiają się roztańczone, radosne, a czasami nieukrywające swoich uczuć duety. Zobaczcie piękne pary z poznańskich studniówek!

📢 Smutny wieczór w Lechu Poznań. Miało być wesele, a wyszedł pogrzeb. Zobacz zdjęcia z trybun Enea Stadionu Nie tak kibice Lecha Poznań wyobrażali sobie wtorkowy wieczór na Enea Stadionie. Miało być wielkie święto, a skończyło się stypą. Kolejorz po 120 minutach spotkania przegrał z Pogonią Szczecin 0:1, po straconej bramce w ostatnich fragmentach pojedynku. Fani Lecha kolejny rok mogą planować majówkę w inny sposób, niż na Stadionie Narodowym w Warszawie. 📢 Na TikToku wyśmiewa dziurawe ulice Zatorza w Lesznie. Sadzi w dziurach kwiaty i łowi w nich ryby. Chce skłonić miasto do działania Mieszkaniec Leszna nagrał i umieścił na TokToku filmiki z leszczyńskiej dzielnicy Zatorze. Pokazuje na nim jak "łowi ryby'' i sadzi kwiaty w dziurach na ulicach Bojanowskiego i Mielżyńskich. Chce w ten sposób zwrócić uwagę na fatalny stan tych ulic.

📢 Zmiana w zarządzie największego pracodawcy w Wielkopolsce. Volkswagen ma nowego CFO Od 1 marca nastąpi zmiana w zarządzie Volkswagen Poznań - największego pracodawcy w Wielkopolsce. Liane Lubitz dołączy do zarządu jako członkini odpowiedzialna za obszar finansów, zakupów i IT (tak zwany CFO). Zastąpi ona Agnieszkę Olenderek, która przejmie równorzędne stanowisko w zarządzie Volkswagen Slovakia a.s. 📢 Przy tych schorzeniach nie można pić alkoholu. Konsekwencje bywają poważne Alkohol obecny jest w naszym życiu niemal na każdym kroku. I choć co ósmy Polak deklaruje, że nie pije, to spożycie trunków z procentami w naszym kraju ciągle rośnie. Picie alkoholu ma swoje poważne konsekwencje, a przy niektórych schorzeniach picie napojów z procentami może mieć poważne skutki zdrowotne.

📢 Te osoby to prawdziwi geniusze. Oto, jakie imiona noszą Imiona dla geniuszy wytypowana na podstawie imion ponad 15000 matematyków, fizyków, artystów, pisarzy. Na tej podstawie serwis MooseRoots stworzył listę 20 najczęściej powtarzających się imion. Zobaczcie, które imiona najczęściej noszą geniusze. Oto lista.

📢 Oto lista wycofanych leków w 2024 roku. Takie decyzje wydał GIF Główny Inspektorat Farmaceutyczny ma za zadanie czuwać nad bezpieczeństwem i zdrowiem pacjentów między innymi w kontekście produktów leczniczych. To właśnie GIF wycofuje leki, co do których jest podejrzenie o nieprawidłowościach jakościowych lub informacyjnych. Zobaczcie, jakie leki wycofano w 2024 roku. 📢 Oto najpiękniejsze wiosenne imiona dla dziewczynek! Kojarzą się z kwiatami i przyrodą. Rodzice nadają je coraz częściej Wiosna to czas pełen życia i odrodzenia, często stanowi inspirację przy wyborze imienia dla dziewczynki. Przygotowaliśmy listę pięknych i unikalnych imion idealnie pasujących do dzieci urodzonych w tej porze roku. 📢 Rozmowa z nowym dyrektorem Lasów Państwowych w Poznaniu. Błędy poprzedników, wycinka lasów oraz myśliwi Wiesław Krzewina, 19 stycznia przejął stanowisko dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. W rozmowie dla "Głosu Wielkopolskiego" opowiada szczerze co myśli o swoim poprzedniku, wycince lasów ochronnych Poznania oraz wysokich zarobkach.

📢 Skrajnie niebezpieczna zabawa nastolatków z Poznania. Jeżdżą na zderzaku tramwaju. "To igranie ze śmiercią!" Niebezpieczna moda panuje wśród nastolatków z Poznania. Młodzież jeździ na zderzaku tramwajów i pociągów. – Służby MPK Poznań obserwują, głównie poprzez filmy zamieszczane na portalach internetowych, niebezpieczną modę, związaną z jazdą najczęściej nieletnich osób na zewnętrznych elementach tramwaju, zwykle na tylnym zderzaku. To igranie ze śmiercią! Dlatego apelujemy o rozsądek – mówi Agnieszka Smogulecka z MPK Poznań.

📢 Pierwsza w tym roku odsłona programu "Mieszkanie do remontu". ZKZL w Poznaniu oferuje 13 mieszkań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu organizuje pierwszą w tym roku edycję programu „Mieszkanie do remontu”. Tym razem można ubiegać się o 13 lokali, które przeznaczone są do remontu. Ten trzeba będzie przeprowadzić w ciągu 6 lub 12 miesięcy.

📢 Trener Kędziorek na wylocie? Byłby to krótki staż, ale nie najkrótszy w ekstraklasie Nad trenerem Radomiaka Radom zawisły czarne chmury. Maciej Kędziorek dopiero co rozpoczął pracę po odejściu z Lecha Poznań, a być może po poniedziałkowym spotkaniu z Wartą będzie musiał się spakować. Aktualnie szkoleniowiec ekipy z Mazowsza pracuje w nowym zespole nieco ponad 2 miesiące i już mówi się o jego odejściu. Nie byłoby to jednak najszybsze zwolnienie w ekstraklasie w XXI wieku. Sprawdziliśmy, który z trenerów może się "pochwalić" najkrótszym stażem pracy. 📢 Kultowe Targi Rzeczy Ładnych wreszcie w Poznaniu! Wydarzenie roku dla fanek i fanów designu już 2-3 marca w MTP “Open’er polskiego designu” wreszcie w Poznaniu! Największe w Polsce wydarzenie promujące współczesny design i unikalne produkty po raz pierwszy pojawi się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. To na Targach Rzeczy Ładnych od 10 lat pokazują się najciekawsze nowe marki, to tu spotkacie najlepszych twórców plakatu, ceramiki, czy tekstyliów. Każdą edycję TRŁ odwiedzają tłumy, a impreza słynie ze znakomitego klimatu i najlepszej selekcji wystawców. Na pierwszej edycji TRŁ POZNAŃ! pokaże się aż 300 wystawców, zobaczymy wystawę zdjęć 50 IKON TRŁ oraz najnowszy projekt artystycznego kolektywu Pol / Sztyma / Wolna. Zapowiada się designerskie wydarzenie roku w Poznaniu.

📢 Dodatek węglowy 2024 - są nowe informacje dodatku węglowym [26.02.2024] Wsparcie finansowe na zakup węgla podczas zimy to znaczące wsparcie dla wielu rodzin w Polsce w okresie niskich temperatur. Ministerstwo Klimatu poinformowało niedawno o wprowadzeniu nowego wzoru wniosku, który będzie obowiązywał od 2024 roku w kontekście dodatkowych środków ochronnych. Z tego powodu osoby korzystające z węgla do ogrzewania swoich domów mają nadzieję na możliwość skorzystania z nowych form wsparcia finansowego. Monitorujemy aktualne informacje dotyczące daty uruchomienia nowego programu dodatków węglowych przez rząd. 📢 Prawdziwe perełki na pchlim targu w Poznaniu. Co oferowali sprzedawcy na giełdzie staroci? Mamy zdjęcia! W niedzielnym poranek, 18 lutego jak co tydzień pod M1 przy ul. Szwajcarskiej 14 w Poznaniu odbył się pchli targ. Wydarzenie to w kalendarzach poznaniaków zapisane jest jako poszukiwanie skarbów w kopalni niesamowitych przedmiotów. Nie dostaniecie ich w sklepach, a już na pewno nie za taką cenę! Co znalazło się na pchlim targu? Zobaczcie na zdjęciach!

📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Wielkopolski. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Najmodniejsze paznokcie w tym sezonie! [luty, marzec, kwiecień] Jeśli jesteś na bieżąco z najnowszymi trendami w manicure, na pewno słyszałeś już o lipgloss nails! Ten stylowy i elegancki wygląd zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych oraz w salonach kosmetycznych. Co więcej, niezależnie od długości paznokci, lipgloss nails wyglądają dobrze i są łatwe w wykonaniu. Niektórzy nazywają je "młodszą siostrą" glazed donut nails, które zostały wprowadzone do świata beauty przez Hailey Bieber i jej manicurzystkę. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego modnego trendu w pielęgnacji paznokci? W takim razie, koniecznie przeczytaj dalej!

📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI Zgłoś do nagrody kierowcę, mechanika albo instruktora jazdy. Poleć dobry warsztat, szkołę jazdy lub firmę spedycyjną Znasz dobrego kierowcę zawodowego? Albo mechanika lub warsztat samochodowy, których możesz rekomendować innym? Wiesz, który instruktor jazdy dobrze przygotowuje do egzaminu i w której szkole jazdy warto zrobić kurs? A może znasz godną polecenia firmę transportową lub spedycyjną? Zgłoś kandydatów do nagród w akcji Mistrzowie Motoryzacji! Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208, wyjazdy na wczasy i nagrody pieniężne! 📢 ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

📢 Mistrzowie Handlu - finał pierwszego etapu za nami. Zobacz zwycięzców! Od 16 stycznia trwa głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Handlu 2024. Zgłoszeni do konkursu przez naszych Czytelników, a swoich klientów kandydaci walczą o atrakcyjne nagrody. Sprawdź, jak sobie radzą Twoi faworyci, oddaj głos i pomóż im w drodze do zwycięstwa w naszej akcji!

📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce. Sprawdź tę listę [1.12.2023] Jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze? Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 rok. Analizując te dane można stwierdzić, jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze. Poznajcie 20 najuboższych gmin w naszym regionie. 📢 Takie są modne paznokcie od Ukrainek. Wzory, kolory na sierpień i wrzesień 2023. Zobacz i zainspiruj się Ukrainki, które osiedliły się w Polsce i innych europejskich krajach, zarabiają na wykonywaniu manicure i pedicure. Tak jak Olga Stakhova z miasteczka Bar niedaleko Winnicy. 📢 Doszło tam do ogromnej tragedii! Ta fabryka pod Poznaniem to teraz ruina! Zobacz zdjęcia i poznaj jej mroczną historię Na terenie tej fabryki pod Poznaniem zginęło 17 osób, a 10 zostało rannych. Z Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego w Luboniu wiąże się tragiczna historia. Kiedyś prężnie działała tam największa w Europie fabryka, dziś z budynku niewiele zostało, jest ruiną, a tuż obok powstaje nowoczesne osiedle deweloperskie. Zobaczcie zdjęcia i poznajcie mroczą historię zakładów w Luboniu.

📢 Próbny egzamin ósmoklasisty 2018: Język polski [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, ZADANIA] Sprawdzian 8-klasisty z języka polskiego - 18 grudnia 2018 r. Próbny egzamin ósmoklasisty rozpoczęty. Na początek język polski. We wtorek, 18 grudnia uczniowie napisali test z języka polskiego. Na tej stronie 18.12.2018 znajdziecie arkusze i prawidłowe odpowiedzi z próbnego egzaminu 8-klasisty z języka polskiego.

ZOBACZ KONIECZNIE Miejsca, które Google Maps przed nami ukrywa