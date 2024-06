Prasówka 1.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli”?

Prasówka 1.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 1.06.24

📢 Oto Cher - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! [1.06.2024] Tak wygląda teraz Cher. Właśnie skończyła 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher.

📢 Jane Fonda - tak dziś wygląda. Ma już 86 lat. Zobaczcie zdjęcia! [1.06.2024] Jane Fonda 21 grudnia skończyła 86 lat. To niezwykle popularna na świecie aktorka i aktywistka, która w latach 80. XX wieku mocno spopularyzowała zajęcia fitnessu. Okrzyknięto ją królową aerobiku. Po roli w filmie "Barbarella" uznano ja również symbolem seksu. Nie miała łatwego dzieciństwa. Zmagała się z bulimią i anoreksją. Ciągle wygląda wspaniale. Zobaczcie zdjęcia. Poznajcie jej patenty na dobry wygląd.

Prasówka 1.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Adrianna Eisenbach z "Królowych życia". Tak wygląda na seksownych zdjęciach [1.06.2024 r.] Kim tak naprawdę jest 54-letnia Adrianna Eisenbach? Ta wyjątkowa osobowość zyskała rozgłos dzięki udziałowi w kultowym programie "Królowe życia" na antenie TTV. Choć jej pobyt na ekranach nie był długi, pozostawiła trwałe wrażenie wśród widzów. Trudno też zapomnieć o najbardziej wytatuowanej kobiecie w Polsce. Zobaczmy, jak Adrianna Eisenbach prezentuje się na odważnych zdjęciach.

📢 Oto Shazza - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 57 lat. Zobaczcie zdjęcia! [1.06.2024] Shazza to polska piosenkarka, którą niegdyś okrzyknięto królową disco-polo. Jej piosenki takie jak "Bierz co chcesz", "Baiao Bongo" czy "Tak bardzo zakochani" znała cała Polska. Shazza dziś ma 57 lat i ciągle występuje na scenie i nadal przyciąga tłumy. Zobaczcie, jak dziś wygląda Shazza, królowa disco-polo. 📢 Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [1.06.2024 r.] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Kelly z "Beverly Hills 90210" - tak dziś wygląda Jennie Garth. Zobaczcie zdjęcia! [1.06.2024] Tak wygląda dziś Jennie Garth, czyli Kelly w "Beverly Hills 90210". Właśnie skończyła 51 lat! Jennie Garth na początku lat 90. XX wieku była jedną z najpopularniejszych aktorek na świecie. Wszystko za sprawą głównej roli w serialu "Beverly Hills 90210", który przyciągał przed telewizory miliony widzów, również w Polsce. Czym dziś się znajduje i jak wygląda popularna Kelly z "Beverly Hills 90210"? Zobaczcie! 📢 Oto Alexis z "Dynastii". Właśnie skończyła 91 lat. Tak dziś wygląda Joan Collins. Zobaczcie zdjęcia! [1.06.2024] Tak dziś wygląda Joan Collins, czyli słynna Alexis, gwiazda serialu "Dynastia". Joan Collins w latach 90. XX wieku zdobyła fanów na całym świecie, również w Polsce. Swego czasu była uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. 23 maja 2024 roku skończyła 91 lat/ Nadal wygląda wspaniale. Jest ikoną Hollywood. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w latach 80. XX wieku okrzyknięto symbolem seksu.

📢 Oto Żaneta Gortat-Stanisławska - seksowna żona Marcina Gortata. Zobaczcie zdjęcia! [1.06.2024 r.] Dr Żaneta Gortat-Stanisławska, nie tylko jest żoną byłego koszykarza NBA, Marcina Gortata, ale również utalentowaną businesswoman i producentką kosmetyków. Prowadzi własną firmę zajmującą się produkcją kosmetyków oraz sieć szkół kosmetycznych, do których należą Broadway Beauty, BB College i marka Permanent World. Ponadto, jest wykładowczynią akademicką, politologiem, trenerką biznesu oraz ekspertką z branży beauty. Jest też przepiękną kobietą. Zobaczcie, jak seksownie wygląda na zdjęciach! 📢 "Rolnik szuka żony". Poznali się dzięki programowi i wzięli ślub. Zobaczcie zdjęcia! [1.06.2024 r.] "Rolnik szuka żony" to jeden z najchętniej oglądanych programów telewizyjnych w Polsce, który zyskał ogromną popularność. Program ten łączy ludzi z różnych zakątków kraju, umożliwiając im znalezienie miłości swojego życia. Dzięki udziałowi w tym reality show wielu uczestników znalazło szczęście w miłości, zakładając rodziny i ciesząc się wspólnym życiem. Przedstawiamy, co słychać u rolników, którzy dzięki programowi TVP znaleźli swoje drugie połówki.

📢 Julia Roberts - tak dziś wygląda jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie. Mamy zdjęcia! [1.06.2024] Julia Roberts, jedna z najwybitniejszych aktorek amerykańskich, od zawsze budziła zachwyt swoją talentem i urodą. Zyskała światową sławę rolą w kultowym filmie "Pretty Woman", a jej kariera ciągle kwitnie. Sprawdźmy, jak dziś prezentuje się ta niezwykła aktorka. 📢 Grażyna Torbicka - tak wygląda w wieku 65 lat. Nadal zachwyca urodą. Mamy zdjęcia! [1.06.2024] Grażyna Torbicka to jedna z najbardziej cenionych i uwielbianych postaci polskiej telewizji. Jako dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna, zyskała uznanie za swoje zaangażowanie w promowanie kina. Dziś, mając 65 lat, nadal aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i medialnym. Przekonaj się, jak zmieniała się na przestrzeni lat i jak wygląda teraz, będąc ikoną polskiej telewizji.

📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [1.06.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! 📢 Natasza Urbańska na seksownych zdjęciach. "Czas się dla Ciebie zatrzymał" [1.06.2024] Natasza Urbańska, wszechstronna artystka polskiego show-biznesu, znana jest nie tylko z talentu scenicznego, ale również z niezwykłej urody. Zanurz się w jej świat, odkrywając nie tylko jej karierę, ale również odważne i inspirujące obrazy, jakie prezentuje na swoich platformach społecznościowych.

📢 Oto Magda z "Barw szczęścia" na śmiałych zdjęciach! Natalia Sierzputowska: "Dużo dziewczyn dodaje takie zdjęcia, bo je lubi!" [1.06.254] Natalia Sierzputowska, młoda polska aktorka, zdobyła rozgłos dzięki roli Magdy w popularnym serialu "Barwy szczęścia". Jej talent i urok przynoszą jej coraz większą popularność, zarówno na ekranie, jak i w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie. Aktorka zaskakuje swoich fanów śmiałymi zdjęciami, które regularnie publikuje. " I tutaj was kochani zaskoczę, dziewczyny nie zawsze wstawiają takie zdjęcia tylko po to, żeby podobać się chłopcom. Niesamowite, prawda?" - mówi Sierzputowska. Zobaczcie te fotografie! 📢 Wiemy, kim są uczestnicy "Sanatorium miłości 6". Poznajcie ich bliżej. Zobaczcie zdjęcia! [1.06.2024] Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań i sześciu panów, którzy zostali bohaterami tego kultowego programu TVP1.

📢 Oto Maria Andrejczyk na seksownych zdjęciach. "Gratulacje dla fotografa i pięknej modelki" [1.06.2024] Maria Andrejczyk to wybitna polska lekkoatletka specjalizująca się w rzucie oszczepem. Dwukrotnie reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, zdobywając srebrny medal. Co wiemy o jej codziennym życiu? Jak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach? Zajrzyjcie do naszej galerii i odkryjcie jej odważne fotografie. 📢 Kalina - 15-letnia córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza. Zobaczcie, jak dziś wygląda! [1.06.2024] Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim showbiznesie. Ich historia rozpoczęła się dzięki musicalowi "Metro", którego twórcą jest Janusz Józefowicz. Natasza Urbańska, zdeterminowana młoda artystka, marzyła o występie w tym spektaklu i w końcu osiągnęła swój cel. Przy okazji znalazła miłość swojego życia. Para ma córkę Kalinę, która obecnie ma 15 lat. Zobaczcie, jak wygląda teraz!

📢 Tak wygląda Kamil Holden Kryszak, syn Jerzego Kryszaka, znanego aktora i satyryka. Mamy zdjęcia! [1.06.2024 r.] Jerzy Kryszak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów i satyryków. Szczególną sympatię zyskał dzięki roli doktora Kołka w kultowym serialu "Alternatywy 4". Jego talent komediowy sprawia, że wciąż przyciąga tłumy na swoich występach kabaretowych. Jerzy Kryszak ma trzech synów, w tym Kamila, utalentowanego muzyka. Zobaczcie, jak wygląda syn Jerzego Kryszaka - mamy dla Was zdjęcia! 📢 Oto Chuck Norris i jego syn, Dakota Alan Norriss - tak wyglądają. Mamy zdjęcia! [1.06.2024 r.] Oto syna Chucka Norrisa. Dakota jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! Dakota Alan Norris to syn Chucka Norrisa. Jest jednym z sześciorga dzieci słynnego aktora i mistrza świata w karate. Dakota Alan Norris idzie w ślady swojego ojca. Podobnie jak Chuck, uprawia sztuki walki. Zobaczcie, jak wygląda syn Norrisa. Mamy prywatne zdjęcia Dakoty Alana Norrisa.

📢 Miss z Rio na odważnych zdjęciach. Tak wygląda Emilia Ankiewicz, prześliczna polska lekkoatletka! [1.06.2024 r.] Emilia Ankiewicz to postać, która na sportowej arenie pozostawiła niezatarte ślady. Już od najmłodszych lat interesowała się sportem, a szczególnie pociągała ją lekkoatletyka. Specjalizując się w biegu na 400 metrów przez płotki, odnosiła liczne sukcesy, zdobywając medale na różnych zawodach. Na igrzyska olimpijskich okrzyknięto ją miss z Rio. Tak dziś prezentuje się na odważnych zdjęciach! 📢 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [1.06.2024 r.] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G.

📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [1.06.2024 r.] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Aktualnie jest główną rywalką Igi Świątek. Zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini. 📢 Oto Krzysztof Krysiak. Był pierwszym mężem Agnieszki Chylińskiej. Tak dziś wygląda! [1.06.2024 r.] Agnieszka Chylińska jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Niewielu jednak wie, że jej pierwszym mężem był Krzysztof Krysiak, który w tamtym czasie pełnił rolę menedżera działu marketingu w "Sony Music". Zobaczmy, jak wygląda teraz i czym zajmuje się mężczyzna, który był mężem Agnieszki Chylińskiej.

📢 Oto najpopularniejsze nazwy miejscowości w Wielkopolsce. Rekordzistę na mapie regionu znajdziemy aż 22 razy! [1.06.2024 r.] Jakie nazwy miejscowości są najpopularniejsze w Wielkopolsce? Postanowiliśmy to sprawdzić. Okazuje się, że lider na mapie regionu występuje aż 22 razy! Jakie miejscowości znajdują się w TOP 5 najpopularniejszych nazw wsi w województwie wielkopolskim? Tego dowiecie się z artykułu poniżej. 📢 Oto Wiktor Kowalewski, syn Krzysztofa Kowalewskiego, legendy polskiego kina. Mamy zdjęcia! [1.06.2024 r.] Krzysztof Kowalewski był jednym z najwybitniejszych aktorów polskiej kinematografii. Jego talent niezaprzeczalnie wyróżniał się w branży filmowej, w której z powodzeniem działał przez dziesięciolecia. Zmarł 6 lutego 2021 roku w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie niezatarte ślady w historii rodzimego kina. Zobaczcie, jak wygląda jego syn, Wiktor Kowalewski. Jest podobny do swego taty.

📢 Gdzie pojechać z dzieckiem na wycieczkę w Wielkopolsce? Oto parki rozrywki, muzea, skanseny. Poznaj wyjątkowe miejsca W Wielkopolsce jest co robić! Nie wiesz gdzie się wybrać na wycieczkę z dzieckiem? Mamy coś dla Ciebie! Prezentujemy 10 ciekawych miejsc w Wielkopolsce. Są wśród nich parki rozrywki, skanseny i muzea "pod chmurką". W naszym artykule znajdziecie mapy oraz informacje o biletach wstępu i godzinach otwarcia najciekawszych atrakcji w Wielkopolsce dla dzieci na wakacje 2024 i nie tylko. 📢 „Żądamy chleba... dla tych, którzy go potrzebują”. Trwa wyjątkowa akcja dla "Zupy na Głównym" upamiętniająca wydarzenia Czerwca'56 Zamiast składania kwiatów pod pomnikami, zróbmy coś dobrego dla innych - mówią organizatorzy zbiórki „Żądamy chleba” i zachęcają do świętowania wydarzeń Czerwca’56 poprzez wpłacanie darowizn na „Zupę na Głównym”.

📢 Pogrzeb majora Zenona Wechmanna. "Zasłużonego dla Miasta Poznania" pożegnały tłumy. Zobacz zdjęcia Zenon Wechmann, poznański patriota, powstaniec Czerwca '56, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej zmarł w wieku 96 lat. W piątek na poznańskim Junikowie odbył się pogrzeb "Zasłużonego dla Miasta Poznania". 📢 Robert Makłowicz ucztował w Poznaniu. Które miejsca poleca? Zobacz wideo! Robert Makłowicz po raz kolejny odwiedził Poznań. Tym razem pojawił się w stolicy Wielkopolski z kilku powodów: festiwalu PozNaj, promującego polskie wina, oraz wyróżnień przewodnika Michelin, jakimi od niedawna mogą chwalić się poznańskie restauracje. 📢 Wyjątkowy tramwaj będzie kursował po Poznaniu. Wiemy kiedy premierowy przejazd! Dzięki współpracy MPK Poznań i MPK S.A. w Krakowie w sezonie 2024 po Poznaniu będzie kursował wyjątkowy tramwaj. Na torach pojawi się już w sobotę, a kursował będzie na linii H. Odjazdy zaplanowano z przystanku przy ul. Ratajczaka.

📢 Wycieczki szkolne za darmo? Dofinansowanie wyjazdów i zajęć edukacyjnych. Oto nowe pomysły Ministerstwa Edukacji Narodowej! Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło w tym tygodniu dwa nowe projekty. "Podróże z klasą", czyli dofinansowanie wycieczek szkolnych ma spowodować, że żaden uczeń nie będzie się wykluczony finansowo. "Kto ty jesteś? - Polak mały" to program dla przedszkoli. Placówki będą mogły ubiegać się o finansowanie zajęć, konkursów czy pikników. 📢 Rząd będzie finansował program in vitro! Od kiedy? Minister zdrowia ogłosiła to w Poznaniu. Pary będą mogły liczyć na 6 prób W piątek minister zdrowia przekazała, że rząd będzie finansował program leczenia niepłodności metodą in vitro. – To program dla kobiet i mężczyzn, dla tych wszystkich, którzy chcą doświadczyć rodzicielstwa, ale bez wsparcia medycznego nie są w stanie – zaznaczyła Izabela Leszczyna.

📢 Zakopany skarb w lesie pod Kępnem? Mógł być garniec złota, była reklamówka ze skradzionymi pieniędzmi Historie o zakopanych skarbach zna chyba każdy. Garnce złota w bajkach występują na końcu tęczy. Zdarzają się takie również w rzeczywistości. W Słuszkowie pod Kaliszem w 1935 r. wykopano "garniec" z ponad 13 tysiącami srebrnych monet i sztabek, pochodzący z XII-XIII w. Być może tymi historiami sugerował się złodziej, który w lesie pod Wieluniem ukrył około 30 tysięcy złotych? 📢 Poznanianka zaśpiewa w Opolu! Lou Lou Safran będzie najmłodszą debiutantką. Wcześniej wystąpiła w horrorze "Anabelle" Lou Lou Safran, aktorka i piosenkarka, znana z amerykańskiego horroru "Annabelle: Narodziny zła", która dzieli swój czas pomiędzy Poznań a Los Angeles, wystąpi w Opolu. Na deskach sceny opolskiego amfiteatru stanie 31 maja jako najmłodsza wśród dziesięciorga debiutantów 61. KFPP Opole 2024.

📢 Co zobaczyć i co zwiedzić w Poznaniu? Zobacz najciekawsze atrakcje turystyczne w stolicy Wielkopolski. Idealne na długi weekend! W Poznaniu nie można się nudzić! Stolica Wielkopolski słynie z wielu atrakcji turystycznych, na których zwiedzanie można poświęcić nawet kilka dni. Koziołki, Termy Maltańskie i Palmiarnia - to nie wszystko! Zobacz, co warto zobaczyć i co robić w Poznaniu. 📢 Takie wynagrodzenia dostają nauczyciele w czasie wakacji. Oto ich zarobki! Nauczyciele ze względu na specyfikę swojej pracy zatrudnieni są w oparciu o Kartę Nauczyciela. I choć nie każdy zdaje sobie sprawę to zgodnie z tym dokumentem etat nauczyciela wynosi 40 godzin tygodniowo, z czego 18 godzin to praca "przy tablicy". A jak nauczyciele zarabiają w czasie wakacji? Sprawdzamy.

📢 Niebezpieczny plac budowy między blokami w Poznaniu. Co się dzieje na os. Bolesława Śmiałego? Administracja odpowiada na zarzuty! Na osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu powstał plac budowy. Mieszkańcy jednak nie wiedzą, co będzie tam budowane. Czytelnik sugeruje, że może tam stanąć nawet 11-piętrowy wieżowiec. Zaniepokojony mężczyzna zwrócił również uwagę na potencjalnie niebezpieczeństwo - plac nie jest wystarczająco zabezpieczony.

📢 Oni mają ciężki charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 31.05.2024 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion. 📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2024 - poznaj najnowsze trendy i inspiracje Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2024 - poznaj najnowsze trendy i inspiracje. Lato 2024 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim nowe trendy w stylizacji paznokci. Czerwiec to idealny czas, aby odświeżyć swoje manicure i wypróbować najnowsze inspiracje. W tym artykule przedstawiamy najmodniejsze wzory i kolory, które będą królować na paznokciach w nadchodzącym miesiącu. Oto przegląd najgorętszych trendów na czerwiec 2024!

📢 Minimalne wynagrodzenie wzrośnie od stycznia 2025 - wiemy, ile netto, a ile brutto! Od stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce zostanie podniesione, co ma znaczący wpływ na sytuację finansową wielu pracowników. Zmiana ta obejmuje zarówno wysokość kwoty brutto, jak i netto, czyli faktyczne wynagrodzenie otrzymywane na rękę po odliczeniu wszystkich obowiązkowych składek i podatków. Wzrost minimalnej płacy ma na celu poprawę standardu życia pracowników najmniej zarabiających, ale jednocześnie wpływa na koszty zatrudnienia ponoszone przez pracodawców. Przyjrzyjmy się szczegółowo, ile wyniesie nowe minimalne wynagrodzenie brutto oraz ile z tej kwoty trafi bezpośrednio do portfeli pracowników w postaci wynagrodzenia netto.

📢 Uwaga! Jest ostrzeżenie IMGW dla Wielkopolski. Przez region ponownie mogą przejść gwałtowne burze Na terenie województwa wielkopolskiego w piątek 31 maja może dojść do burz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Możliwe są też opady gradu.

📢 Podkładki-kolorowanki z poznańskimi atrakcjami trafiły do Belgii! To akcja Polskiej Organizacji Turystycznej W belgijskich lokalach gastronomicznych w pobliżu lotniska Brussels South Charleroi Airport pojawiło się 200 tysięcy niezwykłych podkładek na stoły. Ich celem jest promocja wizyt w Poznaniu, Łodzi i Wrocławiu - miastach, do których można bezpośrednio polecieć z tego lotniska. 📢 Poznań walczy z niechcianymi samochodami. Niedługo wygaszenie rejestracji starych pojazdów 10 czerwca z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) zostaną usunięte pojazdy, które od ponad dekady nie przeszły obowiązkowego przeglądu technicznego ani nie posiadają ubezpieczenia OC. Ta decyzja ma na celu uporządkowanie miejskiej przestrzeni oraz bazy danych pojazdów, które faktycznie uczestniczą w ruchu drogowym. 📢 Gdzie pojechać na wycieczkę w weekend w Wielkopolsce? Oto 10 świetnych miejsc na wyprawę. Sprawdź naszą listę! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Poznaj ciekawe miejsca w naszej galerii.

📢 Oto 9 najpiękniejszych miast w Wielkopolsce. Sprawdzą się na krótką wycieczkę! Poleca je bloger Miejski Wojażer. Koniecznie tam pojedź! Miasta w Wielkopolsce są piękne! Do ich zwiedzania przekonuje Kamil Sulewski, autor bloga Miejski Wojażer. Poleca on 9 miast w Wielkopolsce idealnych na wycieczkę. Zobacz je w naszej galerii.

📢 Oto 10 niesamowitych miejsc w Wielkopolsce. Są idealne na wycieczkę. Mało kto o nich wie, a są wspaniałe! Poleca je blog Addicted2travel Szukasz ciekawego miejsca na krótki wypad w Wielkopolsce? Autorzy bloga Addicted2travel.pl polecają 10 niesamowitych miejsc w województwie wielkopolskim, gdzie warto wybrać się na wycieczkę. Mało kto je zna! Poznaj je w naszej galerii. 📢 Palce lizać! Oto 15 najlepszych restauracji w Poznaniu. Wygrały w plebiscycie bloga MyTuJemy. Zobacz smakowity ranking! Plebiscyt blogerów z "Mytujemy" wyłonił najlepsze restauracje w Poznaniu. Wybrali je sami poznaniacy! Są to najlepsze miejsca na gastronomicznej mapie Poznania w 2023 roku. Z tych restauracji klienci wychodzili najedzeni i zadowoleni. Sprawdź w naszej galerii ranking 15 najlepszych restauracji w Poznaniu.

📢 Jechał fiatem pandą po... ścieżce rowerowej! Nagrała go kamera policji ze Środy Wielkopolskiej! 30 maja funkcjonariusze w Środzie Wielkopolskiej byli świadkami niecodziennego zdarzenia. Mężczyzna poruszający się fiatem, zamiast ulicą jechał... ścieżką rowerową. Otrzymał mandat. Film z zajścia policjanci opublikowali na Facebooku. 📢 Byli policjanci i szef drogówki w Poznaniu skazani za fałszywe oskarżenie kierowcy. Wyrok jest prawomocny Sąd Okręgowy w Poznaniu potwierdził wyrok skazujący czterech byłych funkcjonariuszy policji, w tym byłego szefa poznańskiej drogówki, na kary więzienia w zawieszeniu oraz grzywny. Oskarżeni zostali uznani za winnych przypisania winy za uszkodzenie szyby radiowozu przypadkowemu kierowcy. 📢 Uwaga! Sklepy wycofują tę mąkę ze sprzedaży. Zobacz dlaczego! Najnowsze ostrzeżenia GIS Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed wieloma produktami, które mogą być groźne dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z 30 maja 2024 roku informują o mące z ziarna ciecierzycy, którego spożycie może być groźne dla alergików.

📢 Tragiczne odkrycie w Wielkopolsce. Znaleziono ciało poszukiwanego mężczyzny. To 49-latek Gruszczyna Informacje o zaginięciu mężczyzny pojawiły się po tym, jak 23 maja około godziny 18:45 wyszedł on z domu i przestał nawiązywać kontakt z rodziną. Już następnego dnia, 24 maja, rozpoczęto poszukiwania, które zakończyły się w czwartek dramatycznym odkryciem. 📢 Tak poznaniacy świętowali Boże Ciało. Zobacz zdjęcia z procesji w Poznaniu! 30 maja w Kościele Katolickim obchodzone jest święto Bożego Ciała. Wierni gromadzą się w kościołach na mszy świętej, a następnie udają się w procesję eucharystyczną. Tak wyglądała procesja w Poznaniu! Zobacz zdjęcia z wydarzenia. 📢 Kolejna awaria koziołków na poznańskim ratuszu. Mechanizmu nie udało się naprawić. Kiedy znów będą się trykać? W środę, 29 maja o godzinie 15 mieszkańcy i turyści zgromadzeni wokół poznańskiego ratusza mieli okazję zobaczyć słynne koziołki. Niestety, po sześciu uderzeniach zegara mechanizm znów zawiódł.

📢 Poznań Naramowice. Ulica Umultowska z ograniczeniami - od piątku 31 maja autobusy pojadą nią tylko w jedną stronę! Od piątku 31 maja ulicą Umultowską pojedziemy autobusem tylko w jedną stronę – rozpoczyna się drugi etap remontu nawierzchni tej ulicy. MPK informuje, że zamknięty będzie odcinek między ulicami Stoińskiego a Strugarka, a autobusy wzdłuż ulicy Umultowskiej, na odcinku między ulicami Opieńskiego i Stoińskiego, pojadą tylko w kierunku ulicy Lechickiej. 📢 Jakub Moder wziął ślub tuż przed występem na Euro 2024 Jakub Moder znalazł się szerokiej kadrze reprezentacji Polski na zgrupowanie przed Euro 2024. Dla 25-letniego piłkarza ostatnie dni były wyjątkowe nie tylko z tego względu. Zawodnik angielskiego Brighton wziął ślub z Agatą Dębską, z którą zna się od najmłodszych lat. Miejmy nadzieję, że wyjątkowa chwila w życiu prywatnym uskrzydli go także podczas turnieju w Niemczech.

📢 Ślub Dawida Kownackiego. Na weselu piłkarza bawili się reprezentanci Polski Sezon weselny wśród piłkarzy oficjalnie rozpoczęty. W środę to Dawid Kownacki zmienił stan cywilny. Piłkarz niemieckiego Werderu Brema poślubił Aleksandrę Adamczak, z którą jest od blisko dekady. W tej szczególnej chwili parze towarzyszyli m.in. znajomi Kownasia z boiska - w tym przyszły uczestnik Euro 2024, Jakub Piotrowski. - Celebrujemy miłość - napisała jego partnerka, Wiktoria Jankowska, dołączając zdjęcia. 📢 Właściciel Lecha Poznań chce odmłodzić kadrę. "Błędem było zatrudnienie Mariusza Rumaka i brak kandydata za Johna van den Broma" W środę 29 maja o godzinie 12 prezes Lecha Poznań Piotr Rutkowski spotkał się z dziennikarzami. Spotkanie miało formułę dyskusji między przedstawicielami mediów, a właścicielem Lecha Poznań. Piotr Rutkowski nie krył, że ten sezon był fatalny i przyznał się do kilku błędów. Jego zdaniem klub stanął w miejscu, ale ma silne fundamenty i nie zgadza się z tezą, że jest w zgliszczach. Ważną informacją jest, że Lech Poznań zakończył ten sezon ze stratą 19 milionów złotych.

📢 Drugi długi weekend majowy. MPK i ZTM Poznań zmieniają rozkłady jazdy. Jak pojadą autobusy i tramwaje w najbliższych dniach? Sprawdź! Z okazji święta Bożego Ciała i długiego weekendu zmienią się rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Pierwsze zmiany wchodzą w życie już nocą z 28 na 29 maja! Oprócz ograniczeń i objazdów będzie też jedno wzmocnienie na trasie do popularnej plaży miejskiej. Sprawdźcie na co trzeba zwracać uwagę, nie tylko w związku z Bożym Ciałem. 📢 Supermarket znika z ul. Głogowskiej w Poznaniu. To efekt strat finansowych, jakie odnotowała cała sieć. Co powstanie w jego miejscu? Kolejna zmiana w Górczyńskim Centrum Handlowym? Tylko do 7 lipca działać będzie tam supermarket E.Leclerc. Sieć zdecydowała o zamknięciu czterech sklepów w całej Polsce, to wynik strat, jakie poniosła w 2023 r. Wśród nich znalazł się ten na Łazarzu, jedyny sklep tej sieci w Poznaniu. Co dalej?

📢 Autobusy w Poznaniu pojadą innymi trasami. Ważna zmiana w rejonie budowy wiaduktów nad Lutycką i Golęcińską Część ulicy Koszalińskiej, po zachodniej stronie skrzyżowania ulic Literackiej i Koszalińskiej, będzie zamknięta już od poniedziałku 3 czerwca. To efekt zmiany organizacji ruchu, potrzebnej do prowadzenia budowy wiaduktów w ciągu ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej. 📢 Orłosęp, który latał nad Poznaniem, został złapany. Dlaczego? Orłosęp, który wylądował na parapecie okna mieszkańca Poznania, wzbudził ogromną sensację. Jest to niezwykle rzadki okaz widziany w Polsce. Okazuje się, że ptak wymagał pomocy. Został schwytany i obecnie przebywa w poznańskim ogrodzie zoologicznym. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Malta Festival zakupiony przez Dominikę Kulczyk nie odbędzie się w czerwcu. Termin przeniesiono! Po odejściu wieloletniego dyrektora Malta Festival, w ubiegłym roku zakupiła go Dominika Kulczyk. Od tamtej pory doniesienia na temat przyszłości festiwalu ucichły. Teraz już wiemy, że impreza nie odbędzie się - jak to bywało wcześniej - w czerwcu lub na przełomie czerwca i lipca. 📢 Takie były mieszkania w PRL-u. Wystrój, wyposażenie i meble z lat 60., 70. i 80. na zdjęciach Kto dziś pamięta kultowe podkręcane ławy, kiczowate boazerie, półkotapczany i toporne meblościanki na wysoki połysk? W czasów PRL-u takie meble były ostatnim krzykiem mody. Jak wyglądały nasze mieszkania w tamtych czasach? Zobacz na zdjęciach wyposażenie i wystrój małego i dużego pokoju, łazienek i kuchni sprzed pół wieku.

📢 Oto zarobki Polaków w 2024 roku. Oto przykłady wypłat Polacy zarabiają od 4300 złotych brutto (od 1 lipca 2024 roku). Średnie zarobki brutto osiągnęły w marcu ponad 8 400 złotych. A ile tak naprawdę zarabiają Polacy? Mamy kilka przykładów zarobków pracowników w różnych branżach, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Zobaczcie. 📢 Wycieczki godzinę drogi od Kalisza. Zobacz propozycje wycieczek! Ciekawa jednodniowa wycieczka w Wielkopolsce jest możliwa? Oczywiście, że tak! Przedstawiamy miejsca w naszym województwie, które warte są zobaczenia, a dojazd samochodem lub pociągiem z Kalisza potrwa około godzinę! Zobacz w galerii nasze propozycje. 📢 Niezwykle rzadki gość w Poznaniu! Orłosęp zaglądał przez okno na Winogradach "Nie uwierzycie, co u nas siedzi na oknie" - tak skomentował nagranie pan Maciej, poznaniak, którego mieszkanie odwiedził orłosęp. Jak informują miłośnicy zwierząt - to niezwykle rzadko widywany w Polsce okaz.

📢 Dzień Dziecka w Poznaniu. Zobacz, z jakich atrakcji można skorzystać! Tegoroczny Dzień Dziecka przypadnie już w najbliższą sobotę. To zatem najwyższy czas, aby rozpocząć planowanie atrakcji, które umilą najmłodszym ich własne święto, a także pozwolą spędzić weekend w rodzinnym gronie. Zobacz w galerii propozycje aktywności z okazji Dnia Dziecka! 📢 To najbogatsi komornicy w Poznaniu. Ich zarobki szokują! Zobacz listę top 10! W tle setki tysięcy złotych, apartamenty, działki, łodzie motorowe i luksusowe auta. Dwustu wielkopolskich komorników przekazało do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu oświadczenia majątkowe. Postanowiliśmy sprawdzić, którzy komornicy funkcjonujący przy poznańskich sądach osiągnęli najwyższe dochody z prowadzenia indywidualnej kancelarii komorniczej w 2022 r. i jak prezentują się ich majątki. 📢 Raj dla poszukiwaczy okazji z Poznania. Tłumy wyruszyły do Komornik na pchli targ. Zobacz, co oferowali sprzedający w niedzielę, 26 maja Wyjątkowe produkty trudne do zdobycia w innych miejscach, przystępne ceny i swojska atmosfera - to główne powody, dla których na poznański pchli targ przybywa co tydzień tysiące poznaniaków i Wielkopolan. Dzięki przeniesieniu giełdy staroci z Poznania do Komornik przybyło sprzedających. Na szczęście, mimo gorszego dojazdu, nie brakuje też klientów. Zobacz, co można było dostać w tej kopalni złota w niedzielę 26 maja!

📢 Czas na Złotą Setkę Wielkopolski 2023. Czas na najlepsze wielkopolskie firmy! Po raz kolejny przy udziale ekspertów nagrodzimy firmy z Wielkopolski za najlepsze wyniki finansowe w czterech kategoriach oraz dzięki Państwa zgłoszeniom wybierzemy "Lidera społecznej odpowiedzialności biznesu". Zapraszamy na kolejną odsłonę naszego prestiżowego rankingu "Złota Setka Wielkopolski", którego laureatów poznamy podczas wrześniowej gali „Złotej 100”.

📢 Pasażerowie lotu z Poznania do Wielkiej Brytanii utknęli na Ławicy. Od wielu godzin czekają na swój samolot 27 maja o godz. 16:00 miał z lotniska Ławica w Poznaniu wystartować lot do Wielkiej Brytanii. Pasażerowie jednak wciąż czekają na swój samolot. 📢 Hotel należący wcześniej do Grażyny Kulczyk otworzy się ponownie. Już poszukiwani są pracownicy do Blow Up Hall w Poznaniu To właśnie ten hotel zachwycał dziełami sztuki, a nocował w nim sam Sting. Uznany przez telewizję CNN za jeden z najlepszych hoteli na świecie w kategorii high-tech, Blow Up Hall otworzy się ponownie. Poszukiwani są pracownicy.

📢 Kotki ze schroniska w Poznaniu szukają nowego domu. Samych biało-czarnych jest wiele. Oto zwierzaki, które można adoptować Kotki i kocurki, małe i duże, z takimi wielkimi wąsami, ale i z takimi mniejszymi. Wszystkie jednak biało-czarne! Schronisko dla zwierząt w Poznaniu wypełnione jest wieloma kotami, które czekają na adopcję i przede wszystkim kochającego właściciela. Te zwierzaki czekają na dom. Prezentujemy je w naszej galerii! 📢 To opuszczony pałac Kwileckich w Oporowie koło Szamotuł. Jego właściciel był bardzo majętnym Wielkopolaninem. Teraz pałac niszczeje... Pielgrzymowali tu polscy patrioci, by poznać wnuczkę twórcy Legionów Polskich, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Zjeżdżały tu wycieczki rolników z Niemiec i Wielkopolski, aby przyjrzeć się nowoczesnym metodom gospodarowania na roli. Wszystko dzięki Mieczysławowi Kwileckiemu, jednemu z najbogatszych Wielkopolan przełomu XIX i XX w., dyrektora Bazaru w Poznaniu, jednego z fundatorów Teatru Polskiego. Teraz pałac, w którym kwitło życie towarzyskie Wielkopolski, powoli popada w ruinę. Czy znajdzie się dla niego właściciel, który przywróci mu świetność?

📢 Taka będzie płaca minimalna w 2024 roku. Tyle będziemy zarabiać [27.05.2024] Płaca minimalna od 1 lipca 2024 roku będzie wynosić 4300 złotych brutto. Osoby zatrudnione na etacie w oparciu o umowę o pracę nie mogę zarobić mniej niż ta kwota. Płaca minimalna zmienia się regularnie i także w 2025 roku możemy się spodziewać kolejnej podwyżki. Zobaczcie, ile będzie wynosić. 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 Działacze Lecha Poznań nie przedłużą umowy z doświadczonym bramkarzem. "Może przejść do rywala z tej samej ligi" Ten sezon był rozczarowujący dla sympatyków drugiej drużyny Lecha Poznań. Bramkarz, który w tym sezonie wystąpił w czterech spotkaniach na drugoligowych boiskach, prawdopodobnie opuści struktury drugiej ekipy Kolejorza. 📢 Takie są najmodniejsze aneksy i małe kuchnie. Mamy inspiracje od architektów Małe kuchnie nie są proste w aranżacji, dlatego tak ważne jest aby funkcjonalnie wykorzystać każdy centymetr. Zobaczcie modne projekty małych kuchni, które możecie wykorzystać i wprowadzić do swoich domów. Oto kilka inspiracji. Zobaczcie galerie. 📢 Liczby w Lotto. Takie liczby dają wysokie wygrane w grze Lotto Totalizator Sportowy oferuje wiele gier liczbowych, w których można wygrać duże pieniądze. Najpopularniejsza to gra Lotto, w której wygrać można minimum 2 mln złotych, pod warunkiem, że tylko jedna osoba skreśli prawidłowo sześć liczb. Zobaczcie, jak pomóc szczęściu. Oto najczęściej padająca liczby w grze Lotto od 2019 roku.

📢 Wystawa prac wyjątkowego artysty już wkrótce w Poznaniu. To jedyna taka okazja, aby obejrzeć prace Banksy'ego Znany ze sztuki ulicznej, ukrywający się pod pseudonimem, tajemniczy artysta z Bristolu wkrótce zaprezentuje swoje prace na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Dzieła Banksy'ego, bo o nim mowa, zagoszczą w Poznaniu pod koniec sierpnia. 📢 Wyjątkowa zabawa na trybunach podczas meczu Lecha Poznań z Koroną Kielce. 20 tysięcy "świętowało" długie wakacje piłkarzy Kolejorza. Zobacz! Tylko nieco ponad 20 tysięcy widzów zjawiło się w ostatnim meczu sezonu 2023/24 na trybunach stadionu przy Bułgarskiej w Poznaniu, aby obejrzeć mecz z Koroną Kielce. W ostatnich tygodniach Lech zrobił wszystko, by nie liczyć się w wyjątkowym wyścigu żółwi o mistrzostwo Polski. Lechitom udało się nawet zaprzepaścić szansę na grę w europejskich pucharach. Kibice ironicznie wypomnieli zawodnikom i władzom klubu wyjątkowo długie wakacje, jakie ich czekają w tym roku.

📢 Jakub Moder prywatnie. Fan Bedoesa, przyjaciel Puszki. Imponujący staż w związku z Agatą Jakub Moder to najdrożej sprzedany piłkarzy w historii Ekstraklasy, wielka nadzieja reprezentacji na Euro 2024, wreszcie pomocnik, którego karierę w Premier League wyhamowała najgorsza możliwa kontuzja - zerwane więzadła. 7 kwietnia popularny Modziu obchodził 25. urodziny. Jaki jest prywatnie? Bez wątpienia stały w uczuciach, o czym świadczy kolejna rocznica związku z Agatą Dębską. Mimo młodego wieku oboje są ze sobą już od ośmiu lat! 📢 Oto najciekawsze wydarzenia w Wielkopolsce! Nie przegap jarmarków, pokazów i parad! Gdzie i kiedy warto się wybrać w 2024 roku? Takich wydarzeń nie można przegapić! W 2024 roku w Wielkopolsce wiosną, latem i jesienią czekają na nas liczne pokazy, jarmarki, festiwale i parady. Specjalnie dla Was wybraliśmy te najciekawsze! Zobacz rozkład imprez na nadchodzące miesiące.

📢 O jego muralach pisze cały świat! Upiększają miasto, a grafficiarz zyskuje na popularności. Gdzie można zobaczyć prace Kawu w Poznaniu? Grafficiarz Kawu zyskuje na popularności, a jego prac w stolicy Wielkopolski z każdym miesiącem przybywa. Podziwiać je można na różnych poznańskich ulicach. Media nie tylko polskie, ale też zagraniczne, dużo pisały o artyście w kontekście jego antywojennych murali. Chwilę po wybuchu wojny w Ukrainie namalował przy ul. Hetmańskiej dzieło przedstawiające Władimira Putina, jako Voldemorta (słynną, złą postać z serii o Harrym Potterze), a następnie zamalował go, żeby przedstawić Wołodymyra Zełenskiego, przypominającego swoim wyglądem Harry’ego Pottera – postać, która w finale pokonuje złego czarnoksiężnika. Antywojenna działalność to niejedyny aspekt zróżnicowanej twórczości Kawu. Zobaczcie naszą galerię z pracami autora!

📢 Dzieliło ich ponad trzydzieści lat, połączyła wielka miłość. Agnieszka Suchora o żałobie po mężu Krzysztofie Kowalewskim Przy młodej żonie ustatkował się i wyraźnie odmłodził. Krzysztof Kowalewski i Agnieszka Suchora tworzyli udany duet nie tylko w pracy, ale także w życiu prywatnym. Łączyło ich wielkie uczucie, które w lutym 2021 roku przerwała śmierć aktora. Teraz wdowa po nim wspomina, kto pomógł jej w trudnych chwilach po stracie ukochanego.

📢 TOP 10 najładniejszych siatkarek w Polsce! Zobacz czy są wśród nich zawodniczki klubów z Piły, Kalisza i Poznania? [ZDJĘCIA] Siatkarki od dawna uchodzą za najbardziej atrakcyjne sportsmenki. Ich fani często chodzą na mecze, by podziwiać nie tylko ich umiejętności, ale również wdzięki.

ZOBACZ KONIECZNIE Co wie o tobie Google? Nawet bardzo osobiste rzeczy