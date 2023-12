Prasówka 1.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mandarynki - oto skutki jedzenia tych owoców. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo mandarynek [1.12.2023]”?

Prasówka 1.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mandarynki - oto skutki jedzenia tych owoców. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo mandarynek [1.12.2023] Sezon na mandarynki w pełni. Te pyszne owoce są u nas najbardziej popularne w sezonie jesienno-zimowym. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez zapachu mandarynek. Trzeba jednak wiedzieć, że poza smakiem i zapachem te owoce mają też wiele korzystnych właściwości dla organizmu. Zobacz, co się dzieje, gdy jesz dużo mandarynek.

📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 01.12.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 01.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

Prasówka 1.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wojsko sprzedaje domy i mieszkania! Oto nowe oferty od AMW. Ceny są wyjątkowo okazyjne. Zobacz zdjęcia Szukasz mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania i domy zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Zobacz, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Betlejem Poznańskie nominowane do prestiżowej europejskiej nagrody. Jako jedyny jarmark w Polsce! Betlejem Poznańskie weźmie udział w konkursie na najlepszy jarmark świąteczny w Europie. Poznański jarmark bożonarodzeniowy jako jedyny w Polsce został uwzględniony w rywalizacji przez organizację European Best Destinations. 📢 Odnaleziono luksusowe auta skradzione w Niemczech i Francji. Jedno z nich zatrzymano w Wielkopolsce Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali dwa samochody, które były poszukiwane na terenie Europy. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że oba pojazdy zostały skradzione. 📢 Deweloper planuje wycinkę kilkuset drzew na Wildzie w Poznaniu. Mieszkańcy protestują Rada Osiedla Wilda w Poznaniu stworzyła petycję w celu zatrzymania planów dewelopera, który planuje wycinkę kilkuset drzew pod budowę kompleksu hotelowego. Miałby on powstać w samym środku południowego klina zieleni w Poznaniu, położonego w sąsiedztwie z użytkiem ekologicznym “Dębina”.

📢 Nicole Kidman. Tak wygląda obecnie 56-letnia gwiazda wielu amerykańskich filmów [1.12.2023] Tak dziś wygląda Nicole Kidman. W tym roku skończyła 56 lat. "Widać, że dba o siebie" - komentują media. Nicole Kidman jest Australijką, a urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Jest wybitną aktorką, ale również piosenkarką. Grała w takich filmowych hitach, jak "Batman Forever", "Szybki jak błyskawica" z Tomem Cruise’em oraz "Billy Bathgate" - z Bruce’em Willisem i Dustinem Hoffmanem. Zobaczcie, jak dziś wygląda. 📢 Tak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony", wybranki Waldemara. Zobaczcie te wiklinowe fotele. Mamy zdjęcia! [1.12.2023] Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Waldemara! Ewa ma dom w Wyrzysku w Wielkopolsce. Zgłosiła się do programu, bo bardzo chciała poznać Waldemara spod Pakości. Spędziła trochę czasu na jego gospodarstwie. Dzięki temu, że zaprosiła go do swojego domu w Wyrzysku, wiem jak mieszka na co dzień. Zobaczcie, jak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony".

📢 Ella Bleu - tak wygląda. To 23-letnia już córka Johna Travolty na zdjęciach [1.12.2023] Tak wygląda córka Johna Travolty i Kelly Preston. Ella Bleu skończyła właśnie 23 lata. Jest piękna. Ma już za sobą pierwszy aktorskie próby. Córka Johna Travolty zagrała między innymi w takich filmach, jak "Stare wygi" i "The Poison Rose". Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Dzięki temu wiemy, że swoje 23. urodziny spędziła z tatą. Jest przepiękną kobietą. Zobaczcie, jak wygląda dziś Ella Bleu Travolta. 📢 Tego nie wiedzieliście o Irku z "Rolnik szuka żony". Tak promuje Islandię. Musicie to zobaczyć! [1.12.2023] Oto niesamowita pasja Irka z "Rolnik szuka żony". Musicie ją poznać. Tak promuje Islandię. Irek to uczestnik 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Przyjechał z Reydarfjordur na Islandii, by zdobyć serce Agnieszki z Biskupca. Dotarł niemal do samego finału. Ostatecznie jednak rolniczka się z nim pożegnała, gdyż jej zdaniem skrywał zbyt wiele tajemnic. Nam udało się odkryć jedną z nich. Zobaczcie, w jak piękny sposób Irek promuje Islandię. Warto zajrzeć do naszej galerii.

📢 Natalia i Marek z Sanatorium miłości. Zobaczcie, jak mieszkają bohaterowie programu TVP [1.12.2023] Tak mieszkają i żyją na co dzień Natalia i Marek z "Sanatorium miłości". Mieszkają w Borku, niewielkiej miejscowości pod Głogowem w województwie dolnośląskim. Poznali się na czwartym turnusie kultowego programu TVP1. Zakochali się w sobie, zaręczyli się i zamieszkali razem. W niedalekiej przyszłości planują ślub. Jak im się żyje? Jak mieszkają? Zobaczcie! 📢 Oto odważne zdjęcia Michaliny Olszańskiej z "Dewajtis". Zobaczcie! [1.12.2023] Oto Michalina Olszańska z serialu "Dewajtis". To polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Ireny w serialu "Dewajtis" w TVP 1. To również świetna skrzypaczka, autorka powieści i tekstów piosenek, a również kompozytorka i wokalistka. Świetnie również pozuje do zdjęć. Zobaczcie odważne zdjęcia aktorki!

📢 Oto dom Nicoli z "Rolnik szuka żony", kandydatki na żonę Dariusza. Zobaczcie zdjęcia! [1.12.2023] Zobaczcie, jak mieszka Nicola z "Rolnik szuka żony". Zaprosiła Dariusza do swojego rodzinnego domu w Borównie pod Bydgoszczą. Para wybrała się też na randkę po bydgoskiej Wyspie Młyńskiej. Zobaczcie, jak mieszka Nicola z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Julia Wieniawa na odważnych zdjęciach. Reakcje jej fanów: "Kobieta rakieta". Zobaczcie! [1.12.2023] Oto odważne zdjęcia Julii Wieniawy. Reakcje jej fanów: "O matko!". Zobaczcie! Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka oraz celebrytka. Często jest fotografowana na ściankach. Sama też lubi, jak ją fotografują. Na jej Instagramie możemy znaleźć wiele odważnych zdjęć. W naszej galerii znajdziecie te najodważniejsze. 📢 Tak wygląda dziś Kylie Minogue. Mamy aktualne zdjęcia 55-letniej już piosenkarki [1.12.2023] Tak wygląda teraz 55-letnia Kylie Minogue. To australijska aktorka i piosenkarka. Sławę zdobyła jako główna bohaterka serialu "Sąsiedzi". Potem podbiła świat jako wokalistka. Od ponad 30 lat ma podwójne obywatelstwo i mieszka w Wielkiej Brytanii. Zobaczcie, jak dziś wygląda Kylie Minogue. 📢 Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony" - tak mieszkają. "Bardzo spodobał mi się ten dom i jego otoczenie". Zobaczcie zdjęcia! [1.12.2023] Tak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał z programu "Rolnik szuka żony". To jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Niedawno wzięli ślub. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony 10". W oczy rzuca się podświetlany sufit. Zobaczcie zdjęcia! [1.12.2023] Oto wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Dariusz to uczestnik 10. edycji kultowego programu w TVP1. Mieszka pod Łodzią. To tam prowadzi gospodarstwo nastawione na hodowlę warzyw. Jego dom stoi tuż przy drodze. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza.

📢 Koronawirus już nie taki groźny? "Teraz to choroba przeziębieniowa". Wielka konferencja pulmonologów w Poznaniu Koronawirus jest traktowany jak choroba przeziębieniowa. Rak płuc - przy stosowaniu najnowszych terapii - jak choroba przewlekła. M.in. na takie tematy dyskutują pulmonolodzy, którzy spotkali się na wielkiej konferencji XVI Top Pulmonological Trends w hotelu Novotel Poznań Centrum. Chcą edukować w temacie najnowszych trendów w tej dziedzinie. 📢 Magda Narożna na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Figurka sztos". Zobaczcie! [1.12.2023] Oto odważne zdjęcia Magdaleny Narożnej z zespołu "Piękni i Młodzi". Fani są pod wrażeniem: "Wyglądasz Skarbie zjawiskowo" - piszą na jej Instagramie. Magdalena Narożna to aktualnie jedna z najpopularniejszych wokalistek disco-polo. Śpiewa w zespole Piękni i Młodzi. Przez ostatni rok przeszła wspaniałą metamorfozę. Jest szczuplejsze i chętniej prezentuje na zdjęciach swoje wdzięki. Zobaczcie odważne zdjęcia Magdy Narożnej z zespołu Piękni i Młodzi.

📢 Tak wygląda dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [1.12.2023] Zobaczcie, jak mieszka Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszka i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! 📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia [1.12.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Artur z Rolnik szuka żony 10 - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [1.12.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Kilkuletnie wiaty przystankowe w Poznaniu zostały wymienione. Nowe są większe, ale z reklamami Od kilku lat trwa akcja stopniowej wymiany wiat przystankowych w Poznaniu. Nowe są większe i wygodniejsze, jednak są stawiane także tam, gdzie wiaty całkiem niedawno wymieniono na nowe. 📢 Tajne kody dla telefonów z systemem Android, które mogą Ci się przydać Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? Zobaczcie!

📢 Dwa wypadki na ulicy Warszawskiej w Poznaniu. Są utrudnienia w ruchu Około godz. 16 na ulicy Warszawskiej w Poznaniu doszło do dwóch wypadków. - Na drodze w kierunku Swarzędza są utrudnienia w ruchu - informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. 📢 Sprawa draq queen wraca do sądu w Poznaniu. Tym razem Marek M. odpowie za znieważenie abpa Jędraszewskiego Kiedy Marek M., znany też jako drag queen Mariolkaa Rebel, został prawomocnie uniewinniony od zarzutu m.in. nawoływania do zabójstwa abpa Marka Jędraszewskiego, prokuratura wniosła kasację do Sądu Najwyższego. Ten przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Poznaniu. Ostatecznie proces będzie toczył się od nowa przed sądem rejonowym, ale tym razem prokuratura będzie chciała uwodnić, że Marek M. znieważył duchownego.

📢 Choroba refluksowa - oto, czego nie możesz wtedy jeść i pić. Zobacz listę zakazanych produktów Zgaga, nadkwasota, bóle nadbrzusza. Choroba refluksowa przełyku to jedna z najczęstszych chorób układu pokarmowego. Na czym ona polega i jakie są jej objawy? Zobacz, jaka dieta zalecana jest u chorego. Zwróć uwagę na zakazane produkty i te, które są wskazane. Znajdziesz je w galerii. 📢 Patrycja Tuchlińska - stare zdjęcia. Tak kiedyś wyglądała narzeczona Józefa Wojciechowskiego W 2018 roku Józef Wojciechowski poznał pół wieku młodszą modelkę Patrycję Tuchlińską. Dziś wychowują razem 2-letniego synka. Razem wiodą luksusowe życie w podwarszawskiej willi. Ukochana 76-latka pokazuje w mediach społecznościowych, jak mieszka i podróżuje. Jak wyglądała piękna modelka, zanim związała się z Wojciechowskim i została matką? Mamy jej stare zdjęcia.

📢 Wypadek dwóch ciężarówek na A2! Droga jest zablokowana Do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych doszło o godzinie 12.25 na drodze A2 w kierunku Poznania. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. 📢 Stroik świąteczny w wazonie. Niezwykła ozdoba na bożonarodzeniowy stół. Pomysły na piękną dekorację na Boże Narodzenie Stroik świąteczny w wazonie to nie tylko piękna ozdoba, ale również doskonały sposób na dodanie bożonarodzeniowego klimatu do swojego mieszkania. Jeśli chcesz, możesz stworzyć go samodzielnie, używając łatwodostępnych materiałów i ozdób. Zobacz, jak w prosty sposób można pięknie udekorować świąteczny stół. 📢 Wybrano najładniejsze ogródki i balkony w Poznaniu. Zobacz, jak wyglądają! Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejsze ogródki i balkony "Zielony Poznań". W tym roku do rywalizacji zgłoszono 2,7 tys. obiektów. Nagrodzeni odebrali dyplomy podczas uroczystej gali.

📢 „Piłkarskie Orły”: Nieoszlifowany diament Lecha Poznań. Ma 16 lat i jest podstawowym zawodnikiem rezerw Kolejorza Mateusz Pruchniewski to 16-letni golkiper, który regularnie występuje na poziomie drugiej ligi, w barwach rezerw Lecha Poznań. Pomimo młodego wieku, jest silnym punktem zespołu i wielokrotnie ratował skórę starszym kolegom. Jego interwencje są na wysokim poziomie i z całą pewnością to nazwisko warto sobie zapamiętać. Już teraz młody bramkarz uczestniczy w treningach pierwszego zespołu, pod okiem trenera Johna van den Broma. 📢 Uwaga! Tu nie będzie prądu w Poznaniu i okolicach. Sprawdź i przygotuj się na wyłączenia prądu od 27 listopada do 2 grudnia! Poznańska Enea poinformowała o wyłączeniach prądu od 27 listopada do 2 grudnia w Poznaniu i w okolicach. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? W galerii sprawdzisz szczegółowe daty, godziny i adresy.

📢 Coraz więcej kostki na Starym Rynku w Poznaniu. Tak teraz wygląda centrum. Mamy zdjęcia Prace na Starym Rynku w Poznaniu miały zakończyć się 20 listopada. Jak już wiadomo, termin ukończenia robót uległ przesunięciu. Kostki na starówce jednak cały czas przybywa. Jak teraz wygląda centrum stolicy Wielkopolski? Mamy aktualne zdjęcia! Jak wam się podoba? 📢 Najpiękniejsze Polki 2023 wybrane. Wśród nich Wielkopolanka. Oto Nikola Białek! Jak wygląda? Mamy prywatne zdjęcia nastolatki! Po raz kolejny zostały wybrane najpiękniejsze Polki! W tym roku wśród nich znalazła się mieszkanka Wielkopolski. Osiemnastoletnia Nikola Białek z Wronek zdobyła tytuł IV Wicemiss Nastolatek 2023. Jak wygląda? Przedstawiamy prywatne zdjęcia dziewczyny. Jedno jest pewne, urody jej nie brakuje!

📢 Te futrzaki trafiły do schroniska dla zwierząt w Poznaniu, bo się zgubiły. Ich właściciele są poszukiwani! Poznajesz któregoś z nich? Pieski, kotki, a nawet jeden króliczek. Do schroniska dla zwierząt w Poznaniu trafiają często futrzaki, które zgubiły się właścicielom. Zostają przywiezione przez ludzi, którzy zauważają, jak samotnie przemierzają kolejne ulice. Nie wiadomo, co działo się wcześniej, ale za to wiadomo na pewno, że tęsknią za swoim domem i dotychczasowym życiem. Sprawdź naszą galerię, może poznajesz któregoś z tych uroczych milusińskich!

📢 W ciężarówce pękła opona. Tir staranował osobówkę w Krzemieniewie Wypadek dwóch samochodów na drodze krajowej nr 12 w powiecie leszczyńskim. W czwartek, 30 listopada rano doszło tam do czołowego zderzenia samochodu osobowego z tirem. Wypadek miał miejsce na DK12 w Krzemieniewie na wysokości zajazdu Dobrodziej. Warunki drogowe w całym regionie po opadach śniegu są trudne. 📢 Iga Świątek na prywatnych zdjęciach. Tak wygląda w bikini. Fani pod wrażeniem: "Pretty woman!" [30.11.2023 r.] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 To miała być ich jesień, ale coś poszło nie tak. Oto piłkarze Lecha Poznań, którzy nie odpalili To miała być ich jesień, ale coś poszło nie tak. Piłkarze Lecha Poznań, którzy nie odpalili, stanowią sporą grupę. Przedstawiamy ich w naszej galerii.

📢 Zima w Poznaniu. ZDM odśnieża ulice, a straż miejska przypomina właścicielom nieruchomości o tym obowiązku Środowy wieczór był pracowity dla pracowników Zarządu Dróg Miejskich odśnieżających pokryte śniegiem ulice Poznania. O obowiązku odśnieżania chodników przypomina właścicielom nieruchomości straż miejska. 📢 Kto według nas zarabia za dużo? Zobacz, jak Polacy postrzegają różne zawody Czy wiesz, jak Polki i Polacy postrzegają dziś stanowiska pracy związane z różnymi branżami, a które profesje uznajemy za najbardziej wymagające, stresujące czy dochodowe? Konsultanci serwisu Cveasy.pl próbowali to ustalić.

📢 Łapp Poznań. Zwiedzaj miasto, słuchając historii mrożących krew w żyłach. Powstała specjalna aplikacja Łapp Poznań to aplikacja, która zaprasza do spaceru po centrum Poznania, gdzie w wybranych punktach można posłuchać różnych mrożących krew w żyłach historii.

📢 Pogrzeb Macieja Damięckiego. Znany aktor został pożegnany w Warszawie W tę środę oddaliśmy cześć wybitnemu aktorowi Maciejowi Damięckiemu. Zmarły niedawno artysta pożegnany został przez bliskich oraz fanów w kościele na warszawskich Powązkach. Zobacz zdjęcia z uroczystości. 📢 Katarzyna Warnke jak bogini! Zobaczcie jej zdjęcia z pokazu mody MMC [30.11.2023] Tak wyglądała Katarzyna Warnke na listopadowym pokazie mody MMC. Zobaczcie zdjęcia! Zdecydowanie wyróżniała się na tle pozostałych gwiazd, które przybyły na warszawski pokaz. Postawiła na odważne, rzucające się w oczy stylizacje. Trudno nie było zwrócić na nią uwagi. Wyglądała jak boginie! Sprawdźcie sami.

📢 Aleksandra Żebrowska na odważnych zdjęciach. Internauci szczerze: "Oby więcej takich naturalnych ludzi". Zobaczcie! [30.11.2023] Oto Aleksandra Żebrowska na bardzo odważnych zdjęciach. To żona Michała Żebrowskiego, wspaniałego polskiego aktora. Prowadzi bardzo ciekawy profil na Instagramie, na którym odsłania kulisy ich związku. Jej portal społecznościowy obserwuje już prawie 400 tysięcy osób. Na popularność jej Instagrama wpływ mają z pewnością też odważne zdjęcia, jakie zamieszcza. Zawsze są szeroko komentowane. Zobaczcie te fotografie. 📢 Tak wygląda mieszkanie Sary z "Rolnik szuka żony", kandydatki na żonę Artura. Zobaczcie zdjęcia! [30.11.2023] Oto mieszkanie Sary, kandydatki na żonę Artura z "Rolnik szuka żony 10". Sara dobrze poznała życie na jego gospodarstwie oraz jego rodzinę. Teraz przyszedł czas na rewanż. Zobaczcie, jak mieszka Sara z Siedlec, kobieta, którą wybrał Artur z "Rolnik szuka żony".

📢 Poznaniacy pozbywają się małych zwierząt. Bezbronny królik zamarzł przy wiacie śmietnikowej Poznaniacy na potęgę pozbywają się małych zwierząt domowych w bestialski sposób - wystawiają je w klatkach na śmietnik! To okrutne, zwłaszcza teraz, gdy na dworze panują ujemne temperatury. Może być to potraktowane jako znęcanie się nad zwierzętami, za które grozi do trzech lat więzienia.

📢 Na remontowanym Starym Rynku w Poznaniu pojawiły się pierwsze drzewa. Stworzą wyspy zieleni. Zobacz zdjęcia Na poznańskim Starym Ryku pojawiły się pierwsze drzewa. Są to już dorosłe rośliny, dzięki czemu latem będą one dawały tak bardzo potrzebny w centrum Poznania cień. 📢 Nie ma historii polskiego lotnictwa bez Poznania. Przypominają o tym historycy i oficerowie Wielkopolska jest związana z wszystkimi aspektami polskiego lotnictwa, od jego powstania w 1918 roku – podkreślano w czasie konferencji historyków i wojskowych w Poznaniu.

📢 Kocie oko na paznokciach to stylizacja na każdą okazję. Zdobienie, które spodoba się każdej z was i wzbudzi zazdrość koleżanek Paznokcie kocie oko to oryginalne zdobienie. Zobacz, jak wyglądają, a zakochasz się w nich od pierwszego wejrzenia. Już nigdy nie będziesz chciała mieć inaczej pomalowanych pazurków. Nic w tym dziwnego, to zdobienie ma coś w sobie magnetycznego! Nie tylko dlatego, że do jego wykonania trzeba użyć specjalnej blaszki magnetycznej, ale i z tego względu, że jest piękny.

📢 Na Dębcu w Poznaniu swoich śmieci nie oddasz. Rozpoczyna się remont Gratowiska Zakład Zagospodarowania Odpadów rozpocznie budowę zadaszenia na Gratowisku przy ul. 28 Czerwca 1956 r. Od 1 grudnia do końca stycznia przyszłego roku śmieci na Debcu nie będzie można oddać. 📢 II Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania w SP 13 w Poznaniu. Poznaliśmy mistrza! Zobacz zdjęcia z wydarzenia! Dzieci z poznańskich szkół podstawowych mogły 29 listopada zaprezentować swoje umiejętności. Dziesięcioro z nich, które pięknie czytają, sprawdziły się w II Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania. Poznaliśmy mistrza, wice mistrza oraz wyróżnioną nagrodę publiczności.

📢 Najlepsze atrakcje turystyczne Polski wybrane! Eksperci wskazali 15 miejsc, które was zachwycą. To sprawdzone hity i zupełne nowości Eksperci Polskiej Organizacji Turystycznej przyznali certyfikaty jakości dla najlepszych atrakcji turystycznych Polski w 2023 r. To 15 miejsc, które po prostu musicie odwiedzić. Są wśród nich zarówno sprawdzone hity, jak i zupełne nowości. Która atrakcja została uznana za najlepszą w kraju? Gdzie najlepiej wybrać się z dziećmi? Sprawdźcie w naszej galerii – przedstawiamy wyniki konkursu i wszystkie wyróżnione atrakcje. 📢 Pożar w galerii handlowej w Poznaniu. Spaliły się prezenty! Chwilę przed godziną 10:00 ewakuowano galerię handlową Avenida Poznań. Załączył się system przeciwpożarowy. Jak się okazało, powodem ewakuacji był pożar w jednym ze sklepów. 📢 "Każdy mieszkaniec będzie miał tutaj dostęp". W Poznaniu powstał nowy sad miejski Na terenie os. Jagiełły w pobliżu ul. Poradowskiego powstał sad miejski. Dzieci ze szkoły podstawowej nr 17 pomogły zasadzić drzewa i krzewy owocowe, z których każdy mieszkaniec Poznania będzie mógł korzystać.

📢 “Wydaje nam się, że ta cena powinna utrzymać się do świąt”. Czy karp będzie w tym roku tańszy? Cena karpia w tym roku może być niższa niż rok temu. Jak informuje pracownik Gospodarstwa Rybackiego Lutom (woj. wielkopolskie), świąteczny karp może być tańszy nawet o 4 złote za kilogram. Gdzie i w jakich sklepach karp będzie najtańszy? 📢 Wypadek we Wrocławiu. Driftujące BMW wpadło do Odry! Samochód zatonął We wtorkowy wieczór samochód osobowy marki BMW z dwiema młodymi osobami wpadł z wysokiego nabrzeża do Odry we Wrocławiu. Samochód zatonął w głębokiej, lodowatej rzece. Zabawa młodzieży "driftującej" na lodzie autami mogła skończyć się tragicznie. O szczegółach przeczytajcie poniżej. 📢 To są najmądrzejsze rasy psów. Te psy bardzo szybko się uczą Psy z reguły to mądre stworzenia. Szybko się uczą, są wierne i lubią poznawać nowe rzeczy. Zaobserwowano, że niektóre z tej grupy czworonogów są mądrzejsze od pozostałych. Okazuje się, że kilka ras wyróżnia się szczególną psią inteligencją. Które z naszych pupili to prawdziwe bystrzaki? Zobaczcie sami.

📢 Tak zmieniła się córka "Królowej życia" Izabeli Macudzińskiej-Borowiak - Eliza. Zobacz zdjęcia nastolatki Związana z Poznaniem Izabela Macudzińska-Borowiak i jej mąż Patryk Borowiak to znani bohaterowie programów TTV "Królowe życia" i "Diabelnie boskie". Chętnie dzielą się swoim życiem. W ślady celebrytów idzie ich córka Eliza. 15-latka jest bardzo aktywna w social mediach. Zobaczcie jak się zmieniła. 📢 7 powodów, dla których John van den Brom powinien być zwolniony z Lecha Poznań. Opowiada banały i zaklina rzeczywistość! Po kolejnym koszmarnym dla kibiców Lecha Poznań meczu, w którym kandydat na mistrza Polski znów się skompromitował, widać było jak na dłoni, dlaczego pod wodzą Johna van den Broma Kolejorz nie ma wielkich szans na osiągnięcie swoich sportowych celów.

📢 Lech Poznań nie będzie mógł narzekać na warunki. Tak wygląda miejsce, w którym Kolejorz będzie szlifować formę Lech Poznań od 15 do 26 stycznia 2024 roku będzie przebywał na zgrupowaniu w tureckim Belek. Piłkarze Kolejorza będą stacjonować w hotelu Calista Luxury Resort, położonym bezpośrednio nad Zatoką Antalya. Lechici oprócz dobrze zaopatrzonego ośrodka treningowego, który należy do resortu, będą mieli do dyspozycji wiele dogodności oraz pięknych widoków, które oferuje hotel.

📢 Matka bliźniąt zmarła, bo pielęgniarka pomyliła dawki leku. Sąd zadecyduje, czy rodzina 36-letniej Anny otrzyma zadośćuczynienie Anna Kołcz zmarła po skorzystaniu z usług kliniki medycyny naturalnej w Poznaniu. Kobieta osierociła dwójkę 8-miesięcznych bliźniąt. Za śmierć 36-latki odpowiedziała Lucyna P., pielęgniarka, która podła kobiecie kroplówkę. W Sądzie Okręgowym w Poznaniu zakończyła się sprawa o zadośćuczynienie za śmierć kobiety. Rodzina domaga się 1,8 mln zł. Orzeczenie w tej sprawie ma zapaść w grudniu. 📢 Nowe muzeum w Poznaniu! Można w nim zobaczyć dawne magnetofony, wzmacniacze i głośniki Głośniki, magnetofony, wzmacniacze i radia wyprodukowane pod marką Unitry można podziwiać w nowym muzeum przy ul. Bronowej 3 w Poznaniu. Najbliższa okazja, by je zobaczyć już w ten weekend. 📢 Trasą kórnicką jeżdżą już tramwaje! Na razie testowe, ale wkrótce pasażerowie będą dojeżdżać do os. Lecha Cztery przystanki, siedem tramwajów, jeden dzień testów – na trasie kórnickiej, na odcinku między Posnanią a osiedlem Lecha, trwa testowanie jej torowiska, trakcji i zachowania tramwajów na niej. Byliśmy na pokładzie jednego z tramwajów – test wypadł bardzo dobrze, pasażerowie mogą mieć nadzieję, że w grudniu połączenie będzie uruchomione.

📢 Lech Poznań objął patronatem kolejny wielkopolski klub. To beniaminek czwartej ligi Po Kani Gostyń oraz Polonii Środa Wielkopolska - Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski została objęta oficjalnym patronatem przez Lecha Poznań. - Umowa z najlepszym wielkopolskim klubem, który jest wizytówką naszego regionu to cenny krok naprzód - powiedział na klubowej stronie Kolejorza prezes zarządu beniaminka IV ligi Mariusz Kwiecień. 📢 Parking przy jednej z największych przychodni w Poznaniu stanie się płatny. "Nigdzie nie jest napisane, że należy się wam darmowy parking" Parking przed przychodnią przy ulicy Opolskiej w Poznaniu ma stać się płatny - tak zdecydował ZKZL, który administruje budynkiem przychodni. W ten sposób parkowanie ma zostać uporządkowane, a miejsca będą bardziej dostępne. Nie oznacza to jednak, że okoliczni mieszkańcy nie będą już mogli korzystać z parkingu.

📢 Kibice Lecha Poznań nie pozostawiają złudzeń. Wypowiedzieli się na temat pracy trenera Johna van den Broma Czarne chmury pojawiły się nad trenerem Lecha Poznań - Johnem van den Bromem. Holender nie cieszy się dobrą opinią wśród kibiców Kolejorza, którzy coraz głośniej domagają się zwolnienia holenderskiego szkoleniowca. Obecnie taki scenariusz nie jest brany pod uwagę (a na pewno nie przed końcem 2023 roku). Przed Kolejorzem jeszcze 4 mecze i to one dadzą odpowiedź na pytanie, czy 57-latek pozostanie na tej funkcji w trakcie trwania rundy wiosennej. 📢 Oto horoskop finansowy na grudzień 2023. Oni powinni zagrać w Lotto Co gwiazdy przygotowały dla nas na grudzień 2023 roku? Tego można się dowiedzieć z horoskopu finansowego. Horoskop to przepowiednia dotycząca przyszłości, ale także przeszłości i teraźniejszości. Nas jednak najbardziej interesuje to co dopiero przed nami. Zobaczcie, które znaki zodiaku w grudniu mają szansę na dodatkowy zastrzyk gotówki.

📢 Oto najbardziej leniwe znaki zodiaku. Oni nie będą pomocni przy świątecznych porządkach Na tapczanie siedzi leń - brzmi jeden z popularniejszych wierszy dla dzieci. Jak się okazuje miłośników siedzenia na kanapie jest zdecydowanie więcej i może mieć na to wpływ gwiazda pod którą się urodzili. Wskazuje się, ze niektóre znaki zodiaku są bardziej leniwe od innych. Zobaczcie, które znaki nie przepadają za codziennymi obowiązkami. 📢 Kibice Lecha Poznań rozczarowani i zziębnięci. Nie tak miał wyglądać ten wieczór na Enea Stadionie. Zobacz zdjęcia Dla fanów Lecha Poznań niedzielny wieczór przy Bułgarskiej nie mógł zakończyć się gorzej. Ich ulubieńcy nie sprostali drużynie, która w tym roku zaliczyła zaledwie jedno wyjazdowe zwycięstwo. Widzew Łódź w doliczonym czasie gry wypunktował Kolejorza dwoma golami, wygrywając z poznaniakami 3:1. Rozczarowani i zmarznięci kibice opuszczali Enea Stadion jeszcze przed ostatnim gwizdkiem.

📢 Dlaczego potrzebujemy ekonomii społecznej? W centrum ekonomii społecznej stoi człowiek. Ta forma działania skupia się na wsparciu osób, które są w potrzebie, to znaczy m.in. wsparciu osób z niepełnosprawnościami, starszych czy bezrobotnych. Ważnym działaniem w tym kontekście jest reintegracja, czyli np. znalezienie zatrudnienia i ponowne włączenie do społeczeństwa. 📢 Paragony grozy w Poznaniu! Takie są ceny na jarmarku świątecznym na placu Wolności. Sprawdź, co można kupić i za ile! Betlejem Poznańskie odbywa się w tym roku na placu Wolności oraz na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji, a na w centrum miasta już teraz czynne są stoiska z rozmaitymi produktami. Zobacz, co możesz kupić i w jakich cenach!

📢 Tak mieszka Agnieszka z "Rolnik szuka żony". Ma hotel, restaurację i stadninę koni. Zobaczcie zdjęcia! [23.11.2023] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia!

📢 Prosta czynność, niezwykły efekt – jak czytanie dzieciom książek wpływa na ich rozwój? W świecie, gdzie ekran często zastępuje bliskość, istnieje magiczny klucz, który otwiera dziecięce umysły i serca – to książka. Wartościowa literatura nie tylko rozpala wyobraźnię najmłodszych. Uczy języka, logicznego myślenia i empatii. Potrafi też łączyć pokolenia. W polskich domach, szkołach i bibliotekach trwa czytelnicza rewolucja. Za sprawą kampanii „Mała książka – wielki człowiek” dorośli przypominają sobie o tym, jak dużą moc ma prosta czynność – czytanie dzieciom książek. 📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [11.11.2023] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Opuszczona i zapomniana. Galeria Malta w Poznaniu świeci pustkami, a kiedyś przyciągała tłumy. Jak wygląda w środku? Galeria Malta w Poznaniu powstała w 2009 roku. Miała świetną lokalizację, atrakcyjne wnętrze i wiele sklepów. Pomimo początkowego sukcesu, kolejne punkty wycofywały swoje usługi z obiektu, a grono odwiedzających klientów sukcesywnie się zmniejszało. Dzisiaj galeria świeci pustkami. Jak wygląda w środku? Sprawdziliśmy!

📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Głosowanie rozpoczęte! Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do nagród Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 Do finału powiatowego coraz bliżej! Nagroda główna to aż 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, stworzyliśmy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

📢 Tak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. "Duża część uliczek jest już wybrukowana". Oto nowe zdjęcia! Trwa wielki remont Starego Rynku w Poznaniu. Widać już coraz więcej powierzchni wyłożonej nową kostką brukową. W ostatnich dniach kamienny bruk zaczął już pokrywać zachodnią i północną część rynku. Układana jest nowa, granitowa kostka, ale wykorzystywany jest także bruk, który był tam przed remontem. Zobacz, jak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. Oto najnowsze zdjęcia! 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Emocje rosną - rozpoczęło się głosowanie w finale wojewódzkim! Sprawdź aktualny ranking i głosuj na swoich faworytów Nasz wielki plebiscyt edukacyjny nabiera tempa! W poniedziałek, 27 listopada rozpoczął się wojewódzki etap głosowania. Potrwa do 8 grudnia. Sprawdź, jak przebiega głosowanie i wspólnie wybierzmy najbardziej charyzmatycznych i lubianych nauczycieli oraz placówki polecane przez uczniów i ich rodziców.

📢 Tak wygląda Cher. Dziś ma 77 lat i ciągle jest bardzo aktywna. Zobaczcie zdjęcia! [14.09.2023 r.] Tak wygląda teraz Cher. Właśnie skończyła 77 lat. Zobaczcie zdjęcia! Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Niedawno obchodziła swoje 77. urodziny. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher. 📢 "Taniec z Gwiazdami". Miss Sejmu, kandydat na prezydenta i córki najbardziej znanych polityków na parkiecie! Wśród uczestników dotychczasowych edycji programu "Taniec z Gwiazdami" znaleźli się między innymi aktorzy, piosenkarze, sportowcy czy dziennikarze. W niektórych edycjach pojawiali się również politycy oraz córki znanych na polskiej scenie politycznej twarzy. Przypominamy jak im poszło w kultowym programie.

📢 1000 plus dla pracowników Biedronki. Sieć rozdaje vouchery. Ale nie wszyscy pracownicy dostaną bony. To sprawiedliwe? 1000 plus dla pracowników - tyle przyzna sieć sklepów Biedronka. Tysiąc złotych to kwota na jaką liczyć mogą zatrudnieni w ramach świątecznego bonusu. Nie dostaną jednak tych pieniędzy w gotówce, lecz w formie vouchera do wydania na zakupy. Koszty pokryje pracodawca. Świadczenie natomiast nie dotyczy kadry menedżerskiej, a szeregowych pracowników. 📢 Życzenia dla Andrzeja. Najlepsze SMS-y, wierszyki i rymowanki - krótkie i zabawne wierszyki dla Andrzeja. Złóż życzenia 30 listopad Dzisiaj składamy życzenia imieninowe wszystkich Andrzejom, Andrzejkom, Jędrkom. Życzenia dla Andrzeja na imieniny złóż dzisiaj, bo 30 listopada przypadają imieniny Andrzeja. Zobacz najlepsze życzenia SMS, wierszyki i rymowanki - krótkie i śmieszne z pewnością trafią do gustu. W naszym tekście znajdziesz najlepsze wierszyki i rymowanki dla Andrzeja. Krótkie i śmieszne, idealne na wiadomość SMS. Zobacz i wyślij życzenia! Pamiętajcie, każdy Andrzej ucieszy się dziś z życzeń na imieniny. Na pewno macie wśród znajomych jakiego Andrzeja. Złóżcie mu życzenia na andrzejki.

📢 Andrzejki 2020: Zobacz najlepsze memy i demotywatory o andrzejkach i Andrzejach. Internauci nie mają litości Andrzejki to święto, które w dzieciństwie chyba każdemu kojarzyło się ze szkolną zabawą i laniem wosku. Dorosłym z kolei kojarzą się z... no wiadomo z czym. Tak charakterystyczny dzień oczywiście doczekał się niezliczonych memów, demotywatorów i dowcipów. Wybraliśmy te najlepsze. 📢 Andrzejki 2020: Życzenia na imieniny Andrzeja. Śmieszne i poważne, wierszyki i SMS, kiedy są andrzejki? [ŻYCZENIA, WRÓŻBY] Kiedy są andrzejki to powszechne pytanie w ostatnich dniach listopada. Wiele osób jest przekonanych, że święto to przypada 30 listopada, czyli w imieniny Andrzeja. Nie do końca jest to prawda, ponieważ andrzejki obchodzone są w wigilię dnia św. Andrzeja. Oznacza to, że zaczynają się 29 listopada wieczorem a trwają do dnia następnego. Jeśli więc chcecie złożyć życzenia znajomym Andrzejom, to nie robicie tego w andrzejki albo przynajmniej poczekajcie do północy. A jakie życzenia złożyć? Piękne, poważne oraz wierszyki SMS znajdziecie poniżej. Oto najlepsze życzenia na andrzejki 2020.

Wideo W jakim kierunku powinna się zmieniać UE?