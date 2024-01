Prasówka 10.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA”?

Prasówka 10.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zimy w PRL-u to były prawdziwe zimy, a wiele z nich zasługiwało na miano "zimy stulecia". Do Polski wróciła zima, który przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Poniedziałkowi 8 stycznia 2024 roku daleko jednak do największych załamań pogody w Polsce. Najgorzej było w 1979 roku, kiedy opady śniegu sparaliżowały kraj. Zapraszamy do NASZEJ GALERII.

📢 "Akademia Pana Kleksa" - zdjęcia do filmu kręcono na zamku w Gołuchowie. Zobaczcie! [10.01.2024] Właśnie do kin trafiła "Akademia Pana Kleksa", zupełnie nowa odsłona kultowej baśni Jana Brzechwy, którą można już oglądać w naszych kinach. Film na pokazach przedpremierowych obejrzało prawie 500 tysięcy widzów. Nie wszyscy wiedzą, że kręcono go między innymi na zamku w Gołuchowie w Wielkopolsce. Zobacz zdjęcia tego niesamowitego miejsca.

📢 Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Fani pod wrażeniem: "Pretty woman!" [10.01.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

Prasówka 10.01: pozostałe wydarzenia
📢 Tak wygląda dom Justyny i Łukasza z "Rolnicy. Podlasie". Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV.

📢 Oliwia Bieniuk - córka Anny Przybylskiej na prywatnych zdjęciach. Oliwia Bieniuk to córka Anny Przybylskiej, wielkiej polskiej aktorki, która zmarła przedwcześnie. Urodę z całą pewnością odziedziczyła po mamie. Postanowiła też zostać aktorką. Studiuje w Warszawskiej Szkole Filmowej. Grała też w serialu "Gliniarze".
📢 Oto Zosia z serialu "Rodzinka.pl" na odważnych zdjęciach. Emilia Dankwa ma już 18 lat! Emilia Dankwa to młoda aktorka znana z serialu "Rodzinka.pl" niedawno skończyła 18 lat. Dziś jest modelką, fotomodelką i infuencerką. Jest częstym gościem na eventach.

📢 Oto żona wójta z serialu "Ranczo". Taką metamorfozę przeszła Violetta Arlak. Violetta Arlak to aktorka, której największą sławę przyniosła rola wójtowej w serialu "Ranczo" w TVP 1. Łatwo zauważyć, że w ostatnich sezonach kultowego filmu była znacznie szczuplejsza, niż w pierwszych odcinkach. Okazuje się, że w tym czasie aktorka bardzo schudła.
📢 Magdalena Boczarska skończyła 45 lat! Tak mieszka i żyje na co dzień. Magdalena Boczarska. To aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel".

📢 Mikołaj z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Mikołaj to jeden z uczestników 10. edycji programu. Był jednym z trzech wybrańców Anny z Wielkopolski. Ostatecznie rywalizacje o sympatię rolniczki spod Kalisza przegrał z Jakubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Zyskał jednak ogromną sympatię widzów.
📢 Joanna Michalska, Miss Polonia 1990 - tak dziś wygląda. Joanna Michalska w 1990 roku została Miss Polonia. Miała wówczas 23 lata. Dziś jest śpiewaczką operową w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie. Marzy o zorganizowaniu wystawy swoich obrazów w galerii warszawskiej opery.

📢 Najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy.
📢 Tak mieszka Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10". Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony"

📢 Tak wygląda dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem.
📢 Oto domy Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego, polskich skoczków narciarskich. Tak mieszkają polscy skoczkowie.

📢 Wiadukty na Lutyckiej i Golęcińskiej coraz bliżej. Miasto podpisało umowę z wykonawcą Poznaniacy od lat czekają na powstanie wiaduktów nad linią kolejową do Piły. Rozpoczęcie ich budowy zbliża się wielkimi krokami. Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisały już umowę z inżynierem kontraktu i wykonawcą robót.
📢 UAM nie chce już "nocnych lotów". Od poniedziałku zmiany w ruchu na Kampusie Morasko w Poznaniu Od poniedziałku, 15 stycznia obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu na Kampusie Morasko. Wyjazd i parkowanie na terenie kampusu w godzinach nocnych będzie możliwe jedynie dla pojazdów upoważnionych.
📢 Bezdomnych i potrzebujących z każdym rokiem w Poznaniu przybywa. Pomóżmy im! – Gdy sześć lat temu zaczynaliśmy wydawanie posiłków, przychodziło 70 osób, dziś jest ich 180. Z każdym rokiem przybywa też kobiet w kryzysie bezdomności – mówi nam Wioletta Bogusz, która co sobotę wspólnie z innymi wolontariuszami pod szyldem Stowarzyszenia Zupa na Głównym wydaje posiłki i odzież potrzebującym na przystanku tramwajowym Dworzec Zachodni.

📢 Wybuch pieca w domu jednorodzinnym w Feliksowie. Trwa akcja służb ratowniczych We wtorek, 9 stycznia w Feliksowie doszło do wybuchu pieca. Z pierwszych informacji wynika, że są osoby poszkodowane. Na miejsce skierowano straż pożarną oraz pogotowie ratunkowe
📢 Trener Lecha Poznań o swojej kadrze: Jeden duży "transfer" już przeprowadziliśmy Nowy (stary) trener Lecha Poznań Mariusz Rumak, w jednej kwestii całkowicie zgadza się ze swoim poprzednikiem Johnem van den Bromem. Tak jak Holender, uważa, że Kolejorz ma wystarczającą dobrą kadrę, by walczyć wiosną o tytuły. - Duży jeden transfer już przeprowadziliśmy, mam na myśli powrót Bartka Salamona. I mamy jeszcze ten plus, że jeszcze go nie trzeba wprowadzać do zespołu - powiedział szkoleniowiec poznańskiej drużyny.
📢 Kilka dni temu walczył z Manchesterem City. Teraz pomoże Lechowi Poznań w walce o mistrzostwo i Puchar Polski Wszystko potoczyło się bardzo szybko. Rozmawiałem z trenerem Skorżą na ten temat, a on nie widział przeszkód, bym wrócił do Poznania - powiedział trener Rafał Janas, który przez najbliższe pół roku będzie pełnił funkcję asystenta trenera Mariusza Rumaka.

📢 Miał zabić kolegę siekierą, gdy ten spał. Ruszył jego proces. 54-latkowi z Kalisza grozi dożywocie We wtorek, 9 stycznia przed Sądem Okręgowym w Kaliszu ruszył proces ws. 54-letniego mężczyzny, który miał zadać śmiertelne ciosy siekierą 64-letniemu koledze. Do tragicznego zdarzenia doszło w marcu ubiegłego roku przy ulicy Chopina w Kaliszu.

📢 "Zamiast się obrażać i iść na skargę, należałoby współpracować". Varia Posnania o piśmie byłego kuratora do ministry edukacji 20 grudnia były już Wielkopolski Kurator Oświaty, Robert Gaweł, wysłał do Ministerstwa Edukacji pismo przeciwko działaniom fundacji Varia Posnania. Przekonywał w nim, że ich działalność wymierzona jest przeciwko autonomii szkół ponadpodstawowych.
📢 Najbardziej poszukiwane przedmioty PRL - lista, zdjęcia. Na takich skarbach możesz zarobić Kiedyś były bardzo modne, ale u schyłku XX wieku schowaliśmy je głęboko do szaf lub na śmietnik. Dziś niektóre rzeczy z PRL-u wracają do łask, a ich ceny na aukcjach bywają zawrotne. Jeśli masz jeszcze w domu takie starocie, nie wyrzucaj. Być może masz prawdziwe skarby. Kolekcjonerzy mogą zapłacić za nie fortunę.

📢 Studniówka 2024. Tak bawili się uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i XXIX LO w Poznaniu! W piątek, 5 stycznia rozpoczął się sezon studniówkowy w Poznaniu! W sali bankietowej Pałacu Jaśminowego wspaniale bawili się uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu.
📢 Te psy są najlepsze do mieszkania w bloku. Te rasy psów będą idealne Jak wybrać psa do mieszkania w bloku? Warto najpierw dowiedzieć się czegoś o psie, bo psy między innymi w zależności od rasy mają różne charaktery i zamiłowania. Niektóre dużo szczekają, inne lubią samotność, a inne to wulkany energii.

📢 Przetrzymywany obcokrajowiec uciekł z domu w Czerwonaku. Sekta działa pod Poznaniem? Obcokrajowiec zeznał, że był przetrzymywany w domu w podpoznańskiej miejscowości Czerwonak wbrew swojej woli. Mężczyznę udało się przetransportować do lokalnego komisariatu. - Policja bada sprawę - informuje nas Marta Mróz z zespołu prasowego poznańskiej Komendy Policji.
📢 Koniec kultowych akademików w Poznaniu. Deweloper rozpoczął rozbiórkę Mimo próby uratowania dwóch budynków dawnych akademików przy ul. Dożynkowej w Poznaniu, deweloper rozpoczął ich rozbiórkę. Wcześniej radna miejska apelowała o wpisanie ich do rejestru zabytków. W ich miejscu mają powstać bloki z garażami podziemnymi.
📢 Bajkowy dom Kingi Rusin i Marka Kujawy.

📢 Tu nie będzie prądu w Poznaniu i okolicy. Zobacz, gdzie i kiedy nastąpi przerwa w dostawie. Oto planowane wyłączenia od 9 - 14 stycznia Kolejny tydzień przynosi następną listę planowanych wyłączeń prądu. W dniach od 9 do 14 stycznia Enea Operator zapowiedział przerwy w dostawie prądu w różnych częściach Poznania i w okolicach. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Sprawdź w galerii szczegółowe daty, godziny i adresy. 📢 Miała być przestrzeń kulturalno-artystyczna, będą mieszkania. To się stanie z dawnym budynkiem Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu Budynek dawnej Biblioteki Raczyńskich przy ulicy Święty Marcin w Poznaniu został kilka lat temu sprzedany. Deweloper pierwotnie chciał go zmienić w centrum sztuki. Dawny gmach biblioteki, w którym przed wojna mieściło się wzorcowa Miejska Szkoła Elementarna dla Chłopców, stanie się kamienica mieszkalną. Pozwalają na to miejscy urzędnicy.

📢 Znamy datę pogrzebu Ewy Wanat. Odbędzie się w Poznaniu. Rodzina po długim oczekiwaniu otrzymała akt zgonu Ewa Wanat, dziennikarka radiowa i telewizyjna, była redaktor naczelna TOK FM i Polskiego Radia RDC zmarła 13 grudnia w wieku 61 lat. Jednak dopiero 8 stycznia ustalono datę pogrzebu autorki książki “Deutsche nasz. Reportaże berlińskie”. 📢 Zima stulecia w Poznaniu. Wojewoda ogłosił stan klęski żywiołowej. Zobacz niezwykłe zdjęcia z 1979 roku Na początku 1979 roku całą Polskę zaatakowała zima stulecia. Na poznańskie ulice musiał wyjechać ciężki sprzęt budowlany. Kilkunastostopniowy mróz i obfite opady śniegu sparaliżowały kraj. Wojewoda poznański ogłosił stan klęski żywiołowej. Zobacz archiwalne zdjęcia Poznania z tamtego czasu. 📢 Nie żyje ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Wybitny duchowny miał 67 lat Nie żyje ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Duchowny kościołów katolickich obrządków rzymskiego oraz ormiańskiego zmarł w wieku 67 lat. Ksiądz znajdował się w szpitalu, zmagał się z chorobą nowotworową.

📢 Wilki w okolicy Nowego Tomyśla! Nadleśniczy uchwycił na zdjęciach przepiękne osobniki Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice Grzegorz Gaczyński kolejny raz miał niecodzienną okazję zbliżyć się do królów naszych lasów - majestatycznych wilków, które żyją w okolicach Nowego Tomyśla. 📢 Trener Lecha Poznań Mariusz Rumak: Czeka nas wiosną 18 finałów Tuż po pierwszych zajęciach z drużyną, trener Lecha Poznań Mariusz Rumak wraz ze swoim sztabem wziął udział w konferencji prasowej. Poznaliśmy kulisy zatrudnienia w sztabie Rafała Janasa, długoletniego współpracownika Macieja Skorży oraz Grzegorza Wojtkowiaka. Mariusz Rumak nie ukrywał też, że celem klubu jest walka o dublet. - Lech Poznań musi zdobywać tytuły, Lech Poznań musi wygrywać. Jesteśmy świadomi tego, gdzie jesteśmy, znamy historię i wiemy o tym, co jest przed nami. Wszyscy chcemy sprawić, aby ten sezon był wspominany latami - zadeklarował.

📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 20 zdjęć Poznania z czasów II wojny światowej. Tak wyglądało miasto w czasie okupacji! Poznań został zajęty przez Niemców 10 września 1939 roku. W czasie okupacji miasto wcielono do Niemiec jako stolicę Kraju Warty. W 1944 roku Poznań stał się twierdzą, a działania wojenne zakończyły się 23 lutego 1945 roku. W Narodowym Archiwum Cyfrowym znaleźliśmy zdjęcia miasta z lat 1939-1945. Zobacz galerię 20 okupacyjnych fotografii Poznania!

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie? 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Osoby o tych imionach są najinteligentniejsze. Cechuje je ponadprzeciętna mądrość i zaradność 09.01.2024 Czym jest inteligencja? Naukowcy i badacze od lat badają ludzkie zachowania i zastanawiają się jakie cechy noszą w sobie osoby najbardziej inteligentne. Co wyróżnia je w tłumie innych osób, co sprawia, że w łatwy sposób potrafią przyswajać wiedzę? Od lat wiadomo, że człowiek posiadać może wiele rodzajów inteligencji. Jedni uzdolnieni są w kierunkach humanistycznych a inni to urodzone umysły ścisłe. Inteligencja to także zdolność do rozumienia innych i empatia. Czym jeszcze charakteryzują się osoby inteligentne? Czy noszone imię ma na to wpływ? 📢 Wypadek na autostradzie A2. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego! W poniedziałek, 8 stycznia 2024 roku po godzinie 21:00 do nowotomyskiej straży wpłynęło zgłoszenie o wypadku dwóch pojazdów na 129 kilometrze autostrady A2. Jeden z kierowców, który został poszkodowany w zdarzeniu, został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Nowym Tomyślu.

📢 Oto najpopularniejsze ulgi podatkowe w 2024 roku. Na tych ulgach zyskamy najwięcej Ulgi podatkowe pozwalają nam zmniejszyć wysokość podatku. Przy rocznym rozliczeniu możemy nawet zyskać dodatkowe pieniądze. Zebraliśmy dla Was popularne ulgi podatkowe, na których będzie można najwięcej zyskać w 2024 roku. Zobaczcie, czy możecie je odliczyć i jakie dokumenty będą potrzebne. 📢 Oto dom Kasi i Jędrka z Gogglebox. Ich "Gąsienicówka" - dom w sadzie. Zobaczcie zdjęcia! Tak wygląda nowy góralski dom Kasi i Jędrka Gąsieniców z Gogglebox. Kasia i Jędrek Gąsienicowie postanowili wybudować sobie mały domek letniskowy w stylu góralskim. Już możemy zobaczyć efekty ich ponad rocznej pracy. Zobaczcie, jak wygląda ich dom - to "Gąsienicówwka" - dom w sadzie. Mamy zdjęcia!

📢 Tyle zarabia się w popularnych marketach. Zobaczcie zarobki w 2024 roku 1 stycznia 2024 roku zmieniły się wynagrodzenia dla osób, które zarabiają najmniej, ale nie tylko. W związku z podwyższą minimalnej krajowej pracodawcy podnieśli wynagrodzenia pracowników nie tylko tych z najniższymi zarobkami. Zobaczcie, jak zmieniły się wynagrodzenia pracowników sklepów. Zobaczcie, ile teraz zarabiają.

📢 Bałagan i dziki parking przed budynkiem dawnego kina Olimpia w Poznaniu. Zostanie wyburzone w przyszłym roku. Zastąpi je nowy obiekt We wrześniu 2022 roku budynek dawnego kina Olimpia został zamknięty przez władze Akademii Muzycznej ze względu na zły stan techniczny. Tymczasem teren wokół stał się dzikim parkingiem i osiedlową pijalnią trunków wyskokowych. Władze uczelni ogłosiły konkurs na nowy obiekt, który zastąpi dawne kino. Obecny budynek zostanie wyburzony pod koniec 2025 roku. 📢 Te zdjęcia ogląda się z łezką w oku! Zobacz, jak wyglądało życie w Poznaniu przed wojną. Oto wyjątkowe fotografie Postanowiliśmy sprawdzić, jak żyło się w przedwojennym Poznaniu. Zajrzeliśmy do Narodowego Archiwum Cyfrowego i wybraliśmy kilkadziesiąt wyjątkowych zdjęć. Zobaczysz na nich obrazki z codziennego życia mieszkańców oraz niezwykłe wydarzenia z historii Poznania. Przenieś się w czasie i zobacz, jak poznaniacy żyli przed wojną. Uwierzcie nam, że te zdjęcia ogląda się z łezką w oku!

📢 Tak powstawał imponujący symbol Poznania. Bez niego trudno wyobrazić sobie panoramę miasta. Oto niepowtarzalne zdjęcia! To jeden z symboli Poznania, bez którego trudno wyobrazić sobie panoramę miasta. Od kilkudziesięciu lat przykuwa uwagę mieszkańców i turystów, będąc wizytówką stolicy Wielkopolski. Okrąglak - bo o nim mowa - to wyjątkowy budynek. Jego budowa rozpoczęła się 75 lat temu. W naszej galerii zobaczysz, jak powstawał Okrąglak, jak wyglądał w czasach PRL oraz co można było w nim kupić. Prezentujemy również projekt budynku, który pierwotnie miał stanąć w tym miejscu oraz rzeźbę mieszczącą się niegdyś w holu. Przenieś się w czasie i sprawdź wyjątkowe zdjęcia!

📢 To miejsce w Poznaniu przez lata było kultowe. Wszyscy poznaniacy robili tu zakupy! Tak wyglądało w latach 90. Ponad 40 lat temu władze Poznania podjęły decyzję o uruchomieniu giełdy przy ul. Bema (później nazwę ulicy zmieniono na Drogę Dębińską). Targowisko ostatecznie powstało w czerwcu 1989 r. i przez niemal całe lata 90. było to kultowe miejsce zakupów, gdzie można było kupić wszystko - od markowych ubrań po meble. Zobaczcie archiwalne zdjęcia.

📢 Gdzie pojechać na jednodniową wycieczkę w Wielkopolsce? 10 ciekawych miejsc na krótką wyprawę. Sprawdź i koniecznie pojedź! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Poznaj je w naszej galerii. 📢 9 najpiękniejszych miast w Wielkopolsce. Są idealne na wycieczkę! Poleca je popularny bloger Miejski Wojażer Miasta w Wielkopolsce są piękne! Do ich zwiedzania przekonuje Kamil Sulewski, autor bloga Miejski Wojażer. Poleca on 9 miast w Wielkopolsce idealnych na wycieczkę. Zobacz je w naszej galerii. 📢 Oto popularne poznańskie wyzwiska! Mamy bardzo niegrzeczną listę. Takimi słowami możesz obrazić poznaniaka i poznaniankę Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Popularny targ w Poznaniu przyciąga nawet w mrozy! Zobacz, co można było kupić na giełdzie przy M1 na Franowie Jest takie miejsce w Poznaniu, które co tydzień przyciąga ludzi z całego miasta i okolic na zakupy. To pchli targ i giełda na Franowie, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, nawet w zimowe mroźne dni. Kupić można tu prawie wszystko, a i tak za każdym razem nie brakuje niespodzianek. Dla poszukiwaczy "skarbów" coniedzielna wycieczka pod Centrum Handlowe M1 to wręcz obowiązek. Co można było dostać w minioną niedzielę? Po targu przeszedł się także fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie, co wypatrzył! 📢 Tramwaj wbił się w sklep w Poznaniu. Mija 6 lat od wielkiego wypadku w centrum miasta! Do groźnego wypadku doszło w czwartek 4 stycznia 2018 roku na Al. Marcinkowskiego. Przy ul. Podgórnej tramwaj MPK Poznań linii nr 23 wykoleił się i uderzył w sklep. W wypadku ranny został motorniczy.

📢 Ludzie o dobrych sercach wyremontowali mieszkanie 80-latce z Gniezna. "Jej los chwycił mnie za serce" W Gnieźnie są ludzie o dobrym sercu. Tym razem po raz kolejny przekonał nas o tym społecznik Mariusz Wesołowski, który wraz z wolontariuszami wyremontował mieszkanie 80-letniej pani Helenie. 📢 Lech Poznań wypożycza swoich utalentowanych wychowanków. Obaj zagrają u ekstraklasowych rywali Kolejorza Maksymilian Pingot oraz Filip Wilak, to zawodnicy, których w najbliższym czasie nie zobaczymy barwach Lecha Poznań. Wychowankowie Kolejorza w poniedziałek zostali wypożyczeni do ekstraklasowych zespołów. Jeden z nich zagra w Stali Mielec, drugi zostanie wypożyczony do Ruchu Chorzów. 📢 Pogrzeb wybitnego profesora w Poznaniu. Wojciech Łączkowski był związany z UAM w Poznaniu Prof. dr hab. Wojciech Łączkowski zmarł 30 grudnia 2023 roku. Miał 90 lat. Jego pogrzeb odbył się 8 stycznia w Poznaniu, na cmentarzu na Junikowie. - Autorytet w dziedzinie prawa finansowego i prawa administracyjnego, autor licznych publikacji naukowych, nauczyciel wielu pokoleń prawników polskich - wspomina jego Alma Mater.

📢 Enea Stadion w Poznaniu zmienił wygląd. Na membranie umieszczono logo sponsora Koncern energetyczny "Enea" jest sponsorem Stadionu Miejskiego od lipca 2023. Wówczas została podpisana czteroletnia umowa, która potrwa do połowy 2027 rok. Obiekt, na którym swoje mecze gra Lech Poznań od tamtego momentu nazywa się "Enea Stadion". Wraz z początkiem stycznia rozpoczęły się prace nad brandingiem stadionu, a jego efekty są już widoczne, jadąc ulicą Bułgarską. 📢 Koniec sagi transferowej. Były zawodnik Lecha Poznań i młodzieżowy reprezentant Polski wybrał nowy klub Dotychczasowe doniesienia medialne o potencjalnym transferze Oskara Tomczyka do Śląska Wrocław, Cracovii, Pogoni Szczecin, czy też Zagłębia Lubin nie potwierdziły się. Oskar Tomczyk wybrał nowy klub, który jest mu dobrze znany.

📢 Jarmarki bożonarodzeniowe właśnie się zakończyły. Jak wypadł poznański na tle innych? Który z polskich jarmarków bożonarodzeniowych był najpiękniejszy? Z pewnością zdania na ten temat są podzielone. Zapraszamy na przegląd najpopularniejszych z nich.

📢 Pilny apel schroniska w Gnieźnie! 60 psów potrzebuje domów na czas generalnego remontu obiektu Łaciate, małe, duże, skrzywdzone przez człowieka. Nocą temperatura spada nawet poniżej -10 stopni Celsjusza, a one siedzą w lodowatych boksach. Schronisko w Gnieźnie apeluje o adoptowanie psów, nie tylko ze względu na niskie temperatury. Zbliża się generalny remont obiektu. 📢 Zwolnienia grupowe w 13 wielkopolskich powiatach w 2024 roku! Sprawdź, czy Twój jest na liście 1 867 osób - tylu pracowników według prognoz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu może stracić w Wielkopolsce pracę w 2024 roku w ramach przekazanych tej instytucji informacji o planowanych zwolnieniach grupowych. 📢 Koniec przerwy świąteczno-noworocznej. Piłkarze Lecha Poznań powrócili do treningów. Przywitał ich tęgi mróz Po 23 dniach przerwy piłkarze Lecha Poznań powrócili do gry. Jak na razie tylko do treningów, jednak to pierwszy krok w drodze do zdobycia trofeów. Poznaniacy będą mieli ponad cztery tygodnie na to, aby doszlifować swoją formę. Podczas pierwszych zajęć panował siarczysty mróz, a nowy-stary trener Mariusz Rumak nie mógł skorzystać ze wszystkich piłkarzy. Kogo zabrakło na poniedziałkowych zajęciach?

📢 Orszak Trzech Króli w parafii pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi w Poznaniu. Zobacz zdjęcia Specjalne korony dla uczestników Orszaku Trzech Króli przygotowała poznańska parafia pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi. Frekwencja dopisała. 📢 Pasażerowie z Podolan napisali do sądu. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu nie ma sobie nic do zarzucenia Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożyli sygnatariusze petycji. Ma związek z proponowanymi przez poznański Zarząd Transportu Miejskiego zmianami układu linii autobusowych na północy Poznania. Mamy komentarz ZTM.

📢 Wielkopolski Park Narodowy wydał specjalny komunikat! Zamyka szlaki! Dlaczego? Od piątku 5 stycznia do odwołania ze względu na obecność po wichurach licznie połamanych drzew i zwisających gałęzi, zamknięte będą wybrane szlaki turystyczne na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. 📢 Wielka parada wesołych, przyjaznych, merdających ogonami golden retrieverów w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! Punktualnie o godz. 12:00 na poznańskim Starym Rynku odbyła się parada Golden Retrieverów. Nasz fotoreporter był oczywiście na miejscu.

📢 Mroźny poniedziałek w Poznaniu, IMGW ostrzega. W kolejnych dniach już cieplej IMGW ostrzega przed silnym mrozem w części Wielkopolski, w tym również w Poznaniu. Temperatura może spaść do nawet -18°C w nocy. 📢 Jennifer Aniston i Maryl Streep postawiły na błyszczącą czerń. Zobacz kreacje dojrzałych gwiazd z gali Złotych Globów 2024 Złote Globy zostały przyznane! Gala rozdania prestiżowych nagród odbyła się wczoraj (7 stycznia), w Beverly Hills w Kalifornii. Na czerwonym dywanie pojawiła się cała plejada amerykańskich, choć nie tylko, gwiazd. Wśród nich nie zabrakło dojrzałych celebrytek, zachwycających urodą i stylizacjami. Zobacz, jakie trendy modowe królowały i jak prezentowały się Jennifer Aniston, Meryl Streep czy Jennifer Lopez. 📢 Egzamin ósmoklasisty zlikwidowany? Taką propozycję ma Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. „Docelowo niepotrzebny” Egzamin ósmoklasisty zostanie zlikwidowany? Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty przedstawiło dokument, w którym proponuje szereg zmian w edukacji. Wśród nich likwidacja egzamin ósmoklasisty, zmniejszenie liczebności klas i likwidacja Kuratoriów Oświaty. Czy te pomysły mają szanse na realizację? Uczniów podstawówek czekają kolejne zmiany? Tak przedstawiana jest propozycja Stowarzyszenia. Jak do propozycji odniosło się Ministerstwo Edukacji Narodowej?

📢 Te psy czekają na ciebie! Adoptuj psiaka z poznańskiego schroniska W schronisku na ulicy Kobylepole 51 w Poznaniu swój dom tymczasowy ma wiele psów. Małe, średnie czy duże. Suczki i psy. Starsze i młodsze – na stronie schroniska możesz według tych kategorii zobaczyć, jakie psy czekają na adopcję. Dzięki opisom możesz poznać ich charakter, stosunek do dzieci oraz innych zwierząt. Przybliżony wiek oraz ewentualne schorzenia, chociaż większość z nich to okazy zdrowia i wulkany energii! 📢 Porwanie i gwałt 14-letniej Kasi z Poznania. Oprawcy nastolatki skazani 14-letnia Kasia została porwana w biały dzień i wywieziona poza granice Poznania. W ciągu 1,5 godziny przeżywała prawdziwy koszmar. Oprawcy rozebrali ją, zgolili brwi i część głowy, przypalali papierosami. Dziewczyna została też brutalnie zgwałcona. W przestępstwie udział wzięła 39-letnia Paulina K. oraz czworo nastolatków, w tym 17-letni Alan M. Nastolatek i Paulina K. usłyszeli wyrok.

📢 Jedna z największych fabryk w Wielkopolsce zapowiada zwolnienia. W zakładzie w Ociążu pracę straci 100 osób! Około 100 osób straci pracę w jednej z największych firm w Wielkopolsce. Spółka COM40, produkująca meble tapicerowane, zapowiada zwolnienia w swoim zakładzie w Ociążu. Informację tę potwierdził lokalny urząd pracy. 📢 Stary Rynek w Poznaniu się podoba, ale jest wielką niedoróbką. "To najmniej hejtowany remont w mieście" O remoncie Starego Rynku można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że jest skończony. Przechodnie chwalą równą nawierzchnię, po której można w końcu przejść bez obaw o uszkodzenie obuwia. Są też głosy, że nowy kamień jest nijaki, a w wielu miejscach nawierzchnia ma szereg niedoróbek.

📢 Tego nie powinny jeść koty! Po zjedzeniu tych produktów nasz kot może się rozchorować, a nawet umrzeć! Sprawdź zakazane produkty! Każdy właściciel kota chciałby, by jego pupil cieszył się zdrowiem i żył długo. Niestety, często zdarza się tak, że koty chorują i cierpią przez złą dietę. Właściciele, przekonani, że robią dobrze, podsuwają im produkty żywnościowe, ale niestety wyrządzają tym krzywdę zwierzęciu. Sprawdziliśmy, czego nie mogą jeść koty. Po zjedzeniu tych produktów nasz kot może się poważnie rozchorować. Niektóre z nich stanowią śmiertelne zagrożenie dla naszych pupili.

📢 Podczas budowy drogi w Kaliszu odkryto 2 tys. ton śmieci. Miasto pokryło koszty utylizacji Podczas budowy drogi odkryto prawie 2 tys. ton śmieci, które miasto zutylizowało na koszt podatników – powiedział radny Polska 2050 Eskan Darwich. Rzecznik prasowa prezydenta Kalisza poinformowała, że miasto nie złożyło zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie.

📢 Oto lista osób, które nie dostaną zwrotu z podatku w 2024 roku Rozliczenie podatków rozpocznie się w połowie lutego. To wtedy będziemy mogli złożyć zeznanie podatkowe i zyskać zwrot dzięki ulgą podatkowym. Niektórzy jednak nie mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. Sprawdźcie, komu nie należy się zwrot z podatku w 2024 roku. Oto lista przypadków. 📢 Te imiona należą do najinteligentniejszych. Osoby o tych imionach uznaje się za najmądrzejsze Do imion przypisuje się cechy charakteru, które opisują jego posiadacza. Na podstawie znaczenia imion przygotowaliśmy zestawienie osób najinteligentniejszych. Zobaczcie, kto znalazł się na liście.

📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku. Tyle zarabiają nauczyciele w nowym roku W 2024 roku nauczyciele mają dostać wysokie, aż 30% podwyżki płac. Na razie jednak rozpoczęli rok ze starymi pensjami. To nie jest zaskoczenie bo od początku rząd mówił o podwyżkach od 2024 roku z wyrównaniem od 1 stycznia. Możliwe, że to nie będą jedyne podwyżki jakie dostaną nauczyciele. Do sejmu skierowano obywatelski projekt nowelizacji Karty Nauczyciela. 📢 Oto Galeria Malta w Poznaniu tuż przed zamknięciem. Świeciła pustkami, a kiedyś przyciągała tłumy. Jak wyglądała w środku? Sprawdź! Galeria Malta w Poznaniu powstała w 2009 roku. Miała świetną lokalizację, atrakcyjne wnętrze i wiele sklepów. Pomimo początkowego sukcesu, kolejne punkty wycofywały swoje usługi z obiektu, a grono odwiedzających klientów sukcesywnie się zmniejszało. Dzisiaj galeria świeci pustkami. Jak wygląda w środku? Sprawdziliśmy!

📢 Podczas interwencji odebrano 14 psów, w tym 11 szczeniąt. Wielkopolskie schronisko szuka im domu Schronisko w Wysocku Wielkim w powiecie ostrowskim szuka nowych właścicieli dla kilkunastu psów. Zwierzęta zostały odebrane podczas interwencji.

📢 Oto najdrożsi zawodnicy Lecha Poznań wg portalu Transfermarkt. Wielu piłkarzy zanotowało spadki. I to spore! Ostatnie pół roku w wykonaniu Lecha Poznań nie należało do najlepszych. Odpadnięcie z Ligi Konferencji Europy oraz wpadki w ekstraklasie musiały się przełożyć na wartość poszczególnych piłkarzy. Wielu z nich zanotowało spadki swoich wartości, a zaledwie sześciu zawodnikom, pomimo przeciętnego sezonu całej drużyny, udało się wywindować cenę. Zobaczcie, który z piłkarzy Kolejorza jest wyceniany najwyżej. 📢 Rozpoczęła się rozbiórka Galerii Malta w Poznaniu. Działała przez 14 lat. To jej oficjalny koniec! Zobacz zdjęcia Rozpoczęła się rozbiórka Galerii Malta w Poznaniu. Od lipca 2023 roku było wiadomo o tych planach, później rozbiórka została wstrzymana przez skargi różnych podmiotów. W listopadzie podjęto ostateczną decyzję.

📢 Budynek Warty Poznań znika z powierzchni ziemi. Trwa rozbiórka historycznego obiektu. Mamy zdjęcia! Budynek Warty Poznań znika z powierzchni ziemi. Od wtorku, 2 stycznia trwają prace rozbiórkowe obiektu, który przez blisko 50 lat służył zawodnikom różnych warciarskich sekcji. Jest to pierwszy krok w celu postawienia nowego i nowoczesnego kompleksu dla najstarszego klubu piłkarskiego w stolicy Wielkopolski. 📢 DNI BABCI I DZIADKA 2024 Prześlij już dziś życzenia dla dziadków! Ukażą się w specjalnym dodatku do gazety i w galerii w naszym serwisie W poniedziałek, 22 stycznia do "Głosu Wielkopolskiego" dołączymy specjalny dodatek z okazji Dni Babci i Dziadka, w którym zamieścimy życzenia dla seniorów przesłane przez naszych Czytelników. Ukażą się one także w wielkiej galerii w naszym serwisie internetowym. Do życzeń można dołączyć zdjęcie. W dniu ukazania się dodatku rozpocznie się także głosowanie, w którym zostaną wybrani najsympatyczniejsi seniorzy. Czeka na nich mnóstwo nagród.

📢 Świeć się z Energą. Trwa głosowanie na najpiękniej oświetlone miasta! W grudniu miasta ożywają światłem i kolorem świątecznych iluminacji. Rynki, skwery i parki wypełniają się tysiącami migoczących światełek, tworząc bajkowy krajobraz. Zagłosuj na swoje miasto! 📢 Oto 20 niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Musisz uważać! Znamy ranking najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najnowsze dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie w Wielkopolsce jest najbardziej niebezpiecznie? Sprawdź w galerii, czy twoje miasto znalazło się na liście. 📢 Międzynarodowy Dzień Psa. mamy NAJLEPSZE MEMY o psach. Ukochane zwierzaki są wdzięcznym tematem do żartów. Ale beka! Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji porcja dobrych memów o naszych czworonogach - tym razem psach. Kto ma psa, ten wie, że czasem zapewniają powody do śmiechu. Ich przyzwyczajeń czasem nie da się zrozumieć. Zobaczcie najlepsze memy o psach, które stworzyli internauci.

📢 Tak mieszkają i żyją Sylwia Grzeszczak i Liber. Artystka z Poznania tworzy udany związek z muzykiem! Sylwia Grzeszczak to popularna piosenkarka z Poznania. Przeboje wokalistki takie jak „Małe rzeczy”, „Sen o przyszłości” czy „Tamta dziewczyna” szybko stawały się przebojami w rozgłośniach radiowych. W 2014 roku wyszła za muzyka Libera. Rok później w szpitalu w Poznaniu na świat przyszła ich córka Bogna. Jak para mieszka i żyje na co dzień? Mamy zdjęcia! 📢 Tak przez lata wyglądał Dom Studencki Jowita. Stał się ikoną Poznania! Zobacz archiwalne zdjęcia Kultowy Dom Studencki Jowita przez lata stał się ikoną miasta Poznania. Odwiedzało go mnóstwo znanych osób, a w trakcie swojej edukacji mieszkało w niej wiele pokoleń studentów. Dziś już wiadomo, że popularne "Akumulatory" zostaną sprzedane.

📢 Manieczki: Tłumy klubowiczów bawiły się na Independence Day w dyskotece Ekwador W kultowym dla wielu osób klubie Ekwador w Manieczkach impreza Independence Day to już tradycja. Zobaczcie, jak bawiły się tłumy w dyskotece w nocy z 10 na 11 listopada.

