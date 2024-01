Prasówka 11.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA”?

Prasówka 11.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zimy w PRL-u to były prawdziwe zimy, a wiele z nich zasługiwało na miano "zimy stulecia". Do Polski wróciła zima, który przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Poniedziałkowi 8 stycznia 2024 roku daleko jednak do największych załamań pogody w Polsce. Najgorzej było w 1979 roku, kiedy opady śniegu sparaliżowały kraj. Zapraszamy do NASZEJ GALERII.

📢 Policyjna akcja w domu w Czerwonaku. Sekta przetrzymywała mężczyznę? Mieszkańcy budynku wyjaśniają Policja weszła do domu w Czerwonaku pod Poznaniem. Tam miał być przetrzymywany obcokrajowiec, któremu udało się uciec. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że ma działać tam sekta. Dziennikarzom "Głosu Wielkopolskiego" udało się porozmawiać z mieszkańcami tego domu.

📢 Częściowo zwęglone zwłoki i zalane pomieszczenie w gminie Babiak. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego odkrycia Makabrycznego odkrycia dokonał mężczyzna w jednej z miejscowości w powiecie kolskim. Odwiedzając swoją krewną, znalazł jej zwłoki, które częściowo zwęglone leżały w zalanej wodą kotłowni.

Prasówka 11.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszkają dziś Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony". Wkrótce na świat przyjdzie córeczka. Zobaczcie zdjęcia! Marta Paszkin i Paweł Bodzianny nie byliby razem, gdyby nie siódma edycja programu "Rolnik szuka żony". Dziś są małżeństwem, założyli rodzinę i zamieszkali razem. Razem wychowują córkę Marty z poprzedniego związku. Dwa lata temu na świat przyszedł ich synek Adam. Wkrótce urodzi się córeczka. "Jesteś bardzo pracowity i dzięki Tobie mamy piękne mieszkanie" - taka karta wisi na ich lodówce. Zobaczcie, jak pięknie wygląda mieszkanie wyremontowane przez Pawła!

📢 Bal Seledynowy Uniwersytetu Ekonomicznego powróci w lutym! Zobacz, jak bawili się poznaniacy w poprzednich latach! Pierwszy Bal Seledynowy Uniwersytetu Ekonomicznego został zorganizowany w 1933 roku. Zgodnie z tradycją w lutym odbędzie się kolejny. Wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na cele charytatywne. 📢 Oto żona wójta z serialu "Ranczo". Taką metamorfozę przeszła Violetta Arlak. Zobaczcie zdjęcia [11.04.2024] Tak zmieniła się Violetta Arlak z serialu "Ranczo". Schudła aż 20 kilogramów! Violetta Arlak to aktorka, której największą sławę przyniosła rola wójtowej w serialu "Ranczo" w TVP 1. Łatwo zauważyć, że w ostatnich sezonach kultowego filmu była znacznie szczuplejsza, niż w pierwszych odcinkach. Okazuje się, że w tym czasie aktorka bardzo schudła. Zobaczcie, jak wyglądała 20 lat temu, a jak prezentuje się dziś. Wspaniała metamorfoza! Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

📢 Tak dziś mieszka Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia jej domu [11.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony" 📢 Oto Małgorzata Foremniak. Właśnie skończyła 57 lat. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! [11.01.2024] Małgorzatę Foremniak widzowie pokochali za rolę doktor Zosi w serialu "Na dobre i na złe". To niezwykle popularna polska aktorka i osobowość telewizyjna. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Jest niezwykle pogodną i pozytywnie do życia nastawioną kobietą. Niedawno obchodził swoje 57. urodziny. Obchodziła je w przepięknych okolicznościach przyrody. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Tak wygląda dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [11.01.2024] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem. 📢 Mikołaj z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Przepiękna twarz, przepiękna sylwetka". Zobaczcie zdjęcia! [11.01.2024] Tak wygląda Mikołaj z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Fajny facet z Ciebie" - przekonują internautki. Mikołaj to jeden z uczestników 10. edycji programu. Był jednym z trzech wybrańców Anny z Wielkopolski. Ostatecznie rywalizacje o sympatię rolniczki spod Kalisza przegrał z Jakubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Zyskał jednak ogromną sympatię widzów. Zobaczcie Mikołaja z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach.

📢 Kasia i Jędrek z "Gogglebox" - to ich "Gąsienicówka", dom w sadzie. Zobaczcie zdjęcia! [11.01.2024] Tak wygląda nowy góralski dom Kasi i Jędrka Gąsieniców z Gogglebox. Kasia i Jędrek Gąsienicowie postanowili wybudować sobie mały domek letniskowy w stylu góralskim. Już możemy zobaczyć efekty ich ponad rocznej pracy. Zobaczcie, jak wygląda ich dom - to "Gąsienicówwka" - dom w sadzie. Mamy zdjęcia! 📢 Najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [11.01.2024] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie!

📢 Oto Zosia z serialu "Rodzinka.pl" na odważnych zdjęciach. Emilia Dankwa ma już 18 lat! [11.01.2024] Emilia Dankwa to młoda aktorka znana z serialu "Rodzinka.pl" niedawno skończyła 18 lat. Dziś jest modelką, fotomodelką i infuencerką. Jest częstym gościem na eventach. Zachwyca swoją uroda i kreacjami. Na Instagramie zaskakuje czasami bardzo odważnymi zdjęciami. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się sami. 📢 Magdalena Boczarska skończyła 45 lat! Tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia! [11.01.2024] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. To aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. 📢 Joanna Michalska, Miss Polonia 1990 - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [11.01.2024] Tak wygląda teraz Joanna Michalska, Miss Polonia 1990. Ma 55 lat i jest śpiewaczką operową. Joanna Michalska w 1990 roku została Miss Polonia. Miała wówczas 23 lata. Dziś jest śpiewaczką operową w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie. Marzy o zorganizowaniu wystawy swoich obrazów w galerii warszawskiej opery. Zobaczcie, jak dziś wygląda Miss Polonia 1990!

📢 Koniec kultowych akademików w Poznaniu? Deweloper rozpoczął rozbiórkę. Tymczasem wydano zakaz burzenia budynków! Zobacz zdjęcia Mimo próby uratowania dwóch budynków dawnych akademików przy ul. Dożynkowej w Poznaniu, deweloper rozpoczął ich rozbiórkę. Wcześniej radna miejska apelowała o wpisanie ich do rejestru zabytków. W ich miejscu mają powstać bloki z garażami podziemnymi. 10 stycznia Halina Owsianna poinformowała, że pojawiła się nadzieja na uratowanie budynków.

📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce! Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów [11.01.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim. 📢 Oto domy Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego, polskich skoczków narciarskich. Zobaczcie zdjęcia! [11.01.2024] Domy Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego! Tak mieszkają polscy skoczkowie. Zobaczcie, jak wyglądają ich domy zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Sprawdźcie też, jakie mają widoki ze swoich okien. Który dom podoba wam się najbardziej? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia!

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać [11.01.2024] Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [11.01.2024] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 13 emerytura w 2024 roku: dla kogo, kiedy, ile wyniesie? [SZCZEGÓŁY] 13 emerytura w 2024 roku: dla kogo, kiedy, ile wyniesie? [SZCZEGÓŁY]. Trzynasta emerytura pozostaje w grze! Mimo wcześniejszych spekulacji na temat likwidacji tego dodatkowego świadczenia po wyborach parlamentarnych w 2023 roku, "trzynastka" nie tylko przetrwała, ale także zyskała towarzystwo - w 2024 roku emerytowie otrzymają nie tylko trzynastą, lecz również czternastą emeryturę. Kto będzie uprawniony do tych dodatkowych świadczeń, kiedy można spodziewać się ich wypłaty, i jakie będą ich wysokości? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, gdzie przedstawimy szczegóły dotyczące trzynastej i czternastej emerytury w 2024 roku. 📢 Tak wyglądają torty rozwodowe - zdjęcia. Zobacz wypieki z okazji rozpadu związku Moda na celebrowanie rozwodu dotarła do Polski. Torty z okazji rozpadu związku cieszą się coraz większą popularnością i trzeba przyznać, że są naprawdę pomysłowe. Jedne są humorystyczne, inne wyglądają upiornie. Zobacz je na zdjęciach.

📢 Retro biżuteria vintage PRL warta krocie - zdjęcia, ceny. Masywne kolczyki, pierścionki, naszyjniki dziś są na topie Pamiątki po naszych matkach i babciach mogą być dzisiaj sporo warte. Przejrzyj szuflady i szkatułki - być może masz takie skarby w domu. Dziś biżuteria z czasów PRL, a konkretnie z lat 80., znów jest modna. Do łask wracają masywne bransolety, naszyjniki, kolczyki i klipsy. Ile dziś kosztuje biżuteria vintage? Zobacz zdjęcia i ceny. 📢 Spór o godziny „czarnkowe”. Nauczyciele zaniepokojeni wypowiedziami Lubnauer Godziny „czarnkowe” muszą być wykorzystywane na konsultacje. Tak mówią przepisy. Wypowiedzi ministry edukacji zaniepokoiły ZNP – nie chcą działać poza prawem.

📢 Oglądałeś "Znachora"? Tak wyglądała naprawdę polska wieś w tamtych czasach. Archiwalne zdjęcia z okresu II RP! Na ekranach króluje obecnie nowa filmowa wersja "Znachora". Ekranizację powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza obejrzało już wiele osób. Filmowe dzieła nie oddają w pełni jednak tego, jak wyglądała wówczas polska rzeczywistość. Przedstawiamy archiwalne zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, które prezentują polską wieś z czasów II Rzeczpospolitej.

📢 Spółdzielnia oskarża mieszkańców o działanie na jej szkodę. W tle prokuratorskie śledztwo Władze Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odmawiają udostępnienia członkom spółdzielni faktur i umów zawieranych z zewnętrznymi firmami. Chodzi między innymi o remonty budynków czy system kamer monitoringu. Członkowie spółdzielni wygrywają kolejne sprawy w sądach, jednak zarząd się nie poddaje. Tymczasem trwa prokuratorskie śledztwo, które zostało wszczęte na podstawie dokumentów wcześniej wydanych przez zarząd PSM.

📢 Dyrektor ogrodu zoologicznego w Poznaniu ogłosiła zbiórkę. Cel? Nowa lokalizacja "Azylu dla Nieumarłych" Ewa Zgrabczyńska dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu rozpoczęła zbiórkę w celu zebrania pieniędzy na nowe miejsce dla "Azylu dla Nieumarłych", czyli zwierząt wykluczonych: szopów, jenot oraz lisów fermowych. 📢 Poważny wypadek na DK11 pod Środą Wielkopolską. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami Niespokojne przedpołudnie na drogach powiatu średzkiego. W środę stycznia na drodze krajowej nr 11 (DK11) doszło do poważnego wypadku. Na miejscu służby ratunkowe oraz policja. Lądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pierwsze informacje mówią o trzech poszkodowanych w wypadku pod Środą Wielkopolską.

📢 Sprawdzian zaliczony na "piątkę". Skrzydłowy Lecha Poznań rozegrał ostatni mecz przed Pucharem Azji Skrzydłowy Lecha Poznań, Ali Gholizadeh rozegrał ostatni mecz w reprezentacji Iranu przed rozpoczynającym się Pucharem Azji. 27-latek wystąpił przez 45 minut, a jego kadra bezproblemowo uporała się z Indonezją 5:0 (3:0). To był sprawdzian generalny dla podopiecznych selekcjonera Amira Ghalenoeiego, którzy w najbliższą niedzielę (14 stycznia) będą walczyć o tytuł najlepszej drużyny na kontynencie. 📢 Kolejne laboratorium narkotykowe zlikwidowane w Wielkopolsce. W Kłodawie produkowano nielegalne substancje psychotropowe Centralne Biuro Śledcze Policji może mówić o sukcesie. Udało się zlikwidować kolejną wytwórnię narkotyków w Wielkopolsce. Tym razem funkcjonariusze udaremnili dalszą produkcję substancji psychotropowych w Kłodawie. Wartość przejętych narkotyków oszacowano na ponad 6 mln złotych. 📢 Trener Lecha Poznań o swojej kadrze: Jeden duży "transfer" już przeprowadziliśmy Nowy (stary) trener Lecha Poznań Mariusz Rumak, w jednej kwestii całkowicie zgadza się ze swoim poprzednikiem Johnem van den Bromem. Tak jak Holender, uważa, że Kolejorz ma wystarczającą dobrą kadrę, by walczyć wiosną o tytuły. - Duży jeden transfer już przeprowadziliśmy, mam na myśli powrót Bartka Salamona. I mamy jeszcze ten plus, że jeszcze go nie trzeba wprowadzać do zespołu - powiedział szkoleniowiec poznańskiej drużyny.

📢 Te kwiaty doniczkowe likwidują smog! Ułatwiają odpoczynek i zasypianie. Koniecznie postaw je w swojej sypialni Lubisz kwiaty tak bardzo, że nie chcesz się rozstawać z nimi nawet w nocy? Nie musisz! Otocz się nimi w sypialni. Niektóre rośliny doniczkowe są szczególnie polecane do pomieszczeń, w których śpimy. Produkują tlen w nocy i dzięki temu wpływają pozytywnie na jakość snu. 📢 Studniówka 2024. Tak bawili się uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i XXIX LO w Poznaniu. Zobacz zdjęcia z ich wspólnej zabawy Olśniewające suknie, eleganckie garnitury i tradycyjny polonez. W piątek, 5 stycznia rozpoczął się sezon studniówkowy w Poznaniu! W sali bankietowej Pałacu Jaśminowego wspaniale bawili się uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu. Na ich studniówce nie zabrakło też fotoreportera "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie zdjęcia!

📢 Nowy rekord zimna! Bodzentyn to polski biegun północny W Polsce notowane są rekordowe mrozy. W nocy z 8 na 9 stycznia w Bodzentynie w województwie świętokrzyskim temperatura przy gruncie spadła do -32,3°C, a we wtorek rano do -35,6°C. To najniższa temperatura w Polsce od 19 stycznia 1987 roku. 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 10.01.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 Smog w Poznaniu znów atakuje. Fatalna jakość powietrza w mieście. Jest Alert RCB! Smog w Poznaniu niestety znów atakuje. Jakość powietrza w mieście w środę, 10 stycznia, jest znacznie poniżej normy. Według rankingu szwajcarskiej firmy IQAir, Poznań miał rano najgorsze na świecie powietrze. Po godz. 10 "spadł" na drugie miejsce. Poznaniacy dostali Alert RCB. Zaleca się zostać w domu i nie wychodzić na zewnątrz.

📢 Bałagan i dziki parking przed budynkiem dawnego kina Olimpia w Poznaniu. Zostanie wyburzone w przyszłym roku. Zastąpi je nowy obiekt We wrześniu 2022 roku budynek dawnego kina Olimpia został zamknięty przez władze Akademii Muzycznej ze względu na zły stan techniczny. Tymczasem teren wokół stał się dzikim parkingiem i osiedlową pijalnią trunków wyskokowych. Władze uczelni ogłosiły konkurs na nowy obiekt, który zastąpi dawne kino. Obecny budynek zostanie wyburzony pod koniec 2025 roku. 📢 Śmiertelny wypadek w Budzyniu. Samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem. Nie żyje jedna osoba. Ruch na trasie Poznań – Piła wstrzymany W środę ok. godziny 8 w miejscowości Budzyń w powiecie chodzieskim doszło do zderzenia pociągu z samochodem ciężarowym. Jedna osoba nie żyje. Ruch pociągów na trasie Poznań – Piła jest wstrzymany.

📢 Wiadukty na Lutyckiej i Golęcińskiej coraz bliżej. Miasto podpisało umowę z wykonawcą Poznaniacy od lat czekają na powstanie wiaduktów nad linią kolejową do Piły. Rozpoczęcie ich budowy zbliża się wielkimi krokami. Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisały już umowę z inżynierem kontraktu i wykonawcą robót. 📢 Tu nie będzie prądu w Poznaniu i okolicy. Zobacz, gdzie i kiedy nastąpi przerwa w dostawie. Oto planowane wyłączenia od 9 - 14 stycznia Kolejny tydzień przynosi następną listę planowanych wyłączeń prądu. W dniach od 9 do 14 stycznia Enea Operator zapowiedział przerwy w dostawie prądu w różnych częściach Poznania i w okolicach. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Sprawdź w galerii szczegółowe daty, godziny i adresy. 📢 Takie są skutki picia piwa zimą. Czy jedno dziennie szkodzi? Oto aktualne zalecenia ekspertów od zdrowia Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Szok! Tak wyglądał Poznań w 2002 roku. Jak zmieniło się miasto? Zobacz wyjątkowe zdjęcia! Znów zajrzeliśmy do naszego fotograficznego archiwum. Tym razem postanowiliśmy pokazać Wam (a w zasadzie przypomnieć!), jak wyglądał Poznań na początku XXI wieku. Zobaczcie sami, jak zmieniło się miasto. Jest za czym tęsknić? Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia stolicy Wielkopolski z 2002 roku. Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie! 📢 Popularny targ w Poznaniu przyciąga nawet w mrozy! Zobacz, co można było kupić na obleganej giełdzie przy M1 na Franowie Jest takie miejsce w Poznaniu, które co tydzień przyciąga ludzi z całego miasta i okolic na zakupy. To pchli targ i giełda na Franowie, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, nawet w zimowe mroźne dni. Kupić można tu prawie wszystko, a i tak za każdym razem nie brakuje niespodzianek. Dla poszukiwaczy "skarbów" coniedzielna wycieczka pod Centrum Handlowe M1 to wręcz obowiązek. Co można było dostać w minioną niedzielę? Po targu przeszedł się także fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie, co wypatrzył!

📢 Zima stulecia w Poznaniu. Wojewoda ogłosił stan klęski żywiołowej. Zobacz wyjątkowe zdjęcia z 1979 roku Na początku 1979 roku całą Polskę zaatakowała zima stulecia. Na poznańskie ulice musiał wyjechać ciężki sprzęt budowlany. Kilkunastostopniowy mróz i obfite opady śniegu sparaliżowały kraj. Wojewoda poznański ogłosił stan klęski żywiołowej. Zobacz archiwalne zdjęcia Poznania z tamtego czasu. 📢 Kilka dni temu walczył z Manchesterem City. Rafał Janas pomoże Lechowi Poznań w walce o mistrzostwo i Puchar Polski Wszystko potoczyło się bardzo szybko. Rozmawiałem z trenerem Skorżą na ten temat, a on nie widział przeszkód, bym wrócił do Poznania - powiedział trener Rafał Janas, który przez najbliższe pół roku będzie pełnił funkcję asystenta trenera Mariusza Rumaka. Jak zaznaczył stary-nowy drugi szkoleniowiec Kolejorza, Lechowi po prostu się nie odmawia. Janas zdradził również, jak wyglądały kulisy poprzedniej przygody z Niebiesko-Białymi.

📢 Oliwia Bieniuk - córka Anny Przybylskiej na prywatnych zdjęciach. "Piękna jak mamusia!". Zobaczcie! Oto córka Anny Przybylskiej na prywatnych zdjęciach. "Przepiękna. Nogi do nieba!" - przekonują internauci. Oliwia Bieniuk to córka Anny Przybylskiej, wielkiej polskiej aktorki, która zmarła przedwcześnie. Urodę z całą pewnością odziedziczyła po mamie. Postanowiła też zostać aktorką. Studiuje w Warszawskiej Szkole Filmowej. Grała też w serialu "Gliniarze". Zobaczcie prywatne zdjęcia Oliwii Bieniuk, córki Anny Przybylskiej. 📢 Napoje "energetyczne" dla dzieci? Popularny filmik na TikToku pokazuje, jak sklepy sprytnie omijają zakaz „Zaledwie 2 miligramy kofeiny więcej i sprzedaż dzieciom byłaby zakazana” - autor bardzo popularnego wśród młodzieży filmiku na TikToku prezentuje napój ze znanej sieci jako przykład omijania zakazu sprzedaży energetyków nieletnim.

📢 Jesteś szczęśliwą babcią lub dumnym dziadkiem? Zgłoś się do naszej akcji i wygraj 20 000 zł na realizację marzeń Marzyłaś o roli babci? Spełniasz się w roli dziadka? Pochwal się wnukami i weź udział w specjalnej akcji! Do wygrania nawet 20 tysięcy złotych na spełnienie rodzinnych marzeń!

📢 "Zamiast się obrażać i iść na skargę, należałoby współpracować". Varia Posnania o piśmie byłego kuratora do ministry edukacji 20 grudnia były już Wielkopolski Kurator Oświaty, Robert Gaweł, wysłał do Ministerstwa Edukacji pismo przeciwko działaniom fundacji Varia Posnania. Przekonywał w nim, że ich działalność wymierzona jest przeciwko autonomii szkół ponadpodstawowych. 📢 Najbardziej poszukiwane przedmioty PRL - lista, zdjęcia. Na takich skarbach możesz zarobić Kiedyś były bardzo modne, ale u schyłku XX wieku schowaliśmy je głęboko do szaf lub na śmietnik. Dziś niektóre rzeczy z PRL-u wracają do łask, a ich ceny na aukcjach bywają zawrotne. Jeśli masz jeszcze w domu takie starocie, nie wyrzucaj. Być może masz prawdziwe skarby. Kolekcjonerzy mogą zapłacić za nie fortunę. Za co najwięcej? Zobacz najbardziej poszukiwane rzeczy z PRL-u.

📢 Te psy są najlepsze do mieszkania w bloku. Te rasy psów będą idealne Jak wybrać psa do mieszkania w bloku? Warto najpierw dowiedzieć się czegoś o psie, bo psy między innymi w zależności od rasy mają różne charaktery i zamiłowania. Niektóre dużo szczekają, inne lubią samotność, a inne to wulkany energii. Zobaczcie jak najlepiej wybrać psa jeśli mieszkamy w bloku. 📢 Dom Krzysztofa Mirucia robi wrażenie. Zobacz w galerii, jak się urządziła w lesie telewizyjna gwiazda. Od kogo kupił dom Krzysztof Miruć? Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak się urządził Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, kto był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Przetrzymywany obcokrajowiec uciekł z domu w Czerwonaku. Sekta działa pod Poznaniem? Obcokrajowiec zeznał, że był przetrzymywany w domu w podpoznańskiej miejscowości Czerwonak wbrew swojej woli. Mężczyznę udało się przetransportować do lokalnego komisariatu. - Policja bada sprawę - informuje nas Marta Mróz z zespołu prasowego poznańskiej Komendy Policji.

📢 Miała być przestrzeń kulturalno-artystyczna, będą mieszkania. To się stanie z dawnym budynkiem Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu Budynek dawnej Biblioteki Raczyńskich przy ulicy Święty Marcin w Poznaniu został kilka lat temu sprzedany. Deweloper pierwotnie chciał go zmienić w centrum sztuki. Dawny gmach biblioteki, w którym przed wojna mieściło się wzorcowa Miejska Szkoła Elementarna dla Chłopców, stanie się kamienica mieszkalną. Pozwalają na to miejscy urzędnicy. 📢 Wilki w okolicy Nowego Tomyśla! Nadleśniczy uchwycił na zdjęciach przepiękne osobniki Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice Grzegorz Gaczyński kolejny raz miał niecodzienną okazję zbliżyć się do królów naszych lasów - majestatycznych wilków, które żyją w okolicach Nowego Tomyśla. 📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 20 zdjęć Poznania z czasów II wojny światowej. Tak wyglądało miasto w czasie okupacji! Poznań został zajęty przez Niemców 10 września 1939 roku. W czasie okupacji miasto wcielono do Niemiec jako stolicę Kraju Warty. W 1944 roku Poznań stał się twierdzą, a działania wojenne zakończyły się 23 lutego 1945 roku. W Narodowym Archiwum Cyfrowym znaleźliśmy zdjęcia miasta z lat 1939-1945. Zobacz galerię 20 okupacyjnych fotografii Poznania!

📢 Oto najpopularniejsze ulgi podatkowe w 2024 roku. Na tych ulgach zyskamy najwięcej Ulgi podatkowe pozwalają nam zmniejszyć wysokość podatku. Przy rocznym rozliczeniu możemy nawet zyskać dodatkowe pieniądze. Zebraliśmy dla Was popularne ulgi podatkowe, na których będzie można najwięcej zyskać w 2024 roku. Zobaczcie, czy możecie je odliczyć i jakie dokumenty będą potrzebne. 📢 Tyle zarabia się w popularnych marketach. Zobaczcie zarobki w 2024 roku 1 stycznia 2024 roku zmieniły się wynagrodzenia dla osób, które zarabiają najmniej, ale nie tylko. W związku z podwyższą minimalnej krajowej pracodawcy podnieśli wynagrodzenia pracowników nie tylko tych z najniższymi zarobkami. Zobaczcie, jak zmieniły się wynagrodzenia pracowników sklepów. Zobaczcie, ile teraz zarabiają.

📢 Oto popularne poznańskie wyzwiska! Mamy bardzo niegrzeczną listę. Takimi słowami możesz obrazić poznaniaka i poznaniankę Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Bezdomnych i potrzebujących z każdym rokiem w Poznaniu przybywa. Pomóżmy im! – Gdy sześć lat temu zaczynaliśmy wydawanie posiłków, przychodziło 70 osób, dziś jest ich 180. Z każdym rokiem przybywa też kobiet w kryzysie bezdomności – mówi nam Wioletta Bogusz, która co sobotę wspólnie z innymi wolontariuszami pod szyldem Stowarzyszenia Zupa na Głównym wydaje posiłki i odzież potrzebującym na przystanku tramwajowym Dworzec Zachodni. Publikujemy dane teleadresowe instytucji pomagającej osobom bezdomnym.

📢 Pogrzeb wybitnego profesora w Poznaniu. Wojciech Łączkowski był związany z UAM w Poznaniu Prof. dr hab. Wojciech Łączkowski zmarł 30 grudnia 2023 roku. Miał 90 lat. Jego pogrzeb odbył się 8 stycznia w Poznaniu, na cmentarzu na Junikowie. - Autorytet w dziedzinie prawa finansowego i prawa administracyjnego, autor licznych publikacji naukowych, nauczyciel wielu pokoleń prawników polskich - wspomina jego Alma Mater. 📢 Enea Stadion w Poznaniu zmienił wygląd. Na membranie umieszczono logo sponsora Koncern energetyczny "Enea" jest sponsorem Stadionu Miejskiego od lipca 2023. Wówczas została podpisana czteroletnia umowa, która potrwa do połowy 2027 rok. Obiekt, na którym swoje mecze gra Lech Poznań od tamtego momentu nazywa się "Enea Stadion". Wraz z początkiem stycznia rozpoczęły się prace nad brandingiem stadionu, a jego efekty są już widoczne, jadąc ulicą Bułgarską.

📢 Koniec przerwy świąteczno-noworocznej. Piłkarze Lecha Poznań powrócili do treningów. Przywitał ich tęgi mróz Po 23 dniach przerwy piłkarze Lecha Poznań powrócili do gry. Jak na razie tylko do treningów, jednak to pierwszy krok w drodze do zdobycia trofeów. Poznaniacy będą mieli ponad cztery tygodnie na to, aby doszlifować swoją formę. Podczas pierwszych zajęć panował siarczysty mróz, a nowy-stary trener Mariusz Rumak nie mógł skorzystać ze wszystkich piłkarzy. Kogo zabrakło na poniedziałkowych zajęciach? 📢 Te osoby nie muszą czekać w kolejce do lekarza. Wielkie zmiany w przepisach. Zobacz kogo kolejka nie obowiązuje 08.01.2024 Kolejki do lekarza pierwszego kontaktu czy specjalisty wybranej dziedziny medycyny powodują u nas najczęściej niechęć do skorzystania z bezpłatnych usług medycznych czy porady lekarskiej. Mało kto wie jednak, że istnieje lista pacjentów i przypadków w których nie trzeba stać długich godzin w kolejce w przychodni po poradę lekarską. Kto i dlaczego nie musi stać w kolejce do lekarza? Sprawdziliśmy.

📢 Te psy czekają na ciebie! Adoptuj psiaka z poznańskiego schroniska W schronisku na ulicy Kobylepole 51 w Poznaniu swój dom tymczasowy ma wiele psów. Małe, średnie czy duże. Suczki i psy. Starsze i młodsze – na stronie schroniska możesz według tych kategorii zobaczyć, jakie psy czekają na adopcję. Dzięki opisom możesz poznać ich charakter, stosunek do dzieci oraz innych zwierząt. Przybliżony wiek oraz ewentualne schorzenia, chociaż większość z nich to okazy zdrowia i wulkany energii! 📢 Jedna z największych fabryk w Wielkopolsce zapowiada zwolnienia. W zakładzie w Ociążu pracę straci 100 osób! Około 100 osób straci pracę w jednej z największych firm w Wielkopolsce. Spółka COM40, produkująca meble tapicerowane, zapowiada zwolnienia w swoim zakładzie w Ociążu. Informację tę potwierdził lokalny urząd pracy.

📢 Stary Rynek w Poznaniu się podoba, ale jest wielką niedoróbką. "To najmniej hejtowany remont w mieście" O remoncie Starego Rynku można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że jest skończony. Przechodnie chwalą równą nawierzchnię, po której można w końcu przejść bez obaw o uszkodzenie obuwia. Są też głosy, że nowy kamień jest nijaki, a w wielu miejscach nawierzchnia ma szereg niedoróbek. 📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku. Tyle zarabiają nauczyciele w nowym roku W 2024 roku nauczyciele mają dostać wysokie, aż 30% podwyżki płac. Na razie jednak rozpoczęli rok ze starymi pensjami. To nie jest zaskoczenie bo od początku rząd mówił o podwyżkach od 2024 roku z wyrównaniem od 1 stycznia. Możliwe, że to nie będą jedyne podwyżki jakie dostaną nauczyciele. Do sejmu skierowano obywatelski projekt nowelizacji Karty Nauczyciela.

📢 DNI BABCI I DZIADKA 2024 Prześlij już dziś życzenia dla dziadków! Ukażą się w specjalnym dodatku do gazety i w galerii w naszym serwisie W poniedziałek, 22 stycznia do "Głosu Wielkopolskiego" dołączymy specjalny dodatek z okazji Dni Babci i Dziadka, w którym zamieścimy życzenia dla seniorów przesłane przez naszych Czytelników. Ukażą się one także w wielkiej galerii w naszym serwisie internetowym. Do życzeń można dołączyć zdjęcie. W dniu ukazania się dodatku rozpocznie się także głosowanie, w którym zostaną wybrani najsympatyczniejsi seniorzy. Czeka na nich mnóstwo nagród. 📢 Świeć się z Energą. Trwa głosowanie na najpiękniej oświetlone miasta! W grudniu miasta ożywają światłem i kolorem świątecznych iluminacji. Rynki, skwery i parki wypełniają się tysiącami migoczących światełek, tworząc bajkowy krajobraz. Zagłosuj na swoje miasto!

📢 Tak kiedyś wyglądał dworzec Poznań Główny. Został zamknięty 10 lat temu! Budynek zostanie wyburzony. Oto wyjątkowe zdjęcia Oddany do użytku w maju 2012 roku nowy budynek dworca PKP w Poznaniu jest w ogniu krytyki - za niefunkcjonalność i wygląd. Warto przypomnieć, jak wyglądał Poznań Główny, gdy pasażerowie mieli tutaj do dyspozycji tylko stary budynek, który zamknięto dla pasażerów 25 października 2013 roku. Zobacz w galerii, jak wyglądał stary dworzec jeszcze kilkanaście lat temu. 📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce. Sprawdź tę listę [1.12.2023] Jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze? Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 rok. Analizując te dane można stwierdzić, jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze. Poznajcie 20 najuboższych gmin w naszym regionie.

📢 Te drogi ekspresowe w Wielkopolsce powstaną w najbliższych latach. Sprawdź, gdzie dojedziesz jeszcze szybciej Choć w ciągu ostatnich kilkunastu lat zbudowano wiele kilometrów dróg ekspresowych w Wielkopolsce, do niektórych miast dojazd wciąż jest bardzo powolny. Na szczęście GDDKiA planuje dalsze przebudowy szlaków komunikacyjnych w regionie. Zobaczcie o jakie fragmenty dróg chodzi! 📢 Oto 20 niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Musisz uważać! Znamy ranking najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najnowsze dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie w Wielkopolsce jest najbardziej niebezpiecznie? Sprawdź w galerii, czy twoje miasto znalazło się na liście. 📢 Znaczki pocztowe z PRL - aktualne ceny i zdjęcia. Tyle są warte najdroższe unikaty i kolekcje Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX.

📢 Międzynarodowy Dzień Psa. mamy NAJLEPSZE MEMY o psach. Ukochane zwierzaki są wdzięcznym tematem do żartów. Ale beka! Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji porcja dobrych memów o naszych czworonogach - tym razem psach. Kto ma psa, ten wie, że czasem zapewniają powody do śmiechu. Ich przyzwyczajeń czasem nie da się zrozumieć. Zobaczcie najlepsze memy o psach, które stworzyli internauci. 📢 Tak mieszkają i żyją Sylwia Grzeszczak i Liber. Artystka z Poznania tworzy udany związek z muzykiem! Sylwia Grzeszczak to popularna piosenkarka z Poznania. Przeboje wokalistki takie jak „Małe rzeczy”, „Sen o przyszłości” czy „Tamta dziewczyna” szybko stawały się przebojami w rozgłośniach radiowych. W 2014 roku wyszła za muzyka Libera. Rok później w szpitalu w Poznaniu na świat przyszła ich córka Bogna. Jak para mieszka i żyje na co dzień? Mamy zdjęcia!

📢 Te znane marki padają łupem złodziei. Zobacz, które popularne auta kradną najczęściej Chociaż skala kradzieży aut w Polsce na przestrzeni lat się zmniejszyła, przestępczy proceder nadal trwa. Według policyjnych statystyk z 2022 roku, Poznań - zaraz po Warszawie - uplasował się na drugim miejscu w kraju. Giną luksusowe pojazdy, ale też te bardziej zwyczajne. Jakie modele tanich aut najczęściej znikają sprzed bloków i posesji w Wielkopolsce? Sprawdź w galerii. 📢 Tak przez lata wyglądał Dom Studencki Jowita. Stał się ikoną Poznania! Zobacz archiwalne zdjęcia Kultowy Dom Studencki Jowita przez lata stał się ikoną miasta Poznania. Odwiedzało go mnóstwo znanych osób, a w trakcie swojej edukacji mieszkało w niej wiele pokoleń studentów. Dziś już wiadomo, że popularne "Akumulatory" zostaną sprzedane.

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia