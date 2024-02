Prasówka 11.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sabrina - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 56 lat. Zobaczcie zdjęcia!”?

Prasówka 11.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Sabrina - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! Sabrina wkrótce skończy 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 "Rolnicy. Podlasie" - Oto dom Justyny i Łukasza. Zobaczcie zdjęcia! Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie".

📢 Oto 10 miast w Wielkopolsce, w których przybyło najwięcej mieszkańców. Jest moda na te miasta Większość miast w Wielkopolsce wyludnia się. Jest to trend ogólnopolski. Są jednak wyjątki. Dotyczą one głównie miejscowości znajdujących się w niewielkiej odległości od Poznania. Zobaczcie, na jakie miasta jest dziś moda w Wielkopolsce. W których w ostatnich 20 latach przybyło najwięcej mieszkańców? Oto TOP 10 miast, do których najchętniej się przeprowadzamy.

Prasówka 11.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto Magdalena Boczarska - tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia! Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. To aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska.

📢 Karolina Pachniewicz z Big Brothera - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Tak mieszka i żyje na co dzień Karolina Pachniewicz, gwiazda pierwszej edycji programu Big Brother w TVN. Gdy brała udział w tym niezwykle popularnym telewizyjnym reality show, miała zaledwie 21 lat. Po opuszczeniu domu Wielkiego Brata wyjechała za granicę. Dziś ma 42 lata i jest przyszywaną babcią. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Karolina Pachniewicz z "Big Brothera"! 📢 Dorota Szelągowska - oto mieszkania zaprojektowane przez jej zespół. Zobaczcie zdjęcia! Oto mieszkania zaprojektowane przez zespół Doroty Szelągowskiej, dziennikarki i projektantki wnętrz, znanej z takich programów telewizyjnych jak: "Dorota Was urządzi", "Polowanie na kuchnie", "Weekendowe metamorfozy Doroty", "Wielkanocne metamorfozy Doroty", "Polowanie na mieszkanie", "Totalne remonty Szelągowskiej", "Domowe rewolucje", "Tu jest pięknie", "Dorota inspiruje" czy "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej". Wie doskonale, jak urządzić nasze domy, by żyło się w nich idealnie i wręcz zachwycały naszych gości. Zobaczcie, jak wyglądają mieszkania zaprojektowane przez zespół Doroty Szelągowskiej.

📢 Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" - podróż poślubna. Zobaczcie zdjęcia! Tak wyglądała podróż poślubna Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości"! Iwona i Gerard to najbardziej znana para tego kultowego programu TVP 1. W sierpniu 2023 roku wzięli ślub. Mieli też huczne wesele. Wreszcie przyszedł czas na podróż poślubną. Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wybrali się do Omanu. Zobaczcie, jak pięknie spędzali tam czas. 📢 Shazza, królowa disco-polo - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Shazza to polska piosenkarka, którą niegdyś okrzyknięto królową disco-polo. Jej piosenki takie jak "Bierz co chcesz", "Baiao Bongo" czy "Tak bardzo zakochani" znała cała Polska. Shazza dziś ma 56 lat i ciągle występuje na scenie i nadal przyciąga tłumy. Zobaczcie, jak dziś wygląda Shazza, królowa disco-polo.

📢 Tak wygląda dziś Zosia z "Rodziny zastępczej". Misheel Jargalsaikhan ma już 35 lat. Zobaczcie zdjęcia! Misheel Jargalsaikhan to aktorka, która sympatię polskich widzów zyskała dzięki roli Zosi Kwiatkowskiej w serialu "Rodzina zastępcza". Dziś jest lekarzem medycyny naturalnej. Zagrała też w serialu "BrzydUla 2". Zobaczcie, jak aktualnie wygląda Misheel Jargalsaikhan, czyli Zosia z "Rodziny zastępczej". 📢 Oto Dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem.

📢 Tak wygląda dziś Leszek z "Daleko od szosy". Krzysztof Stroiński ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy". 📢 Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Wielkopolsce! Mamy nowe dane Przyjrzyjmy się, jakie miasta Wielkopolski najszybciej się wyludniają i jakie czynniki wpływają na to zjawisko. W ostatnich latach obserwujemy trend migracji ludności z wielkich metropolii do mniejszych miejscowości, które je otaczają. Mieszkańców tracą też mniejsze miejscowości. Jakie miasta z naszego regionu najbardziej się wyludniły? Skąd Wielkopolanie wyprowadzają się najchętniej? Sprawdźcie nasz ranking!

📢 Lech Poznań - Zagłębie Lubin 2:0. Bomba Murawskiego załatwiła sprawę, ale wynik cieszy bardziej niż gra. Zobacz oceny lechitów Lech Poznań rozpoczął wiosenną część rozgrywek od zwycięstwa 2:0 (1:0) Zagłębiem Lubin. Bramki zdobyli Filip Szymczak oraz Radosław Murawski. Cieszą trzy punkty, martwi sytuacja zdrowotna, bo zabrakło chorego Sousy, kontuzjowanego Ishaka oraz Blazica, a urazów nabawili się Ba Loua i Milić. 📢 Niezła inauguracja wiosny, choć nie obyło się bez strat. Lech Poznań wygrywa pierwszy z 18 finałów Lech Poznań dobrze rozpoczął rundę wiosenną piłkarskiej ekstraklasy. Kolejorz na inaugurację 2024 roku, pod wodzą nowego-starego szkoleniowca pokonał przed własną publicznością Zagłębie Lubin 2:0. To nie był mecz marzenie, jednak cal został wypełniony w stu procentach. Nie obyło się w tym meczu bez strat. Do sporej już liczby piłkarzy, którzy zmagają się z urazami i problemami, dołączyło dwóch kolejnych.

📢 Oto tanie samochody od komornika! Ceny są wyjątkowo atrakcyjne. Sprawdź nowe licytacje aut osobowych. Prezentujemy zdjęcia i ceny W najbliższym czasie "pod młotek" na licytacjach komorniczych trafi kilka naprawdę ciekawych samochodów osobowych. W ofercie są pojazdy w dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Prezentujemy auta sprzedawane przez komorników na internetowych aukcjach. Zobaczcie zdjęcia i ceny w naszej galerii! 📢 Dwa miasta w Wielkopolsce wśród najzdrowszych w Polsce! Znalazły się w TOP 10 rankingu za ubiegły rok! W których polskich miastach żyje się najlepiej? Na to pytanie odpowiada Indeks Zdrowych Miast, w którego czołówce znalazł się Poznań. Stolica Wielkopolski wraz z innym miastem z naszego regionu znalazła się także w zestawieniu najzdrowszych miast w Polsce.

📢 Działała w Poznaniu przez 14 lat, teraz Galeria Malta znika z powierzchni ziemi! Zobacz, jak wyglądała jej budowa Galeria Malta była jedną z ładniejszych poznańskich galerii, jednak wygląd, ogromne kino, a także piękna panorama na jezioro Maltańskie nie uchroniły jej przed zamknięciem. Z roku na rok ubywało klientów, a gwoździem do trumny okazało się powstanie w bliskim sąsiedztwie Galerii Posnania. Po raz ostatni korytarzami "Malty" poznaniacy mogli się przejść w grudniu 2023 roku. Teraz czeka ją rozbiórka. My z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć, jak przebiegała budowa galerii.

📢 Dom Edyty Herbuś i Piotra Bukowieckiego - zdjęcia. Para wije wspólne gniazdko - tak będzie tam wyglądać Tancerka i aktorka Edyta Herbuś z producentem filmowym Piotrem Bukowieckim po ośmiu latach związku wiją wspólne gniazdko. Budowa ich domu idzie pełną parą. Herbuś i Bukowiecki wychowują wspólnie trójkę dzieci Bukowieckiego z poprzednich związków. Zobacz, jak żyje para. 📢 Poczta Polska sprzedaje domy, mieszkania i działki. Ceny zachęcają, a lokalizacja jest bardzo atrakcyjna. Zobacz najnowsze oferty i zdjęcia! Szukasz nieruchomości w okazyjnej cenie i atrakcyjnej lokalizacji? Warto sprawdzić ofertę... Poczty Polskiej! Na licytacje wystawione są działki, domy i mieszkania. Mało kto wie, że Poczta Polska sprzedaje również nieruchomości. Stawki podane w ogłoszeniach są bardzo atrakcyjne, jednak uwaga: podczas licytacji mogą wzrosnąć. Oferta Poczty Polskiej jest bardzo bogata. Nieruchomości zlokalizowane na terenie całego kraju. Sprawdź w galerii, jakie obecnie mieszkania i działki można kupić od poczty. Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Co za strata! Zobacz najpiękniejsze kamienice, które zniknęły z krajobrazu Poznania! Gdyby stały po dziś dzień zachwycałyby nie tylko mieszkańców, ale też turystów. Nadawały Poznaniowi wielkomiejskiego sznytu - zachwycały formą, wielkością, dekoracjami. Zniknęły z krajobrazu miasta głównie po 1945 r., ale nie tylko. Przed Wami 20 najpiękniejszych kamienic Poznania, których już nie zobaczycie.

📢 Przyszli maturzyści nie schodzili z parkietu! Tak wyglądała studniówka 2024 Technikum Energetycznego w Poznaniu Studniówka uczniów Technikum Energetycznego w tym roku odbyła się w Domu Żołnierza. Młodzież bawiła się tak dobrze, że nie schodziła z parkietu do późnych godzin nocnych! W tej zabawie towarzyszył im fotoreporter "Głosu Wielkopolskie". Zobaczcie zdjęcia! 📢 Kup dom lub mieszkanie od komornika w Poznaniu i okolicach. Ceny są okazyjne! Oto nowe licytacje komornicze. Mamy zdjęcia i ceny W Poznaniu i w powiecie poznańskim dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić mieszkanie lub dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty w lutym i marcu 2024 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 BMW uderzyło w betonowy płot w Mierzynie. Lądował śmigłowiec LPR W sobotę, 10 lutego po godzinie 14 oficer straż pożarna w Międzychodzie otrzymała informację z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o wypadku na drodze wojewódzkiej nr 160, w miejscowości Mierzyn. Na miejsce wezwano też śmigłowiec LPR. 📢 Akcja służb na dworcu w Poznaniu. Bezdomny mężczyzna miał ugodzić nożem Na teren poznańskiego dworca Poznań Główny przyjechało w sobotę, 10 lutego wiele policyjnych samochodów. Policja przekazuje, że bezdomny miał ugodzić kogoś nożem. 📢 Psy zdechły kilka dni po odbiorze z hodowli. Hodowca twierdzi, że sprzedała zdrowe psy Pies zakupiony od hodowcy zdechł w ciągu dwóch dni od zakupu. Nowi właściciele udali się z nim do weterynarza. Okazało się, że pies musiał być chory już przed zakupem. Hodowca zaprzecza, żeby sprzedane zwierzę zachorowało w hodowli. Sytuacja dotyczy wszystkich psów z tego samego miotu.

📢 Wybuch bankomatu w Ujściu. Na miejscu pracują policjanci W sobotę, 10 lutego w miejscowości Ujście doszło do wybuchu bankomatu. Policjanci zabezpieczają ślady na miejscu zdarzenia. 📢 Lech Poznań wraca do gry. Trener Rumak zmuszony do kilku zmian. Przewidywany skład Kolejorza na spotkanie z Zagłębiem Lubin 56 dni - tyle kibice Lecha Poznań musieli żyć bez meczów Kolejorza. Co prawda w tym okresie lechici rozegrali 4 pojedynki sparingowe, jednak to nie to samo, co bój o ligowe punkty. Podczas tych spotkań kontrolnych trener Mariusz Rumak mógł wykrystalizować sobie jedenastkę na pierwszy mecz. Niestety nowy-stary szkoleniowiec Niebiesko-Białych podczas starcia z Zagłębiem Lubin nie będzie mógł skorzystać z kilku zawodników. Na kogo postawi? 📢 Wielki dym, wystrzały i 19 zastępów straży pożarnej. Pożar w powiecie kościańskim W powiecie kościańskim doszło do pożaru na terenie firmy przetwarzającej odpady. Wielki dym widoczny jest z daleka. Na miejscu pracuje 19 zastępów straży pożarnej.

📢 Emerytura księży. Tyle wpływa na konto duchownych! [10.02.2024] Emerytura księży - tyle wpływa na konto duchownych. Emerytury dla duchownych wzbudzają duże zainteresowanie społeczeństwa. Analizując dostępne informacje, można zauważyć, że świadczenia przysługujące duchownym są czasem dwukrotnie wyższe niż emerytura przeciętnego obywatela. Taki stan rzeczy wynika z faktu, że po zakończeniu aktywnej służby duszpasterskiej, ksiądz otrzymuje nie tylko emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), lecz również dodatkowe wynagrodzenie z Funduszu Kościelnego. Dowiedz się więcej. 📢 Emerytura 2024: 13. emerytura - jakie są prognozowane wyliczenia trzynastej emerytury w 2024 roku? [10.02.2024] Emerytura 2024: 13. emerytura 2024 - wiemy, ile wpłynie na Twoje konto. Niedługo wszyscy seniorzy w Polsce otrzymają swoją trzynastą emeryturę. To rezultat obietnicy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, pełniącej funkcję ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Zostało już ustalone, jaką minimalną kwotę świadczenia otrzymają emeryci, a także kiedy ZUS przekaże im środki finansowe. Planowane jest, że wkrótce instytucja ta dokona wypłaty świadczenia.

📢 Renta wdowia 2024: dla kogo, jakie warunki trzeba spełnić, na jakie pieniądze można liczyć? [10.02.2024] Renta wdowia 2024: dla kogo, jakie warunki trzeba spełnić, na jakie pieniądze można liczyć? Renta wdowia, potencjalnie uchwalona jeszcze w obecnym roku, otworzyłaby możliwość dodatkowego wsparcia finansowego dla wdów i wdowców. W ramach obywatelskiego projektu przewiduje się możliwość uzyskania nawet 50 proc. wysokości emerytury zmarłego małżonka, przy uwzględnieniu ograniczeń kwotowych. Istnieje również prawdopodobieństwo wprowadzenia nowego świadczenia stopniowo, przy użyciu tzw. modelu kroczącego. Nie jest jeszcze jasne, czy planowane jest wyrównanie świadczenia od 1 stycznia. Pomimo braku pewności co do tego, już pojawiają się pierwsze oszacowania dotyczące wysokości renty wdowiej. Oznacza to, że około 1,5 miliona wdów i wdowców w Polsce może spodziewać się dodatkowych środków każdego miesiąca.

📢 Dodatek węglowy 2024 - są nowe informacje dodatku węglowym [10.02.2024] Wsparcie finansowe na zakup węgla podczas zimy to znaczące wsparcie dla wielu rodzin w Polsce w okresie niskich temperatur. Ministerstwo Klimatu poinformowało niedawno o wprowadzeniu nowego wzoru wniosku, który będzie obowiązywał od 2024 roku w kontekście dodatkowych środków ochronnych. Z tego powodu osoby korzystające z węgla do ogrzewania swoich domów mają nadzieję na możliwość skorzystania z nowych form wsparcia finansowego. Monitorujemy aktualne informacje dotyczące daty uruchomienia nowego programu dodatków węglowych przez rząd.

📢 Znamy liczby, które najczęściej padają w losowaniach lotto od blisko dwóch dekad. SPRAWDŹ [10.02.2024] Te liczby najczęściej padają w Lotto. Sprawdź, które liczby najczęściej padają w losowaniach od blisko dwóch dekad. Zwycięskie sumy sięgają wielu milionów złotych, co czyni Lotto jedną z najbardziej popularnych gier oferowanych przez Totalizator Sportowy. Przeprowadziliśmy analizę dotyczącą najczęściej występujących numerów w losowaniach Lotto w ciągu ostatnich dwóch dekad. Istnieje szansa, że numery, które najczęściej pojawiały się w przeszłości, mogą przynieść szczęście również w przyszłych losowaniach. 📢 13 emerytura w 2024 roku: dla kogo, kiedy, ile wyniesie? [10.02.2024] 13 emerytura w 2024 roku: dla kogo, kiedy, ile wyniesie? [SZCZEGÓŁY]. Trzynasta emerytura pozostaje w grze! Mimo wcześniejszych spekulacji na temat likwidacji tego dodatkowego świadczenia po wyborach parlamentarnych w 2023 roku, "trzynastka" nie tylko przetrwała, ale także zyskała towarzystwo - w 2024 roku emerytowie otrzymają nie tylko trzynastą, lecz również czternastą emeryturę. Kto będzie uprawniony do tych dodatkowych świadczeń, kiedy można spodziewać się ich wypłaty, i jakie będą ich wysokości? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, gdzie przedstawimy szczegóły dotyczące trzynastej i czternastej emerytury w 2024 roku.

📢 84-latek potrącił chłopca na przejściu dla pieszych i odjechał Do zdarzenia doszło w Kaliszu piątek po południu. Kierowca osobowego mercedesa potrącił przechodzącego przez jezdnię na oznakowanych przejściu dla pieszych 11-letniego chłopca. Następnie odjechał z miejsca zdarzenia. 📢 Zmiana na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Piotr Mąka zdał obowiązki W piątek, 9 lutego nadinsp. Piotr Mąka zameldował o zdaniu obowiązków na stanowisku. Od października 2017 r. dowodził on wielkopolskim garnizonem będąc Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu. Decyzją ministra, jego obowiązki przejął inspektor Tomasz Olczyk. 📢 Pierwsza gwiazdka Michelin w historii Poznania! "To była magia. Telefon nie przestawał dzwonić" odpowiada szef kuchni Artur Skotarczyk Po ukończeniu 20 roku życia zaczął pracować jako szef kuchni, mimo że “pod sobą” miał kucharzy z dużo większym doświadczeniem. Serwował posiłki Janowi Kulczykowi, który ze zdziwieniem zapytał: “Skąd pan się wziął?”, a od czerwca poprzedniego roku stał się 4 szefem kuchni w historii polskiej gastronomii z gwiazdką jakości Michelin. Co to osiągnięcie zmieniło w jego życiu? Czy Polacy znają się na kuchni? - rozmowa z Arturem Skotarczykiem szefem kuchni poznańskiej restauracji Muga, zdobywcą gwiazdki Michelin.

📢 Śmiech na etacie: najlepsze memy o pracy. Sprawdź, co wymyślili internauci 10.02.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu. 📢 Wyprzedaże AMW. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. Wojskowa jakość i wytrzymałość w rozsądnej cenie Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania. AMW znana jest z szerokiej gamy produktów oferowanych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajduje się również odzież. To prawda, wojsko sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Mężczyzna wisiał na płocie w Lesznie. Interweniowali strażacy W piątek, 9 lutego leszczyńskie służby odebrały zgłoszenie informujące o mężczyźnie wiszącym na płocie. Dramatyczna sytuacja miała miejsce przy ul. Tama Kolejowa.

📢 Tak balowano prawie 100 lat temu w Polsce na największych balach. Zobacz archiwalne zdjęcia! Karnawał to okres zabawy z długą tradycją. Szaleństwu często towarzyszyły bale, podczas których panie mogły przywdziać wieczorowe suknie, a panowie eleganckie garnitury... Zobacz, jak balowano w Polsce w latach 20-tych i 30-tych podczas najsłynniejszych bali. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 09.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Platforma Obywatelska zaprosiła osoby z niepełnosprawnością na spotkanie. Ci zmuszeni byli wchodzić po schodach. Radny komentuje Łukasz Garczewski na platformie X opisał spotkanie, które zaplanowano na 8 lutego na Zwierzynieckiej 13, czyli w biurze poznańskiej Platformy Obywatelskiej. Na spotkaniu miały być poruszane tematy ważne dla mieszkańców z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Odbyło się ono jednak w zabytkowej kamienicy, w której... nie ma windy. Są jedynie strome schody.

📢 Nowatorskie rozwiązanie w szpitalu miejskim w Poznaniu. Okuliści operowali korzystając z rozszerzonej rzeczywistości Lekarze oddziału okulistycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przeprowadzili pierwsze w Wielkopolsce dwie trudne operacje niedrożności dróg łzowych z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości (XR).

📢 Droga ekspresowa S5 zablokowana w obu kierunkach w okolicach Leszna. Utrudnienia na wysokości Rawicza i pod Wrocławiem Droga ekspresowa S5 zablokowana w obu kierunkach między węzłem Lipno na północy i węzłem Leszno Południe. Policja kieruje podróżnych objazdem przez Leszno! Utrudnienia także na wysokości Rawicza i między Trzebnicą a Wrocławiem. 📢 Nowy pomnik powstanie w Poznaniu. Będzie związany z Powstaniem Wielkopolskim Podczas obchodów upamiętniających 105. rocznicę podpisania rozejmu w Trewirze, który formalnie kończył Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie, zapowiedziano budowę nowego pomnika w Poznaniu. Monumenty miałby upamiętnić marszałka Ferdynanda Focha - francuskiego dowódcę, który przyczynił się do uznania Wielkopolski za ziemnie polskie.

📢 Czy pod Poznaniem działa sekta? Prokuratura podjęła decyzję w sprawie śledztwa Miesiąc po głośnej informacji jakoby 41-letni mężczyzny miał być przetrzymywany w domu pod Poznaniem, prokuratura zadecydowała o umorzeniu śledztwa. Do mediów napływały niepokojące informacje, że w Czerwonaku ma rzekomo działać sekta. 📢 Oto najbardziej wystrzałowe miasto w Wielkopolsce! Jest idealne na weekendową wycieczkę. Znani blogerzy Addicted2travel polecają Pyzdry Szukasz pomysłu na weekend w Wielkopolsce? Znamy miejsce, które idealnie nadaje się na wycieczkę! Pyzdry, bo o nie chodzi, noszą miano najbardziej "wystrzałowego" miasta w regionie. To właśnie właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce użyto armaty podczas wojny domowej w 1383 roku. Sielskie widoki, wydmy śródlądowe, baseny, bajecznie położone pole lawendy, ciekawy street art, piesze wędrówki, spływ po Warcie, place zabaw, zabytki – to wszystko i wiele więcej znajdziesz zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Pyzdry są szczególnie polecane przez popularny blog Addicted2travel.

📢 Surowy wyrok dla kierowcy Ubera, który śmiertelnie potrącił rowerzystkę. 27-letnia Aleksandra zginęła dokładnie rok temu w Poznaniu 27-letnia Aleksandra zginęła w tragicznym wypadku dokładnie rok temu. Na ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu potrącił ją kierowca Ubera. Za kierownicą siedział 35-letni obywatel Białorusi Aliaksandr S. Mężczyzna nie dość, że jechał zbyt szybko, to jeszcze prowadził pod wpływem narkotyków. Oskarżony usłyszał surowy wyrok. 📢 Budowa Posnanii miała być "zbrodnią na mieście". Tak 10 lat temu powstawała największa galeria handlowa w Wielkopolsce! Krajobraz poznańskich Rataj dziesięć lat temu zmieniła rozpoczynająca się budowa nowego centrum handlowego. Choć pierwotnie miało ono nosić nazwę Galeria Łacina, ostatecznie powstała w tym miejscu zajmująca powierzchnię aż 100 tysięcy metrów kwadratowych Galeria Posnania. W naszym artykule przypominamy, jak przebiegała jej budowa. 📢 Tak wyglądają luksusowe i bajecznie drogie apartamenty w Poznaniu! Zobacz najdroższe mieszkania w Poznaniu na sprzedaż Wnętrza tych mieszkań robią wrażenie, ale... ich ceny także. Za duży metraż, piękny wystrój i dobrą lokalizację trzeba sporo zapłacić. W stolicy Wielkopolski nawet kilka milionów złotych! Jakie luksusowe apartamenty są obecnie dostępne? Przygotowaliśmy dla Was galerię najdroższych mieszkań w Poznaniu na sprzedaż.

📢 Podtopienia w Lesznie. Wybudowana niedawno droga stoi w wodzie Grunty wzdłuż ulicy Szybowników w Lesznie zamieniły się w "jeziora" z powodu zbierającej się tam wody. Nowy łącznik drogowy do Przejezdnej wybudowany w 2023 roku też znalazł się częściowo pod wodą. - Z tego asfaltowego dywanika nie będzie co zbierać, jak zejdzie woda – mówią mieszkańcy. 📢 Prokuratura Rejonowa w Pleszewie postawiła zarzuty 26-latkowi podejrzanemu o gwałt na 7-miesięcznej dziewczynce Prokuratura Rejonowa w Pleszewie przedstawiła zarzuty 27-latkowi, który w marcu 2023 r. "doprowadził do innej czynności seksualnej" siedmiomiesięczną dziewczynkę, córkę konkubiny. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Grozi mu od 3 do 15 lat więzienia.

📢 Oto godziny przelewów w 2024 roku. W tych godzinach przelewy wychodzą z banku Aktualnie przelewy to nasza codzienność. W ten sposób otrzymujemy wypłatę, płacimy rachunki i wiele innych. Czasem ważny jest czas przelewu, jak w przypadku rachunków dlatego warto wiedzieć o której godzinie wykonywane są transakcje bankowe. Zobaczcie, w jakich godzinach pieniądze wychodzą z konta i o jakich na nie trafiają.

📢 Jennifer Aniston kończy 55 lat - zdjęcia. Tak dziś wygląda. Gwiazda "Przyjaciół" wciąż zachwyca urodą i wysportowaną sylwetką Znana i uwielbiana na całym świecie aktorka Jennifer Aniston, którą widzowie pokochali za rolę Rachel Green z kultowego serialu "Przyjaciele", kończy 55 lat. Gwiazda niezmiennie zachwyca urodą, wysportowaną sylwetką i stylem. Kochają ją rzesze fanów na całym świecie. Zobacz, jak teraz wygląda. 📢 Fortuna za porcelanę z PRL - zdjęcia, ceny. Na tych naczyniach można zarobić Porcelana z czasów PRL może być dziś warta krocie. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów. Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury wystawione na sprzedaż na portalu OLX kosztują w 2024 roku. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny porcelany z PRL.

📢 Koniec wielkiego protestu rolników w Poznaniu. "Będziemy walczyć do końca, nie odpuścimy!". Zapraszamy na naszą relację! Z dwunastu stron zjeżdżają do stolicy Wielkopolski rolnicy biorący udział w dzisiejszym ogólnopolskim proteście. Nad bezpieczeństwem ruchu czuwają setki policjantów. Aleje Niepodległości w godz. 10:00 – 16:00 na odcinku od ul. Niezłomnych do Parku Cytadela będą wyłączona z ruchu. Nasi reporterzy są na miejscu.

📢 TOP 20 największych miast w Wielkopolsce. Tak wygląda najnowszy ranking. Zobacz, kto znalazł się w ścisłej czołówce! Prezentujemy najnowszy ranking miast w Wielkopolsce pod względem liczby ludności. Kto znalazł się w czołowej dwudziestce? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź aktualne zestawienie. Ranking największych miast w Wielkopolsce 2024 powstał na podstawie najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy na liście są jakieś zaskoczenia? Lider jest oczywisty, ale kolejne miejsca mogą być niespodzianką. Zwłaszcza, że w porównaniu do poprzedniego rankingu doszło do kilku zmian. Zobacz i przekonaj się sam!

📢 Oto popularne poznańskie wyzwiska! Poznaj niegrzeczną listę. Takimi słowami możesz obrazić poznaniaka i poznaniankę. Lepiej uważaj! Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 15 najgorszych kierunków studiów w Poznaniu. Po nich zarobisz marne grosze. Prezentujemy kompromitujący ranking! Tu w Poznaniu nie opłaca się studiować! Prezentujemy 15 najgorszych kierunków studiów z Poznania. Po ich ukończeniu zarabia się najmniej. Ten wstydliwy ranking stworzyliśmy na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Sprawdź, jak prezentuje się to wyjątkowo nieopłacalne zestawienie!

📢 Mosty berdychowskie w Poznaniu z fundamentami. Kolejny etap prac został zakończony. Tak teraz wygląda to miejsce! Trwa budowa tzw. mostów berdychowskich w Poznaniu. Pomiędzy Chwaliszewem, Ostrowem Tumskim i Berdychowem powstaną dwa mosty dla pieszych i rowerzystów. Na przełomie stycznia i lutego zakończyły się prace fundamentowe. Zapadła również decyzja o docelowej separacji ruchu.

📢 Ten zajazd-widmo w Wielkopolsce kryje mroczne tajemnice. Tu rozegrały się bardzo dramatyczne wydarzenia! Za czasów PRL i także po 90 roku "Zajazd pod Kaczorem" przy trasie z Poznania do Wrocławia był znany w całej Wielkopolsce. Słynął z serwowanej w nim pieczonej kaczki. Dziś dawna restauracja „Pod Kaczorem” w Piotrowie Pierwszym to ruiny, które straszą od 2015 roku, kiedy to doszło do wielkiego pożaru. Poznajcie tajemniczą historie tego miejsca i zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda obecnie.

📢 Oto najlepsze pączki w Poznaniu. Te cukiernie są najwyżej oceniane. Sprawdź, gdzie warto pójść w tłusty czwartek! Tłusty czwartek coraz bliżej, a to oznacza poszukiwanie najlepszych pączków w całym Poznaniu. W mieście nie brakuje różnych kawiarni, cukierni i pączkarni, które oferują bardzo dobre produkty. Jednak niektóre takie miejsca cieszą się większym uznaniem klientów niż inne. Gdzie w Poznaniu kupimy najlepsze i najsmaczniejsze pączki? Przedstawiamy listę najlepiej ocenianych miejsc według użytkowników wyszukiwarki Google. 📢 Protest rolników w Wielkopolsce. Domagają się zmian w polityce UE. Trudna sytuacja na drogach w całej Wielkopolsce – Poznań będzie zablokowany cały, dlatego radzimy, że jeżeli ktoś musi opuścić Poznań, niech zrobi to do godziny 8.00 – ostrzegali w czwartek 8 lutego organizatorzy protestu rolników. Rano ruszą ze swoich punktów zbiórek dookoła Poznania pod Urząd Wojewódzki. Liczą, że będzie ich tysiące. Ruch samochodowy w Poznaniu będzie sparaliżowany!

📢 Zawodnik Lecha Poznań otrzymał zielone światło na odejście w letnim okienku transferowym. Mógł odejść już zimą Jeden z obrońców Lecha Poznań, otrzymał propozycję kontraktu z zespołu PKO BP Ekstraklasy. Zawodnik nie otrzymał jednak zgody na transfer w zimowym okienku transferowym.

📢 Kryształowe wazony i naczynia z PRL - zdjęcia, aktualne ceny. Tyle można zarobić na starych kryształach Modne w PRL-u kryształowe naczynia wracają do łask. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Skąd renesans starych kryształów? Ile są dziś warte? Zobacz zdjęcia i ceny z portalu OLX. 📢 Najlepsze memy na tłusty czwartek 2024. Zobacz wyjątkowo śmieszne obrazki o pączkach. Obiecujemy, że pękniesz... ze śmiechu! Tłusty czwartek to wielkie święto dla wszystkich, którzy uwielbiają pączki. Najsłodszy dzień w 2024 roku przypada 8 lutego i zaowocował wysypem w internecie niezliczonej liczby memów, demotywatorów i innych śmiesznych obrazków. Wszystkie łączą ci sami słodcy i nadziani bohaterowie, czyli pyszne pączki. Zobacz najśmieszniejsze memy i demotywatory o tłustym czwartku.

📢 Szczęki zjadają galerię handlową w Poznaniu! Ruszyła wielka rozbiórka. Zobacz zdjęcia Do tej pory na placu rozbiórki Galerii Malta trwały prace przygotowawcze. 8 lutego na teren galerii wjechał ciężki sprzęt. Specjalne nożyce do betonu, przypominające szczęki, rozpoczęły prucie konstrukcji parkingu wielopoziomowego. Według internautów wygląda to tak jakby maszyna "zjadała" budynek. Zobacz zdjęcia z rozbiórki Galerii Malta w Poznaniu. 📢 Piłkarska ekstraklasa wraca do TVP Sport! Mecz kolejki będzie wiosną pokazywany przez telewizję publiczną TVP pozyskała prawa do transmisji meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy. W sezonie 2023/24 publiczny nadawca pokaże 15 spotkań. Transmisja z pierwszego meczu Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin już w najbliższą niedzielę, 11 lutego o godzinie 17.30 w TVP Sport. 3 marca o godz. 17.30 ta sama stacje pokaże wyjazdowy mecz Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa.

📢 Widowiskowe tańce na Studniówce 2024 w III LO. Zobacz zdjęcia! Lutym jest kolejnym miesiącem sezonu studniówkowego, który rozpoczął się już na początku stycznia. W Hotelu Mercure w Poznaniu spotkali się uczniowie klas maturalnych III LO w Poznaniu. Towarzyszył im fotoreporter z Głosu Wielkopolskiego. Zobacz zdjęcia z ich studniówki! 📢 Studniówka 2024. Zobacz, jak bawili się przyszli maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego! Lutym jest kolejnym miesiącem sezonu studniówkowego, który rozpoczął się już na początku stycznia. W Domu Żołnierza w Poznaniu spotkali się uczniowie klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Poznańskich Olimpijczyków. Zobacz zdjęcia z ich studniówki! 📢 Tak bawili się uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu na swojej studniówce. Zobacz zdjęcia z imprezy Lutym jest kolejnym miesiącem sezonu studniówkowego, który rozpoczął się już na początku stycznia. W Andersia Hotel w Poznaniu spotkali się uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego. Towarzyszył im fotoreporter z Głosu Wielkopolskiego. Zobacz zdjęcia z ich studniówki!

📢 Widowiskowe tańce i piękni przyszli maturzyści. Tak wyglądała studniówka 2024 IX LO w Poznaniu! Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy trwa w pełni. W Poznaniu rozpoczął się już na początku stycznia. 3 lutego swoją studniówkę mieli przyszli maturzyści IX Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. W zabawie towarzyszył im fotoreporter Głosu Wielkopolskiego! Zobacz jak bawiła się młodzież! 📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Te dziewczyny olśniły swoimi kreacjami. Zobacz najpiękniejsze stylizacje z balów maturalnych. Mamy zdjęcia! Studniówki to prawdziwe kopalnie oszałamiających kreacji! Niektóre przyszłe maturzystki stawiają na klasykę w postaci długich czarnych sukienek, inne zaskakują swoimi wyborami, decydując się na odważne kolory czy niespotykane fasony. Jedno jest pewne, nie sposób wybrać tylko jednej najpiękniejszej! Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tyle w 2024 kosztują zabawki PRL - zdjęcia, ceny. Na takich się wzbogacisz Resoraki, pluszowy Krecik, lalki, bączki, wańka-wstańka, gry planszowe, bierki - te zabawki były popularne w PRL-u. Dzisiaj mogą być sporo warte. Niektóre są poszukiwane przez kolekcjonerów staroci z lat 70., 80. i 90. Masz takie w domu? Możesz na nich zarobić! Zobacz, ile kosztują zabawki z PRL.

📢 National Geographic: Najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce! Zobaczcie zdjęcia [8.02.2024] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie! 📢 Naukowiec nowym dyrektorem Lasów Państwowych w Poznaniu. Dwudziesty w ponad 100-letniej historii! Wiesław Krzewina, wcześniej kierujący Leśnym Zakładem Doświadczalnym w Murowanej Goślinie należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego, został nowym dyrektor Lasów Państwowych w Poznaniu. Na stanowisku zastąpił Andrzeja Koniecznego, kierującego poznańską dyrekcją od 1 sierpnia 2021 roku. 📢 Tak bawili się sportowcy i goście w hotelu Andersia w Poznaniu. Oto zdjęcia z 66. Enea Balu Sportowca "Głosu Wielkopolskiego" Za nami 66. Enea Bal Sportowca "Głosu Wielkopolskiego". W piątkowy wieczór w hotelu Andersia w Poznaniu poznaliśmy najlepszych sportowców i trenera Wielkopolski w 2023 roku. Triumfowali kajakarka Martyna Klatt oraz jej trener Tomasz Kryk. Na bal przybyli wybitni sportowcy i liczni goście. Jak zwykle zabawa trwała do białego rana. Zobaczcie na zdjęciach, jak bawili się uczestnicy 66. Enea Balu Sportowca "Głosu Wielkopolskiego" w Poznaniu.

📢 Zobacz, jak bawili się na studniówce uczniowie XV LO im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu. Mamy zdjęcia Sezon studniówkowy dobiega końca. Na początku lutego w Domu Żołnierza spotkali się uczniowie ostatnich klas XV LO im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych, a przyszłym maturzystom towarzyszył fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobacz zdjęcia z ich studniówki! 📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Wielki bal w środku tygodnia. Tak bawili się uczniowie ZSGD i XVIII LO. Zobacz zdjęcia z tej wyjątkowej imprezy Luty rozpoczął się kolejną studniówką. W pałacu w Batorowie spotkali się uczniowie ostatnich klas Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych, a przyszłym maturzystom towarzyszył fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobacz zdjęcia z ich studniówki!

📢 Tu opłaca się studiować! Oto 15 kierunków w Poznaniu, po których zarabia się najwięcej. Tak wygląda prestiżowy ranking! Gdzie w Poznaniu opłaca się studiować? Prezentujemy 15 najlepszych kierunków studiów z Poznania i Wielkopolski. Po ich ukończeniu zarabia się najwięcej. W pierwszej piętnastce znalazło się trzynaście kierunków z Poznania i dwa z Wielkopolski. Ranking stworzyliśmy na podstawie Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Sprawdź, jak prezentuje się prestiżowe zestawienie! 📢 Studniówka 2024. Tak szaleli na swojej studniówce maturzyści 38. Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Zobacz zdjęcia Maturzyści z 38. Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcące nr 38 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Poznaniu już po studniówce. Impreza odbyła się w sobotę, 27 stycznia w hotelu Mercure Poznań Centrum. Zobacz, jak bawili się uczniowie! 📢 Te galerie handlowe w Poznaniu upadły lub nie przetrwały próby czasu. O niektórych nikt już nie pamięta! W Poznaniu, zaraz po Warszawie działa najwięcej sklepów dyskontowych w Polsce. Podobna liczba placówek tego typu znajduje się jedynie we Wrocławiu. Niegdyś mówiło się, że stolica Wielkopolski jest także stolicą galerii handlowych. Niektóre z nich borykają się obecnie z małym zainteresowaniem ze strony klientów przez co także z pustymi lokalami. W galerii przedstawiamy te z nich, które nie przetrwały próby czasu.

📢 Przysięga wojskowa 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wśród 60 nowych żołnierzy jest m.in. wiolonczelista, grafik i terapeuta Blisko 60 rekrutów 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Taczaka złożyło w sobotę przysięgę wojskową. Uroczystość odbyła się na Placu Kolegiackim w Poznaniu. W tym roku wśród przysięgających znaleźli się m.in. terapeuta w ośrodku młodzieżowym, informatycy, nauczyciele, grafik w drukarni, muzyk - wiolonczelista. 📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Studniówka 2024. Był piękny wystrój, suknie i szykowne garnitury! Zobacz zdjęcia z eleganckiej studniówki XXI LO i ZSB nr 1 w Poznaniu Już mniej niż 100 dni dzieli tegorocznych maturzystów od egzaminu dojrzałości. Z tej okazji w sobotę, w hotelu Andersia spotkali się uczniowie ostatnich klas Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1. Ich studniówka to był bardzo elegancki bal! 📢 Prześlij Wasze zdjęcie do wielkiej galerii i dodatku do gazety z okazji święta zakochanych! Czeka nagroda: 50 000 zł na realizację marzeń Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

📢 Retro biżuteria vintage PRL warta krocie - zdjęcia, ceny. Masywne kolczyki, pierścionki, naszyjniki dziś są na topie Pamiątki po naszych matkach i babciach mogą być dzisiaj sporo warte. Przejrzyj szuflady i szkatułki - być może masz takie skarby w domu. Dziś biżuteria z czasów PRL, a konkretnie z lat 80., znów jest modna. Do łask wracają masywne bransolety, naszyjniki, kolczyki i klipsy. Ile dziś kosztuje biżuteria vintage? Zobacz zdjęcia i ceny. 📢 Tak wyglądał ostatni dzień Galerii Malta w Poznaniu. "Atmosfera jest depresyjna". Zobacz zdjęcia 18 grudnia był ostatnim dniem funkcjonowania Galerii Malta w Poznaniu. Ostatnim działającym lokalem jest klub, w którym można zagrać w squasha. Od 19 grudnia galeria jest całkowicie zamknięta, a jej rozbiórka może rozpocząć się jeszcze w grudniu.

📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Trwa głosowanie - zobacz liderów handlu w naszym regionie! Od 16 stycznia trwa głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Handlu 2024. Zgłoszeni do konkursu przez naszych Czytelników, a swoich klientów kandydaci walczą o atrakcyjne nagrody. Sprawdź, jak sobie radzą Twoi faworyci, oddaj głos i pomóż im w drodze do zwycięstwa w naszej akcji! 📢 Aleksandra Popławska w nietypowych butach na jesień i Olga Bołądź w spódnicy, którą nosiło się lata temu. Gwiazdy na festiwalu w Gdyni Buty Aleksandry Popławskiej to model, którego łatwo nie dopatrzymy się na mieście, ani w sklepie, z kolei spódnica Olgi Bołądź w takim wydaniu przywodzi na myśl lata 90. Do dawnych trendów, które powracają na salony, nawiązują też w swoich stylizacjach między innymi Marianna Zydek czy Sonia Bohosiewicz. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni trwa w najlepsze, a wraz z kolejnymi dniami przybywają na niego następni goście ze świata kina.

📢 TOP 20 restauracji w Poznaniu. Tu warto zjeść według internautów! Sprawdź ranking Ponad 1000 restauracji, barów i kawiarni działa w Poznaniu według portalu TripAdvisor. Które z nich są najlepsze i najsmaczniejsze? Prezentujemy 20 najlepszych restauracji w Poznaniu, które są najwyżej oceniane przez internautów. W naszym zestawieniu znajdziecie adresy oraz rodzaj kuchni serwowanej przez dany lokal. Oto TOP 20 lokali w Poznaniu na podstawie głosowania samych internautów. 📢 Kinga Rusin zamieszkała w Kostaryce. Zobacz jak mieszka i żyje Kinga Rusin, była polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, aktualnie zajmuje się własnym biznesem, mieszka w Kostaryce, surfuje, podróżuje. Z partnerem Markiem Kujawą jest "od 3 lat we dwoje w nieustającej podróży dookoła świata". Zobaczcie jak podróżuje i żyje.

