Prasówka 11.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Prasówka 11.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zdradzamy trzy miejsca, które trzeba odwiedzić w Wielkopolsce. W dwóch nich straszą dawne właścicielki! Wielkopolska, region pełen historycznych perełek, kryje w sobie niezliczoną liczbę zabytków, które zachwycają zarówno mieszkańców, jak i turystów. Od majestatycznych zamków, przez historyczne parowozy, aż po niezwykłe kopalnie soli i piramidy - oto mały przewodnik po najciekawszych miejscach, które warto odwiedzić, odkrywając bogactwo turystyczne Wielkopolski.

📢 Renta wdowia 2024: Jakie warunki trzeba spełnić? Komu przysługuje renta? Jakie zmiany szykują się w rentach wdowich w 2024 roku? Sprawdź! Renta wdowia to świadczenie pieniężne, którego zadaniem jest wesprzeć osoby po stracie współmałżonka. W 2024 roku planowane są zmiany w kwestii tego świadczenia. Na jakich zasadach ma zostać przyznawana renta osobom owdowiałym? Kto będzie mógł skorzystać z renty wdowiej? Jaka jest przewidywana wysokość kwoty wypłacanej wdowom i wdowcom? Sprawdź wszystkie potrzebne informacje.

📢 Zobacz ranking najbogatszych wielkopolskich komorników. Dwóch milionerów na naszej liście TOP15! Najskuteczniejsi wielkopolscy komornicy z tytułu prowadzenia indywidualnej kancelarii komorniczej zarabiają potężne pieniądze. Przeglądamy udostępnione publicznie przez poznański Sąd Apelacyjny oświadczenia majątkowe piętnaściorga najbogatszych z nich.

Prasówka 11.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Córka Tomasza Kota - tak wygląda Blanka Kot. Sprawdź, do kogo jest podobna! [11.06.2024] Blanka Kot, córka znanego polskiego aktora Tomasza Kota, jest młodą i obiecującą aktorką. Debiutowała w głośnym filmie "Wielka woda", który zdobył uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Talent Blanki dostrzegli nie tylko widzowie, ale i krytycy, co rokuje świetlaną przyszłość dla jej kariery. Zobaczmy, jak wygląda życie i kariera tej młodej aktorki.

📢 Oto uczestnicy "Rolnik szuka żony 11". Poznajcie ich bliżej. Mamy zdjęcia! [11.06.2024] Za nami zerowy odcinek kultowego programu TVP 1, "Rolnik szuka żony". Poznaliśmy dziewięciu uczestników, którzy wkrótce zawalczą o miłość na ekranach telewizorów. Jednak, kto ostatecznie wystąpi w programie, w dużej mierze zależy od zaangażowania widzów. Aktualnie rolnicy i rolniczki, którzy dostali szansę wzięcia udziału w programie, czekają na listy od potencjalnych partnerów, gotowych do bliższego poznania oraz nawiązania relacji z bohaterami "Rolnik szuka żony". 📢 Miss z Rio na odważnych zdjęciach. Tak wygląda Emilia Ankiewicz, prześliczna polska lekkoatletka! [11.06.2024 r.] Emilia Ankiewicz to postać, która na sportowej arenie pozostawiła niezatarte ślady. Już od najmłodszych lat interesowała się sportem, a szczególnie pociągała ją lekkoatletyka. Specjalizując się w biegu na 400 metrów przez płotki, odnosiła liczne sukcesy, zdobywając medale na różnych zawodach. Na igrzyska olimpijskich okrzyknięto ją miss z Rio. Tak dziś prezentuje się na odważnych zdjęciach!

📢 Tak żyje Janina z "Sanatorium miłości" po opuszczeniu programu. Mamy jej prywatne zdjęcia! [11.06.2024] Janina, uczestniczka szóstej edycji popularnego programu "Sanatorium miłości", zgłosiła się do show, by walczyć z samotnością i znaleźć mężczyznę, który wniesie radość do jej życia. Widzowie mieli nadzieję, że z Tadeuszem z Krzyżanowic stworzą parę po zakończeniu programu, ale rzeczywistość okazała się inna. Mimo że nie znaleźli wspólnej drogi, Janina nie ukrywa swojego szczęścia, co widać na jej prywatnych zdjęciach. 📢 Oto Katarzyna Cichopek z "M jak miłość" na odważnych zdjęciach. Zobaczcie! [11.06.2024 r.] Katarzyna Cichopek z serialu "M jak miłość" na odważnych zdjęciach. Katarzyna Cichopek to polska aktorka i prezenterka telewizyjna. Sławę i niezwykłą popularność przyniósł jej serial "M jak miłość". Media wręcz rozpisywały się o jej związkach z Marcinem Hakielem i Maciejem Kurzajewskim. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 600 tysięcy internautów. Zobaczcie niezwykle odważne zdjęcia z Katarzyną Cichopek w roli głównej!

📢 Iga Świątek na odważnych zdjęciach - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [11.06.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek! 📢 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [11.06.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G.

📢 Tak wygląda dziś Anna Peszko - żona Sławomira Peszki, byłego reprezentanta Polski. Mamy zdjęcia! [11.06.2024] Sławomir Peszko, były reprezentant Polski, jest postacią, której kariera budziła wiele emocji wśród kibiców. Peszko cieszy się ogromną sympatię wśród fanów piłki nożnej. Na początku czerwca 2023 roku ogłosił zakończenie swojej kariery. Ma piękną żoną. Sprawdź naszą galerię i zobacz, jak wygląda Anna Peszko. 📢 Marlena Muranowicz na odważnych zdjęciach. To żona Marcina Mroczka z "M jak miłość". Zobaczcie! [11.06.2024 r.] Marcin Mroczek to polski tancerz i aktor, który zdobył sławę dzięki roli w serialu "M jak miłość". W przeszłości był związany z Agnieszką Popielewicz, a od 2013 roku jest mężem Marleny Muranowicz, z którą ma dwójkę dzieci. Marlena jest niezwykle urodziwą kobietą. Zajrzyj do naszej galerii, aby zobaczyć odważne zdjęcia żony Marcina Mroczka!

📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [11.06.2024 r.] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! 📢 Oto Natasza Urbańska na seksownych zdjęciach. "Czas się dla Ciebie zatrzymał" [11.06.2024] Natasza Urbańska, wszechstronna artystka polskiego show-biznesu, znana jest nie tylko z talentu scenicznego, ale również z niezwykłej urody. Zanurz się w jej świat, odkrywając nie tylko jej karierę, ale również odważne i inspirujące obrazy, jakie prezentuje na swoich platformach społecznościowych.

📢 Oto najpopularniejsze nazwy miejscowości w Wielkopolsce. Rekordzistę na mapie regionu znajdziemy aż 22 razy! [11.06.2024 r.] Jakie nazwy miejscowości są najpopularniejsze w Wielkopolsce? Postanowiliśmy to sprawdzić. Okazuje się, że lider na mapie regionu występuje aż 22 razy! Jakie miejscowości znajdują się w TOP 5 najpopularniejszych nazw wsi w województwie wielkopolskim? Tego dowiecie się z artykułu poniżej. 📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [11.06.2024 r.] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Jest jedną z głównych rywalek Igi Świątek. Zajmuje trzecie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Oto Maria Andrejczyk na seksownych zdjęciach. "Gratulacje dla fotografa i pięknej modelki" [11.06.2024] Maria Andrejczyk to wybitna polska lekkoatletka specjalizująca się w rzucie oszczepem. Dwukrotnie reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, zdobywając srebrny medal. Co wiemy o jej codziennym życiu? Jak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach? Zajrzyjcie do naszej galerii i odkryjcie jej odważne fotografie.

📢 Oto Marzena Chełmińska, trzecia żona Norbiego - tak wygląda. Wiemy, czym się zajmuje. Mamy zdjęcia! [11.06.2024] Norbi, znany polski piosenkarz oraz prezenter telewizyjny i radiowy, zdobył serca fanów swoim hitem "Kobiety są gorące". Artysta, który ma na koncie trzy małżeństwa, dzieli się swoim życiem prywatnym i zawodowym. Poznajcie bliżej jego trzecią żonę, Marzenę Chełmińską, na prywatnych zdjęciach. 📢 Oto Jonasz Rewiński, syn Janusza Rewińskiego. Wiemy, jak wygląda i czym dziś się zajmuje. Zobaczcie zdjęcia! [11.06.2024] 1 czerwca 2024 roku Polska straciła jednego z najważniejszych polskich satyryków i aktorów, Janusza Rewińskiego. Informację o jego śmierci podał jego syn, Jonasz Rewiński. Kim jest Jonasz Rewiński? Czym zajmuje się na co dzień? Zobaczcie, jak wygląda syn Janusza Rewińskiego. Mamy jego prywatne zdjęcia! 📢 Oto Krzysztof Krysiak. Był pierwszym mężem Agnieszki Chylińskiej. Tak dziś wygląda! [11.06.2024] Agnieszka Chylińska jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Niewielu jednak wie, że jej pierwszym mężem był Krzysztof Krysiak, który w tamtym czasie pełnił rolę menedżera działu marketingu w "Sony Music". Zobaczmy, jak wygląda teraz i czym zajmuje się mężczyzna, który był mężem Agnieszki Chylińskiej.

📢 Oto syn Janusza Józefowicza. Jest bardzo podobny do ojca. Mamy zdjęcia Jakuba Józefowicza! [11.06.2024 r.] Janusz Józefowicz, wybitny polski artysta, od lat rozświetla sceny swoim talentem. Jest aktorem, choreografem, reżyserem, scenarzystą i dyrektorem teatru "Studio Buffo". Urodził się 3 lipca 1959 roku w Świeciu i obecnie ma 64 lata. Uczęszczał do III LO w Lublinie oraz PWST w Warszawie, gdzie zdobył tytuł magistra sztuki. Swoje kunsztowne umiejętności taneczne doskonalił pod okiem ekspertów w Szkoły Wokalno-Tanecznej w Koszęcinie oraz w Pradze. Tak wygląda jego jedyny syn, Jakub Józefowicz. Mamy zdjęcia!

📢 Tak wygląda Kamil Holden Kryszak, syn Jerzego Kryszaka, znanego aktora i satyryka. Mamy zdjęcia! [11.06.2024] Jerzy Kryszak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów i satyryków. Szczególną sympatię zyskał dzięki roli doktora Kołka w kultowym serialu "Alternatywy 4". Jego talent komediowy sprawia, że wciąż przyciąga tłumy na swoich występach kabaretowych. Jerzy Kryszak ma trzech synów, w tym Kamila, utalentowanego muzyka. Zobaczcie, jak wygląda syn Jerzego Kryszaka - mamy dla Was zdjęcia!

📢 Rodzice nie będą mieć wglądu w oceny dzieci? Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie weryfikować przepisy oświatowe! W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich nasiliły się wnioski odnośnie dostępu rodziców do ocen ich pełnoletnich dzieci. Obecne przepisy ustawy o systemie oświaty precyzują, że są one dostępne dla ucznia oraz jego rodziców. Szczegółowe regulacje dotyczą szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych, gdzie oceny są jawne wyłącznie dla słuchacza.

📢 43 kilometry zupełnie nowej drogi w Wielkopolsce! Sprawdź, jaki będzie jej przebieg GDDKiA uzyskała decyzję środowiskową zatwierdzająca przebieg 43-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 25 między Koninem a Kokaninem. W toku są obecnie prace geologiczne mające na celu przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, która jest kluczowa dla określenia warunków fundamentowania obiektów budowlanych. Po zakończeniu tych prac, planowane jest ogłoszenie w IV kwartale bieżącego roku przetargu na realizację inwestycji w formule "Projektuj i Buduj".

📢 Rekrutacja na UAM: oto nietypowe kierunki, które można studiować na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1 czerwca po raz kolejny ruszyła rekrutacja na studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Wśród kierunków, które mogą wybrać kandydaci, znajdują się zarówno te od lat cieszące się ogromną popularnością wśród młodych osób, jak i te mniej znane. Sprawdziliśmy, jakie mniej typowe kierunki studiów można podjąć na UAM. Oto niektóre z nich!

📢 Kiedyś był tu słynny "Zajazd pod Kaczorem". Teraz pozostały tylko ruiny! Popularna restauracja została wyburzona. Zobacz zdjęcia Czasy PRL-u i lata 90. to okres świetności słynnego "Zajazdu pod Kaczorem". Przy trasie z Poznania do Wrocławia mieściła się kiedyś znana w całej Wielkopolsce restauracja. To tu podawano pieczoną kaczkę, tak pyszną, że zjeżdżali na nią zagraniczni goście. Dzisiaj restauracja "Pod Kaczorem" w Piotrowie Pierwszym oficjalnie przestała istnieć. Na miejsce wjechał ciężki sprzęt i wyburzył z powierzchni wszystkie budynki. Zobacz zdjęcia!

📢 Pomidorowa i schabowy z ziemniakami? Tu zjesz te najsmaczniejsze! Oto najlepsze bary mleczne w Poznaniu! Przedstawiamy TOP10 Pomidorowa z makaronem, schabowy z ziemniakami i bukietem surówek, a na deser naleśniki z serem i śmietaną? To już niemal kultowy zestaw obiadowy, charakterystyczny dla wizyty u babci lub... w barze mlecznym. Takie lokale w ostatnim czasie zyskują na popularności. Gdzie w Poznaniu są te najlepsze? Oto TOP10 barów mlecznych w stolicy Wielkopolski! 📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! 10.06.2024 Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion!

📢 Wypadek na DK11 w Sobótce. Doszło do zderzenia samochodów. Dwie osoby ranne. Na trasie utrudnienia Na drodze krajowej numer 11 w Sobótce na trasie między Pleszewem a Ostrowem Wielkopolskim doszło do zderzenia pojazdów. Dwie osoby są ranne. Policja wprowadziła objazdy.

📢 Pogrzeb Janusza Rewińskiego ZDJĘCIA. Oni pożegnali znanego aktora i satyryka W Warszawie odbył się pogrzeb Janusza Rewińskiego. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Paznokcie 2024: Lip oil nails ten trend to totalny hit na wiosnę i lato! [10.06.2024] Paznokcie 2024. Lip oil nails — nadchodzący hit na wiosnę i lato 2024. Lip oil nails, podobnie jak popularne ostatnio lipgloss nails, to minimalistyczny manicure, który doskonale komponuje się z jasnymi i delikatnymi kolorami. Oba te trendy czerpią inspirację z kosmetyków do ust, ale istnieje między nimi subtelna różnica. Jeżeli cenisz sobie minimalizm i jesteś estetką ten trend jest dla Ciebie! Wejdź w galerię zdjęć i zapoznaj się z najpiękniejszymi stylizacjami w stylu lip oil nails.

📢 Poważny wypadek na DK11 w Wielkopolsce w miejscowości Strugi. Droga jest zablokowana! Do poważnego wypadku doszło w miejscowości Strugi, na drodze krajowej nr 11. Droga jest w tym miejscu całkowicie zablokowana. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ranna została jedna osoba. 📢 Maria Luiza z "Sanatorium miłości" po opuszczeniu programu. Mamy jej prywatne zdjęcia! [10.06.2024 r.] Maria Luiza z "Sanatorium miłości 6", to kobieta, której życie było pełne trudnych doświadczeń. Życie Marii zmieniło się dramatycznie po śmierci ukochanego męża. Był on dla niej wszystkim, a jego odejście sprawiło, że jej świat się zawalił, pozostawiając ją w samotności i głębokim smutku. Zobaczcie, jak żyje Maria Luiza z "Sanatorium miłości" po opuszczeniu programu. 📢 Kelly z "Beverly Hills 90210" - tak dziś wygląda Jennie Garth. Zobaczcie zdjęcia! [10.06.2024 r.] Tak wygląda dziś Jennie Garth, czyli Kelly w "Beverly Hills 90210". Właśnie skończyła 51 lat! Jennie Garth na początku lat 90. XX wieku była jedną z najpopularniejszych aktorek na świecie. Wszystko za sprawą głównej roli w serialu "Beverly Hills 90210", który przyciągał przed telewizory miliony widzów, również w Polsce. Czym dziś się znajduje i jak wygląda popularna Kelly z "Beverly Hills 90210"? Zobaczcie!

📢 Alanis Morissette - tak dziś wygląda 50-letnia piosenkarka z Kanady. Mamy zdjęcia! [10.06.2024] Alanis Morissette, kanadyjska piosenkarka i aktorka, zyskała tytuł "królowej rocka alternatywnego" przyznany przez magazyn "Rolling Stone". Największą popularność zdobyła w latach 90. XX wieku, a jej wierni fani kochają ją do dziś. Alanis właśnie obchodziła swoje 50. urodziny. Zobaczcie, jak wygląda teraz ta ikona muzyki. 📢 Najmodniejsze sypialnie zaprojektowane przez Krzysztofa Mirucia. Mamy kilka inspiracji Sypialnia to miejsce w którym spędzamy najważniejszy czas w ciągu dnia. To właśnie tam ładujemy akumulatory. W sypialni najważniejsze jest aby była intymna, miła odpowiednią temperaturę i można było ją zaciemnić. W ostatnim czasie w sypialniach królują różnego rodzaju zagłówki. Zobaczcie pomysły na aranżacje sypialni według Krzysztofa Mirucia. 📢 Jak rozruszać "syte koty"? Nowy trener Lecha Poznań nie odkrył wielu kart Nowy trener Lecha Poznań został przedstawiony na poniedziałkowej konferencji prasowej. Duńczyk zaczął od laurki dla Lecha, że wie, jaki jest to wielki klub i ma świadomość, że ostatnie wyniki były poniżej ambicji kibiców i potencjału. Potem starał się pokazać, że jest dobrze przygotowany do pracy, bo mówił o statystykach, wymieniał liczby oraz nazwiska piłkarzy, którzy byli na wypożyczeniu i teraz wracają do Kolejorza. Zbyt dużo konkretów jednak nie było. Nadal nie jest znany sztab szkoleniowy, nie wiadomo czy Niels Fredriksen ma na celowniku któregoś ze swoich rodaków, czy będzie dysponował tylko z piłkarzami, których wybierze mu komitet transferowy i dział skautingu. Fredriksen starał się być naturalny, ale choć padło wiele słów, to i tak wszyscy czekają na pierwsze efekty jego pracy. I z tego, a nie zapewnień i dobrych chęci będzie rozliczany.

📢 Gruz, kurz i kamienie. Z najładniejszej kiedyś galerii w Poznaniu zostaje coraz mniej. Tak wygląda galeria Malta. Oto zdjęcia z rozbiórki Prace rozbiórkowe przy galerii Malta wciąż trwają. Powoli, kawałek po kawałeczku wyburzane są kolejne części kultowego centrum handlowego. Za trzy lata w tym miejscu powstanie osiedle mieszkaniowe. Jak obecnie wygląda teren? Mamy najnowsze zdjęcia! 📢 Oto nowi europosłowie z Wielkopolski. Jest ich więcej, niż się spodziewano. Mamy pełną listę! Sprawdź, kim są W najnowszej kadencji Parlamentu Europejskiego Wielkopolska zaskakuje liczbą swoich reprezentantów. Pierwotne prognozy przewidywały, że będziemy mieli w PE pięciu przedstawicieli. Oficjalne wyniki wyborów przynoszą zmianę - Wielkopolska zyskuje więcej miejsca na europejskiej scenie politycznej. To sprawia, że nasz region reprezentować będą przedstawiciele pięciu ugrupowań. W galerii prezentujemy krótkie sylwetki naszych nowych europosłów.

📢 Najcięższy parowóz, historyczny most i wciąż czynna parowozownia! Oto atrakcje w Wielkopolsce dla miłośników kolei. Zobacz, gdzie się wybrać Dla jednych kolej to środek transportu, który umożliwia dotarcie do atrakcji turystycznych, dla innych - atrakcja sama w sobie, nie tylko sposób na podróżowanie, ale też podróż w głąb historii i technologii. W województwie wielkopolskim znajdziemy wiele kolejowych "przystanków", które miłośnicy kolei powinni odwiedzić. Zobacz najciekawsze atrakcje turystyki kolejowej w Wielkopolsce! 📢 Kup mieszkanie od wojska! Ceny są wyjątkowo atrakcyjne. Oto nowe oferty od Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz zdjęcia Szukasz mieszkania lub domu na sprzedaż w atrakcyjnej cenie? Agencja Mienia Wojskowego wystawia na licytację zapomniane powojskowe tereny, działki oraz mieszkania i domy. Oferta obejmuje zarówno duże miasta, jak i mniejsze miejscowości. Zainteresowanie jest spore! Sprawdź, jakie mieszkania i domy można teraz kupić od wojska.

📢 Oto fryzura, która odejmie kilogramów. Ten bob wyszczupla Fryzura może wiele zdziałać. Jeśli ją odpowiednio dobierzemy podkreśli nasze atuty i ukryje mankamenty. Jeśli jednak nie dopasujemy jej do siebie może nas pogrubiać, postarzać podkreślać to czego u siebie nie lubimy. Zobaczcie, jak dzięki fryzurze ukryć dodatkowe kilogramy. Zobaczcie kilka propozycji na wyszczuplającego boba. 📢 Jessica Ziółek i Miłosz Mleczko - zdjęcia. Tak żyją była narzeczona Milika i bramkarz klubu Znicz Pruszków Jessica Ziółek to jedna z najpopularniejszych polskich WAG's. Po rozpadzie związku z Arkadiuszem Milikiem poznała innego piłkarza - Miłosza Mleczko. Modelka wydała w 2023 roku książkę o kobietach piłkarzy. Zobacz na zdjęciach, jak żyje Jessica Ziółek i Miłosz Mleczko. 📢 Oto Pippi Langstrump. Inger Nilsson skończyła 65 lat. Tak dziś wygląda. Mamy zdjęcia! Inger Nilsson to szwedzka aktorka, która zyskała międzynarodową sławę dzięki roli Pippi Langstrump, niezwykłej dziewczynki. Postać Pippi, z charakterystycznymi rudymi włosami i uśmiechem od ucha do ucha, zdobyła serca widzów na całym świecie. Jak teraz wygląda Inger Nilsson, która kilkadziesiąt lat temu wcielała się w rolę Pippi Langstrump? Zapraszamy do naszej galerii, aby się przekonać.

📢 Skandal na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Wykładowcy oskarżeni o molestowanie studentek! Oskarżenia o molestowanie seksualne i niewłaściwe zachowania wobec studentek na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu wstrząsnęły opinia publiczną. Byłe studentki, wspierane przez fundację Czas Kobiet, zdecydowały się przerwać milczenie i opowiedzieć o swoich doświadczeniach. O sytuacji informuje „Newsweek”. 📢 Reprezentacja Polski szykuje się na Euro 2024. Biało-Czerwoni zagrają mecz z Turcją. Zobaczcie memy Pierwszy mecz kontrolny przed Euro 2024 ucieszył kibiców, bo Polska wygrała z Ukrainą 3:1. Dzisiaj (10 czerwca) zagramy mecz Turcją. Mistrzostwa Europy w Niemczech rozpoczynają się już 14 czerwca! Polscy kibice nie liczą raczej na medale, o czym świadczą te memy.

📢 Mosty Berdychowskie spięły brzegi Warty w Poznaniu. W kluczowym elemencie umieszczono kapsułę czasu z aktem erekcyjnym Trwa budowa Mostów Berdychowskich. W ostatnich dniach elementy kładki dla pieszych i rowerzystów połączyły Chwaliszewo, Ostrów Tumski i Berdychowo. W poniedziałek w kluczowym elemencie umieszczono kapsułę czasu, która przetrwa kolejne pokolenia.

📢 Te miejsca w Wielkopolsce odwiedzają pielgrzymi. Bazyliki, drewniane kościoły i... Brama Ryba Licheń to nie jedyne sanktuarium w Wielkopolsce. Nasz region obfituje w piękne zabytkowe kościoły - zarówno te ociekające złotem, jak i skromne drewniane. Zobacz, które świątynie warto odwiedzić turystycznie lub z pielgrzymką. 📢 Podpisano umowę na budowę obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej 241 Ponad 7 km obwodnica Rogoźna, leżącego w powiecie obornickim w województwie wielkopolskim, zostanie wybudowana za niemal 150 mln zł do końca lipca 2026 roku. Informację o podpisaniu umowy z wykonawcą przekazał Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (WZDW). 📢 Jak pomalować paznokcie w czerwcu? Te paznokcie to HIT! Te stylizacje są najmodniejsze! Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2024 - poznaj najnowsze trendy i inspiracje. Lato 2024 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim nowe trendy w stylizacji paznokci. Czerwiec to idealny czas, aby odświeżyć swoje manicure i wypróbować najnowsze inspiracje. W tym artykule przedstawiamy najmodniejsze wzory i kolory, które będą królować na paznokciach w nadchodzącym miesiącu. Oto przegląd najgorętszych trendów na czerwiec 2024!

📢 Wąż w selerze naciowym! Mieszkanka Poznania przyniosła ze sklepu niespodziankę. Lidl odniósł się do sprawy Mieszkanka Poznania w przyniesionym ze sklepu selerze naciowym natknęła się na niespodziewanego gościa. Przy krojeniu warzywa wypełzł z niego... mały wąż. Aktualizacja: W poniedziałek, 10 czerwca do sprawy odnieśli się przedstawiciele sieci Lidl.

📢 Ostateczna lista zwycięzców. To oni zdobyli mandaty europosłów i zasiądą w Parlamencie Europejskim Mimo że przewaga Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością jest mniejsza niż wydawało się w wieczór wyborczy, wybory do europarlamentu wygrało ugrupowanie premiera Donalda Tuska. Dostała o jeden mandat więcej niż PiS. Poniżej prezentujemy listy polityków, którzy zasiądą w Parlamencie Europejskim. 📢 Kobieca Twarz Regionu 2024. Sprawdź, które z finalistek etapu wojewódzkiego awansowały do Ogólnopolskiego Finału Kobiecej Twarzy Regionu Kilkadziesiąt uczestniczek plebiscytu Kobieca Twarz Regionu 2024 z województwa wielkopolskiego spotkało się na Forum Kobiecości, aby celebrować wyjątkowość kobiet w różnych etapach życia. W uroczystej atmosferze, w jednym z najpiękniejszych miejsc w Poznaniu, Hotelu Bazar, przy ulicy Al. Marcinkowskiego, odbyły się spotkania z inspirującymi prelegentkami, sesje zdjęciowe oraz wręczenie dyplomów laureatkom w kategoriach Córka, Matka i Kobieta Dojrzała.

📢 Minimalne wynagrodzenie wzrośnie od stycznia 2025 - wiemy, ile netto, a ile brutto! [10.06.2024] Od stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce zostanie podniesione, co ma znaczący wpływ na sytuację finansową wielu pracowników. Zmiana ta obejmuje zarówno wysokość kwoty brutto, jak i netto, czyli faktyczne wynagrodzenie otrzymywane na rękę po odliczeniu wszystkich obowiązkowych składek i podatków. Wzrost minimalnej płacy ma na celu poprawę standardu życia pracowników najmniej zarabiających, ale jednocześnie wpływa na koszty zatrudnienia ponoszone przez pracodawców. Przyjrzyjmy się szczegółowo, ile wyniesie nowe minimalne wynagrodzenie brutto oraz ile z tej kwoty trafi bezpośrednio do portfeli pracowników w postaci wynagrodzenia netto. 📢 Ewa Kopacz triumfuje w Wielkopolsce! "To pierwsza wygrana od 10 lat". Reakcja Koalicji Obywatelskiej na wyniki wyborów do europarlamentu Do Poznania przyjechali kandydaci Koalicji Obywatelskiej do europarlamentu z Wielkopolski. Na wieczorze wyborczym w Hotelu Mercure widać było satysfakcję z uzyskanego wyniku. Triumfowali Ewa Kopacz oraz Michał Wawrykiewicz.

📢 Urszula Radwańska - tak wygląda na śmiałych zdjęciach. "Kobieco i z klasą" [10.06.2024] Urszula Radwańska to utalentowana polska tenisistka, młodsza siostra znanej na całym świecie Agnieszki Radwańskiej. Jest również właścicielką marki luksusowych torebek. Urszula zdobyła Medal Świętego Brata Alberta za swoje wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Na Instagramie dzieli się momentami ze swojego życia, w tym odważnymi fotografiami. Zapraszamy do naszej galerii, aby zobaczyć więcej. 📢 Córka Magdaleny Różczki - tak wygląda Wanda Marzec. Zobaczcie zdjęcia! [10.06.2024 r.] Magdalena Różczka, znana polska aktorka, zagrała w najnowszym serialu "Rojst Millenium" razem ze swoją najstarszą córką, Wandą Marzec. 16-latka zebrała pozytywne recenzje za swój debiutancki występ aktorski. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, czy córka Magdaleny Różczki jest podobna do swej słynnej matki. 📢 Uwaga! Nie będzie prądu w Poznaniu i okolicach. Sprawdź wyłączenia prądu w dniach od 10 do 14 czerwca Dostawca energii w Poznaniu, Enea Operator, wyłączy prąd w wybranych miejscach Poznania. Jest to związane z pracami remontowymi i utrzymaniowymi, między innymi wymianą okablowania. Przerwy w dostawach prądu od 10 do 14 czerwca dotkną mieszkańców różnych części Poznania i okolic. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Sprawdź w galerii szczegółowe informacje i adresy.

📢 Czy w Międzychodzie doszło do zabójstwa? W niedzielę znaleziono zwłoki mężczyzny Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Szamotułach ustalają przyczyny śmierci mieszkańca Międzychodu, którego zwłoki znaleziono w niedzielne popołudnie na terenie ogródków działkowych w Międzychodzie. Nie można wykluczyć udziału osób trzecich. 📢 Oto 10 najtańszych osiedli w Poznaniu. Tu najbardziej opłaca się kupić mieszkanie! Mamy najnowszy ranking Ceny mieszkań w Poznaniu biją rekordy. Są dzielnice, gdzie za metr kwadratowy nieruchomości trzeba zapłacić już 12 tysięcy złotych! W stolicy Wielkopolski są jednak osiedla, gdzie mieszkania kosztują zdecydowanie mniej. Nie jest to oczywiście ścisłe centrum, ale dla wielu lokalizacja na obrzeżach miasta może być dużą zaletą. Gdzie w Poznaniu kupić tanie mieszkanie? Najnowsze zestawienie przygotował portal Sonar Home. Oto 10 najtańszych osiedli w Poznaniu. Sprawdź najnowszy ranking!

📢 Ten najsilniejszy lek przeciwbólowy opanowuje czarny rynek. Uzależniają się od niego młode osoby. Są już ofiary śmiertelne Silniejszy niż morfina. Stosowany tylko w skrajnych przypadkach, głównie w onkologii i medycynie paliatywnej. Fentanyl, bo o nim mowa, od pewnego czasu króluje na czarnym rynku. Dealerzy narkotyków sprzedają go coraz młodszym osobom. Jak go rozpoznać, co powoduje uzależnienie się od niego i jakie mogą być konsekwencje jego przedawkowania? Na te pytania odpowiada poznański toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz. 📢 Tragedia na torach. Śmiertelne potrącenie człowieka przez pociąg. Obecnie na miejscu pracują służby! Na trasie Poznań Główny - Zbąszynek pociąg PKP Intercity śmiertelnie potrącił człowieka. Na miejscu trwają czynności służb ratunkowych. Są również utrudnienia w ruchu kolejowym. 📢 Trąba powietrzna koło Tarnowa! Wielki lej burzowy przeraził mieszkańców W niedzielę (9 czerwca) podczas nagłej burzy, która przeszła m.in. przez gminę Wietrzychowice, Żabno i Radłów w powiecie tarnowskim mieszkańcy mogli obserwować lej kondensacyjny, który utworzył się na niebie. Na szczęście żywioł nie wyrządził żadnych szkód, ale samo zjawisko leja burzowego wyglądało bardzo spektakularnie.

📢 W Poznaniu i Wielkopolsce wygrywa Koalicja Obywatelska. PKW podliczyła głosy w wyborach do Parlamentu Europejskiego Według danych z 99,99 proc. obwodów głosowania w Wielkopolsce zdecydowanie wygrała Koalicja Obywatelska, zdobywając 38,85 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazła się partia Prawo i Sprawiedliwość z poparciem rzędu 28,92 proc. PKW planuje ogłosić oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 10 czerwca około godziny 15. 📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli 10.06.2024 Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

📢 Spółdzielnia w Poznaniu zdemontowała kaloryfery na klatkach schodowych. Mieszkańcy są zbulwersowani. "Nikt nie pytał nas o zgodę" Do naszej redakcji zgłosił się czytelnik, który jest zbulwersowany działaniem spółdzielni mieszkaniowej "Jeżyce". Zbulwersował go fakt likwidacji części kaloryferów na klatce schodowej, bez zgody mieszkańców. Spółdzielnia tłumaczy, że zostały one zdemontowane, aby mieszkańcy mogli zaoszczędzić. - Na klatce schodowej wystarczy temperatura 8 st. Celsjusza - usłyszeliśmy od kierownika osiedla. 📢 Piotr Voelkel: "Skoro mogę mieć wszystko, nie chcę nic". A był na liście najbogatszych Polaków Forbesa Był jednym z najbogatszych Polaków, teraz chwali sobie nieposiadanie. Dzieł sztuki nie wiesza na ścianach domu, tylko w swoich szkołach. I mówi, że nie wiedza, a umiejętności będą najważniejsze w przyszłości. Piotr Voelkel, przedsiębiorca, edukator, a obecnie, jak sam o sobie mówi: rowerzysta i emeryt, opowiada o swoim życiu. I o Poznaniu.

📢 W tych szkołach podstawowych w Wielkopolsce są najzdolniejsi uczniowie! Gdzie jest najwięcej uczestników konkursów przedmiotowych? Sprawdź! Na początku roku Kuratorium Oświaty w Poznaniu opublikowało wyniki Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. W galerii opublikowaliśmy wyniki pokazujące, w których szkołach w Wielkopolsce było najwięcej osób, które dostały się na ostatni - wojewódzki etap konkursów.

📢 Niezwykły piknik w Poznaniu. Bridgertonowie opanowali park. To gratka dla fanów serialu! Zobacz zdjęcia Niezwykły piknik odbywa się w sobotę i w niedzielę w Parku Stare Koryto Warty w Poznaniu. "Piknik według Bridgertonów", bo o nim mowa, każdego przeniesie w świat popularnego serialu Netflixa "Bridgertonowie". Atmosferę arystokracji brytyjskiej można poczuć też wybierając się na przejażdżkę specjalnym tramwajem, który kursuje po Poznaniu. 📢 Ulewy nie zagrożą Staremu Rynkowi w Poznaniu. Chronią go nie tylko podziemne zbiorniki na deszczówkę Ulewy, jakie w ostatnich dniach przechodzą nad Polską, w tym także nad Poznaniem, nie powinny zagrozić Staremu Rynkowi. Jak się okazuje, centralne miejsce miasta jest wyposażone nie tylko w podziemne zbiorniki na deszczówkę, ale też w dodatkowy system kanałów odwadniających o dużej pojemności i zabezpieczenie w postaci możliwości zrzutu nadmiaru wody do kanalizacji.

📢 [Tragedia w Ostrowie Wielkopolskim. Z wody wyłowiono ciało mężczyzny ](https://gloswielkopolski.pl/tragedia-w-ostrowie-wielkopolskim-z-wody-wylowiono-cialo-mezczyzny/ar/c1p2-26427423)

Ciało 67-letniego mężczyzny wyciągnięto w niedzielę, 9 czerwca z wody na terenie Piasków w Ostrowie Wielkopolskim. Sprawę bada policja. 📢 "Bieg po zdrowie" odbył się na terenie ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu W Poznaniu odbył się "Bieg po zdrowie". Wydarzenie miało na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz zachęcanie do budowania prozdrowotnych nawyków. Wśród uczestników byli dorośli i dzieci.

📢 Iga Świątek ponownie wygrała Roland Garros! MEMY Jak to koniec turnieju? To nie były eliminacje? Czwarte zwycięstwo na French Open! W sobotę 8 czerwca 2024 roku w finale turnieju Wielkiego Szlema French Open Iga Świątek wygrała z włoską tenisistką polskiego pochodzenia Jasmine Paolini 6:2, 6:1. To czwarte zwycięstwo Igi Świątek na kortach Rolanda Garrosa. Internet rozgrzał się po tym meczu. Zobacz najlepsze memy!

📢 Festiwal Fantastyki Pyrkon w Poznaniu już wkrótce! To jedna z największych tego typu imprez w Europie. Co w programie? 17 stref tematycznych dla miłośników cosplayu, gamingu, filmów, gier planszowych, książek czy komiksów. Prawie 2 tysiące punktów programu oraz znane nazwiska: Miranda Otto, Kevin McNally, Sir Petersen, Brent Weeks, Michał Sikorski i nowość - strefa fanów Star Wars. To tylko część atrakcji, jakie będą czekać na miłośników fantastyki podczas festiwalu Pyrkon 2024, który odbędzie się w dniach 14-16 czerwca w Poznaniu. Organizatorzy spodziewają się około 50 tysięcy uczestników.

📢 Tłumy zwiedzających na tegorocznych Wielopolskich Targach Rolniczych w Sielinku. Wybieracie się? Rozpoczęło się wielkie święto wielkopolskich rolników - XXX Wielkopolskie Targi Rolnicze połączone z V Regionalną Wystawą Zwierząt oraz Dniami Pola. Wybieracie się? Warto!

📢 [Budowa drugiego etapu tramwaju na Naramowice w Poznaniu ruszy jeszcze w tym roku. "Straciliśmy na to dwa lata" ](https://gloswielkopolski.pl/budowa-drugiego-etapu-tramwaju-na-naramowice-w-poznaniu-ruszy-jeszcze-w-tym-roku-stracilismy-na-to-dwa-lata/ar/c4p2-26422699)

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego zapowiedział, że realizacja drugiego etapu tramwaju na Naramowice rozpocznie się jeszcze w tym roku. "W tym roku jesteśmy w stanie wybrać projektanta i przystąpić do wykonania dokumentacji projektowej. W rozumieniu formuły zaprojektuj-wybuduj jest to równoznaczne z rozpoczęciem realizacji" - stwierdził Jan Gosiewski. Przewodniczący komisji transportu skrytykował zmarnowanie przez miejskich urzędników dwóch ostatnich lat, w czasie których projekt mógł już powstać. Dyrektor ZTM zgodził się z taką opinią tylko częściowo. 📢 Tragiczny wypadek na A2 pod Poznaniem. Nie żyje motocyklista. Radiowóz uszkodził śmigłowiec LPR Duże korki tworzą się na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. W miejscowości Krzesiny, między węzłami Poznań Krzesiny a Poznań Wschód, doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem motocyklisty. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

📢 Ruina straszy w centrum Poznania. Tak wygląda opuszczona elektrownia. Kiedyś była symbolem nowoczesności. Mamy zdjęcia ze środka! Na Ostrowie Tumskim w Poznaniu stoi opuszczona elektrociepłownia Garbary. To jedna z największych zabytkowych industrialnych budowli dwudziestolecia międzywojennego na terenie miasta. Elektrociepłownia działała do 2016 roku. Jakie są plany względem niej i jak wygląda teraz? Mamy zdjęcia ze środka. 📢 Oto piękne jeziora w Wielkopolsce. Są polecane przez National Geographic. Mają wyjątkowo malownicze plaże. Warto się tam wybrać! W Wielkopolsce nie brakuje pięknych jezior. Zauważył to portal znanego czasopisma podróżniczego National Geographic. Wybrano 6 jezior w województwie wielkopolskim, które warto odwiedzić. Prezentujemy je w naszej galerii.

📢 Oto banknoty, które tracą ważność. Niektóre z nich da się wymienić. Sprawdź! Choć banknoty w naszym kraju nie maja terminu przydatności to są sytuacje w których niestety tracą ważność. Chodzi oczywiście o mechaniczne zniszczenia i uszkodzenia, nawet drobne! Sprawdzamy dla Was najnowsze przepisy dotyczące wymiany banknotów w 2024 roku. To warto wiedzieć.

📢 Poszukiwane banknoty i monety PRL - zdjęcia, ceny. Na takich starych pieniądzach można się wzbogacić Szuflady ze starociami mogą kryć prawdziwe skarby. Stare banknoty i monety z czasów PRL mogą być dziś żyłą złota. Ile warte są pieniądze PRL? Za takie pieniądze kolekcjonerzy płacą fortunę. Masz takie? Nie wyrzucaj! Możesz na nich zarobić. Zobacz przykładowe ceny i zdjęcia. 📢 "Nie jesteśmy krystaliczni". Spowiedź właścicieli Klubu na Fali w Poznaniu. Rozbudowa trwa, tak jak postępowanie sądowe z miastem W sprawie poznańskiego Klubu na Fali od miesięcy kontaktują się z nami mieszkańcy. Byli zaniepokojeni pozostawioną na pastwę losu infrastrukturą, która przez całą zimę stała nad Wartą. Właściciele klubu spotkali się z nami i w szczerej rozmowie opowiedzieli o kulisach niespodziewanych wypadków, które doprowadziły do tej sytuacji.

📢 Piknik na FEST 2024 w Poznaniu. Podczas koncertu wystąpią gwiazdy! LemON i Rogucki zagrają na Cytadeli W czerwcu czeka nas kolejna edycja Pikniku na FEST, jednego najważniejszych wydarzeń plenerowych w Poznaniu. W tym roku impreza będzie miała wyjątkowy charakter, ponieważ będzie również świętować 20-lecie członkostwa Polski w UE. Na poznańskiej Cytadeli oraz w Kaliszu wystąpią gwiazdy. 📢 Brutalne pobicie nastolatki w Poznaniu! Policja zatrzymała 16-latkę. Ojciec poszkodowanej: "mówiły, że przyjdą i ją zabiją" Nastolatka została dotkliwie pobita przez swoje rówieśniczki. Drastyczny filmik wyciekł do Internetu, a policja zajmuje się sprawą nastolatek, które skopały ofiarę. Ojciec pobitej dziewczyny mówi o tym, że napastniczki miały grozić córce... śmiercią.

