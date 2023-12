Prasówka 11.12.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czy to oni będą warci miliony? Na nich warto zwrócić uwagę - podsumowanie rundy jesiennej w wykonaniu młodych zawodników Lecha Poznań”?

📢 "Rolnik szuka żony". Tego nie wiedzieliście o Irku. Tak promuje Islandię. Musicie to zobaczyć! [11.12.2023] Oto niesamowita pasja Irka z "Rolnik szuka żony". Musicie ją poznać. Tak promuje Islandię. Irek to uczestnik 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Przyjechał z Reydarfjordur na Islandii, by zdobyć serce Agnieszki z Biskupca. Dotarł niemal do samego finału. Ostatecznie jednak rolniczka się z nim pożegnała, gdyż jej zdaniem skrywał zbyt wiele tajemnic. Nam udało się odkryć jedną z nich. Zobaczcie, w jak piękny sposób Irek promuje Islandię. Warto zajrzeć do naszej galerii.

📢 Oto Mariolka z serialu "Świat według Kiepskich" - tak zmieniła się Barbara Mularczyk. Zobaczcie zdjęcia! [11.12.2023] Oto Barbara Mularczyk z serialu "Świat według Kiepskich" - tak dziś wygląda Mariolka! Barbara Mularczyk to polska aktorka, której ogromną sławę i popularność przyniosła rola właśnie Mariolki w serialu "Świat według Kiepskich". W tym kultowym sitcomie Polsatu grała aż 23 lata. Na planie tego filmu spędziła ponad połowę swojego dotychczasowego życia. Jak dziś wygląda Mariolka z "Świat według Kiepskich"? Zajrzyjcie do naszej galerii.

Prasówka 11.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto syn Chucka Norrisa - Dakota Alan Norriss. Sprawdźcie, czy jest podobny do ojca. Mamy zdjęcia! [11.12.2023] Oto syna Chucka Norrisa. Dakota jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! Dakota Alan Norris to syn Chucka Norrisa. Jest jednym z sześciorga dzieci słynnego aktora i mistrza świata w karate. Dakota Alan Norris idzie w ślady swojego ojca. Podobnie jak Chuck, uprawia sztuki walki. Zobaczcie, jak wygląda syn Norrisa. Mamy prywatne zdjęcia Dakoty Alana Norrisa.

📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia [11.12.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Julia Wieniawa na odważnych zdjęciach. Reakcje jej fanów: "Kobieta rakieta". Zobaczcie! [11.12.2023] Oto odważne zdjęcia Julii Wieniawy. Reakcje jej fanów: "O matko!". Zobaczcie! Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka oraz celebrytka. Często jest fotografowana na ściankach. Sama też lubi, jak ją fotografują. Na jej Instagramie możemy znaleźć wiele odważnych zdjęć. W naszej galerii znajdziecie te najodważniejsze.

📢 "Rolnik szuka żony" - tak mieszka Dariusz, gwiazda 10. edycji program. Oto wnętrza jego domu. Zobaczcie zdjęcia! [11.12.2023] Oto wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Dariusz to uczestnik 10. edycji kultowego programu w TVP1. Mieszka pod Łodzią. To tam prowadzi gospodarstwo nastawione na hodowlę warzyw. Jego dom stoi tuż przy drodze. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. 📢 Tak zmieniła się Blanka z "Rolnik szuka żony 10". Internauci: "Sama słodycz. Miód i malina". Tak się zmieniła! [11.12.2023] Oto metamorfoza, jaką przeszła Blanka z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak dziś wygląda! Blanka brała udział w 10. edycji programu TVP 1. I choć internauci przekonywali, że jest najlepszą partią dla Artura, rolnik podjął inną decyzję. Wybrał Sarę. Zobaczcie, jak dziś wygląda Blanka z "Rolnik szuka żony". Przeszła kapitalną metamorfozę. Ludzie są pod wrażeniem!

📢 Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", wybranka Waldemara. Mamy zdjęcia jej domu! [11.12.2023] Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Waldemara! Ewa ma dom w Wyrzysku w Wielkopolsce. Zgłosiła się do programu, bo bardzo chciała poznać Waldemara spod Pakości. Spędziła trochę czasu na jego gospodarstwie. Dzięki temu, że zaprosiła go do swojego domu w Wyrzysku, wiem jak mieszka na co dzień. Zobaczcie, jak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony". 📢 Oto Justyna i Łukasz Maciorowscy z "Rolnicy. Podlasie" - tak mieszkają. Zobaczcie zdjęcia! [11.12.2023] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie".

📢 Oto Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak się zmieniła! [11.12.2023] Tak wygląda Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach sprzed kilkunastu lat. Anna to uczestniczka 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Prowadzi gospodarstwo rolne w powiecie kaliskim w Wielkopolsce i - wszystko na to wskazuje - stworzy parę z Jakubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Dotarliśmy do jej prywatnych zdjęć. Zobaczcie, jak zmieniła się Anna z "Rolnik szuka żony". 📢 Oto Artur z "Rolnik szuka żony 10" - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [11.12.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Tak wygląda dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [11.12.2023] Zobaczcie, jak mieszka Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszka i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! 📢 Lodowe czary. Takie rzeźby powstały w ramach Ice Festivalu w Poznaniu! Postacie ludzi, zwierząt, magicznych istot i rzeczy. Zakończył się w Poznaniu Ice Festival 2023. Przez trzy dni na ulicy Święty Marcin powstawały przeróżne rzeźby z lodu. Oto efekty końcowe mistrzów rzeźbiarstwa! 📢 Kibice dostali od Lecha Poznań przykry prezent pod choinkę. Fanom Kolejorza kończy się cierpliwość! Rozczarowanie. Tak można najłagodniej nazwać to, jaka panuje atmosfera wśród kibiców Lecha Poznań. Kolejorz kolejny raz w tym sezonie rozczarował na całej linii. Ostatni raz fani zawiedzeni wychodzili z Enea Stadionu dwa tygodnie temu, gdy lechici przegrali z Widzewem Łódź. Teraz podopieczni Johna van den Broma musieli uznać wyższość Piasta Gliwice, a ponad 14 tysięcy osób zebranych przy Bułgarskiej musiało oglądać jeszcze jedną kompromitację. Zobacz zdjęcia z trybun.

📢 Tak powstawał imponujący symbol Poznania. Bez niego trudno wyobrazić sobie panoramę miasta. Zobacz niezwykłe zdjęcia! To jeden z symboli Poznania, bez którego trudno wyobrazić sobie panoramę miasta. Od kilkudziesięciu lat przykuwa uwagę mieszkańców i turystów, będąc wizytówką stolicy Wielkopolski. Okrąglak - bo o nim mowa - to wyjątkowy budynek. Jego budowa rozpoczęła się 75 lat temu. W naszej galerii zobaczysz, jak powstawał Okrąglak, jak wyglądał w czasach PRL oraz co można było w nim kupić. Prezentujemy również projekt budynku, który pierwotnie miał stanąć w tym miejscu oraz rzeźbę mieszczącą się niegdyś w holu. Przenieś się w czasie i sprawdź wyjątkowe zdjęcia!

📢 O proteście w Jowicie w Poznaniu coraz głośniej. Znani profesorowie deklarują wsparcie! Jest coraz większe zainteresowanie mediów, a ponoć odwiedzić chce nas przyszły minister nauki i szkolnictwa wyższego - informuje nas przedstawiciel okupujących od piątku poznański Dom Studencki Jowita przy Zwierzynieckiej.

📢 Lech Poznań - Piast Gliwice 0:1. Popis nieskuteczności. Zobacz oceny lechitów! Lech Poznań w pierwszym meczu rundy rewanżowej przegrał z Piastem Gliwice 0:1. "Królowie remisów" wywieźli więc z Poznania trzy punkty, Kolejorz natomiast przegrał drugi mecz z rzędu u siebie. 📢 Mistrzowie remisów wywieźli z Bułgarskiej niespodziewane zwycięstwo. Lech Poznań gorszy od Piasta, po bezmyślnym faulu Ishaka Gdy Piast Gliwice gra swój mecz, z dużą dozą prawdopodobieństwa można obstawić remis. Tak było jednak do 86. minuty meczu, gdy bramkarza Lecha Poznań pokonał z rzutu karnego Patryk Dziczek, który w tym sezonie z jedenastek się nie myli. Kolejorz przegrał z gliwiczanami 0:1 (0:0) i zanotował drugą z rzędu porażkę na własnym stadionie.

📢 W hotelowym pokoju pod Poznaniem znaleziono ciało 40-letniego mężczyzny! W jednym z hoteli w podpoznańskim Buku znaleziono ciało mężczyzny. W akcji brały udział cztery zastępy straży pożarnej.

📢 Ice Festival 2023 w Poznaniu. Oto ostatni dzień zmagań lodowych rzeźbiarzy! 10 grudnia to ostatni dzień zmagań lodowych rzeźbiarzy podczas Ice Festivalu w Poznaniu. Tego dnia odbywa się konkurs główny, podczas którego zawodnicy mają osiem godzin na stworzenie zapierających dech w piersiach lodowych dzieł. Oto zdjęcia! 📢 Trwa bożonarodzeniowy jarmark w Szreniawie pod Poznaniem. Zobacz zdjęcia! Na coroczny Jarmark Bożonarodzeniowy zaprosiło w niedzielę Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Nasz redakcyjny fotoreporter odwiedził to wydarzenie. Nie zabrakło tam tłumów odwiedzających! 📢 Wolontariusz z Ostrowa Wielkopolskiego znęcał się nad psami. Prokuratura żąda dla niego wyższej kary Dwuletni zakaz posiadania zwierząt i 1,5 roku prac społecznych to w ocenie ostrowskiej prokuratury zbyt łagodny wyrok dla 28-latka, który znęcał się nad dwoma amstaffami.

📢 Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia. Oto przerażające pomysły właścicieli W dzisiejszych czasach szokują nie tylko ceny mieszkań do wynajęcia, ale także ich wygląd. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych. 📢 39-latek znaleziony martwy w samochodzie w Krzyżankach. "Wracali z rodzinnej imprezy" Znajdujący się w stanie upojenia alkoholowego mąż pozostał w zaparkowanym w blaszanym garażu samochodzie. Rano, gdy nie dawał oznak życia, żona wezwała pogotowie. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. 📢 Samorząd w Lesznie nie może podpisać umowy na modernizację pływalni Akwawit. Jedna firma oskarża drugą i czas mija Blisko 5 miesięcy po otwarciu przetargu na modernizację pływalni Akwawit w Lesznie ciągle nie ma podpisanej umowy z przedsiębiorstwem, które przebuduje pływalnię. Powodem zwłoki jest skarga złożona do Krajowej Izby Odwoławczej przez firmę Alstal z Bydgoszczy, która zaproponowała mniej korzystną ofertę na modernizację basenu. Chodzi w niej o rzekome nieprawidłowości podczas innej inwestycji prowadzonej przez firmę Adamietz, której samorząd chce zlecić roboty na pływalni Akwawit.

📢 Kuchnia w PRL-u miała swój babciny klimat - zdjęcia. Taki był jej wystrój i wyposażenie za komuny Między współczesnym wyposażenie kuchni, a tym z czasów PRL, jest spora różnica. Wielu z sentymentem powraca do tych czasów, a i moda na sprzęt i meble z lat 70. i 80. powraca. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Niektóre ze sprzętów gospodynie używają do dziś. Oto babcina kuchnia, jej wystrój i sprzęt na zdjęciach. 📢 Wystrzegaj się ich! Oto 10 najczęstszych błędów popełnianych przez kierowców Kierujący pojazdami popełniają wielokrotnie te same błędy prowadząc auta. Wiele z nich było przyczyną irytacji innych uczestników dróg, a także poważnych wypadków. Wybraliśmy 10 najczęściej popełnianych przez kierowców na drogach.

📢 Ubodzy mieszkańcy Kalisza wykupili dług pakistańskiej rodziny, zmuszanej przez 19 lat do niewolniczej pracy w cegielni! Ubodzy kaliszanie wykupili dług pakistańskiej rodziny, zmuszanej przez 19 lat do niewolniczej pracy. W ciągu trwającej dwa lata zbiórki setka kaliszan zebrała 7 tys. zł – powiedział o swoich podopiecznych prezes fundacji Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, Roman Żarnecki. 📢 Trwa kryzys demograficzny w Polsce. "Dominują postawy egoistyczne" Przyglądamy się kryzysowi demograficznemu w Polsce oraz roli rządu i Polaków w zwiększeniu poziomu dzietności. Zadaliśmy trzy pytania doktorowi Krzysztofowi Szwarcowi, demografowi oraz starszemu wykładowcy Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 📢 Stare kryształowe wazony, misy, karafki, patery z PRL mogą być warte majątek - zdjęcia, ceny. Na takich można się wzbogacić Kryształowe naczynia produkowane w czasach PRL zyskują dziś na wartości. Kiedyś wielu uważało kryształy za piękne i eleganckie. Były synonimem luksusu i zdobiły każdą peerelowską meblościankę. U progu XXI wieku uznane za kiczowate trafiły głęboko do szaf lub na śmietnik. Dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością. Jeśli masz takie w domu, możesz sprzedać i zarobić. Ile kosztują w 2023 roku? Zobacz zdjęcia i ceny z OLX.

📢 Nie tylko Okrąglak! Oto nietypowy budynek w Poznaniu. Ma kształt elipsy. Tak wygląda Chartowo Tower. Zobacz niezwykłe zdjęcia Chartowo Tower to jeden z najwyższych budynków mieszkalnych w Poznaniu. Ma aż 18 pięter i dwie kondygnacje podziemne. Jego wyjątkowość polega na tym, że jest w kształcie elipsy. Niewątpliwie stał się on symbolem poznańskiego Chartowa. Powstał ponad 20 lat temu, ale nie każdy wie o jego istnieniu. Zobacz zdjęcia. 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Coraz więcej kostki na Starym Rynku w Poznaniu. Tak teraz wygląda centrum. Mamy zdjęcia! Prace na Starym Rynku w Poznaniu miały zakończyć się 20 listopada. Jak już wiadomo, termin ukończenia robót uległ przesunięciu. Kostki na starówce jednak cały czas przybywa. Jak teraz wygląda centrum stolicy Wielkopolski? Mamy aktualne zdjęcia! Jak wam się podoba?

📢 Przynoszą miastu dumę! Oto najpiękniejsze poznańskie budynki ostatniej dekady. Zobacz zdjęcia Poznań jest w ciągłym remoncie, a w mieście powstają nowe budynki, mosty oraz drogi. Warto zatrzymać się na chwilę, by rozejrzeć się wokół i rozeznać, które budowle Poznania wprawiają nas w zachwyt, a które po prostu kłują w oczy. W naszej galerii przedstawiamy najpiękniejsze poznańskie budynki. W ostatnich 10 latach zdobywały one nagrodę architektoniczną Prezydenta Miasta Poznania im. J.B. Quadro.

📢 Świątecznie na Jeżycach! Trwa Rynek Rozmaitości Jeżyckich w Poznaniu. Zobacz zdjęcia W sobotę i niedzielę trwa trzecia edycja Rynku Rozmaitości Jeżyckich w Poznaniu. Ten – jak podkreślają organizatorzy eventu – najbardziej offowy jarmark w mieście jest w tym roku rekordowy biorąc pod uwagę ilość wystawców. 📢 Oto wnętrza domu Artura z "Rolnik szuka żony" - tak wyglądają. Zobaczcie zdjęcia! [10.12.2023] Oto wnętrza domu Artura z "Rolnik szuka żony". Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia! 📢 Oto Sara i Artur z "Rolnik szuka żony 10" na intymnych zdjęciach. "Jesteśmy coraz bliżej siebie". Zobaczcie! [10.12.2023] Oto Sara i Artur z "Rolnik szuka żony" na intymnych zdjęciach. - Myślę, że między nami jest już miłość - wyznał Artur. Razem z Sarą są bohaterami 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Jako pierwsi stworzyli parę i wiele wskazuje na to, że zostaną razem również po programie. Zobaczcie najbardziej intymne sceny z udziałem Artura i Sary z "Rolnik szuka żony".

📢 Polowania uczmy od dzieciństwa - apeluje poznański profesor. "Dzisiejsi myśliwi nie zawsze rozumieją przyrodę" O myślistwie oraz zarzutach wobec łowiectwa rozmawiamy z profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz wieloletnim członkiem Polskiego Związku Łowieckiego dr. hab. Robertem Kamieniarzem. 📢 Takie imiona noszą osoby, które najczęściej zdradzają. Sprawdźcie kto jest na liście Według znaczenia imion jest kilkanaście osób, które wśród wielu pozytywnych cech mają także skłonność do zdrady czy brak stabilności. Warto jednak pamiętać, że to nie wszystkie osoby i warto docenić te, które mimo "przeciwności" ze strony nawet imienia, są wierne. Zobaczcie osoby o jakich imionach najczęściej zdradzają.

📢 Wraca moda na świąteczne ozdoby PRL. Bombki vintage mają wzięcie i kosztują krocie. Zobacz zdjęcia i ceny z OLX Reflektorki, pajacyki, muchomorki, koszyczki, torebki, łabędzie, księżyce, parasolki, mikołaje, babuszki - takie bombki z czasów PRL przeżywają dziś prawdziwy renesans. Takich świątecznych ozdób w stylu vintage próżno dziś szukać w sklepach. A mają swój urok i... swoją cenę. Unikatowe modele mogą naprawdę sporo kosztować. Kolekcjonerzy polują na konkretne ozdoby. Jakie? Sprawdź, jakie są ceny OLX.

📢 Najgłupsze memy o rolnikach. Znowu się śmieją! Miastowi czasami są po prostu bezczelni Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Lodowi rzeźbiarze w akcji. W Poznaniu trwa Festiwal Rzeźby Lodowej. Zobacz zdjęcia z Poznań Ice Festival 2023 Speed Ice Carving był głównym punktem drugiego dnia odbywającego się w Poznaniu Ice Festival lub jak kto woli Festiwalu Rzeźby Lodowej. Naprawdę było co podziwiać.

📢 Trwa protest studentów w akademiku w Poznaniu. Okupujących DS Jowita wspomagają koledzy z całej Polski. Zobacz zdjęcia O trzech głównych postulatach mówili na sobotniej konferencji prasowej protestujący w poznańskim Domu Studenckim Jowita. Swoje dalsze kroki uzależniają od odpowiedzi władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studenci okupują akademik od piątkowego popołudnia.

📢 Brutalne pobicie w Wągrowcu. Kobieta została znaleziona nieopodal klubu nad jeziorem Policja prowadzi działania w sprawie brutalnie pobitej kobiety, która aktualnie znajduje się w pilskim szpitalu. Do pobicia doszło w piątek, 8 grudnia. 📢 Uwaga! Jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia dla Wielkopolski. Sprawdź, w jakich miejscach wystąpi gołoledź Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących, które spodziewane są w nocy z soboty na niedzielę i w niedzielę na terenie Wielkopolski.

📢 Próbna matura 2023/2024: Język angielski. Oto poprawne odpowiedzi i arkusze CKE! Sprawdź, jakie zadania były na próbnej maturze 8 grudnia Próbna matura 2023/2024 z języka angielskiego już za uczniami! Choć egzaminy maturalne odbędą się dopiero w przyszłym roku, to szkoły już przygotowują uczniów na ten ważny egzamin. Od 6 do 8 grudnia 2023 roku odbywać się będą w szkołach tzw. próbne matury. Zobacz arkusze CKE do testów z języka angielskiego! Mamy też odpowiedzi do próbnej matury z języka angielskiego! Odpowiedzi znajdują się pod arkuszami. 📢 Tworzą cuda z lodu! Na ulicy Św. Marcin w Poznaniu ruszył Poznań Ice Festival, czyli Festiwal Rzeźby Lodowej. Zobacz zdjęcia Wystartował Poznań Ice Festival 2023, czyli Festiwal Rzeźby Lodowej. Zmagania artystów można na ul. Święty Marcin do niedzieli. W piątek odbywa się konkurs rzeźby małej, którego tematem jest "kosmos". Kolejnego dnia poznaniacy będą mogli przyglądać się najbardziej widowiskowej konkurencji - Speed Ice Carving. Z kolei w niedzielę, na zakończenie festiwalu, odbędzie się konkurs główny.

📢 Tu jest smacznie! Oto 5 najlepszych restauracji w Poznaniu. Sprawdź ranking internautów! Jakie są najlepsze restauracje w Poznaniu? W plebiscycie aplikacji Wolt zagłosowali jej użytkownicy. Było 5 kategorii: „Zielono mi”, „Comfort Food”, „All around Asia”, „Dobre, bo włoskie” i „Śniadanie do łóżka”. Które poznańskie restauracje zdobyły wyróżnienia?

📢 Wielkie ćwiczenia strażaków w najwyższym budynku w Poznaniu! Wdrapali się na Andersia Silver. Zobacz zdjęcia W sobotę, 9 grudnia na terenie nowobudowanego, najwyższego budynku w Poznaniu "Andersia Silver" odbyły się duże ćwiczenia straży pożarnej. Dotyczyły one prowadzenia działań gaśniczych w obiekcie wysokościowym. 📢 Niebezpieczne pręty pozostały po "Klubie na Fali" w Poznaniu. Czytelniczka alarmuje: To bezpośrednie zagrożenie życia Spacerowicze, którzy przechadzają się nad Wartą w Poznaniu mogli natknąć się na niezabezpieczone pręty wystające spod śniegu oraz na dziury z zamarzniętą wodą. To pozostałości po działającym w sezonie letnim "Klubie na Fali".

📢 Świątecznie na Jeżycach! W weekend trwa Rynek Rozmaitości Jeżyckich w Poznaniu. Zobacz program Niezwykle ciekawie zapowiada się trzecia edycja Rynku Rozmaitości Jeżyckich. Ten – jak podkreślają organizatorzy eventu – najbardziej offowy jarmark w mieście będzie w tym roku rekordowy biorąc pod uwagę ilość wystawców. Wydarzenie odbywa się w dniach 9-10 grudnia. 📢 Gwiazdy zaśpiewają w Poznaniu! Sprawdź 20 najciekawszych koncertów w grudniu 2023. Tak wygląda muzyczna rozpiska na koniec roku Koncertowy grudzień 2023 roku w Poznaniu przyniesie wiele wyjątkowych wydarzeń. W stolicy Wielkopolski wystąpią muzyczne gwiazdy z Polski i zagranicy. Będą królować koncerty świąteczne, ale nie tylko. Zaśpiewają popularni wokaliści, uznane wokalistki oraz świetne zespoły. Oto 20 najciekawszych koncertów w Poznaniu w grudniu. Sprawdź naszą rozpiskę na koniec roku i weź udział w którymś z muzycznych wydarzeń.

📢 Mróz na dworze, ale robić trzeba! Tak teraz wygląda remontowany Stary Rynek w Poznaniu. Mamy nowe zdjęcia Stary Rynek w Poznaniu to cały czas wielki plac budowy, chociaż według wstępnych zapowiedzi urzędników zasadnicze roboty budowlane miały zakończyć się tutaj w drugiej połowie listopada. Postanowiliśmy sprawdzić, jak posuwają się prace. Odwiedziliśmy serce miasta w środowe przedpołudnie, kiedy termometr pokazywał minus trzy stopnie Celsjusza. Jak się okazuje, mróz robotnikom niestraszny i nawet przy niesprzyjających warunkach pracują w pocie czoła. Zobacz najnowsze zdjęcia i sprawdź, jak wygląda teraz remontowany Stary Rynek w Poznaniu. 📢 Tak mieszka Dariusz z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia! [9.12.2023] Tak wygląda dom i gospodarstwo Dariusza z programu "Rolnik szuka żony 10". Dariusz spod Łodzi to kolejny gospodarz, który zgłosił się do tego programu, by odmienić swój los. W życiu zawodowym czuje się spełniony. Czas odnieść sukces w życiu prywatnym. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolnik z Łódzkiego. Tak wygląda jego dom i gospodarstwo. Mamy zdjęcia!

📢 Studenci okupują akademik w Poznaniu! Mają śpiwory, jedzenie i ubrania na zmianę. Trwa strajk w Domu Studenckim Jowita. Zobacz zdjęcia 8 grudnia odbył się kolejny protest studentów dotyczący likwidacji Domu Studenckiego Jowita w Poznaniu. Młodzi ludzie głośno sprzeciwiają się działaniom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który jest właścicielem budynku. Na koniec protestu ogłosili strajk okupacyjny. Mają zamiar zostać w budynku Jowity. Późnym wieczorem studentów odwiedził kanclerz UAM dr Marcin Wysocki. 📢 Mężczyzna upadł na przystanku na ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Był tak pijany, że prawie wpadł pod tramwaj Nietrzeźwy mężczyzna o mały włos wpadłby pod tramwaj na ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Na zdjęciu można zobaczyć, że jego nogi znajdują się za przystankiem, tuż przy tramwaju. Z relacji świadków zdarzenia wynika, że mężczyzna miał na sobie plakietkę kontrolera biletów.

📢 Legenda Lecha Poznań kończy 65 lat. Mirosław Okoński niedługo doczeka się własnego filmu Jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy, który z Lechem Poznań trzy razy sięgnął po mistrzostwo Polski, obchodzi urodziny. 8 grudnia Mirosław Okoński skończył dokładnie 65 lat. Urodzona w Koszalinie legenda Kolejorza, która trafiła do Złotej XI Lecha na 100-lecie klubu, cały czas jest w dobrej formie, a w najbliższym czasie doczeka się premiery swojego filmu. 📢 Paznokcie kocie oko to niezwykły manicure. To zdobienie wygląda obłędnie i jest łatwe w wykonaniu. Zobacz, jak je zrobić krok po kroku Paznokcie kocie oko to stylowy i modny manicure. Jak wygląda? Przypomina trójwymiarową świetlistą smugę. Zobacz, jak wyglądają paznokcie kocie oko, a już nigdy nie będziesz chciała mieć inaczej pomalowanych pazurków. Nic w tym dziwnego, to zdobienie ma coś w sobie magnetycznego! Nie tylko dlatego, że do jego wykonania trzeba użyć specjalnej blaszki magnetycznej, ale i z tego względu, że jest piękny.

📢 Zapomnij o klasycznym francuskim manicurze! W tym roku rządzi jego metaliczna wersja. Zobacz, jak wyglądają metallic french Metallic french to kolejna odsłona klasyki w stylizacji paznokci, jakim jest francuski manicure. Tym razem biały pasek zastąpiony jest innym dowolnym kolorem. Warunek jest jeden! Musi mieć metaliczny odcień. Takie pazurki wyglądają obłędnie i sprawdzą się nawet na krótkich paznokciach. Zobacz inspiracje na metaliczny french. 📢 To zadziwia i śmieszy poznaniaków! Zobacz zaskakujące zdjęcia z tramwajów i autobusów MPK. Zaniemówisz z wrażenia! Codzienne podróżowanie pojazdami MPK Poznań dostarcza wielu niezapomnianych przeżyć. Zobacz, co zaskakuje, dziwi i śmieszy pasażerów poznańskich autobusów i tramwajów. Bo przecież nigdy nie wiesz, kogo spotkasz w bimbie lub na przystanku... Zdjęcia członków społeczności Spotted: MPK Poznań potrafią wprawić w osłupienie. Przekonaj się sam i zobacz naszą wyjątkową galerię. To doprawdy niezwykle ekscytujące doświadczenie!

📢 Balkon na placu Wolności w Poznaniu grozi zawaleniem? Organizatorzy: Nie ma takiej możliwości! W ocenie naszego czytelnika oblegany tłumnie balkon jednej z restauracji na bożonarodzeniowym jarmarku w Poznaniu w każdej chwili może runąć, gdyż wszystko trzyma się na kiepskich zawiasach meblowych. Organizatorka jarmarku uspokaja: to nie jest drewniana konstrukcja na zawiasach! 📢 Poznań ma najlepsze w tym roku lodowisko w Europie. Doceniony został także jarmark świąteczny Lodowisko znajdujące się na Międzynarodowych Targach Poznańskich jest najlepszym w Europie - uznała Międzynarodowa organizacja European Best Destinations. Docenione zostało także Betlejem Poznańskie, które zajęło 4. miejsce w konkursie na najlepszy jarmark bożonarodzeniowy. 📢 Kłują nas codziennie w oczy! Oto najbrzydsze budynki Poznania. Zobacz ich zdjęcia Poznań jest w ciągłym remoncie, a w mieście powstają nowe budynki, mosty oraz drogi. Warto jednak zatrzymać się na chwilę, by rozejrzeć się wokół siebie i rozeznać, które budowle Poznania są najpiękniejsze, a które po prostu kłują człowieka w oczy.

📢 Jedyny taki jarmark w Polsce! Betlejem poznańskie nominowane do prestiżowej nagrody Betlejem Poznańskie weźmie udział w konkursie na najlepszy jarmark świąteczny w Europie. Poznański jarmark bożonarodzeniowy jako jedyny w Polsce został uwzględniony w rywalizacji przez organizację European Best Destinations. 📢 Ruszyła ważna inwestycja w Poznaniu. Mieszkańcy okolicznych ulic boją się wychodzić z domu! Ruszyła budowa mostów berdychowskich w Poznaniu, które mają usprawnić nadwarciańską komunikację pieszą i rowerową. Radości z tego powodu nie podzielają najbliżsi sąsiedzi, którym ciężki sprzęt niszczy ulice. 📢 Kalesony, zaspy śniegu i narzekanie na mróz. To najlepsze memy o zimie! "Ulubiona" pora roku Polaków w krzywym zwierciadle "Zima znów zaskoczyła kierowców" - takie hasło prawie co roku pojawia się w przestrzeni publicznej. Choć prognozy pogody zapowiadają mróz i opady śniegu, to i tak na drogach można spodziewać się śliskiej nawierzchni, do wymiany opon ustawiają się kolejki, a pociągi spóźniają się o kilka godzin. Zima jednak nie zaskoczyła naszej redakcji, więc już teraz publikujemy najlepsze memy o zimie. Sprawdźcie naszą galerię!

📢 Poznań wystrojony na Boże Narodzenie. Zobacz świąteczne iluminacje! W Poznaniu już panuje bożonarodzeniowy nastrój. W różnych częściach miasta możemy wybrać się na jarmarki, mikołajkowe i świąteczne wydarzenia, a także podziwiać piękne iluminacje. Zobacz, jak wygląda przystrojony świątecznie Poznań i co można robić w grudniu. 📢 Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" - tak mieszka. Zobaczcie zdjęcia [8.12.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamila Boś z programu "Rolnik szuka żony". Królowa Pieczarek właśnie skończyła 30 lat! Kamila Boś to z pewnością jedna z najpiękniejszych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Była gwiazdą ósmej edycji programu TVP 1. Mimo iż od jej udziału w "Rolniku..." minęły już 2 lata, z miesiąca na miesiąc przybywa jej fanów na Instagramie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolniczka, której media nadały tytuł Królowej Pieczarek.

📢 Taniej na pewno nie będzie! Zobacz mieszkania do 250 tys. zł w Poznaniu. Oto kawalerki na sprzedaż! Czy są warte swojej ceny? Z najnowszych raportów wynika, że mieszkania w Polsce są coraz droższe. Wzrost cen jest napędzany głównie przez program "Bezpieczny kredyt 2%". Postanowiliśmy sprawdzić, jakie mieszkania z rynku wtórnego można teraz kupić w Poznaniu do 250 tys. zł. Są to jedynie kawalerki i ofert jest niezbyt wiele. Zobacz je w naszej galerii. Oferty pochodzą z serwisu otodom.pl. 📢 Próbna matura 2023/2024: Matematyka. Poprawne odpowiedzi i arkusze CKE! Sprawdź, jakie zadania były na próbnej maturze Choć egzaminy maturalne odbędą się dopiero w przyszłym roku, to szkoły już przygotowują uczniów na ten ważny egzamin. Od 6 do 8 grudnia 2023 roku odbywać się będą w szkołach tzw. próbne matury. Zobacz arkusze CKE oraz poprawne odpowiedzi do testów z matematyki!

📢 Na ważnym rondzie w Poznaniu jest już kamera. Wiemy, kiedy zacznie działać Na rondzie Kaponiera w Poznaniu trwa montaż kamery rejestrującej kierowców wjeżdżających na czerwonym świetle. Wiemy, kiedy zostanie uruchomiona. 📢 Karmnik dla ptaków wywieszony? Te ptaki chętnie wpadną z wizytą, jeśli zostawisz ich ulubione przysmaki O tym, że ptaki trzeba dokarmiać z głową, już wiemy. Nie zostawiamy im chleba, ani produktów solonych, bo mogą poważnie zaszkodzić naszym skrzydlatym przyjaciołom. Jeśli uwielbiasz obserwować ptaki i zależy ci, żeby zobaczyć ich jak najwięcej, pamiętaj, że wiele z nich lubi inne smakołyki, dlatego warto postawić na różnorodność. Sprawdź, jakie ptaki mogą odwiedzić karmnik, jeśli znajdą w nim coś pysznego dla siebie.

📢 Zachwycał i imponował! Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu przed wojną. Oto wyjątkowe zdjęcia Stary Rynek w Poznaniu przed wojną zachwycał i imponował. Turystyczna perła stolicy Wielkopolski jest uznawana za jedną z najpiękniejszych w kraju. Pod względem wielkości ustępuje tylko krakowskiemu i wrocławskiemu. Przed wojną Stary Rynek był głównym miejscem handlowo - usługowym miasta. Stanowił także centrum komunikacyjne, gdzie do 1955 roku kursowały tramwaje. Dzięki archiwalnym zdjęciom możemy poczuć przedwojenny klimat tego miejsca. Zobacz fotografie i przekonaj się, jak wyglądało to miejsce w latach 20. i 30. XX wieku.

📢 Dwa nowe gorące kierunki z lotniska w Poznaniu! Zobacz, gdzie jesienią i zimą polecisz z Ławicy! Jesień i zima to idealny czas na podróże do cieplejszych krajów. Z poznańskiego lotniska Ławica polecimy do wielu ciekawych miejsc. W ostatnim czasie uruchomiono nowe połączenia, wśród nich - Dubaj, Lizbona, czy jordański Amman, ale też miasta idealne na tzw. city break. Zobacz kierunki lotów z Poznania na najbliższe miesiące! 📢 Oto Agnieszka z "Rolnik szuka żony" - tak dziś mieszka. Ma hotel, restaurację i stadninę koni. Zobaczcie zdjęcia! [6.12.2023 r.] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia!

📢 Tak wyglądał Poznań w PRL. Zobacz 50 wyjątkowych zdjęć. Zakręci ci się łezka w oku! Te zdjęcia wiele osób obejrzy z łezką w oku. Zapraszamy na niezapomnianą podróż w czasie do Poznania lat 60., 70. i 80. Pamiętasz, jak wyglądało miasto w PRL-u? Oglądając te fotografie, wielu z Was z pewnością się wzruszy. W naszej galerii znajdziecie miejsca, które poznaniacy wspominają z sentymentem, między innymi kultową Adrię, pływalnię przy ul. Niestachowskiej, Cyrk Olimpia i wiele innych. Miłego oglądania!

📢 Ogromne korki na obwodnicy Poznania. To przez montaż odcinkowego pomiaru prędkości. Jak działa i jaki może być mandat za przekroczenie? We wtorek na S11 pomiędzy węzłami Poznań Tarnowo Podgórne - a Poznań Ławica utworzył się ogromny zator. Wszystko przez to, że w tym miejscu montowane są urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości. Jak działa to rozwiązanie i jakich mandatów mogą spodziewać się kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość? Wyjaśniamy.

📢 Paragony grozy w Poznaniu. Mieszkańcy zszokowani! Takie są ceny na jarmarku świątecznym na placu Wolności. Sprawdź, co można kupić i za ile Betlejem Poznańskie odbywa się w tym roku na placu Wolności oraz na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji, a na w centrum miasta już teraz czynne są stoiska z rozmaitymi produktami. Zobacz, co możesz kupić i w jakich cenach! 📢 Robi fenomenalne wrażenie! Tak wygląda przepiękna panorama Poznania z najwyższego wieżowca w mieście. Oto niesamowite zdjęcia W Poznaniu powstaje najwyższy wieżowiec w mieście. Prace potrwają jeszcze prawie dwa lata, ale imponujący budynek Andersia Silver osiągnął swoją docelową wysokość i już góruje na centrum stolicy Wielkopolski. Nasz fotoreporter wspiął się na sam szczyt tego kolosa, by sprawdzić, jak wygląda panorama z dachu najwyższego drapacza chmur w Poznaniu. Widok zapiera dech w piersiach. Zobacz niesamowite zdjęcia i przekonaj są sam. Ta perspektywa robi fenomenalne wrażenie!

📢 Te kobiety wybrał Artur z "Rolnik szuka żony 10"? Sprawdźcie! [10.11.2023 r.] Artur z "Rolnik szuka żony 10" otrzymał sporo listów od kobiet, które się nim zainteresowały. Do programu zaprosił 9 z nich. Ostatecznie wybrał trzy i to one pojadą do jego gospodarstwa na Mazowszu. Są to: Aleksandra z Zalewa, Sara z Siedlec i Blanka z Szydłowca. Poznajcie je bliżej, zobaczcie zdjęcia!

📢 Opuszczona i zapomniana. Galeria Malta w Poznaniu świeci pustkami, a kiedyś przyciągała tłumy. Jak wygląda w środku? Galeria Malta w Poznaniu powstała w 2009 roku. Miała świetną lokalizację, atrakcyjne wnętrze i wiele sklepów. Pomimo początkowego sukcesu, kolejne punkty wycofywały swoje usługi z obiektu, a grono odwiedzających klientów sukcesywnie się zmniejszało. Dzisiaj galeria świeci pustkami. Jak wygląda w środku? Sprawdziliśmy!

📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023 Głosowanie trwa! Finał powiatowy coraz bliżej. Oddaj swój głos na najlepszych sportowców, trenerów i drużyny Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 Tak wygląda dziś Bonnie Tyler. Niedawno skończyła 72 lata. Zobaczcie zdjęcia! [21.10.2023] Tak wygląda dziś Bonnie Tyler. Właśnie skończyła 72 lata. Bonnie Tyler to najsłynniejsza walijska piosenkarka, która świat podbiła śpiewając z charakterystyczną dla siebie chrypką. Któż nie zna takich przebojów jak "Total Eclipse of the heart" czy "Holding out for a hero". Zobaczcie, jak dziś wygląda. 📢 Oto Waldemar z "Rolnik szuka żony" - tak mieszka bohater programu TVP1. Zobaczcie zdjęcia! [14.10.2023] Zobaczcie, jak mieszka Waldemar, uczestnik 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Pierwszy odcinek jubileuszowego reality show TVP 1 będziemy mogli zobaczyć już 17 września o godzinie 21.15. 41-letni Waldemar z pewnością będzie jedną z bardziej barwnych postaci "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie, jak mieszka i żyje ten gospodarz.

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Emocje rosną - etap wojewódzki za nami! Sprawdź, kto wygrał i weźmie udział w wielkim finale Nasz wielki plebiscyt edukacyjny nabiera tempa! W poniedziałek, 27 listopada rozpoczął się wojewódzki etap głosowania. Potrwa do 8 grudnia. Sprawdź, jak przebiega głosowanie i wspólnie wybierzmy najbardziej charyzmatycznych i lubianych nauczycieli oraz placówki polecane przez uczniów i ich rodziców. 📢 Dzikie zwierzęta żyją obok nas. Są bliżej, niż myślisz! Zobacz niesamowite zdjęcia z lasów pod Poznaniem Sarny, jelenie, daniele, lisy czy wilki - te i wiele innych dziko żyjących gatunków możemy spotkać w lasach pod Poznaniem. Dzikie zwierzęta są na wyciągnięcie ręki, czasami nawet bliżej, niż nam się wydaje. Nie trzeba jechać daleko, by móc stanąć z nimi oko w oko. Znaleźć może je tak naprawdę każdy z nas - wystarczy tylko wiedzieć jak i gdzie szukać. Zobaczcie niezwykłe zdjęcia dzikich zwierząt, zrobione właśnie w podpoznańskich lasach. Robią wrażenie!

📢 Tak przez lata wyglądał Dom Studencki Jowita. Stał się ikoną Poznania! Zobacz archiwalne zdjęcia Kultowy Dom Studencki Jowita przez lata stał się ikoną miasta Poznania. Odwiedzało go mnóstwo znanych osób, a w trakcie swojej edukacji mieszkało w niej wiele pokoleń studentów. Dziś już wiadomo, że popularne "Akumulatory" zostaną sprzedane.

