Prasówka 12.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Monika Goździalska z "Big Brother" - tak żyje. Zobaczcie jej odważne zdjęcia! [12.05.2024] Monika Goździalska to znana modelka, dziennikarka i osobowość medialna, a także uczestniczka takich programów jak "Big Brother" czy "The Real Housewives. Żony Warszawy". Aktualnie w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego prowadzi program "Pobudka". Zobaczcie, jak żyje dziś Monika Gożdzialska. Mamy jej odważne zdjęcia!

📢 Oto Pierce Brosnan i jego synowie. Są przystojni jak ojciec i pracują w modelingu. Zobaczcie zdjęcia! [12.05.2024] Oto synowie Pierce'a Brosnana. Są przystojni i są modelami. Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest z serii filmów, w których zagrał Jamesa Bonda: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Z dziennikarką Keely Shaye Smith ma dwóch synów, obaj są modelami. Zobaczcie, jak wyglądają Dylan i Paris Brosnan.

Prasówka 12.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce! Mamy najnowsze dane na 2024 rok! [12.05.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim.

📢 Dom Maffashion, popularnej blogerki modowej. Zobaczcie zdjęcia! [12.05.2024] Oto Maffashion, czyli Julia Kuczyńska. Zobaczcie, jak mieszka dziś popularna blogerka modowa, influencerka i celebrytka, która na swoim koncie ma też kilka ról w filmach, w tym w "Planecie singli 2". Julia Kuczyńska mieszka w Konstancinie pod Warszawą. Ma dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych. Zobaczcie, jak wygląda jej mieszkanie. Mamy zdjęcia! 📢 Kasia i Jędrek z Gogglebox - to ich dom w sadzie. Zobaczcie zdjęcia! [12.05.2024] Tak wygląda nowy góralski dom Kasi i Jędrka Gąsieniców z Gogglebox. Kasia i Jędrek Gąsienicowie postanowili wybudować sobie mały domek letniskowy w stylu góralskim. Już możemy zobaczyć efekty ich ponad rocznej pracy. Zobaczcie, jak wygląda ich dom - to "Gąsienicówwka" - dom w sadzie. Mamy zdjęcia! 📢 Cher - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! [12.05.2024] Tak wygląda teraz Cher. Wkrótce skończy 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher.

📢 Oto Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera - tak teraz wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [12.05.2024 r.] Tak dziś wygląda Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. Liv Tyler to amerykańska aktorka, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. 29 lat temu razem z Alicią Silverstone wystąpiła w słynnym teledysku taty "Crazy". Wkrótce skończy 47 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Liv Tyler.

📢 Oto Magdalena Boczarska - tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia! [12.05.2024] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. To aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska.

📢 Oto żona Karola Bieleckiego. Jest przepiękna! Mamy zdjęcia [12.05.2024] Karol Bielecki, legenda polskiej piłki ręcznej, to postać, której osiągnięcia sportowe zdobią historię tego sportu w Polsce. Z wicemistrzostwem świata i dwoma brązowymi medalami na swoim koncie, Bielecki zapisał się złotymi zgłoskami w annałach tego sportu. Zobaczcie, jak wygląda jego żona, Aleksandra Bielecka. Jest niezwykle piękna. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia. 📢 Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [12.05.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Wiemy, kim są uczestnicy "Sanatorium miłości 6". Poznajcie ich bliżej. Zobaczcie zdjęcia! [12.05.2024 r.] Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań i sześciu panów, którzy staną się bohaterami tego kultowego programu TVP1.

📢 Oto Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [12.05.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [12.05.2024] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Aktualnie jest główną rywalką Igi Świątek. Zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini. 📢 Oto Joanna Jędrzejczyk na odważnych zdjęciach. Zobaczcie ją w bikini! [12.05.2024] Joanna Jędrzejczyk, znana z triumfów w MMA, boksie tajskim, kickboxingu i boksie, to nie tylko sportowa legenda, ale także inspirująca postać o wielu talentach. Choć obecnie skupia się na nowych wyzwaniach, jej wpływ wciąż trwa. Zobacz, jak polska mistrzyni prezentuje się na odważnych zdjęciach, które odkrywają jej nowe oblicze.

📢 Tak żyje Tadeusz z "Sanatorium miłości 11". Jego pierwszy związek zakończył się rozwodem [12.05.2024] Tadeusz z Krzyżanowic postanowił wziąć udział w jednym z popularnych programów telewizyjnych, "Sanatorium miłości". Co było jego motywacją? Marzy o ponownym zawarciu związku małżeńskiego. Liczy, że udział w tym reality show pomoże mu znaleźć tę wyjątkową osobę, z którą będzie mógł podzielić radości i smutki.

📢 Oto najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [12.05.2024] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie!

📢 Oto Aleksandra Hamkało na odważnych zdjęciach. Z tej strony gwiazdy "Na dobre i na złe" nie znacie! [12.05.2024] Od pierwszej chwili na planie Aleksandra Hamkało, polska aktorka, wiedziała, że chce podążać ścieżką sztuki. Choć pierwszy raz zagrała w reklamie mając zaledwie trzy lata, jej pasja do aktorstwa rozwijała się nieustannie. Dziś jest rozpoznawalną twarzą polskiego ekranu, szczególnie znaną z roli Julii Bart w kultowym serialu "Na dobre i na złe". Na Instagramie zamieszcza bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii. 📢 Kelly z "Beverly Hills 90210" - tak dziś wygląda Jennie Garth. Zobaczcie zdjęcia! [12.05.2024] Tak wygląda dziś Jennie Garth, czyli Kelly w "Beverly Hills 90210". Właśnie skończyła 51 lat! Jennie Garth na początku lat 90. XX wieku była jedną z najpopularniejszych aktorek na świecie. Wszystko za sprawą głównej roli w serialu "Beverly Hills 90210", który przyciągał przed telewizory miliony widzów, również w Polsce. Czym dziś się znajduje i jak wygląda popularna Kelly z "Beverly Hills 90210"? Zobaczcie!

📢 Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [12.05.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy".

📢 Alexis z "Dynastii" w maju skończy 91 lat. Tak dziś wygląda Joan Collins, Zobaczcie zdjęcia! [12.05.2024] Tak dziś wygląda Joan Collins, czyli słynna Alexis, gwiazda serialu "Dynastia". Joan Collins w latach 90. XX wieku zdobyła fanów na całym świecie, również w Polsce. Swego czasu była uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. 23 maja 2024 roku skończy 91 lat i nadal wygląda wspaniale. Jest ikoną Hollywood. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w latach 80. XX wieku okrzyknięto symbolem seksu.

📢 Oto Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" na odważnych zdjęciach. Wygląda pięknie, zobaczcie! [12.05.2024] Kamila Boś, postać znana z programu "Rolnik szuka żony", wyróżnia się nie tylko wyjątkową urodą, lecz także determinacją i siłą woli. Od momentu swojego udziału w programie, który miał miejsce trzy lata temu, jej popularność stale wzrasta. Zobaczcie, jak Kamila Boś prezentuje się na wyjątkowo śmiałych zdjęciach. 📢 Oto dom i ogród Marii z "Sanatorium miłości 6". Tak mieszka na co dzień kuracjuszka z Czarnowa. Mamy zdjęcia! [12.05.2024] Maria z Czarnowa, niezwykle przedsiębiorcza kobieta, podjęła decyzję o udziale w programie "Sanatorium miłości 6" w TVP 1 w nadziei na znalezienie partnera, z którym mogłaby dzielić radości i wyzwania codzienności. Choć jej życie zawodowe było pełne sukcesów, towarzyszy mu pewna pustka osobista, którą pragnie wypełnić miłość. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Maria z "Sanatorium miłości". Mamy zdjęcia jej domu i ogrodu.

📢 Sanatorium miłości 6 - tak żyje na co dzień Marysia z Łodzi, nowa uczestniczka programu [12.05.2024] Tym razem w "Sanatorium miłości 6" doszło do niespodziewanej zmiany. Maria Luiza z Gliwic postanowiła opuścić program, otwierając miejsce dla nowej uczestniczki. Poznajcie Marysię, emerytowaną pielęgniarkę z Łodzi. Co stoi za tą decyzją i kim jest nowa kuracjuszka? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, a także do obejrzenia galerii zdjęć.

📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [12.05.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Zorza polarna nad Poznaniem i Wielkopolską. Niesamowity spektakl na niebie. Zobacz spektakularne zdjęcia! W piątek 10 maja wieczorem na niebie w całej Polsce pojawiła się zorza polarna. Mimo łuny i zachmurzonego nieba widać ją było również w Poznaniu i innych miejscach Wielkopolski. Wyglądała obłędnie! Zobacz zdjęcia w naszej galerii.

📢 Jarosław Kaczyński w Sompolnie: „Nie popełniajmy samobójstwa społecznego, gospodarczego, narodowego” W sobotę 11 maja w Sompolnie miała miejsce wizyta prezesa Prawa i Sprawiedliwości - Jarosława Kaczyńskiego. Na spotkanie, które odbyło się w tamtejszej szkole, przyszło prawie 300 osób. Kaczyński w większości mówił o sprawach dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz o zbliżających się wyborach do europarlamentu. 📢 Pierwsze oblężenie Zamku w Stobnicy przyciągnęło setki zwiedzających. Takiego widowiska jeszcze nie było! W weekend, 11 i 12 maja pod Zamkiem w Stobnicy ma miejsce wyjątkowe i jedyne takie wydarzenie "Pierwsze oblężenie Zamku w Stobnicy". Jedyne dlatego, że jeszcze nigdy wcześniej, żaden zamek we współczesnych czasach, podczas rekonstrukcji nie był oblężony. Co to znaczy i dlaczego tak się stało? Wyjaśniamy w artykule.

📢 Oto nieoczywiste miejsca do odpoczynku w Poznaniu. Wśród nich są niezwykłe parki i place zabaw. Warto się tam wybrać! Poznań słynie z pięknych i dużych parków. W mieście nie brakuje jednak też tych mniej oczywistych miejsc idealnych do odpoczynku i ucieczki od zgiełku. Są wśród nich wyjątkowe parki i atrakcyjne place zabaw. Poznaj je w naszej galerii. Warto je odwiedzić! 📢 Rezerwy Lecha Poznań znokautowane na wyjeździe. Młodzi lechici do końca będą walczyli o utrzymanie. Spadek zagląda im w oczy W poprzednim meczu młodzi lechici zremisowali u siebie z KKS Kalisz 1:1. W ramach 32. serii gier rezerwy Kolejorza udały się do Krakowa, by zmierzyć się z miejscowym Hutnikiem. W składzie zabrakło dwóch kluczowych zawodników – Szymona Pawłowskiego i Maksymiliana Dziuby. Niestety, przełożyło się to na obraz gry i podopieczni trenera Artura Węski przegrali z Hutnikiem Kraków 0:3.

📢 Tak wyglądał Poznań w PRL. Zobacz 50 wyjątkowych zdjęć. Te miejsca poznaniacy wspominają z sentymentem! Te zdjęcia wiele osób obejrzy z łezką w oku. Zapraszamy na niezapomnianą podróż w czasie do Poznania lat 60., 70. i 80. Pamiętasz, jak wyglądało miasto w PRL-u? Oglądając te fotografie, wielu z Was z pewnością się wzruszy. W naszej galerii znajdziecie miejsca, które poznaniacy wspominają z sentymentem, między innymi kultową Adrię, pływalnię przy ul. Niestachowskiej, Cyrk Olimpia i wiele innych. Miłego oglądania! 📢 Takie są najdroższe dzielnice w Poznaniu. Tu mieszkają prawdziwi krezusi. Oto najnowszy ranking! Ceny na rynku nieruchomości cały czas szaleją. Z najnowszych analiz wynika, że w porównaniu z ubiegłym miesiącem ceny mieszkań w Poznaniu wzrosły o 0,34 proc., natomiast od początku roku aż o 4,46 proc. W tej chwili średnia cena mieszkania w stolicy Wielkopolski wynosi 10 147 zł za metr kwadratowy. To oznacza wzrost o 433 zł od początku roku. Wiemy, które dzielnice w Poznaniu są najdroższe. Najnowszy ranking przygotował Portal Sonar Home. Sprawdź, gdzie w Poznaniu mieszkają prawdziwi krezusi. Tam ceny mieszkań są najwyższe.

📢 Budynek znanej agencji towarzyskiej "Cindy" na licytacji komorniczej. Tak wyglądało to miejsce ponad 10 lat temu. Zobacz zdjęcia! Agencja Towarzyska "Cindy" została zlikwidowana przez służby w 2011 roku. Teraz budynek przy ulicy Dziewińskiej 76A w Poznaniu wystawiony jest na licytacji komorniczej. 📢 Ciekawe miejsca tylko godzinę drogi od Poznania. Zaplanuj wyjątkową jednodniową wycieczkę w pięknej Wielkopolsce Atrakcyjna jednodniowa wycieczka w Wielkopolsce jest możliwa! Przedstawiamy ciekawe miejsca, które warto odwiedzić, a dojazd samochodem lub pociągiem ze stolicy Wielkopolski potrwa około godzinę! Zobacz w galerii nasze propozycje. Kilka z nich zostało wyróżnionych przez National Geographic.

📢 "To będzie bardzo ważna kadencja". Michał Wawrykiewicz zorganizował piknik w Poznaniu. Zobacz zdjęcia i wideo Polska pokazała Europie, jak można zwyciężyć nad autokratycznymi tendencjami - mówi mec. Michał Wawrykiewicz - dwójka na liście Koalicji Obywatelskiej z Wielkopolski do Parlamentu Europejskiego. W Poznaniu zorganizował on piknik z okazji Dnia Europy.

📢 Prognoza pogody na wakacje 2024 od IMGW. Co nas czeka od maja aż do sierpnia? Sprawdź! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) udostępnia niezbędne informacje dla osób, które już teraz rozpoczynają planowanie swojego wakacyjnego urlopu. Eksperci z IMGW przygotowali eksperymentalną prognozę pogody, która obejmuje okres od maja do sierpnia 2024 roku. Dowiedz się, jakie warunki pogodowe mogą nas spotkać w trakcie letniego wypoczynku. 📢 Giełda kwiatowa w Poznaniu! Oto wyjątkowe rośliny we wszystkich kolorach tęczy. Goździki, hortensje i wiele więcej Mamy zdjęcia! Przy ulicy Droga Dębińska 12 w Poznaniu odbyła się giełda kwiatowa. Duży wybór roślin we wszystkich kolorach tęczy po raz kolejny zachęciły fanów roślinności do odwiedzenia tego miejsca. Nasz fotoreporter też się tam udał, by zrobić zdjęcia giełdy kwiatowej. Zapraszamy do ich obejrzenia.

📢 Oto jak żyje i mieszka Mikael "Król" Ishak. Jak napastnik Lecha Poznań spędza czas poza boiskiem? Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Kolejorza! Mikael Ishak, pełniący rolę kapitana w drużynie Lecha Poznań, nie może zaliczyć obecnego sezonu do tych najbardziej udanych w swojej karierze. Szwedzki napastnik, znany ze swoich zdolności strzeleckich, w bieżących rozgrywkach zdołał wpisać się na listę strzelców 10 razy we wszystkich rozgrywkach. Jest to wynik znacznie niższy niż ten, którego dokonał w poprzednim sezonie, kiedy to jego konto zasiliło aż 20 bramek. Zobaczcie na zdjęciach, jak Mikael Ishak spędza czas poza murawą.

📢 Pchli Targ w Poznaniu zadebiutował w nowym miejscu. Zobacz, jak wygląda giełda staroci w Komornikach. Co można było tam kupić? Mamy zdjęcia! Poznański pchli targ, znany z wyjątkowych znalezisk i przystępnych cen, niedawno zadebiutował na parkingu Centrum Handlowego Auchan w Komornikach. W nowej lokalizacji pojawili się poszukiwacze okazji oraz miłośnicy niepowtarzalnych przedmiotów. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, które oddają wyjątkową atmosferę pchlego targu w Komornikach i prezentują niektóre z perełek, jakie można było tam znaleźć!

📢 "Więcej niż pasja". 98-latek prowadzi warsztat nieprzerwanie od zakończenia wojny. Od ponad 50 lat w Poznaniu. Historia pana Wacława Wacław Milewski od 79 lat prowadzi własny warsztat mechaniczny. W 1970 roku przeniósł go do Poznania na ulicę Kotwiczą 4. Mimo swojego wieku oraz pracy, którą wykonuje nieustannie od zakończenia II wojny światowej, 98-latek nie zamierza się zatrzymywać. Chce poprowadzić warsztat do setnych urodzin 📢 Poznaliśmy nową Miss Wielkopolski! Zmagania najpiękniejszych kobiet w naszym regionie. Zobacz zdjęcia wszystkich kandydatek! [Zdjęcia] W malowniczej scenerii Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym, nieopodal Poznania, odbyła się uroczysta gala, podczas której wyłoniono Miss Województwa Wielkopolskiego 2024. To właśnie Sara Prętkowska zdobyła to prestiżowe wyróżnienie, wyprzedzając inne równie piękne kandydatki z Wielkopolski. Jak wyglądały te, które ubiegały się o tytuł Miss Wielkopolski? Zobaczcie na zdjęciach!

📢 Bieg Krokodyla 2024 nad Rusałką w Poznaniu. Uczestnicy wspierali szlachetny cel. Zobacz zdjęcia W sobotnie przedpołudnie 11 maja nad poznańską Rusałką odbyła się kolejna edycja Biegu Krokodyla na różnych dystansach i w różnych kategoriach wiekowych. Środki zebrane podczas wydarzenia zostaną w całości przeznaczone na wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin.

📢 Piękne klasyki motoryzacji w Rydzynie i Lesznie. Trwa zlot pojazdów zabytkowych Po raz dwudziesty na terenie Zamku Królewskiego w Rydzynie odbył się Rajd Pojazdów Zabytkowych z udziałem ponad sześćdziesięciu maszyn. Przez cały weekend w Rydzynie, a w niedzielę 12 maja także w Lesznie, oglądać można piękne zabytkowe maszyny: samochody i motocykle. 📢 To prawdziwa okazja! Oto samochody od komornika. Najciekawsze oferty licytacji komorniczych z Wielkopolski. Zobacz zdjęcia Potrzeba nowego samochodu? Na licytacjach komorniczych można znaleźć wiele interesujących ofert z pojazdami w dobrym stanie technicznym. W najbliższym czasie różnorodne modele trafią "pod młotek". Wybraliśmy najciekawsze propozycje z województwa wielkopolskiego. Sprawdź, jakie samochody i za jakie kwoty będą wkrótce dostępne!

📢 Pożar domu jednorodzinnego w Puszczykowie. Strażacy znaleźli zwłoki około 40-letniego mężczyzny W nocy z piątku na sobotę doszło do pożaru domu w Puszczykowie. Wewnątrz znaleziono Strażacy znaleźli zwęglone zwłoki około 40-letniego mężczyzny. 📢 Oto najstarsze osiedla z wielkiej płyty w Poznaniu. Ile lat jeszcze wytrzymają? Możecie być zaskoczeni! Osiedla z blokami z wielkiej płyty to symbol czasów PRL i krajobraz wielu miast w Polsce. Charakterystyczne budynki, choć często krytykowane, mają swoją niepowtarzalną historię i znaczenie. Które osiedla z blokami z wielkiej płyty w Poznaniu są najstarsze? Sprawdź ranking w przygotowanej przez nas galerii zdjęć. 📢 Nocna akcja policji w Poznaniu. Posypały się mandaty! Zobacz zdjęcia W nocy z piątku na sobotę policjanci przeprowadzili kontrolę poznańskich taksówkarzy. Funkcjonariusze nałożyli 24 mandaty karne i zatrzymali 15 dowodów rejestracyjnych Nasz fotoreporter uchwycił ich działania na zdjęciach.

📢 Były spiker Legii Warszawa z apelem do kibiców Lecha Poznań. Na celowniku tłuste koty. "To by było coś, co by obiegło cały piłkarski świat" Lech Poznań w ramach 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy podejmie Legię Warszawa. Dojdzie więc do derbów Polski, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród kibiców. Kolejorz sprzedał ponad 40 tysięcy wejściówek i zapowiadany jest komplet kibiców. Z nietypowym pomysłem wyszedł były spiker Legii Warszawa - Wojciech Hadaj, który wystosował apel do sympatyków Lecha Poznań. 📢 PKP sprzedaje tanie mieszkania w Wielkopolsce. Zobacz najciekawsze oferty i zdjęcia! Gdzie są i ile kosztują? Atrakcyjne ceny, ale czy atrakcyjne lokalizacje? Polskie Koleje Państwowe sprzedają tanie mieszkania w Wielkopolsce. Sprawdziliśmy, gdzie się znajdują, jak wyglądają i ile kosztują!

📢 Zachwycający spektakl na niebie w Pleszewie. Zorza Polarna w Wielkopolsce była zjawiskowa. To wydarzenie raz na kilkadziesiąt lat Feeria barw na pleszewskim niebie zachwyciła ostatniej nocy (z 10 na 11 maja) mieszkańców Pleszewa. Z zapartym tchem podziwiali ten zachwycający świetlny spektakl i oczywiście uwieczniali go na zdjęciach. Zobaczcie, jakie kadry udało im się wykonać nad Pleszewem i okolicami!

📢 Matura 2024. Język niemiecki: Formuła 2015 - poziom rozszerzony. Tutaj znajdziesz arkusze CKE 9 marca zakończył się trzy obowiązkowe matury pisemne na poziomie podstawowym. Przed maturzystami jeszcze co najmniej trzy matury - dwie ustne (język polski i nowożytny) oraz jedna na poziomie rozszerzonym. W tym artykule po godzinie 19:00 ukażą się arkusze CKE z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym (Formuła 2015) . 📢 Matura 2024. Język niemiecki: Formuła 2023 - poziom rozszerzony. Tutaj znajdziesz arkusze CKE 9 marca zakończył się trzy obowiązkowe matury pisemne na poziomie podstawowym. Przed maturzystami jeszcze co najmniej trzy matury - dwie ustne (język polski i nowożytny) oraz jedna na poziomie rozszerzonym. W tym artykule po godzinie 19:00 ukażą się arkusze CKE z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym (Formuła 2023).

📢 Nadchodzi weekend, w Poznaniu znowu będą tłumy. Stare Miasto i centrum wyglądają znakomicie, warto wybrać się na spacer. Zobacz zdjęcia! Ależ to była wspaniała majówka w Poznaniu! Dopisała pogoda, więc na Stary Rynek i do centrum Poznania ruszyły tłumy. Po ponad dwóch latach uciążliwych remontów poznaniacy i turyści odkrywają miasto na nowo. Trzeba przyznać, że prezentuje się ono świetnie. Zobacz zdjęcia fotoreportera "Głosu Wielkopolskiego" z soboty, 4 maja.

📢 Kasety magnetofonowe z lat 80. i 90. przeżywają w 2024 roku renesans - oto zdjęcia i ceny. Tyle dziś trzeba za nie zapłacić W późnym PRL-u kasety magnetofonowe były bardziej popularne niż płyty winylowe. Obecnie wraz z modą na vintage przeżywają renesans. Ile są dziś warte? Jakie są dzisiaj ceny kaset magnetowidowych? Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny.

📢 Paznokcie maj 2024: dodaj swoim dłoniom świeżości [11.05.2024] Pastelowe paznokcie to klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. W sezonie 2024 wracają one na salony piękności z nowymi, świeżymi propozycjami, które zachwycają delikatnością i subtelnością. Czy chcesz wiedzieć, jakie są najmodniejsze propozycje pastelowych trendów na ten rok? Zapraszamy do galerii zdjęć! Zainspiruj się i odśwież swój manicure! 📢 Zorza polarna nad Szamotułami! Niesamowite zdjęcia Minionej nocy nad Polską zobaczyć można było nietypowy widok - zorzę polarną. Zjawisko uwieczniło wielu amatorów, a także profesjonalistów w fotografii, tworząc niesamowite ujęcia. 📢 Te znaki zodiaku wygrają wkrótce na loterii! Oni mogą mieć wyjątkowe szczęście w grach losowych! 11.05.2024 Według popularnego powiedzenia fortuna kołem się toczy. Ale zdaniem wielu przyszłość można również przewidzieć w gwiazdach! Niektóre znaki zodiaku wkrótce będą miały wyjątkowe szczęście, jeśli chodzi o nagły przypływ gotówki. Inne, niekoniecznie. Ale tak już w życiu bywa, że ktoś musi stracić, aby ktoś mógł zyskać. Zobacz, jakie znaki zodiaku będą miały w najbliższym czasie szczęście na loterii!

📢 Zorzę polarną było widać też z Gubałówki i na Sądecczyźnie! Fascynujące Niebo nad Podhalem przybrało kolory czerwieni, fioletu i zieleni. Mieszkańcy Podhala i turyści, którzy nie poszli szybko spać z piątku na sobotę mogli zobaczyć niesamowite zjawisko. Podobnie było m.in. na Sądecczyźnie!

📢 Znaleziono zwłoki mężczyzny w mieszkaniu w Poznaniu. Policja zabezpieczyła broń W piątek, 10 maja w mieszkaniu przy ul. Literackiej w Poznaniu znaleziono zwłoki 48-letniego mężczyzny. Na miejscu działa policja, która z lokalu wyniosła broń. 📢 Silne eksplozje na Słońcu! NASA informuje o niespotykanej sytuacji. W całej Polsce zobaczymy zorzę polarną? Na powierzchni Słońca dochodzi do silnych rozbłysków słonecznych mogących zakłócić sygnały na Ziemi. NASA zanotowała największą liczbę eksplozji na Słońcu od lat. Czy może to oznaczać problemy z łącznością na Ziemi? Czy w całej Polsce będziemy mogli obserwować zorze polarną?

📢 Matura z wiedzy o społeczeństwie 2024: WOS formuła 2023. Tu znajdziesz ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE - poziom rozszerzony. Sprawdź! Matura z wiedzy o społeczeństwie jest jednym z pierwszych pisemnych egzaminów na poziomie rozszerzonym. Matura z WOS-u 2024 rozpoczęła się w piątek, 10 maja, o godzinie 9:00. Na stronie "Głosu Wielkopolskiego" w tym artykule pojawią się zarówno arkusze CKE oraz poprawne rozwiązania wszystkich zadań. Wyniki będą podawane po godz. 14:00. Artykuł należy wielokrotnie odświeżać, by zobaczyć najnowsze odpowiedzi! 📢 Tak żyje na co dzień Zygmunt z "Sanatorium miłości 6". Trudne chwile go nie załamały [10.05.2024 r.] Zygmunt z Krakowa to człowiek o niezwykłej historii i niegasnącym optymizmie. Pomimo życiowych burz, nie traci pogody ducha. Znajduje się obecnie w "Sanatorium miłości" w Krynicy-Zdroju w poszukiwaniu kobiety, z którą mógłby spędzić jesień życia. Zapraszamy do bliższego poznania tej wyjątkowej postaci.

📢 Sławomir Suchomski strzelał gole dla Lecha i Olimpii Poznań, grał w Warcie i Dyskobolii. Teraz promuje książkę o swojej karierze Pochodzi z Tucholi, jednak swoje najlepsze lata kariery spędził w Wielkopolsce. Grał dla Olimpii Poznań, Lecha Poznań, Warty Poznań czy Dyskoboli Grodzisk Wielkopolski. Sławomir Suchomski wraz z autorem Zbigniewem Masternakiem napisali książkę, którą w najbliższym czasie będą promować właśnie w Poznaniu. 📢 Takiego Poznania już nie ma. Tak wyglądało miasto w 2010 roku. Mamy niesamowite zdjęcia. Dużo się zmieniło? Czas biegnie nieubłaganie. I choć wydawać się może, że 14 lat w historii miasta to zaledwie chwila, to zdjęcia wykonane przez naszych fotoreporterów właśnie 14 lat temu pokazują jak wiele w Poznaniu i w jego mieszkańcach przez ten czas się zmieniło. Zapraszamy Was w nostalgiczną podróż po mieście, którego już nie ma.

📢 Tak wyglądały Winogrady i Piątkowo ponad pół wieku temu. Mamy wyjątkowe archiwalne zdjęcia. Rozpoznasz te miejsca? Ponad pół wieku temu, w 1962 roku zatwierdzony został Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania. Zapisane zostały w nim plany zmian w krajobrazie miasta do 1980 roku. Postanowiono wówczas rozbudować północną część Poznania. Tak zaczęły powstawać Winogrady. Zobacz Winogrady i Piątkowo na archiwalnych zdjęciach. 📢 Gdzie pojechać na wycieczkę w weekend? Oto 10 miejsc na wyprawę w Wielkopolsce. Sprawdź naszą wyjątkową listę! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Poznaj ciekawe miejsca w naszej galerii.

📢 Gdzie jest mój hajs z komunii?! Przezabawne memy komunijne zalewają internet. Boki zrywać! Sezon komunijny w Polsce, rozpoczynający się pod koniec kwietnia i trwający do czerwca, to czas pełen rodzinnych spotkań oraz obdarowywania dzieci komunijnymi prezentami. Wśród nich prym wiodą pieniądze, ale nie brakuje również bardzo drogich upominków. W internecie pojawia się dużo śmiesznych memów, które komentują coraz bardziej ekstrawaganckie obchody Pierwszej Komunii Świętej. Zobacz je w naszej galerii. 📢 40 tysięcy kibiców czeka na spotkanie Lecha Poznań z Legią Warszawa. Mariusz Rumak: To najważniejszy mecz sezonu W niedzielę wielki hit piłkarskiej ekstraklasy Lech Poznań - Legia Warszawa. Na trybunach na Enea Stadionie zasiądzie ponad 40 tys. osób. Zarówno Kolejorz jak i Wojskowi w tym sezonie rozczarowują swoich fanów. - Legia i Lech mają wspólny mianownik. Są to wyniki, które nie są satysfakcjonujące. Żaden z tych klubów nie jest na pierwszym miejscu - powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej trener Mariusz Rumak.

📢 Hania poprosiła gości o wyjątkowe prezenty. Dzięki nim obdarowała kilka ważnych i potrzebujących instytucji w powiecie obornickim Hania Grządzielska z Rogoźna może być wzorem i inspiracją dla wielu ludzi. Ta młoda dziewczynka poprosiła swoich najbliższych, którzy przybyli na jej przyjęcie komunijne, by w prezencie podarowali jej... karmy oraz inne przedmioty dla psów i kotów. Te postanowiła przekazać dla Schroniska "Azorek" w Obornikach oraz OTOZ Animals inspektorat w Rogoźnie. 📢 Klub na Fali w Poznaniu ma usunąć infrastrukturę znad rzeki Warty. Urząd Miasta podał konkretną datę. Czytelnicy: "Kompletna farsa!" Sprawa Klubu na Fali jest już powszechnie znana wielu poznaniakom. Pisaliśmy o problemach wielokrotnie. Na początku maja ponownie odezwał się do nas czytelnik przekazując niepokojące zdjęcia. Urząd Miasta podał oficjalną datę, kiedy infrastruktura klubu ma zniknąć.

📢 Tych osób szuka policja w Poznaniu. Zobacz zdjęcia z monitoringu. Rozpoznajesz kogoś? Policjanci z Poznania poszukują wielu osób w związku ze zdarzeniami kryminalnymi, do których doszło w ostatnim czasie w mieście. Funkcjonariusze opublikowali nowe zdjęcia z monitoringu i proszą o pomoc w zidentyfikowaniu poszukiwanych. Rozpoznajesz którąś z tych osób lub byłeś świadkiem któregoś zdarzenia? Koniecznie skontaktuj się z policją. Numery telefonów kontaktowych znajdziesz w opisach w galerii. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z dnia 9 maja 2024 roku. Zajrzyj do galerii i pomóż funkcjonariuszom zatrzymać poszukiwanych! 📢 Sezon nad Wartą w Poznaniu otwarty! Wkrótce ruszy tramwaj wodny. Zapowiada się wiele koncertów i innych atrakcji W sobotę 18 maja na Wartę powróci tramwaj wodny. Nieco później sezon nad rzeką w Poznaniu ruszy w pełni i mieszkańcy będą mogli liczyć na wiele wydarzeń i atrakcji, a przede wszystkim relaks. Nie zabraknie koncertów, oferty gastronomicznej, miejsc do rekreacji i sportu.

📢 Matura z języka angielskiego 2024: Formuła 2015. Tu znajdziesz ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE - poziom podstawowy. Sprawdź! Matura z języka angielskiego jest ostatnim pisemnym obowiązkowym egzaminem. Matura z języka angielskiego 2024 rozpoczęła się w czwartek, 9 maja, o godzinie 9:00. Na stronie "Głosu Wielkopolskiego" w tym artykule pojawią się zarówno arkusze CKE oraz poprawne rozwiązania wszystkich zadań. Opublikowaliśmy je po godz. 14:00. Artykuł należy wielokrotnie odświeżać, by zobaczyć najnowsze odpowiedzi! 📢 Matura z matematyki 2024: Formuła 2015. Tu znajdziesz ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE - poziom podstawowy. Sprawdź! Matura z matematyki to kolejny obowiązkowy egzamin. Odbyła się ona 8 maja o godzinie 9:00. Na stronie "Głosu Wielkopolskiego" w tym artykule dostępne są zarówno arkusze CKE, jak i poprawne rozwiązania wszystkich zadań. Opublikowaliśmy je o godz. 14:00. Artykuł należy wielokrotnie odświeżać, by zobaczyć najnowsze odpowiedzi!

📢 Te znaki zodiaku się nie znoszą! Ich połączenie to gwarantowana kłótnia. Sprawdź, które znaki zodiaku nigdy się nie dogadają Jedną z przyczyn konfliktów i kłótni między ludźmi może być ich data urodzenia. Astrologowie są zgodni, że nie wszystkie znaki zodiaku do siebie pasują, a połączenie niektórych z nich może okazać się prawdziwą mieszanką wybuchową i wywołać burzliwe kłótnie. Sprawdziliśmy, jakie znaki zodiaku się nie lubią. Zobaczcie, jakich połączeń unikać. 📢 Sprawa napisu na budynku starego dworca w Poznaniu umorzona. Autor będzie musiał zapłacić 8 tysięcy złotych W środę Sąd Rejonowy w Poznaniu umorzył sprawę napisu na budynku starego dworca - "Pogrom partii programem narodu", który pojawił się w październiku ubiegłego roku. Autor malowidła ma jednak ponieść koszty czyszczenia obiektu. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Tajemnicze drzwi w centrum Poznania. Wiemy, dokąd prowadzą! Mamy niesamowite zdjęcia ze środka Niewiele osób wie, że pod Wzgórzem Przemysła w centrum Poznania znajdują się tunele, które podczas II wojny światowej służyły jako schrony przeciwlotnicze. Dziś są one zamknięte i niedostępne dla zwiedzających. Prowadzą do nich niepozorne drzwi. Mamy zdjęcia ze środka! 📢 Matury w Szkole w Chmurze. 900 osób napisało matematykę na MTP w Poznaniu. Rodzice komentują: nie mamy żadnych obaw Dziś w całej Polsce maturzyści podeszli do egzaminów maturalnych z matematyki. Uczestniczyli w niej również uczniowie uczęszczający do Szkoły w Chmurze. Zapytaliśmy rodziców, czy nie mają obaw związanych ze zdawalnością matury w szkolnictwie domowym.

📢 Kolejne zmiany kapłanów w parafiach w Wielkopolsce. Wejdą w życie w wakacje. Sprawdź! Archidiecezja poznańska zapowiedziała zmiany personalne w wielkopolskich parafiach. Wejdą one w życie w miesiącach wakacyjnych. Zobacz, jakich kościołów dotyczą zmiany

📢 Wings for Life 2024 Poznań. Rozpoznasz uczestników na zdjęciach? Było ich aż 8 tysięcy! Sprawdź Dominika Stelmach po raz drugi wygrała prestiżowy bieg Wings for Life World Run. 42-latka dokonała tego w Poznaniu. W kategorii mężczyzn najlepszy wśród Polaków został Dariusz Nożyński, który także zwyciężył w stolicy Wielkopolski. W charytatywnym biegu w Poznaniu wzięło udział 8000 biegaczy - zobacz zdjęcia w naszej galerii. Rozpoznasz znajome twarze? 📢 105-lecie Uniwersytetu Poznańskiego: barwny pochód naukowców przeszedł przed pomnik Adama Mickiewicza Ulica Mielżyńskiego, Gwarna i Św. Marcin były na kilkanaście minut zamknięte dla ruchu samochodowego i tramwajowego: we wtorek 7 maja przeszedł nimi pochód poznańskich naukowców, w galowych strojach, świętujących 105-lecie Uniwersytetu Poznańskiego. 📢 Paznokcie na wiosnę: te kolory są najmodniejsze w maju! Wiosenne paznokcie. Jak pomalować paznokcie na wiosnę 2024? Te kolory są najmodniejsze! Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią przychodzi czas na odświeżenie swojego stylu, także jeśli chodzi o manicure. Nowe trendy w manicure nie tylko ożywią Twoje paznokcie, ale także dodadzą Ci pewności siebie na nadchodzącą sezonową zmianę. Zapraszamy do galerii zdjęć - znajdziesz w niej inspiracje na wiosenne paznokcie 2024. Pozwól swojej kreatywności rozkwitnąć i odkryj nowe możliwości dla swojego manicure!

📢 Paznokcie 2024: te paznokcie są najmodniejsze w maju! Paznokcie 2024. Witajcie w świecie manicure'u! Sezon wiosenno-letni to czas, gdy nasze dłonie chcą błyszczeć w pełni kolorów, inspirując nas do eksperymentów z różnorodnymi wzorami i odcieniami. Czy to delikatne pastele, śmiałe neony czy klasyczne odcienie nude - możliwości są niemal nieograniczone. Oto najmodniejsze paznokcie, które będą królować w okresie od kwietnia do czerwca, zapraszam Was do tej pełnej kolorów podróży! Chcesz zapoznać się z najmodniejszymi paznokciami w tym sezonie? Kliknij w galerię zdjęć i poznaj trendy!

📢 Darmowe koncerty nad jeziorem Rusałka w Poznaniu. Kogo można posłuchać na żywo? Zobacz zdjęcia "Scena nad Rusałką" to cykl bezpłatnych koncertów, które przez kilka miesięcy będą odbywać się nad jeziorem Rusałka w Poznaniu. Pierwsi artyści zagrali w środę, 1 maja. Kto wystąpił i kogo jeszcze będzie można posłuchać na żywo?

📢 75 niezwykłych zdjęć Poznania z szalonych lat 90. Tak wtedy wyglądało miasto. Możesz go nie poznać! Zdjęcia Poznania z lat 90. to niezapomniana podróż w czasie. Tego miasta już nie ma, a wiele miejsc ciężko nawet poznać. Przeglądają archiwalne fotografie czasami można złapać się za głowę. Przekonacie się o tym, oglądając naszą wyjątkową galerię. Zabieramy Was w wielką podróż w czasie. Oto szalone lata 90. minionego wieku w Poznaniu na zdjęciach. Zobaczcie, jak prezentowało się wtedy miasto! 📢 Te miasta w Wielkopolsce wyludniają się najbardziej. Nowe dane zatrważają! Miasta w całej Polsce się wyludniają. To niestety trend, który w ostatnich latach jest coraz bardziej widoczny. Problem spadku liczby mieszkańców dotyczy większości miast w całym kraju. Jak sytuacja wygląda w naszym regionie? Sprawdziliśmy, które miasta w Wielkopolsce wyludniły ostatnio się najbardziej. Zobacz, gdzie w regionie mieszka coraz mniej ludzi. W galerii prezentujemy 15 miast, w których ubyło najwięcej obywateli.

📢 Tak żyło się w Poznaniu przed wojną. Zobacz wyjątkowe zdjęcia. Takiego miasta już nie ma! Jesteście ciekawi, jak żyło się w Poznaniu przed wojną? Zajrzeliśmy do Narodowego Archiwum Cyfrowego i wybraliśmy kilkadziesiąt wyjątkowych zdjęć. Zobaczycie na nich obrazki z codziennego życia mieszkańców oraz niezwykłe wydarzenia z historii Poznania. Jedno jest pewne: takiego miasta już nie ma!