Prasówka 12.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka i żyje na co dzień Robert Górski z kabaretu "Moralnego Niepokoju". Piękny dom na Mazurach”?

Prasówka 12.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Robert Górski z kabaretu "Moralnego Niepokoju". Piękny dom na Mazurach Robert Górski to jedna z największych gwiazd polskiej sceny kabaretowej. Od lat bawi do łez milionów Polaków przed telewizorami. Okazuje się, że komik jest bardzo rodzinny. W mediach społecznościowych chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami, jak spędza czas z żoną i z dziećmi. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Oto Marcin Meller i jego dom na Mazurach. Na ścianach oryginalne kafle. Zobaczcie zdjęcia [12.10.2023] Oto dom Marcina Mellera na Mazurach. Marcin Meller to polski dziennikarz, pisarz i prezenter telewizyjny. W przeszłości był między innymi redaktorem naczelnym miesięcznika "Playboy". Prowadził też takie programy jak "Dzień Dobry TVN" czy "Drugie Śniadanie Mistrzów". Ma piękny dom na Mazurach, a dokładnie w gminie Reszel. Zobaczcie, jak tam pięknie.

📢 Oto Georgina Tarasiuk. W wieku 10 lat była gwiazdą "Szansy na sukces". Tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [12.10.2023] Tak dziś wygląda Georgina Tarasiuk. Gdy miała 10 lat, była gwiazdą "Szansy na sukces". Georgina Tarasiuk była odkryciem programu programu w TVP 2. Jej występy oczarowały Elżbietę Skrętkowską, Natalię Kukulską i polską widownię. Niewiele brakowało, a wystąpiłaby na Eurowizji. Co dziś porabia 35-letnia Georgina Tarasiuk i jak wygląda? Sprawdziliśmy. Zobaczcie zdjęcia!

Prasówka 12.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tu kręcono zdjęcia do filmu "Znachor". Można odwiedzić te miejsca. Zobaczcie [12.10.2023] Oto miejsca, w których kręcono film "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana. To jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Od niedawna na platformie sreamingowej Netflix można oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Oto Waldemar z "Rolnik szuka żony" - tak mieszka bohater programu TVP1. Zobaczcie zdjęcia! [12.10.2023] Zobaczcie, jak mieszka Waldemar, uczestnik 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Pierwszy odcinek jubileuszowego reality show TVP 1 będziemy mogli zobaczyć już 17 września o godzinie 21.15. 41-letni Waldemar z pewnością będzie jedną z bardziej barwnych postaci "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie, jak mieszka i żyje ten gospodarz. 📢 Oto Dariusz z "Rolnik szuka żony 10" - tak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! [12.10.2023] Tak wygląda dom i gospodarstwo Dariusza z programu "Rolnik szuka żony 10". Dariusz spod Łodzi to kolejny gospodarz, który zgłosił się do tego programu, by odmienić swój los. W życiu zawodowym czuje się spełniony. Czas odnieść sukces w życiu prywatnym. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolnik z Łódzkiego. Tak wygląda jego dom i gospodarstwo. Mamy zdjęcia!

📢 Oto Joanna Dyrkacz z "Sanatorium miłości" - tak dziś mieszka. Zobaczcie zdjęcia! [12.10.2023] Joanna Dyrkacz z "Sanatorium miłości" - tak mieszka kuracjuszka 5. turnusu! W programie "Pytanie na śniadanie" w TVP 2 pokazała jak mieszka i żyje na co dzień na warszawskim Mokotowie. Zobaczcie jak wygląda dwupoziomowe mieszkanie Joanny Dyrkacz z "Sanatorium miłości". 📢 Oto najbardziej oryginalne i najdziwniejsze nazwiska w Wielkopolsce. Sprawdź tę listę! [12.10.2023] Oto lista najdziwniejszych nazwisk w województwie wielkopolskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Wielkopolsce. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę!

📢 Tak mieszkają Adrianna i Michał z programu "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! [12.10.2023] Tak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał z programu "Rolnik szuka żony". To jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Niedawno wzięli ślub. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak dziś wygląda Ewa Lemańska - Maryna z "Janosika". Zobaczcie zdjęcia! [12.10.2023] Oto Ewa Lemańska, czyli Maryna z "Janosika". Rola ta okazała się jej rolą życia. Tak bardzo później utożsamiano ją z "Janosikiem", że trudno było jej zdobyć inną istotna rolę. W latach 80. XX wieku wyjechała z Polski. Zobaczcie, jak dziś wygląda Ewa Lemańska, czyli Maryna z "Janosika". 📢 Oto Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" - tak mieszkają. Zobaczcie zdjęcia! [12.10.2023] Zobaczcie, jak mieszkają Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony". To sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony".

📢 Oto Gabrysia Raczyńska, czyli Basia z "M jak miłość" - tak dziś wygląda. Ma już 18 lat. Zobaczcie zdjęcia! [12.10.2023] Basia z "M jak miłość", czyli Gabrysia Raczyńska, ma już 18 lat! Gabrysia Raczyńska to młoda polska aktorka, która na planie serialu "M jak miłość" pojawiła się, gdy miała zaledwie 7 lat. Z filmem związana jest od 2012 roku. Zobaczcie, jak dziś wygląda Gabriela Raczyńska, czyli Barbara Zduńska z serialu "M jak miłość".

📢 Oto Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" - tak mieszkają. Zobaczcie zdjęcia [12.10.2023] Tak mieszkają i żyją na co dzień Marta i Paweł z programu "Rolnik szuka żony". Marta Paszkin i Paweł Bodzianny poznali się dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Mieszkają razem. Są już po ślubie cywilnym i kościelnym. Mają dziecko. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają dziś Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Oto Brian Austin Green z "Beverly Hills 90210". Tak dziś wygląda serialowy David Silver. Ma już 50 lat! [12.10.2023] Oto Brian Austin Green, czyli David Silver z "Beverly Hills 90210" - tak dziś wygląda! Brian Austin Green to amerykański aktor, któremu wielką sławę przyniosła rola Davida Silvera w serialu "Beverly Hills 90210". Jest też raperem, reżyserem i producentem filmowy. Niedawno skończył 50 lat. Tak dziś wygląda Brian Austin Green z "Beverly Hills 90210". 📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce. Sprawdź tę listę [12.10.2023] Jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze? Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 rok. Analizując te dane można stwierdzić, jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze. Poznajcie 20 najuboższych gmin w naszym regionie.

📢 Oto Anna z "Rolnik szuka żony" - tak dziś mieszka. Zobaczcie zdjęcia [12.10.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Oto Leszek Lichota z filmu "Znachor". Tak mieszka i żyje na co dzień. Zobacz zdjęcia! [12.10.2023] Leszek Lichota, czyli profesor Wilczur ze "Znachora" mieszka i żyje na co dzień u boku Ilony Wrońskiej, również aktorki. O Leszku Lichocie ostatnio jest szczególnie głośno. Wszystko za sprawą głównej roli w filmie "Znachor", który możemy oglądać na platformie Netflix. Nie wszyscy wiedzą o tym, że Leszek Lichota i Ilona Wrońską mają niezwykłą posiadłość we wsi Jaślisk w Beskidzie Niskim. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto Agnieszka z Rolnik szuka żony 10 - tak mieszka. Ma hotel, restaurację i stadninę koni. Zobaczcie zdjęcia! [12.10.2023] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia! 📢 Oto miasta w Wielkopolsce, w których jest najwięcej niezamężnych kobiet [12.10.2023] Mówi się, że pokolenie 30 + jest pokoleniem singli. Rzeczywiście z roku na rok ich przybywa. Z danych GUS wynika, że co trzecia osoba w Polsce jest samotna. Coraz więcej mężczyzn i kobiet decyduje się na życie w pojedynkę. Sprawdziliśmy, w jakich miastach w Wielkopolsce jest najwięcej singielek, gdzie najmniej kobiet decyduje się na zamążpójście, gdzie statystycznie jest największy odsetek panien. Okazuje się, że na czele ogólnopolskiej listy jest Poznań!

📢 Oto Artur z Rolnik szuka żony 10 - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [12.10.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Wypadek na trasie Śrem - Kórnik. Zderzenie osobówki z busem. Trzy osoby zostały ranne W środę, 11 października przed godziną 19:00 doszło do niebezpiecznego zdarzenia na drodze wojewódzkiej nr 434. Na odcinku Śrem - Kórnik w miejscowości Czmoniec zderzyły się dwa pojazdy. Trzy osoby zostały ranne.

📢 Jest nadzieja dla "piętnastki" na Grunwaldzie. Radny wyszedł z propozycją zachowania dotychczasowej trasy tramwaju Opór mieszkańców może przynieść skutek. Według najnowszych doniesień tramwaj nr 15 może nie zmienić swojej trasy i nadal wozić pasażerów z osiedla Sobieskiego na Junikowo. 📢 Najseksowniejsza piłkarka świata Alisha Lehmann ujawnia: Drake prosił o koszulkę, a światowa gwiazda oferowała sto tysięcy funtów za noc Gwiazda kobiecej piłki nożnej Alisha Lehmann przyznała w osobistej korespondencji, o co poprosił ją słynny raper Drake. Lehmann, która gra w Aston Villi Brimingham, ma ponad 15 milionów obserwujących na Instagramie. Plotki mówią, że 24-latka ma otrzymywać 245 000 funtów za reklamy w mediach społecznościowych. Często nazywana jest najseksowniejszą piłkarką świata. 📢 Tak mieszka piosenkarka Sylwia Grzeszczak. Zobacz prywatne zdjęcia znanej piosenkarki, która ostatnio rozstała się z Liberem Sylwia Grzeszczak od lat utrzymuje się w czołówce polskich piosenkarek. Jej przeboje nucą osoby w różnym wieku. Przez lata tworzyła udany związek z Liberem. Ostatnio gruchnęła wiadomość, że para rozstała się. Ta wiadomość opublikowana 20 września wstrząsnęła fanami artystów. Jak poinformowali we wspólnym oświadczeniu do rozstania doszło już jakiś czas temu. Jak zapewniają nadal się szanują i przyjaźnią. Wspólnie chcą wychowywać córkę.

📢 Najbogatsi Polacy według magazynu Forbes. Szok! Kim są, czym się zajmują, jakie mają firmy i ogromne majątki? Rokrocznie magazyn Forbes przedstawia ranking najbogatszych Polaków. Kim są najbardziej zamożni obywatele Polski, czym się zajmują i jak duże są ich majątki? Zobaczcie sami w naszej galerii. Te sumy mrożą krew w żyłach.

📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Oni są poszukiwani za zabójstwa. Oto zdjęcia i listy gończe! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 23 sierpnia 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 To miejsce w Poznaniu przez wiele lat było kultowe. Wszyscy robili tu zakupy! 40 lat temu władze Poznania podjęły decyzję o uruchomieniu giełdy przy ul. Bema (później nazwę ulicy zmieniono na Drogę Dębińską). Targowisko ostatecznie powstało w czerwcu 1989 r. i przez niemal całe lata 90. było to kultowe miejsce zakupów, gdzie można było kupić wszystko - od markowych ubrań po meble. Zobaczcie archiwalne zdjęcia. 📢 Tak wyglądał wyjątkowy Poznań w PRL. Zobacz 50 zdjęć i przeżyj niezapomnianą podróż w czasie! Te zdjęcia wiele osób obejrzy z łezką w oku. Zapraszamy na niezapomnianą podróż w czasie do Poznania lat 60., 70. i 80. Pamiętasz, jak wyglądało miasto w PRL-u? Oglądając te fotografie, wielu z Was z pewnością się wzruszy. W naszej galerii znajdziecie miejsca, które poznaniacy wspominają z sentymentem, między innymi kultową Adrię, pływalnię przy ul. Niestachowskiej, Cyrk Olimpia i wiele innych. Miłego oglądania!

📢 Wuchta kibiców Lecha Poznań wybierze się do Bydgoszczy! Kolejorz będzie czuł się jak w domu 31 października Lech Poznań rozpocznie swoją tegoroczną przygodę w Fortuna Pucharze Polski. Kolejorz w II rundzie tych rozgrywek zmierzy się na wyjeździe z trzecioligowym Zawiszą Bydgoszcz. W środę (11 października) profil "Kibice Lecha Poznań" na Facebooku przekazał informację o liczbie wejściówek przekazanych poznańskim kibicom na to spotkanie. Można powiedzieć jedno, lechici będą czuli się jak u siebie. 📢 Oto Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" - tak dziś mieszkają. Zobaczcie zdjęcia! [11.10.2023 r.] Oto wnętrza nowego domu Ani i Grzegorza Bardowskich z programu "Rolnik szuka żony". Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej medialnych par, które znamy z programu TVP1. Ich codzienne życie możemy podglądać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dzięki temu widzieliśmy, jak budowali nowy dom, jak go urządzali i jak wielką im to sprawiało radość. Zobaczcie, jak dziś wyglądają wnętrza ich fantastycznego domu.

📢 Strajk pracowników Poczty Polskiej. Domagają się podwyżek. Szefostwo mówi o "śladowej frekwencji strajkowej" 800 złotych brutto podwyżki dla wszystkich pracowników domagają się związkowcy Poczty Polskiej, którzy w środę w godzinach rannych protestowali także w wielkopolskich w placówkach. Protest – jak podaje biuro prasowe PP – był nieliczny. 📢 Czy to będzie pierwszy mecz Aliego Gholizadeha? Lech Poznań w tygodniu rozegra sparing z pierwszoligowcem Pomimo przerwy reprezentacyjnej piłkarze Lecha Poznań nie odpoczywają. Lechici przygotowują się do kolejnych ligowych spotkań. Najbliższe z nich zostało zaplanowane na 21 października, a przeciwnikiem Kolejorza będzie ŁKS Łódź. W środku tego tygodnia poznaniacy rozegrają zamknięty sparing, a ich rywalem będzie pierwszoligowa Miedź Legnica. Czy w tym meczu zobaczymy powracającego do formy Aliego Gholizadeha?

📢 Tak wyglądają obłędnie luksusowe rezydencje w Poznaniu! Oto najdroższe domy na sprzedaż. Mamy zdjęcia i znamy ceny Tak wygląda 10 najpiękniejszych i zarazem najdroższych rezydencji w Poznaniu. Zapłacisz za nie krocie! Wśród ofert są luksusowe domy z prywatnymi basenami, ogromnymi ogrodami i niezwykłymi wnętrzami. Oto aktualne oferty drogich domów z rynku wtórnego na sprzedaż w Poznaniu. Oferty pochodzą z serwisu otodom.pl. Wejdź w naszą galerię i zobacz zdjęcia oraz ceny nieruchomości.

📢 Żużel w Poznaniu uratowany! Stadion na Golęcinie będzie miał oświetlenie. PSŻ potwierdza, że wystąpi w I lidze Działacze i kibice Poznańskiego Stowarzyszenia Żużla mogą odetchnąć z ulgą. Dzięki Grupie Enea klub z Golęcina będzie miał tymczasowe oświetlenie i będzie mógł wystartować w rozgrywkach I ligi. 📢 Alarm w sklepach! Te produkty wycofano z półek. Mogą być groźne dla zdrowia! Oto nowe ostrzeżenia GIS. Ma liście m.in. parówki Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności. Ostrzeżenia GIS dotyczą artykułów żywnościowych w sklepach w całej Polsce, które powinny być niezwłocznie wycofane ze sprzedaży. Produkty te mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego nie wolno ich spożywać, ani sprzedawać. Jeśli je kupiliście i macie je w domu, to oddajcie je niezwłocznie do sklepu! Niektóre produkty można kupić w najbardziej popularnych sklepach, jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Stokrotka, Żabka. Zobacz najnowsze ostrzeżenia GIS w naszej galerii.

📢 Tak teraz wygląda rozkopane centrum Poznania! Wielkie remonty zbliżają się do końca? Oto nowe zdjęcia - zobacz W centrum Poznania trwa wielka inwestycja rewitalizacyjna. Obejmuje ona przebudowę ulic i chodników w dużej części śródmieścia, a także zmianę infrastruktury podziemnej oraz modernizację torowisk tramwajowych i budowę nowej trasy tramwajowej na ulicy Ratajczaka. Jak wygląda teraz rozkopane centrum Poznania? Mamy nowe zdjęcia!

📢 Tak wyglądał Poznań w 2002 roku. Jak bardzo zmieniło się miasto? Zobacz wyjątkowe zdjęcia! Znów zajrzeliśmy do naszego fotograficznego archiwum. Tym razem postanowiliśmy pokazać Wam (a w zasadzie przypomnieć!), jak wyglądał Poznań na początku XXI wieku. Zobaczcie sami, jak zmieniło się miasto. Jest za czym tęsknić? Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia stolicy Wielkopolski z 2002 roku. Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie! 📢 Tak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. "Duża część uliczek jest już wybrukowana". Oto nowe zdjęcia! Trwa wielki remont Starego Rynku w Poznaniu. Widać już coraz więcej powierzchni wyłożonej nową kostką brukową. W ostatnich dniach kamienny bruk zaczął już pokrywać zachodnią i północną część rynku. Układana jest nowa, granitowa kostka, ale wykorzystywany jest także bruk, który był tam przed remontem. Zobacz, jak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. Oto najnowsze zdjęcia!

📢 Ewakuacja w poznańskiej galerii handlowej przy ulicy Pleszewskiej. Pojawił się dym! 30 minut temu ewakuację klientów i pracowników zarządziły służby w centrum handlowym Posnania. Znamy już przyczyny wszczęcia procedur alarmowych. 📢 Oto największe miasta w Wielkopolsce. Tak wygląda najnowszy ranking. Prezentujemy pierwszą dwudziestkę! W Wielkopolsce żyje około 3,5 miliona mieszkańców. W regionie znajduje się 117 miast, w których łącznie mieszka prawie 2 miliony osób. Które miejscowości są najbardziej zaludnione? Postanowiliśmy to sprawdzić. Przejdź do galerii i zobacz, w których miastach w Wielkopolsce mieszka najwięcej osób. Ranking powstał na podstawie najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W naszym zestawieniu prezentujemy pierwszą dwudziestkę. Oto jak się prezentuje! 📢 Oto ranking niezawodnych aut. Te modele prawie w ogóle się nie psują! Wizyta u mechanika to koszmar każdego kierowcy. Chcesz ograniczyć nieprzewidziane wydatki związane z eksploatacją auta do minimum? Warto wiedzieć, które samochody są najbardziej niezawodne i prawie w ogóle się nie psują. Z pomocą przychodzi najnowszy raport TUV 2023, który prezentuje listę najmniej awaryjnych modeli aut używanych. Ranking jest podzielony na kilka kategorii i przygotowano go na bazie blisko 10 mln badań technicznych. Sprawdź szczegóły.

📢 Takie jedzenie syci, ale nie tuczy! Oto najbardziej sycące pokarmy. Włącz je do diety, a nie pożałujesz. Zobacz listę Doskwiera ci ciągłe poczucie głodu, podjadasz i przybywa ci kilogramów? Włącz do swojej diety pokarmy, które zapewnią uczucie sytości, jednocześnie zawierając mało kalorii. Dzięki nim przez dłuższy czas będziesz najedzony. Są też smaczne i zdrowe! 📢 Oto 30 najlepszych memów o Poznaniu. Czasem śmieszno, czasem straszno... Zobacz sam! Gdzie w Poznaniu najlepiej biorą ryby? Co leci z kranów w stolicy Wielkopolski? Gdzie można spotkać najfajniejsze laski? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie, przeglądając naszą galerię najlepszych memów i demotywatorów o Poznaniu. W tym mieście czasem jest śmieszno, czasem straszno, ale nigdy nudno. Zobaczcie i przekonajcie się sami! 📢 15 najciekawszych koncertów w Poznaniu w październiku 2023. Wystąpią gwiazdy. Sprawdź! Koncertowa jesień w pełni. W Poznaniu w październiku 2023 roku wystąpi wiele muzycznych gwiazd. Zaśpiewają znane wokalistki, uznani wokaliści oraz zespoły z zagranicy. Nie zabraknie również popularnych projektów, prezentujących największe hity w historii muzyki. Oto 15 najciekawszych koncertów w Poznaniu w październiku. Sprawdź naszą rozpiskę i wybierz się na któryś z nich.

📢 Takie są skutki picia piwa jesienią. Czy jedno dziennie szkodzi? Oto zalecenia ekspertów od zdrowia! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Oto najlepsze oferty pracy w Poznaniu i Wielkopolsce. Na tych stanowiskach nieźle zarobisz! Szukasz dobrze płatnej pracy w Poznaniu i Wielkopolsce? Czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze. Powiatowy Urząd Pracy ma w swojej bazie sporo interesujących ofert. Można zarobić od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Sprawdziliśmy, na których stanowiskach w Wielkopolsce oferowane są w tej chwili najwyższe zarobki. Zobacz w galerii najlepsze oferty pracy w Poznaniu i regionie i aplikuj jak najszybciej. Powodzenia!

📢 Makabryczny wypadek w Wielkopolsce. Nastolatkowie przed tragedią nagrali, jak pędzą 220 km/h! W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do śmiertelnego wypadku na DK11 w miejscowości Rogaszyce koło Ostrzeszowa. Samochód marki BMW, kierowany przez 19-latkę, wypadł z drogi. Zginął 17-latek. Auto stanęło w płomieniach. W sieci pojawił się film nagrany chwilę przed tragedią. 📢 Śmieszne plakaty i ulotki wyborcze. Oto prawdziwe hity kampanii! Kandydaci są wyjątkowo kreatywni Wybory parlamentarne 2023 już w niedzielę, 15 października. Kandydaci do Sejmu i Senatu - jak z przy okazji każdych wyborów - nie zawodzą. Także podczas tegorocznej kampanii nie brakuje dziwnych i śmiesznych plakatów oraz niecodziennych ulotek. Politycy potrafią być bardzo kreatywni i przygotowali też wiele zaskakujących materiałów promocyjnych. Wybraliśmy dla Was najlepsze. Oto prawdziwe hity kampanii - zobacz zdjęcia!

📢 Oto najwyżej wyceniani piłkarze Lecha Poznań. Tak wygląda jedenastka milionerów. Jest najnowszy ranking! Ile są warci najlepsi piłkarze Lecha Poznań? Postanowiliśmy to sprawdzić! Najnowsze dane prezentuje ceniony serwis Transfermarkt. Oto lista najdroższych piłkarzy Kolejorza. Kto się na niej znalazł? Ile wart jest każdy zawodnik? Sprawdź najnowszy ranking. Tak wygląda jedenastka milionerów!

📢 Koziołki znów nie wyszły z ratusza w Poznaniu. Urzędnicy wyjaśniają, co jest problemem Złe informacje napływają od turystów i mieszkańców Poznania przechadzających się po rynku. Po raz drugi w tym tygodniu w południe przed ich oczyma nie pojawiły się koziołki. Za wszystko odpowiedzialna jest awaria, na którą urząd miasta nie ma żadnego wpływu. 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 11.10.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Oto modne meble od Darka Stolarza - zdjęcia i inspiracje. Zabudowy stolarza Szelągowskiej Darek Stolarz bo tak w programach określa go Dorota Szelągowska to jeden z popularniejszych członków jej ekipy. Współpracują przy różnych programach i zawsze tworzą duet, z którym nie da się nudzi. Darek Wardziak jest stolarzem, który potrafi wyczarować każdy mebel, który oryginalnie wygląda i jest praktyczny. Zobaczcie meble od Darka Stolarza. 📢 Jessica Ziółek, była narzeczona Arka Milika, napisała książkę o WAG's. Spadł na nią hejt. Zobacz na zdjęciach, jak żyje z Miłoszem Mleczko „WAG's. Cała prawda o kobietach piłkarzy" to książka, która napisała Jessica Ziółek, była narzeczona piłkarza Arkadiusza Milika. Wydawnictwo ukazało się 6 września. Obecnie modelka związana jest z Miłoszem Mleczko, piłkarzem Znicza Pruszków. Niedawno autorka książki powiedziała o hejcie, jaki spadł na nią po wydaniu publikacji.

📢 Bandyci próbowali włamać się do bankomatu w centrum Sierakowa. Międzychodzka policja pracuje na miejscu zdarzenia W środę 11 października po godzinie 2 nad ranem bandyci próbowali włamać się do jednego z bankomatów w centrum Sierakowa. Szuka ich międzychodzka policja. 📢 Lech Poznań punktuje jak za czasów Macieja Skorży. To dobry prognostyk Choć Lech Poznań po 11. kolejce ekstraklasy nie jest na podium ligowej tabeli, są powody do optymizmu. Kolejorz ma jeszcze mecz zaległy z Jagiellonią, może poprawić więc swoją 5. obecnie pozycję, a bilans punktowy tego sezonu (20 pkt), to trzeci najlepszy wynik w historii klubu (6-2-2), od kiedy przyznaje się 3 punkty za mecz. Po 10 meczach punkt więcej zdobył tylko zespół prowadzony w mistrzowskim sezonie przez Macieja Skorżę (6-3-1 w 2021/22), oraz Lech Adama Topolskiego (7-0-3 w 1998/99).

📢 Oto Monika Dzieciaki Cudaki. Instagramowa mama piątki dzieci opowiada o adopcji oraz macierzyństwie Monika Hoffmann-Piszora to mama piątki dzieci: Henia, mającego zespół Downa, adoptowanej Dorki, która ma zespół Downa, Bogusia, Wandy oraz Józinka. Jej rodzinne życie w internecie na platformie społecznościowej Instagram obserwuje ponad 300 tys. osób. Skąd wzięła pomysł na prowadzenie konta o nazwie Monika Dzieciaki Cudaki? Jak pokochać dziecko adoptowane tak bardzo jak dziecko biologiczne? Na te pytania oraz wiele więcej odpowiedziała Monika Hofmann-Piszora. 📢 Ekspresowa S11 będzie gotowa już za 6 lat. Sprawdź, jaki będzie jej przebieg! Nowa trasa zastąpi obecną drogę krajową nr 11, na której panuje bardzo duży ruch. Tylko na odcinku Poznań-Oborniki jeździ nią ponad 19 tys. pojazdów na dobę. Kierowcy pojadą całą trasą do 2029 roku.

📢 Polska wieś w czasach "Znachora". Zobacz archiwalne zdjęcia z okresu II RP! Na ekranach króluje obecnie nowa filmowa wersja "Znachora". Ekranizację powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza obejrzało już wiele osób. Filmowe dzieła nie oddają w pełni jednak tego, jak wyglądała wówczas polska rzeczywistość. Przedstawiamy archiwalne zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, które prezentują polską wieś z czasów II Rzeczpospolitej. 📢 Grzyb, wilgoć, nieszczelne okna. Tak się mieszka w mieszkaniu komunalnym w Mosinie pod Poznaniem Grzyb, wilgoć, cieknący dach, nieszczelne okna, niedziałająca wentylacja – tak pani Katarzyna z Mosiny pod Poznaniem spędza każdy dzień. Inaczej nie może, tak wygląda bowiem jej mieszkanie. 📢 Lata 30., lata 40. w Poznaniu. Tak żyło się w stolicy Wielkopolski kilkadziesiąt lat temu! Poznań w latach 30. i 40. XX wieku był niezwykle klimatycznym miastem. Na starych fotografiach można podziwiać nie tylko różne miejsca, ale także mieszkańców podczas swoich codziennych obowiązków. Jak kiedyś wyglądała stolica Wielkopolski? Czy miasto mocno się zmieniło? Sprawdźcie!

📢 Piłkarze Lecha Poznań dotrzymali słowa! Kibicowali żonie kolegi w historycznym zwycięstwie Enea Piłka Ręczna odniosła pierwsze, historyczne zwycięstwo w Lidze Centralnej. Ten sukces oklaskiwali piłkarze Lecha Poznań, którzy wybrali się w sobotę do hali przy ul. Newtona w Poznaniu, by kibicować żonie swojego kolegi Bognie Sobiech. 📢 Piłkarz Lecha Poznań przed debiutem w kadrze. Przejdzie do historii? Filip Marchwiński został powołany do reprezentacji Polski na mecze z Wyspami Owczymi i Mołdawią Jeśli zadebiutuje, będzie 69. piłkarzem Kolejorza, który miał zaszczyt zagrać w koszulce z orłem na piersi. Poznański klub regularnie dostarcza do kadry swoich wychowanków. Czy "Marchewa" powtórzy wyczyn Piotra Reissa i Karola Linettego, którzy w debiucie zdobyli gola?

📢 Tak teraz wygląda Stary Rynek w Poznaniu. Mieszkańcy i turyści przeciskają się między barierkami Żeby było ładniej, trzeba się przemęczyć. Poznaniacy męczą się więc z remontem Starego Rynku od wielu miesięcy. Oficjalny termin jego zakończenia zbliża się nieubłaganie, dlatego na płycie ruszyły w październiku intensywne prace. Tymczasem mieszkańcy i turyści cierpliwie lawirują między kałużami i barierkami. Tym zmaganiom przyjrzał się nasz fotoreporter, który odwiedził w tym tygodniu z aparatem budowlańców i restauratorów. Zobacz, jak obecnie wygląda Stary Rynek w Poznaniu.

📢 Te drogi ekspresowe w Wielkopolsce powstaną w najbliższych latach. Do kilku miast dojedziesz szybciej Choć w ciągu ostatnich kilkunastu lat zbudowano wiele kilometrów dróg ekspresowych w Wielkopolsce, do niektórych miast dojazd wciąż jest bardzo powolny. Na szczęście GDDKiA planuje dalsze przebudowy szlaków komunikacyjnych w regionie. Zobaczcie o jakie fragmenty dróg chodzi! 📢 Budynek jak z horroru w centrum Pleszewa. Stara przychodnia straszy również za dnia. Zobacz, jak wygląda wewnątrz Opuszczony budynek starej przychodni i byłej siedziby starostwa powiatowego w centrum Pleszewa przy ulicy Poznańskiej przypomina coraz bardziej element scenografii do horroru. Choć historia tego budynku jest imponująca, to dziś prezentuje się zgoła odmiennie. Odpadające tynki, powybijane szyby, bałagan wokół posesji, rozlatujące się ściany to ponury widok, który każdego dni mijają setki pleszewian. Dzięki uprzejmości Jacka Piotrowskiego zaglądamy do wnętrza budynku, który jednocześnie straszy i zachwyca.

📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 11.10.2023 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły!

📢 Dobre wieści dla pacjentów! 17 nowych poradni z umową z NFZ. W tym między innymi endokrynologiczne, preluksacyjne czy kardiologiczne W listopadzie w całej Wielkopolsce powstanie 17 nowych poradni leczących na umowie Narodowego Funduszu Zdrowia. Od początku roku powstało ich 70. Swoją działalność rozpoczną między innymi endokrynologiczne, preluksacyjne czy kardiologiczne.

📢 Stefan Szolc-Rogoziński spoczął w Kaliszu. Podróżnik został pochowany na cmentarzu ewangelickim We wtorek, 10 października, na cmentarzu cmentarzu ewangelicko-augsburskim odbyło się uroczyste złożenie szczątków wybitnego kaliskiego podróżnika Stefana Szolca-Rogozińskiego. Nabożeństwo żałobne ku czci badacza Kamerunu odbyło się w kościele garnizonowym.

📢 Brutalne pobicie kierowcy autobusu MPK Poznań. Dwaj oskarżeni mężczyźni usłyszą prawomocny wyrok Dwaj oskarżeni o brutalne pobicie kierowcy poznańskiego MPK w przyszłym tygodniu mają usłyszeć prawomocny wyrok. Sąd pierwszej instancji skazał obu mężczyzn na kary 2 lat oraz 2 lat i 8 miesięcy więzienia. 📢 19 zawodników Lecha Poznań i Warty Poznań udało się na zgrupowania. Kogo możemy zobaczyć w najbliższych meczach? Aż 19 zawodników Lecha Poznań oraz Warty otrzymało powołania na październikowe zgrupowania reprezentacji. 4 piłkarzy uda się na mecze seniorskich reprezentacji, pozostałych 15 wspomoże młodzieżowe kadry. Sprawdźcie, w których spotkaniach będzie można zobaczyć lechitów oraz warciarzy, broniących swoje barwy narodowe.

📢 Wiemy, kiedy Lech Poznań zagra z Legią Warszawa oraz Zawiszą Bydgoszcz. Mecz w Pucharze Polski w telewizji Poznaliśmy terminarze meczów Lecha Poznań w najbliższych dniach. PZPN ogłosił daty meczów II rundy Fortuna Pucharu Polski, a także spotkania z Legią Warszawa. Oba pojedynki zostaną rozegrane w okolicach listopadowych świąt. 📢 Rowerzyści przestaną wjeżdżać w pieszych przy przystanku PST w Poznaniu. Pomóc ma nowa nawierzchnia W okolicach przystanku PST na Kurpińskiego w Poznaniu wymieniono nawierzchnię ścieżek rowerowych. Jest ona wygodniejsza dla rowerzystów i wyraźnie oddziela ścieżkę rowerową od chodnika. Ma to także poprawić bezpieczeństwo. 📢 Taka będzie nowa płaca minimalna w 2024 roku. Co się zmieni wraz z najniższym wynagrodzeniem? Wynagrodzenie minimalne to kwota co roku ustalana przez rząd, która stanowi minimalną pensje, jaką pracodawca może wypłacić za pracę na pełnym etacie i proporcjonalnie niższą na części etatu. To gwarancja zarobków Polaków. Rosnąca kwota minimalnego wynagrodzenia ma poprawić jakość życia pracowników. Zobaczcie ile będziemy najmniej zarabiać w 2024 roku i co się zmieni w związku z tym.

📢 Takie są imiona, które przyciągają pieniądze. Oni mają szczęście do pieniędzy O magicznych mocach imion mówi się już od wieków. Dawniej nadawano imię nowonarodzonym, aby przyporządkować mu pewne cechy. Dziś już się nie zwraca takiej uwagi na to co imię znaczy, ale czy podoba się rodzicom. Do każdego imienia jest jednak przypisanych szereg cech, które wraz z jego nadaniem mają trafić do posiadacza. Sprawdzamy zatem, kto wraz z imieniem skazany jest na fortunę. 📢 Takie robale mieszkają w naszych domach. Zobacz, jak można się ich pozbyć Robactwo w domu to zmora wielu mieszkańców bloków. Czasem wystarczy, ze jeden z lokatorów nie dba o czystość a spora część bloku zmaga się z insektami. Nim jednak przystąpimy do walki z robactwem musimy rozpoznać wroga by odpowiednio dobrać metodę skutecznego pozbycia się nie proszonych gości. Zobaczcie, kto może zamieszkać w naszych domach i jak się ich pozbyć.

📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku - sprawdź, ile otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [WYLICZENIA] Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku - sprawdź, ile otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [WYLICZENIA]. Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia. Nie pozostawaj w niepewności - sprawdź, jakie korzyści czekają na Ciebie! 📢 Śmiertelne pobicie w Nowej Wsi w powiecie wolsztyńskim. 20-latek usłyszał zarzut zabójstwa Do tragedii doszło w sobotę, 7 października, w Nowej Wsi (gmina Przemęt, powiat wolsztyński). Nie żyje 45-letni mężczyzna, który został pobity. Podejrzany w tej sprawie 20-latek w poniedziałek usłyszał m.in. zarzut zabójstwa.

📢 Uważaj! Takimi słowami obrazisz poznaniaka lub poznaniankę. Oto najpopularniejsze poznańskie wyzwiska Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się je używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Takie są najstarsze miasta w Wielkopolsce. Zyskały prawa miejskie w XIII wieku. Są piękne! Warto je odwiedzić Wiele miast w województwie wielkopolskim pamięta odległą historię. Które z nich najwcześniej otrzymały prawa miejskie? Oto najstarsze miasta w Wielkopolsce - zobacz je w naszej galerii. 📢 Śmiertelny wypadek w Koźminku. Nie żyje 82-letni mężczyzna potrącony przez samochód Śmiertelny wypadek na ul. Kaliskiej w Koźminku. W poniedziałek wieczorem doszło tam do potrącenia pieszego. 82-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

📢 Tak wyglądał Poznań w 2001 roku. Mamy wyjątkowe archiwalne zdjęcia. Dużo się zmieniło? Zobacz! Tak wyglądał Poznań w 2001 roku. Miasto bardzo się zmieniło? Narzekamy na korki, na przebudowy ulic, na wieczne remonty. Szybko ulatuje z pamięci, że Poznań jeszcze zaledwie 22 lata temu wyglądał zupełnie inaczej... Zobaczcie niezwykłe zdjęcia z archiwum "Głosu Wielkopolskiego" i oceńcie sami, czy rozpoznacie wszystkie miejsca! 📢 W Mosinie pod Poznaniem powstanie skatepark. Młodzież czekała na niego 13 lat 558 tys. złotych dofinansowania zostanie przekazanych na powstanie nowego skateparku w Mosinie w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej "Sportowa Polska" organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

📢 Utrudnienia na trasie Poznań Główny - Kraków Główny. Wstrzymano ruch pociągów Pasażerowie podróżujący w poniedziałek pociągami na trasie Poznań Główny - Kraków Główny już od rana musieli zmagać się z utrudnieniami. Awaria jednego z pociągów spowodowała wstrzymanie ruchu pozostałych na kilka godzin.

📢 Oto Bogumiła Wander - tak kiedyś wyglądała gwiazda TVP, która właśnie skończyła 80 lat. Zobaczcie zdjęcia! Bogumiła Wander, która 7 października 2023 roku świętuje swoje 80. urodziny, przez ponad trzydzieści lat była ikoną telewizyjną, najpiękniejszą spikerką TVP w okresie PRL-u. Jej styl, klasa, dykcja zachwycały. Miała wielu adoratorów, była ucieleśnieniem wyobrażeń o kobiecie idealnej. Tak wyglądała Bogumiła Wander przed laty, gdy spotykała się z wieloma innymi gwiazdami szklanego ekranu. O tym w artykule niżej.

📢 Retro Motor Show w Poznaniu 2023. Zabytkowe pojazdy przyjechały do Poznania! 4 duże pawilony, 31.000 mkw. powierzchni wystawienniczej, niemal 1000 zabytkowych pojazdów oraz ponad 80 wystawców nieliczących indywidualnych – tak w liczbach prezentuje się tegoroczny, odbywający się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich od piątku do niedzieli, Retro Motor Show.

