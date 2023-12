Prasówka 12.12.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Poznania. Harcerze przekazali je mieszkańcom. Zobacz zdjęcia”?

Prasówka 12.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Poznania. Harcerze przekazali je mieszkańcom. Zobacz zdjęcia W poniedziałek mieszkańcy Poznania mieli okazję do odebrania Betlejemskiego Światła Pokoju, czyli płomienia z groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Wszystko za sprawą harcerzy, którzy o godz. 20 przekazywali światełko na pl. Wolności.

📢 Mariolka z serialu "Świat według Kiepskich" - tak zmieniła się Barbara Mularczyk. Zobaczcie zdjęcia! [12.12.2023] Oto Barbara Mularczyk z serialu "Świat według Kiepskich" - tak dziś wygląda Mariolka! Barbara Mularczyk to polska aktorka, której ogromną sławę i popularność przyniosła rola właśnie Mariolki w serialu "Świat według Kiepskich". W tym kultowym sitcomie Polsatu grała aż 23 lata. Na planie tego filmu spędziła ponad połowę swojego dotychczasowego życia. Jak dziś wygląda Mariolka z "Świat według Kiepskich"? Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Syn Chucka Norrisa - tak wygląda Dakota Alan Norriss. Sprawdźcie, czy jest podobny do ojca. Mamy zdjęcia! [12.12.2023] Oto syna Chucka Norrisa. Dakota jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! Dakota Alan Norris to syn Chucka Norrisa. Jest jednym z sześciorga dzieci słynnego aktora i mistrza świata w karate. Dakota Alan Norris idzie w ślady swojego ojca. Podobnie jak Chuck, uprawia sztuki walki. Zobaczcie, jak wygląda syn Norrisa. Mamy prywatne zdjęcia Dakoty Alana Norrisa.

Prasówka 12.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto Agnieszka z "Rolnik szuka żony" - tak dziś mieszka. Ma hotel, restaurację i stadninę koni. Zobaczcie zdjęcia! [12.12.2023] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia!

📢 Oto Julia Wieniawa na odważnych zdjęciach. Reakcje jej fanów: "Kobieta rakieta". Zobaczcie! [12.12.2023] Oto odważne zdjęcia Julii Wieniawy. Reakcje jej fanów: "O matko!". Zobaczcie! Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka oraz celebrytka. Często jest fotografowana na ściankach. Sama też lubi, jak ją fotografują. Na jej Instagramie możemy znaleźć wiele odważnych zdjęć. W naszej galerii znajdziecie te najodważniejsze. 📢 "Rolnik szuka żony" - tego nie wiedzieliście o Irku. Tak promuje Islandię. Musicie to zobaczyć! [12.12.2023] Oto niesamowita pasja Irka z "Rolnik szuka żony". Musicie ją poznać. Tak promuje Islandię. Irek to uczestnik 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Przyjechał z Reydarfjordur na Islandii, by zdobyć serce Agnieszki z Biskupca. Dotarł niemal do samego finału. Ostatecznie jednak rolniczka się z nim pożegnała, gdyż jej zdaniem skrywał zbyt wiele tajemnic. Nam udało się odkryć jedną z nich. Zobaczcie, w jak piękny sposób Irek promuje Islandię. Warto zajrzeć do naszej galerii.

📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia [12.12.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". 📢 "Rolnik szuka żony" - tak mieszka Dariusz, gwiazda 10. edycji program. Oto wnętrza jego domu. Zobaczcie zdjęcia! [11.12.2023 r.] Oto wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Dariusz to uczestnik 10. edycji kultowego programu w TVP1. Mieszka pod Łodzią. To tam prowadzi gospodarstwo nastawione na hodowlę warzyw. Jego dom stoi tuż przy drodze. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza.

📢 Oto Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak się zmieniła! [12.12.2023] Tak wygląda Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach sprzed kilkunastu lat. Anna to uczestniczka 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Prowadzi gospodarstwo rolne w powiecie kaliskim w Wielkopolsce i stworzyła parę z Jakubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Dotarliśmy do jej prywatnych zdjęć. Zobaczcie, jak zmieniła się Anna z "Rolnik szuka żony". 📢 Tak zmieniła się Blanka z "Rolnik szuka żony 10". Internauci: "Sama słodycz. Miód i malina". Tak się zmieniła! [12.12.2023] Oto metamorfoza, jaką przeszła Blanka z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak dziś wygląda! Blanka brała udział w 10. edycji programu TVP 1. I choć internauci przekonywali, że jest najlepszą partią dla Artura, rolnik podjął inną decyzję. Wybrał Sarę. Zobaczcie, jak dziś wygląda Blanka z "Rolnik szuka żony". Przeszła kapitalną metamorfozę. Ludzie są pod wrażeniem!

📢 Oto Justyna i Łukasz Maciorowscy z "Rolnicy. Podlasie" - tak mieszkają. Zobaczcie zdjęcia! [12.12.2023] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie". 📢 Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony". Mamy zdjęcia jej domu! [12.12.2023] Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Waldemara! Ewa ma dom w Wyrzysku w Wielkopolsce. Zgłosiła się do programu, bo bardzo chciała poznać Waldemara spod Pakości. Spędziła trochę czasu na jego gospodarstwie. Dzięki temu, że zaprosiła go do swojego domu w Wyrzysku, wiem jak mieszka na co dzień. Zobaczcie, jak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony".

📢 Tak wygląda dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [12.12.2023] Zobaczcie, jak mieszka Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszka i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! 📢 Oto Artur z "Rolnik szuka żony 10" - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [12.12.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Wiemy, czy Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" są jednak razem. "Wszystko zakończyło się happy endem". Zobaczcie zdjęcia! Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" jednak razem. "Znalazłam tę swoją miłość" - wyznaje Anna. Pierwsze odcinki programu nie wskazywały na to, że najbardziej romantyczną parę stworzą Anna i Jakub. Dużo lepiej rokowały związki Dariusza i Nicoli oraz Artura i Sary. Tymczasem Anna i Jakub wyglądają dziś na najszczęśliwszych ludzi na świecie. 📢 Oto Artur i Sara. Już nie są razem. "Będę ruszał od razu na łowy". Zobaczcie zdjęcia! Artur i Sara z "Rolnik szuka żony" rozstali się. "Ruszam na łowy" - stwierdził Artur. Razem z Sarą tworzyli parę, w której wielu internautów widziało szczęśliwy związek. Z czasem jednak zauroczenie minęło, a Artur znów cały zaczął oddawać się pracy. Sara wierzyła, że ta relacja przetrwa. Dlatego ze łzami w oczach wyznała: "Straciłam czas, energię i cząstkę siebie".

📢 To właśnie one kłują nas codziennie w oczy! Oto najbrzydsze budynki Poznania. Zobacz ich zdjęcia Poznań jest w ciągłym remoncie, a w mieście powstają nowe budynki, mosty oraz drogi. Warto jednak zatrzymać się na chwilę, by rozejrzeć się wokół siebie i rozeznać, które budowle Poznania są najpiękniejsze, a które po prostu kłują człowieka w oczy.

📢 Tak powstawał imponujący symbol Poznania. Bez niego trudno wyobrazić sobie panoramę miasta. Zobacz niezwykłe zdjęcia! To jeden z symboli Poznania, bez którego trudno wyobrazić sobie panoramę miasta. Od kilkudziesięciu lat przykuwa uwagę mieszkańców i turystów, będąc wizytówką stolicy Wielkopolski. Okrąglak - bo o nim mowa - to wyjątkowy budynek. Jego budowa rozpoczęła się 75 lat temu. W naszej galerii zobaczysz, jak powstawał Okrąglak, jak wyglądał w czasach PRL oraz co można było w nim kupić. Prezentujemy również projekt budynku, który pierwotnie miał stanąć w tym miejscu oraz rzeźbę mieszczącą się niegdyś w holu. Przenieś się w czasie i sprawdź wyjątkowe zdjęcia!

📢 Utalentowany bramkarz na dłużej w Lechu Poznań. Mateusz Pruchniewski chce w przyszłości zagrać w pierwszej drużynie Kolejorza Bramkarz Lecha Poznań, Mateusz Pruchniewski przedłużył umowę z Kolejorzem. Nowy kontrakt lechity będzie obowiązywał przez nadchodzące trzy lata.

📢 Brutalne pobicie kobiety w Wągrowcu. 38-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa Do zdarzenia doszło w piątek, 8 grudnia, ok. godz. 21-21.30. Służby zostały powiadomione przez pracownika ochrony klubu nad Jeziorem Durowskim w Wągrowcu o odnalezionej nieopodal kobiecie, wobec której podejrzewano pobicie. Zarzuty w tej sprawie usłyszał 38-letni mężczyzna. 📢 Oto najpiękniejsze kamienice w Poznaniu. Tak wyglądają zabytkowe perły dzielnic: Łazarz, Jeżyce, Wilda i Stare Miasto! W Poznaniu znajduje się ponad 400 zabytków nieruchomych wpisanych do Rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Znaczna część z nich to kamienice. Niektóre już po renowacji odzyskały dawny blask. Inne pozostają jeszcze odrapane i zabrudzone, ale wszystkie są tak samo cenne. Poznańskie kamienice zachwycają bogatymi zdobieniami, uroczymi balkonami czy pięknymi klatkami schodowymi. Wiele z nich powstała na początku XX wieku i reprezentuje panujący wtedy styl secesyjny, bogaty w sztukaterię czy w kwieciste ornamenty. Przedstawiamy subiektywną listę najpiękniejszych poznańskich kamienic wraz z historią ich powstania.

📢 Kiedyś było tam luksusowo! Tak wygląda w środku schron przeciwatomowy prezydenta Poznania. Zobacz zdjęcia Wiedzieliście, że w stolicy Wielkopolski znajduje się schron przeciwatomowy prezydenta Poznania? Nigdy nie został użyty, ale wzbudza spore zainteresowanie, nie tylko wśród miłośników historii. Obiekt z okresu zimnej wojny, obecnie udostępniany jest przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Poznaj jego historię i zobacz nowe zdjęcia ze schronu udostępnione nam przez Stowarzyszenie Schrony w Polsce.

📢 Oto 9 najpiękniejszych miast w Wielkopolsce. Są idealne na wycieczkę! Poleca je popularny bloger Miejski Wojażer Miasta w Wielkopolsce są piękne! Do ich zwiedzania przekonuje Kamil Sulewski, autor bloga Miejski Wojażer. Poleca on 9 miast w Wielkopolsce idealnych na wycieczkę. Zobacz je w naszej galerii. 📢 Gdzie pojechać na jednodniową wycieczkę w Wielkopolsce? Oto 10 ciekawych miejsc na krótką wyprawę. Sprawdź i koniecznie pojedź! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Poznaj je w naszej galerii.

📢 To miejsce w Poznaniu przez lata było kultowe. Wszyscy robili tu zakupy! Tak wyglądało popularne targowisko w latach 90. Ponad 40 lat temu władze Poznania podjęły decyzję o uruchomieniu giełdy przy ul. Bema (później nazwę ulicy zmieniono na Drogę Dębińską). Targowisko ostatecznie powstało w czerwcu 1989 r. i przez niemal całe lata 90. było to kultowe miejsce zakupów, gdzie można było kupić wszystko - od markowych ubrań po meble. Zobaczcie archiwalne zdjęcia. 📢 Osoby o tych imionach są wyjątkowo wierne! Tworzą trwałe związki i są oddane partnerowi. Zobacz listę Imiona kryją w sobie pewne cechy. Coraz częściej single i singielki podczas wyboru partnera na życie zwracają uwagę na jego znaczenie. Chcą zapewnić sobie ich wierność, lojalność i oddanie. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby, które są wierne. Zobacz w naszej galerii imiona wiernych osób!

📢 Internet zrywa boki! Oto szalone memy o Poznaniu. Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Internet śmieje się z Poznania! Poznań miasto doznań, herbata TeyTey, Lech Poznań, przywary poznaniaków... Zobacz szalone i śmieszne memy o stolicy Wielkopolski, które znaleźliśmy w sieci.

📢 Takie są najstarsze miasta w Wielkopolsce. Zyskały prawa miejskie w XIII wieku. Są jak z obrazka! Warto je odwiedzić Wiele miast w województwie wielkopolskim pamięta odległą historię. Które z nich najwcześniej otrzymały prawa miejskie? Oto najstarsze miasta w Wielkopolsce - zobacz je w naszej galerii. 📢 Tak wygląda Uniwersyteckie Centrum Dobrostanu Zwierząt w Poznaniu od środka. Zobacz zdjęcia! 11 grudnia oficjalnie zostało otwarte Uniwersyteckie Centrum Dobrostanu Zwierząt. To ponad 1800 metrów kw. powierzchni z nowoczesnym sprzętem do leczenia i diagnostyki zwierząt.

📢 Te wyzwiska są nietypowe! Takimi słowami obrazisz poznaniaka i poznaniankę. Oto popularne poznańskie obelgi. Poznaj niegrzeczną listę Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Pasażerka skarży się na tłok w pociągu jadącym do Poznania. "Konduktor cały czas upychał pasażerów". Koleje Wielkopolskie wyjaśniają Kiedy dojechaliśmy do następnej stacji w Stęszewie, był problem, żeby wszyscy wsiedli do pociągu. Konduktor cały czas upychał pasażerów, mimo że nie było już miejsca - skarży się pani Ewelina, która w sobotę podróżowała pociągiem Kolei Wielkopolskich. Spółka komentuje sprawę.

📢 Znany YouTuber odwiedził Gniezno. Próbował słynnych zapiekanek pani Ani! YouTuber Książulo znany jest w polskiej sieci od lat. Szymon Nyczka, bo tak się nazywa, tworzy nagrania, w których podróżuje po Polsce i ocenia jedzenie, zwłaszcza w małych, lokalnych gastronomiach. Tym razem przyjechał do Gniezna spróbować zapiekanek pani Ani z ul. Mieszka I. Jak je ocenił?

📢 Oglądałeś "Znachora"? Tak wyglądała naprawdę polska wieś w tamtych czasach. Oto archiwalne zdjęcia z okresu II RP! Na ekranach króluje obecnie nowa filmowa wersja "Znachora". Ekranizację powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza obejrzało już wiele osób. Filmowe dzieła nie oddają w pełni jednak tego, jak wyglądała wówczas polska rzeczywistość. Przedstawiamy archiwalne zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, które prezentują polską wieś z czasów II Rzeczpospolitej. 📢 Wyłączenia prądu w Poznaniu i okolicach! Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Kolejny tydzień przynosi następną listę planowanych wyłączeń prądu. Enea Operator zapowiedział przerwy w dostawie prądu w różnych częściach Poznania i w okolicach w dniach od 11 do 17 grudnia. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Sprawdź w galerii daty, godziny i adresy.

📢 Oto najpiękniejsze poznańskie budynki ostatniej dekady. Przynoszą miastu chlubę! Zobacz zdjęcia Poznań jest w ciągłym remoncie, a w mieście powstają nowe budynki, mosty oraz drogi. Warto zatrzymać się na chwilę, by rozejrzeć się wokół i rozeznać, które budowle Poznania wprawiają nas w zachwyt, a które po prostu kłują w oczy. W naszej galerii przedstawiamy najpiękniejsze poznańskie budynki. W ostatnich 10 latach zdobywały one nagrodę architektoniczną Prezydenta Miasta Poznania im. J.B. Quadro. 📢 Mieszkańcy kontra automat paczkowy. "Tu nie chodzi o urządzenie, a o jego lokalizację" Mieszkańcy jednego z bloków na Osiedlu Młodych w Grodzisku nie chcą pod swoimi oknami automatu paczkowego. Urządzenie stanęło na parkingu jednego z marketów. - Tu nie chodzi o sam automat, a wyłącznie o jego lokalizację – mówią.

📢 Internetowy Puchar Świata Manuli 2023. Magellan z Poznania walczy o nagrodę! Magellan, manul z poznańskiego zoo, ma szansę zdobyć popularność na cały świecie. Na internetowym portalu X (dawniej Twitter) trwa właśnie nieoficjalny konkurs najlepszych manuli.

📢 Najważniejsze poznańskie urzędy i instytucje. Sprawdź dane teleadresowe i godziny otwarcia Jeśli chcesz załatwić jakąś sprawę urzędową w Poznaniu, ten informator przeznaczony jest dla Ciebie. W galerii prezentujemy najważniejsze poznańskie instytucje z danymi teleadresowymi i godzinami otwarcia. 📢 To zadziwia i śmieszy poznaniaków! Zobacz zaskakujące zdjęcia z tramwajów i autobusów MPK. Zaniemówisz z wrażenia! Codzienne podróżowanie pojazdami MPK Poznań dostarcza wielu niezapomnianych przeżyć. Zobacz, co zaskakuje, dziwi i śmieszy pasażerów poznańskich autobusów i tramwajów. Bo przecież nigdy nie wiesz, kogo spotkasz w bimbie lub na przystanku... Zdjęcia członków społeczności Spotted: MPK Poznań potrafią wprawić w osłupienie. Przekonaj się sam i zobacz naszą wyjątkową galerię. To doprawdy niezwykle ekscytujące doświadczenie!

📢 Mróz na dworze, ale robić trzeba! Tak teraz wygląda remontowany Stary Rynek w Poznaniu. Oto nowe zdjęcia Stary Rynek w Poznaniu to cały czas wielki plac budowy, chociaż według wstępnych zapowiedzi urzędników zasadnicze roboty budowlane miały zakończyć się tutaj w drugiej połowie listopada. Postanowiliśmy sprawdzić, jak posuwają się prace. Odwiedziliśmy serce miasta w środowe przedpołudnie, kiedy termometr pokazywał minus trzy stopnie Celsjusza. Jak się okazuje, mróz robotnikom niestraszny i nawet przy niesprzyjających warunkach pracują w pocie czoła. Zobacz najnowsze zdjęcia i sprawdź, jak wygląda teraz remontowany Stary Rynek w Poznaniu. 📢 Magda Gessler w Nowym Tomyślu! Przeprowadza "Kuchenne rewolucje" W Nowym Tomyślu przez cały weekend w jednym z lokali kręcony był program TVN-u z Magdą Gessler "Kuchenne rewolucje"! To kolejny odcinek, który będzie dotyczył wielkopolskiej restauracji.

📢 Co włożyć do karmnika? Te ptaki chętnie wpadną z wizytą, jeśli zostawisz ich ulubione przysmaki O tym, że ptaki trzeba dokarmiać z głową, już wiemy. Nie zostawiamy im chleba, ani produktów solonych, bo mogą poważnie zaszkodzić naszym skrzydlatym przyjaciołom. Jeśli uwielbiasz obserwować ptaki i zależy ci, żeby zobaczyć ich jak najwięcej, pamiętaj, że wiele z nich lubi inne smakołyki, dlatego warto postawić na różnorodność. Sprawdź, jakie ptaki mogą odwiedzić karmnik, jeśli znajdą w nim coś pysznego dla siebie.

📢 Tragiczny wypadek na DK24 koło miejscowości Pólko. Nie żyje 26-latek Do śmiertelnego wypadku drogowego doszło w niedzielę w nocy 10 grudnia na trasie krajowej nr 24 na terenie powiatu międzychodzkiego. 📢 Czy naprawdę da się żyć bez mięsa, szczególnie w okresie zimowym? Dietetyk odpowiada Przyglądamy się sprawie, która wśród ludzi jedzących mięso oraz wegetarian może wywoływać dyskusje - czy naprawdę da się żyć bez mięsa? Zadaliśmy trzy pytania dietetykowi klinicznemu i psychodietetykowi, Natalii Pokornej-Nowackiej.

📢 Ice Festival 2023 w Poznaniu. Znamy zwycięzców konkursu. Oto ich lodowe rzeźby! Postacie ludzi, zwierząt, magicznych istot i rzeczy. Zakończył się w Poznaniu Ice Festival 2023. Przez trzy dni na ulicy Święty Marcin powstawały przeróżne rzeźby z lodu. Oto efekty końcowe mistrzów rzeźbiarstwa! Znamy też nazwiska zwycięzców konkursu. 📢 Multikino musi opuścić Galerię Maltę w Poznaniu. W zamian inne kino wzbogaci się o nowe sale Galeria Malta zostanie wkrótce wyburzona i zniknie z mapy Poznania. Działające tam do tej pory Multikino zakończy swoją działalność jeszcze w grudniu tego roku. Podjęto jednak decyzję, że w innym miejscu tej sieci powstaną dodatkowe sale kinowe. 📢 Konflikt mieszkańców z myśliwymi w gminie Dopiewo pod Poznaniem. "Mogłem dziś zostać dzikiem" Zaniepokojeni mieszkańcy, spacerujący drogami leśnymi, donoszą o strzałach na terenie lasów Palędzia i Dąbrówki w gminie Dopiewo. Okazało się, że w okolicach Szlaku Pamięci Narodowej trwa polowanie. Spacerowicze są oburzeni słabym oznakowaniem oraz tym, jak blisko terenów mieszkalnych się ono odbywa.

📢 Czy to oni będą warci miliony? Na nich warto zwrócić uwagę - podsumowanie rundy jesiennej w wykonaniu młodych zawodników Lecha Poznań Akademia Lecha Poznań rundę jesienną może zaliczyć do udanych i niezwykle intensywnych. Kilku młodych zawodników Kolejorza wyróżniało się w sposób szczególny na drugoligowych boiskach, a także w Centralnej Lidze Juniorów. Dodatkowo, podopieczni trenera Bartosza Bochińskiego rywalizowali z FC Nantes w młodzieżowej Lidze Mistrzów. Niektórzy z lechitów zaprezentowali się z dobrej strony również w młodzieżowych kadrach narodowych. Czas na podsumowanie postawy najbardziej perspektywicznych, utalentowanych piłkarzy Akademii Lecha Poznań w rundzie jesiennej.

📢 Kibice dostali od Lecha Poznań przykry prezent pod choinkę. Fanom Kolejorza kończy się cierpliwość! Rozczarowanie. Tak można najłagodniej nazwać to, jaka panuje atmosfera wśród kibiców Lecha Poznań. Kolejorz kolejny raz w tym sezonie rozczarował na całej linii. Ostatni raz fani zawiedzeni wychodzili z Enea Stadionu dwa tygodnie temu, gdy lechici przegrali z Widzewem Łódź. Teraz podopieczni Johna van den Broma musieli uznać wyższość Piasta Gliwice, a ponad 14 tysięcy osób zebranych przy Bułgarskiej musiało oglądać jeszcze jedną kompromitację. Zobacz zdjęcia z trybun.

📢 W hotelowym pokoju pod Poznaniem znaleziono ciało 40-letniego mężczyzny! W jednym z hoteli w podpoznańskim Buku znaleziono ciało mężczyzny. W akcji brały udział cztery zastępy straży pożarnej. 📢 Ice Festival 2023 w Poznaniu. Oto ostatni dzień zmagań lodowych rzeźbiarzy! 10 grudnia to ostatni dzień zmagań lodowych rzeźbiarzy podczas Ice Festivalu w Poznaniu. Tego dnia odbywa się konkurs główny, podczas którego zawodnicy mają osiem godzin na stworzenie zapierających dech w piersiach lodowych dzieł. Oto zdjęcia!

📢 Trwa bożonarodzeniowy jarmark w Szreniawie pod Poznaniem. Zobacz zdjęcia! Na coroczny Jarmark Bożonarodzeniowy zaprosiło w niedzielę Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Nasz redakcyjny fotoreporter odwiedził to wydarzenie. Nie zabrakło tam tłumów odwiedzających! 📢 Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia. Oto przerażające pomysły właścicieli W dzisiejszych czasach szokują nie tylko ceny mieszkań do wynajęcia, ale także ich wygląd. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych.

📢 Samorząd w Lesznie nie może podpisać umowy na modernizację pływalni Akwawit. Jedna firma oskarża drugą i czas mija Blisko 5 miesięcy po otwarciu przetargu na modernizację pływalni Akwawit w Lesznie ciągle nie ma podpisanej umowy z przedsiębiorstwem, które przebuduje pływalnię. Powodem zwłoki jest skarga złożona do Krajowej Izby Odwoławczej przez firmę Alstal z Bydgoszczy, która zaproponowała mniej korzystną ofertę na modernizację basenu. Chodzi w niej o rzekome nieprawidłowości podczas innej inwestycji prowadzonej przez firmę Adamietz, której samorząd chce zlecić roboty na pływalni Akwawit. 📢 Kuchnia w PRL-u miała swój babciny klimat - zdjęcia. Taki był jej wystrój i wyposażenie za komuny Między współczesnym wyposażenie kuchni, a tym z czasów PRL, jest spora różnica. Wielu z sentymentem powraca do tych czasów, a i moda na sprzęt i meble z lat 70. i 80. powraca. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Niektóre ze sprzętów gospodynie używają do dziś. Oto babcina kuchnia, jej wystrój i sprzęt na zdjęciach.

📢 Wystrzegaj się ich! Oto 10 najczęstszych błędów popełnianych przez kierowców Kierujący pojazdami popełniają wielokrotnie te same błędy prowadząc auta. Wiele z nich było przyczyną irytacji innych uczestników dróg, a także poważnych wypadków. Wybraliśmy 10 najczęściej popełnianych przez kierowców na drogach.

📢 Trwa kryzys demograficzny w Polsce. "Dominują postawy egoistyczne" Przyglądamy się kryzysowi demograficznemu w Polsce oraz roli rządu i Polaków w zwiększeniu poziomu dzietności. Zadaliśmy trzy pytania doktorowi Krzysztofowi Szwarcowi, demografowi oraz starszemu wykładowcy Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 📢 Stare kryształowe wazony, misy, karafki, patery z PRL mogą być warte majątek - zdjęcia, ceny. Na takich można się wzbogacić Kryształowe naczynia produkowane w czasach PRL zyskują dziś na wartości. Kiedyś wielu uważało kryształy za piękne i eleganckie. Były synonimem luksusu i zdobiły każdą peerelowską meblościankę. U progu XXI wieku uznane za kiczowate trafiły głęboko do szaf lub na śmietnik. Dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością. Jeśli masz takie w domu, możesz sprzedać i zarobić. Ile kosztują w 2023 roku? Zobacz zdjęcia i ceny z OLX.

📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Świątecznie na Jeżycach! Trwa Rynek Rozmaitości Jeżyckich w Poznaniu. Zobacz zdjęcia W sobotę i niedzielę trwa trzecia edycja Rynku Rozmaitości Jeżyckich w Poznaniu. Ten – jak podkreślają organizatorzy eventu – najbardziej offowy jarmark w mieście jest w tym roku rekordowy biorąc pod uwagę ilość wystawców. 📢 Oto Sara i Artur z "Rolnik szuka żony 10" na intymnych zdjęciach. "Jesteśmy coraz bliżej siebie". Zobaczcie! [10.12.2023] Oto Sara i Artur z "Rolnik szuka żony" na intymnych zdjęciach. - Myślę, że między nami jest już miłość - wyznał Artur. Razem z Sarą są bohaterami 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Jako pierwsi stworzyli parę i wiele wskazuje na to, że zostaną razem również po programie. Zobaczcie najbardziej intymne sceny z udziałem Artura i Sary z "Rolnik szuka żony".

📢 Trwa protest studentów w akademiku w Poznaniu. Okupujących DS Jowita wspomagają koledzy z całej Polski. Zobacz zdjęcia O trzech głównych postulatach mówili na sobotniej konferencji prasowej protestujący w poznańskim Domu Studenckim Jowita. Swoje dalsze kroki uzależniają od odpowiedzi władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studenci okupują akademik od piątkowego popołudnia. 📢 Próbna matura 2023/2024: Język angielski. Oto poprawne odpowiedzi i arkusze CKE! Sprawdź, jakie zadania były na próbnej maturze 8 grudnia Próbna matura 2023/2024 z języka angielskiego już za uczniami! Choć egzaminy maturalne odbędą się dopiero w przyszłym roku, to szkoły już przygotowują uczniów na ten ważny egzamin. Od 6 do 8 grudnia 2023 roku odbywać się będą w szkołach tzw. próbne matury. Zobacz arkusze CKE do testów z języka angielskiego! Mamy też odpowiedzi do próbnej matury z języka angielskiego! Odpowiedzi znajdują się pod arkuszami.

📢 Tworzą cuda z lodu! Na ulicy Św. Marcin w Poznaniu ruszył Poznań Ice Festival, czyli Festiwal Rzeźby Lodowej. Zobacz zdjęcia Wystartował Poznań Ice Festival 2023, czyli Festiwal Rzeźby Lodowej. Zmagania artystów można na ul. Święty Marcin do niedzieli. W piątek odbywa się konkurs rzeźby małej, którego tematem jest "kosmos". Kolejnego dnia poznaniacy będą mogli przyglądać się najbardziej widowiskowej konkurencji - Speed Ice Carving. Z kolei w niedzielę, na zakończenie festiwalu, odbędzie się konkurs główny. 📢 Tu jest smacznie! Oto 5 najlepszych restauracji w Poznaniu. Sprawdź ranking internautów! Jakie są najlepsze restauracje w Poznaniu? W plebiscycie aplikacji Wolt zagłosowali jej użytkownicy. Było 5 kategorii: „Zielono mi”, „Comfort Food”, „All around Asia”, „Dobre, bo włoskie” i „Śniadanie do łóżka”. Które poznańskie restauracje zdobyły wyróżnienia?

📢 Eksplozja szalonego trendu w polskich galeriach handlowych. Pełzające nastolatki opanowują TikToka! - WIDEO Ostatnio serwis internetowy TikTok obiegają nietypowe nagrania, na których młodzież porusza się po galeriach handlowych... na czworaka! "Pełzające Nastolatki" to szalony trend, który rozprzestrzenia się w zawrotnym tempie, zdobywając miliony wyświetleń. Skąd wziął się ten dziwny pomysł i co nim kieruje? 📢 Tak mieszka Dariusz z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia! [9.12.2023] Tak wygląda dom i gospodarstwo Dariusza z programu "Rolnik szuka żony 10". Dariusz spod Łodzi to kolejny gospodarz, który zgłosił się do tego programu, by odmienić swój los. W życiu zawodowym czuje się spełniony. Czas odnieść sukces w życiu prywatnym. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolnik z Łódzkiego. Tak wygląda jego dom i gospodarstwo. Mamy zdjęcia!

📢 Paznokcie kocie oko to niezwykły manicure. To zdobienie wygląda obłędnie i jest łatwe w wykonaniu. Zobacz, jak je zrobić krok po kroku Paznokcie kocie oko to stylowy i modny manicure. Jak wygląda? Przypomina trójwymiarową świetlistą smugę. Zobacz, jak wyglądają paznokcie kocie oko, a już nigdy nie będziesz chciała mieć inaczej pomalowanych pazurków. Nic w tym dziwnego, to zdobienie ma coś w sobie magnetycznego! Nie tylko dlatego, że do jego wykonania trzeba użyć specjalnej blaszki magnetycznej, ale i z tego względu, że jest piękny. 📢 Balkon na placu Wolności w Poznaniu grozi zawaleniem? Organizatorzy: Nie ma takiej możliwości! W ocenie naszego czytelnika oblegany tłumnie balkon jednej z restauracji na bożonarodzeniowym jarmarku w Poznaniu w każdej chwili może runąć, gdyż wszystko trzyma się na kiepskich zawiasach meblowych. Organizatorka jarmarku uspokaja: to nie jest drewniana konstrukcja na zawiasach!

📢 Ruszyła ważna inwestycja w Poznaniu. Mieszkańcy okolicznych ulic boją się wychodzić z domu! Ruszyła budowa mostów berdychowskich w Poznaniu, które mają usprawnić nadwarciańską komunikację pieszą i rowerową. Radości z tego powodu nie podzielają najbliżsi sąsiedzi, którym ciężki sprzęt niszczy ulice. 📢 Poznań wystrojony na Boże Narodzenie. Zobacz świąteczne iluminacje! W Poznaniu już panuje bożonarodzeniowy nastrój. W różnych częściach miasta możemy wybrać się na jarmarki, mikołajkowe i świąteczne wydarzenia, a także podziwiać piękne iluminacje. Zobacz, jak wygląda przystrojony świątecznie Poznań i co można robić w grudniu. 📢 Taniej na pewno nie będzie! Zobacz mieszkania do 250 tys. zł w Poznaniu. Oto kawalerki na sprzedaż! Czy są warte swojej ceny? Z najnowszych raportów wynika, że mieszkania w Polsce są coraz droższe. Wzrost cen jest napędzany głównie przez program "Bezpieczny kredyt 2%". Postanowiliśmy sprawdzić, jakie mieszkania z rynku wtórnego można teraz kupić w Poznaniu do 250 tys. zł. Są to jedynie kawalerki i ofert jest niezbyt wiele. Zobacz je w naszej galerii. Oferty pochodzą z serwisu otodom.pl.

📢 Próbna matura 2023/2024: Matematyka. Poprawne odpowiedzi i arkusze CKE! Sprawdź, jakie zadania były na próbnej maturze Choć egzaminy maturalne odbędą się dopiero w przyszłym roku, to szkoły już przygotowują uczniów na ten ważny egzamin. Od 6 do 8 grudnia 2023 roku odbywać się będą w szkołach tzw. próbne matury. Zobacz arkusze CKE oraz poprawne odpowiedzi do testów z matematyki! 📢 Na ważnym rondzie w Poznaniu jest już kamera. Wiemy, kiedy zacznie działać Na rondzie Kaponiera w Poznaniu trwa montaż kamery rejestrującej kierowców wjeżdżających na czerwonym świetle. Wiemy, kiedy zostanie uruchomiona. 📢 Nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 7.12.2023 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Zachwycał i imponował! Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu przed wojną. Oto wyjątkowe zdjęcia Stary Rynek w Poznaniu przed wojną zachwycał i imponował. Turystyczna perła stolicy Wielkopolski jest uznawana za jedną z najpiękniejszych w kraju. Pod względem wielkości ustępuje tylko krakowskiemu i wrocławskiemu. Przed wojną Stary Rynek był głównym miejscem handlowo - usługowym miasta. Stanowił także centrum komunikacyjne, gdzie do 1955 roku kursowały tramwaje. Dzięki archiwalnym zdjęciom możemy poczuć przedwojenny klimat tego miejsca. Zobacz fotografie i przekonaj się, jak wyglądało to miejsce w latach 20. i 30. XX wieku.

📢 Dwa nowe gorące kierunki z lotniska w Poznaniu! Zobacz, gdzie jesienią i zimą polecisz z Ławicy! Jesień i zima to idealny czas na podróże do cieplejszych krajów. Z poznańskiego lotniska Ławica polecimy do wielu ciekawych miejsc. W ostatnim czasie uruchomiono nowe połączenia, wśród nich - Dubaj, Lizbona, czy jordański Amman, ale też miasta idealne na tzw. city break. Zobacz kierunki lotów z Poznania na najbliższe miesiące!

📢 Tak wyglądał Poznań w PRL. Zobacz 50 wyjątkowych zdjęć. Zakręci ci się łezka w oku! Te zdjęcia wiele osób obejrzy z łezką w oku. Zapraszamy na niezapomnianą podróż w czasie do Poznania lat 60., 70. i 80. Pamiętasz, jak wyglądało miasto w PRL-u? Oglądając te fotografie, wielu z Was z pewnością się wzruszy. W naszej galerii znajdziecie miejsca, które poznaniacy wspominają z sentymentem, między innymi kultową Adrię, pływalnię przy ul. Niestachowskiej, Cyrk Olimpia i wiele innych. Miłego oglądania! 📢 Tak kiedyś wyglądał dworzec Poznań Główny. Został zamknięty 10 lat temu! Budynek zostanie wyburzony. Oto wyjątkowe zdjęcia Oddany do użytku w maju 2012 roku nowy budynek dworca PKP w Poznaniu jest w ogniu krytyki - za niefunkcjonalność i wygląd. Warto przypomnieć, jak wyglądał Poznań Główny, gdy pasażerowie mieli tutaj do dyspozycji tylko stary budynek, który zamknięto dla pasażerów 25 października 2013 roku. Zobacz w galerii, jak wyglądał stary dworzec jeszcze kilkanaście lat temu.

📢 Te kobiety wybrał Artur z "Rolnik szuka żony 10"? Sprawdźcie! [10.11.2023 r.] Artur z "Rolnik szuka żony 10" otrzymał sporo listów od kobiet, które się nim zainteresowały. Do programu zaprosił 9 z nich. Ostatecznie wybrał trzy i to one pojadą do jego gospodarstwa na Mazowszu. Są to: Aleksandra z Zalewa, Sara z Siedlec i Blanka z Szydłowca. Poznajcie je bliżej, zobaczcie zdjęcia!

📢 Opuszczona i zapomniana. Galeria Malta w Poznaniu świeci pustkami, a kiedyś przyciągała tłumy. Jak wygląda w środku? Galeria Malta w Poznaniu powstała w 2009 roku. Miała świetną lokalizację, atrakcyjne wnętrze i wiele sklepów. Pomimo początkowego sukcesu, kolejne punkty wycofywały swoje usługi z obiektu, a grono odwiedzających klientów sukcesywnie się zmniejszało. Dzisiaj galeria świeci pustkami. Jak wygląda w środku? Sprawdziliśmy!

