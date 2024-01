Prasówka 13.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Powiat poznański ma 25 lat. Nagrody starosty i koncert - tak świętowano. Zobacz zdjęcia!”?

Prasówka 13.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Powiat poznański ma 25 lat. Nagrody starosty i koncert - tak świętowano. Zobacz zdjęcia! 25 lat temu w Polsce, na skutek reformy podziału administracyjnego, utworzono powiaty. Z tej okazji powiat poznański 12 stycznia zorganizował w Sali Ziemi poznańskich targów koncert z okazji 25-lecia powiatu poznańskiego. Wręczono także statuetki Osobowości 25-lecia Powiatu Poznańskiego.

📢 Zaginął 15-letni Tomasz Warciarek z Obornik. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach nastolatka Zaginął Tomasz Warciarek. 15-latek ostatni raz widziany był w środę, 10 stycznia około godziny 19:00 na ul. Powstańców Wielkopolskich w Obornikach. Trwają poszukiwania koordynowane przez Komendę Powiatową Policji w Obornikach. 📢 Małgorzata Foremniak właśnie skończyła 57 lat. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! [13.01.2024] Małgorzatę Foremniak widzowie pokochali za rolę doktor Zosi w serialu "Na dobre i na złe". To niezwykle popularna polska aktorka i osobowość telewizyjna. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Jest niezwykle pogodną i pozytywnie do życia nastawioną kobietą. Niedawno obchodził swoje 57. urodziny. Obchodziła je w przepięknych okolicznościach przyrody. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

Prasówka 13.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak Julia Kamińska wygląda w samej bieliźnie. "Piękna i zjawiskowa". Serialowa "Brzydula" na odważnych zdjęciach! [13.01.2024] Serial "Brzydula" sprawił, że Julia Kamińska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Za rolę Urszuli Cieplak otrzymała nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Tak Julia Kamińska wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Urszulę z "Brzyduli" w samej bieliźnie.

📢 Najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [13.01.2024] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie! 📢 Tak mieszka dziś Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia jej domu [13.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony"

📢 Magdalena Boczarska skończyła 45 lat! Tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia! [13.01.2024] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. To aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. 📢 Żona wójta z serialu "Ranczo" - taką metamorfozę przeszła Violetta Arlak. Zobaczcie zdjęcia [13.01.2024] Tak zmieniła się Violetta Arlak z serialu "Ranczo". Schudła aż 20 kilogramów! Violetta Arlak to aktorka, której największą sławę przyniosła rola wójtowej w serialu "Ranczo" w TVP 1. Łatwo zauważyć, że w ostatnich sezonach kultowego filmu była znacznie szczuplejsza, niż w pierwszych odcinkach. Okazuje się, że w tym czasie aktorka bardzo schudła. Zobaczcie, jak wyglądała 20 lat temu, a jak prezentuje się dziś. Wspaniała metamorfoza! Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

📢 Oto Joanna Michalska, Miss Polonia 1990 - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [13.01.2024] Tak wygląda teraz Joanna Michalska, Miss Polonia 1990. Ma 55 lat i jest śpiewaczką operową. Joanna Michalska w 1990 roku została Miss Polonia. Miała wówczas 23 lata. Dziś jest śpiewaczką operową w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie. Marzy o zorganizowaniu wystawy swoich obrazów w galerii warszawskiej opery. Zobaczcie, jak dziś wygląda Miss Polonia 1990! 📢 Tak mieszkają dziś Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony". Wkrótce na świat przyjdzie córeczka. Zobaczcie zdjęcia! [13.01.2024] Marta Paszkin i Paweł Bodzianny nie byliby razem, gdyby nie siódma edycja programu "Rolnik szuka żony". Dziś są małżeństwem, założyli rodzinę i zamieszkali razem. Razem wychowują córkę Marty z poprzedniego związku. Dwa lata temu na świat przyszedł ich synek Adam. Wkrótce urodzi się córeczka. "Jesteś bardzo pracowity i dzięki Tobie mamy piękne mieszkanie" - taka karta wisi na ich lodówce. Zobaczcie, jak pięknie wygląda mieszkanie wyremontowane przez Pawła!

📢 Oto domy Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego, polskich skoczków narciarskich. Zobaczcie zdjęcia! [13.01.2024] Domy Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego! Tak mieszkają polscy skoczkowie. Zobaczcie, jak wyglądają ich domy zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Sprawdźcie też, jakie mają widoki ze swoich okien. Który dom podoba wam się najbardziej? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto Patrycja Markowska - tak się ubiera. Artystka w przezroczystym gorsecie i nie tylko. Zobaczcie zdjęcia! [13.01.2024] Zobaczcie, jak ubiera się Patrycja Markowska, córka Grzegorza Markowskiego z Perfectu i wokalistka dysponująca potężnym głosem. Jej przeboje "Świat się pomylił", "Jeszcze raz" i "Hallo, hallo" zna cała Polska. Patrycja Markowska ma fantastyczny styl. Bardzo ciekawie się ubiera. Potrafi też zaskoczyć. Tak zrobiła, gdy założyła przezroczysty gorset lub prześwitującą czarną sukienkę. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce! Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów [13.01.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim. 📢 Tragiczny wypadek w Lipie pod Obornikami. Zderzyły się dwa samochody. Dwie osoby nie żyją Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 178. Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn doszło do zderzenia dwóch samochodów w miejscowości Lipa. Nie żyją dwie osoby. 📢 O krok od tragedii w Pile. Kierowca wjechał w przystanek autobusowy. Został zatrzymany Kompletnie pijany kierowca wjechał w przystanek autobusowy w Pile. Obok wiaty znajdował się starszy mężczyzna. Na szczęscie nikomu nic się nie stało. Kierowca został objęty dozorem policyjnym. Grozi mu więzienie.

📢 Lech Poznań poznał najbliższy rozkład jazdy. Kibice mogą rezerwować sobie czas na pucharowy wieczór Kibice Lecha Poznań poznali dokładny terminarz spotkań Kolejorza, które odbędą się w lutym. Kolejorz w ćwierćfinale Pucharu Polski, w którym to zmierzy się na Enea Stadionie z Pogonią Szczecin, zagra we wtorek 27 lutego. Trzy dni wcześniej, także na swoim obiekcie, lechici podejmą aktualnego lidera PKO BP Ekstraklasy - Śląsk Wrocław. 📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska w posiadłości z prywatnym stawem. Wyjątkowy dom piosenkarki zaprojektowany przez męża – zobacz w galerii Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska.

📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera! 📢 Uciekł z domu w Czerwonaku pod Poznaniem, gdzie miał być przetrzymywany. Policja przesłucha członków rzekomej sekty Z domu w Czerwonaku, gdzie ma działać sekta, uciekł 41-letni Hiszpan. Mężczyzna miał być tam przetrzymywany wbrew swojej woli. Policja sprawdziła dom i rozmawiała z jego mieszkańcami. To jednak nie koniec. Wkrótce osoby te zostaną przesłuchane. 41-latek nie jest jedyną osobą, która miała być więziona przez rzekomą sektę.

📢 Tragiczny wypadek w Odolanowie. Zginął popularny DJ. Miał odebrać ze szpitala partnerkę z nowo narodzonym dzieckiem W czwartkowym wypadku w Odolanowie w powiecie ostrowskim zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne. Jedną z ofiar jest popularny DJ, który tego dnia miał odebrać ze szpitala partnerkę z nowo narodzonym dzieckiem. Druga ofiara wypadku w Odolanowie to jego 19-letni kolega. Według nieoficjalnych informacji to kierowca audi, którym podróżowali zmarli mężczyźni, wyprzedzał ciąg aut, gdy doszło do wypadku. 📢 Akademiki w Poznaniu były wyburzane mimo wstrzymania prac przez konserwatora. "Walczyli do ostatniej chwili" 11 stycznia Miejski Konserwator Zabytków podjął decyzję o wstrzymaniu rozbiórki akademików przy ul. Dożynkowej w Poznaniu. Ponieważ decyzja wchodziła w życie następnego dnia, robotnicy pracowali do późnych godzin popołudniowych, aby rozebrać jak najwięcej obiektu.

📢 Popularny DJ zginął w wypadku w Odolanowie. Miał jechać do szpitala po partnerkę i dziecko. "Nie zdążył uściskać swojego syna". Jest zbiórka W czwartkowym wypadku w Odolanowie zginął 28-letni Radosław z Sulmierzyc. Jak się okazało, jechał on do Ostrowa Wlkp., żeby odebrać swoją partnerkę i nowo narodzonego przed tygodniem synka. Niestety los chciał inaczej. Drugą z ofiar śmiertelnych był jego 19-letni kolega. Przyjaciele Radosława nie pozostali obojętni na krzywdę i postanowili zorganizować zbiórkę, by wesprzeć osieroconą rodzinę 28-latka. 📢 Będą utrudnienia na ważnej wylotówce z Poznania. Drogowcy rozpisali przetarg na budowę nowego wiaduktu na DW 194 w Bogucinie Dwa lata utrudnień czekają kierowców na drodze wojewódzkiej nr 194. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzki ogłosił właśnie przetarg na budowę nowego wiaduktu nad kolejową obwodnicą Poznania w Bogucinie. Ale są też dobre informacje.

📢 Te kwiaty doniczkowe likwidują smog! Ułatwiają odpoczynek i zasypianie. Koniecznie postaw je w sypialni Lubisz kwiaty tak bardzo, że nie chcesz się rozstawać z nimi nawet w nocy? Nie musisz! Otocz się nimi w sypialni. Niektóre rośliny doniczkowe są szczególnie polecane do pomieszczeń, w których śpimy. Produkują tlen w nocy i dzięki temu wpływają pozytywnie na jakość snu. 📢 Popularny targ w Poznaniu przyciąga nawet w mrozy! Zobacz, co można było kupić na obleganej giełdzie przy M1 na Franowie. Oto zdjęcia Jest takie miejsce w Poznaniu, które co tydzień przyciąga ludzi z całego miasta i okolic na zakupy. To pchli targ i giełda na Franowie, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, nawet w zimowe mroźne dni. Kupić można tu prawie wszystko, a i tak za każdym razem nie brakuje niespodzianek. Dla poszukiwaczy "skarbów" coniedzielna wycieczka pod Centrum Handlowe M1 to wręcz obowiązek. Co można było dostać w minioną niedzielę? Po targu przeszedł się także fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie, co wypatrzył!

📢 Gigantyczny kontrakt dla Cegielskiego. Ostatnio takie zamówienie złożono w PRL-u! Poznańska Fabryka Pojazdów Szynowych zwyciężyła w przetargu na dostawę 300 fabrycznie nowych wagonów dla PKP Intercity. W prawie opcji zapisano możliwość dostarczenia kolejnych 150 nowych pojazdów. Będą to wagony pierwszej i drugiej klasy, restauracyjne oraz z miejscami do leżenia, tak zwane kuszetki. Decyzję o przyznaniu zamówienia musi jeszcze zatwierdzić walne zgromadzenie akcjonariuszy przewoźnika. Ostatnio tego typu zamówienie złożono w połowie lat 80. ubiegłego wieku! 📢 Poziom rzeki w Wielkopolsce niebezpiecznie się podniósł. Trwa umacnianie wałów Trudna sytuacja w Kościanie. Poziom Obry w mieście podniósł się do stanów, które grożą wylaniem rzeki. Strażacy już rozpoczęli zabezpieczanie wałów. Nie wolno też na nie wchodzić mieszkańcom miasta. 📢 Ci piłkarze Lecha Poznań mają błyszczeć wiosną. "Ich potencjał nie był wykorzystany" Mamy kilku piłkarzy, których potencjał nie był wykorzystany - uważa Mariusz Rumak, nowy trener Lecha Poznań. Szkoleniowiec chce ustabilizować ich formę i sprawić, by wiosną grali dużo lepiej.

📢 Hala Arena w Poznaniu będzie gotowa później, niż zakładano? Właśnie unieważniono przetarg. Znamy powód Hala widowiskowo-sportowa Arena, mieszcząca się na Łazarzu w Poznaniu, czeka na generalny remont. W ubiegłym roku został ogłoszony przetarg na wykonawcę prac. Niestety pojawił się problem. 📢 W więzieniu łatwiej być matką. W Zakładzie Karnym w Krzywańcu kobiety odbywają karę z dziećmi. Dom Matki i Dziecka nie przypomina więzienia Urodziła się w więzieniu. Jej życie było naznaczone alkoholem, porzuceniem przez matkę, a potem, już jako osadzona, wróciła do więzienia i tu urodziła dziecko. Ta dziewczyna podziękowała nam za wszystko, mówiąc, że po raz pierwszy w życiu doświadczyła normalnego traktowania. Istnieje nadzieja, że w jej przypadku to błędne koło zakończy się na niej, bo nie pozwoli, by jej dziecko przeszło przez to samo, co kiedyś ona - mówi Diana Klaus, kierownik Domu Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.

📢 Najdziwniejsze gadżety z Chin, czyli 7 zaskakujących rzeczy, które można kupić na AliExpress, Temu i w innych sklepach Zakupy w chińskich sklepach stały się w ostatnich latach bardzo popularne. Choć modę tę zapoczątkował AliExpress oraz Wish, pojawia się coraz więcej tego typu miejsc. Znaleźć tam można naprawdę dziwne i zaskakujące przedmioty, również jeśli chodzi o gadżety elektroniczne i związane z grami. Zobacz 7 najdziwniejszych przedmiotów, które można zamówić z Chin. 📢 Oto jak zmienił się Krzysztof Miruć. Zobaczcie, jak wyglądał znany architekt Krzysztof Miruć jest gospodarzem popularnych programów remontowo-wnętrzarskich w HGTV. W programie poznajemy go jako wyjątkowo zabawnego, ale i zaangażowanego w pracę. Jego projekty są spójne, praktyczne i zgodne z ulubionym stylem właściciela mieszkania. Zobaczcie, jak architekt zmienił sie na przestrzeni lat.

📢 Intensywne przygotowania rezerw Lecha Poznań do rundy wiosennej. "Myślę, że jednego zawodnika uda nam się sprowadzić" Rezerwy Lecha Poznań zaczęły przygotowania na początku drugiego tygodnia stycznia. Młodzi lechici mają zaplanowanych siedem sparingów, a trener Artur Węska ma do dyspozycji 19 zawodników z pola. Jak będzie wyglądała kadra drugiej drużyny Kolejorza po odejściach Bruno Żołądzia, Oskara Tomczyka i Mikołaja Tudruja? Czy planowane są wzmocnienia? Jak wyglądają przygotowania? Na te pytania odpowiedział nam trener Lecha II Poznań Artur Węska. 📢 Te psy czekają na ciebie! Adoptuj psa z poznańskiego schroniska W schronisku na ulicy Kobylepole 51 w Poznaniu swój dom tymczasowy ma wiele psów. Małe, średnie czy duże. Suczki i psy. Starsze i młodsze – na stronie schroniska możesz według tych kategorii zobaczyć, jakie psy czekają na adopcję. Dzięki opisom możesz poznać ich charakter, stosunek do dzieci oraz innych zwierząt. Przybliżony wiek oraz ewentualne schorzenia, chociaż większość z nich to okazy zdrowia i wulkany energii!

📢 Zastępczyni wójta Tarnowa Podgórnego przyłapana na kradzieży w Biedronce. "Stać mnie na cztery wina" Zastępczyni wójta Tarnowa Podgórnego Ewa Noszczyńska-Szkurat została przyłapana na kradzieży w sklepie sieci Biedronka. 5 stycznia została ona zatrzymana przez ochroniarza sklepu. Miała ona próbować wynieść ze sklepu trzy butelki wina bez płacenia za nie. 📢 Kuba, choć umarł, żyje w siedmiu osobach! Sprawdź, dlaczego warto zostać dawcą narządów 21 stycznia minie 5 lat, odkąd Kuba został odłączony od aparatury. Jego mózg mimo prób nie podjął pracy. Pracowały jednak narządy, które zostały pobrane i przekazane potrzebującym. Jakub Nowak do dziś żyje w siedmiu osobach.

📢 Widoczny biustonosz i spódniczka niczym bombka z ogromną kokardą. Nietypowe stylizacje gwiazd na premierze filmu „Fuks 2” Jedne z pań zdecydowały się na klasyczną elegancję, inne postawiły na modowe eksperymenty. Na prapremierze filmu „Fuks 2” pojawiło się wiele znanych osobistości świata show-biznesu. Niektóre kreacje, jak bluzka odsłaniająca atuty czy też spódniczka przypominająca wielką bombkę, skutecznie zwróciły na siebie uwagę. Zobacz zdjęcia z wydarzenia!

📢 Dawne kino Olimpia w Poznaniu zostanie wyburzone. Teraz jest tam bałagan i dziki parking. Zastąpi je nowy obiekt We wrześniu 2022 roku budynek dawnego kina Olimpia został zamknięty przez władze Akademii Muzycznej ze względu na zły stan techniczny. Tymczasem teren wokół stał się dzikim parkingiem i osiedlową pijalnią trunków wyskokowych. Władze uczelni ogłosiły konkurs na nowy obiekt, który zastąpi dawne kino. Obecny budynek zostanie wyburzony pod koniec 2025 roku. 📢 Spółdzielnia oskarża mieszkańców o działanie na jej szkodę. W tle prokuratorskie śledztwo Władze Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odmawiają udostępnienia członkom spółdzielni faktur i umów zawieranych z zewnętrznymi firmami. Chodzi między innymi o remonty budynków czy system kamer monitoringu. Członkowie spółdzielni wygrywają kolejne sprawy w sądach, jednak zarząd się nie poddaje. Tymczasem trwa prokuratorskie śledztwo, które zostało wszczęte na podstawie dokumentów wcześniej wydanych przez zarząd PSM.

📢 Koniec kultowych akademików w Poznaniu? Deweloper rozpoczął rozbiórkę. Tymczasem wydano zakaz burzenia budynków! Zobacz zdjęcia Mimo próby uratowania dwóch budynków dawnych akademików przy ul. Dożynkowej w Poznaniu, deweloper rozpoczął ich rozbiórkę. Wcześniej radna miejska apelowała o wpisanie ich do rejestru zabytków. W ich miejscu mają powstać bloki z garażami podziemnymi. 10 stycznia Halina Owsianna poinformowała, że pojawiła się nadzieja na uratowanie budynków.

📢 Tak wygląda dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [12.01.2024 r.] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem.

📢 Studniówka 2024. To był bal! Tak bawili się uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i XXIX LO w Poznaniu Olśniewające suknie, eleganckie garnitury i tradycyjny polonez. W piątek, 5 stycznia rozpoczął się sezon studniówkowy w Poznaniu! W sali bankietowej Pałacu Jaśminowego wspaniale bawili się uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu. Na ich studniówce nie zabrakło też fotoreportera "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie zdjęcia! 📢 Koszmarny dzień na drogach w Poznaniu. Dziesiątki wypadków i kolizji! Poznańscy policjanci tyko w czwartek, 11 stycznia odnotowali 76 kolizji i wypadków. Doszło także do kilku karamboli na drogach w Poznaniu i powiecie poznańskim. Wszystkiemu winna była pogoda. 📢 Spór o godziny „czarnkowe”. Nauczyciele są zaniepokojeni wypowiedziami Katarzyny Lubnauer Godziny „czarnkowe” muszą być wykorzystywane na konsultacje. Tak mówią przepisy. Wypowiedzi ministry edukacji zaniepokoiły ZNP – nie chcą działać poza prawem.

📢 Ranking liceów Perspektywy 2024. Jak wypadły poznańskie szkoły? Mamy listę najlepszych placówek w stolicy Wielkopolski. Sprawdź! Znamy ranking liceów Perspektywy 2024. Zestawiono w nim 1000 polskich szkół. Kapituła kierowała się trzema kryteriami. Zobacz jak wypadły poznańskie licea! Mamy listę!

📢 Jakie są najlepsze technika w Wielkopolsce? Oto najnowszy ranking "Perspektywy 2024". Zobacz! Miesięcznik Perspektywy po raz kolejny opublikował listy najlepszych szkół w całej Polsce. Wśród nich można wskazać technika, które według rankingu otrzymały znak jakości. W 2024 roku na liście nie zabrakło wielu szkół z Wielkopolski. Które z nich znalazły się w rankingu? Mamy listę najlepszych techników w województwie wielkopolskim! 📢 Ranking techników Perspektywy 2024. Jak wypadły poznańskie szkoły? Oto lista najlepszych placówek w stolicy Wielkopolski Znamy ranking techników Perspektywy 2024! Zestawiono w nim 1000 polskich szkół. Kapituła kierowała się trzema kryteriami. Które placówki w Poznaniu znalazły się na szczycie listy? Mamy pełną listę

📢 Perspektywy 2024: Ranking liceów w Wielkopolsce. Oto najlepsze licea w Wielkopolsce. Sprawdź, które szkoły otrzymały znak jakości! Najlepsze licea w Wielkopolsce. Po raz kolejny został opublikowany ranking szkół według miesięcznika Perspektywy. Dzięki temu uczniowie szkół podstawowych zyskują cenną wskazówkę przy wyborze swojej kolejnej placówki edukacyjnej. Rankingi powstały dla różnych typów szkół i uwzględniają każde województwo. Oto te licea, które w Wielkopolsce są uznane za najlepsze. Sprawdź! 📢 Lech Poznań w światowej czołówce prestiżowego rankingu. Kolejorz wyprzedził Włochów, Hiszpanów i Anglików Od wielu lat Akademia Lecha Poznań znajduje się w czołówce polskich klubów, jeśli chodzi o szkolenie zawodników. To znalazło potwierdzenie w prestiżowym rankingu CIES Football Observatory Post, który opublikował zestawienie najbardziej dochodowych klubów pod względem uzyskanych przychodów za swoich wychowanków. Kolejorz zajął 88. miejsce w światowym rankingu, wyprzedzając takie zespoły jak Real Betis, Cagliari czy Crystal Palace.

📢 Wapno: miasto, które pochłonęła ziemia. Wstrząsająca historia katastrofy, która nawiedziła Wielkopolskę Na mapie Polski nie brak opuszczonych miejsc, w których panuje niepokojąca atmosfera. Wapno w Wielkopolsce ma jednak wyjątkową historię. Kiedyś było jednym z najprężniej rozwijających się ośrodków przemysłowych PRL. W jedną noc jednak wszystko się zmieniło, a Wapno dosłownie zapadło się pod ziemię. Co się stało? Jak Wapno wygląda dziś? Poznajcie niesamowitą historię tego miejsca. 📢 Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zimy w PRL-u to były prawdziwe zimy, a wiele z nich zasługiwało na miano "zimy stulecia". Do Polski wróciła zima, który przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Poniedziałkowi 8 stycznia 2024 roku daleko jednak do największych załamań pogody w Polsce. Najgorzej było w 1979 roku, kiedy opady śniegu sparaliżowały kraj. Zapraszamy do NASZEJ GALERII.

📢 Premier wyznaczył komisarza Piły. Beata Dudzińska będzie sprawować funkcję prezydenta. "Posiada wieloletnie doświadczenie w biznesie" Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk wnioskiem z dnia 28 grudnia 2023 r., przekazanym przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, wystąpiła o wyznaczenie Beaty Dudzińskiej do pełnienia funkcji prezydenta Piły.

📢 Wypadek na S11 pod Poznaniem. Mogą występować utrudnienia w ruchu W czwartek ok. godz. 15.40 doszło do wypadku na drodze S11 w okolicach wiaduktu. Mogą wystąpić utrudnienia. 📢 11 wyjątkowych lokalizacji na city break w Polsce. Dlaczego warto tam jechać i co można zobaczyć? Weekendy to idealny czas na zwiedzanie i podróże, a Polacy w ciągu ostatnich lat pokochali wycieczki po naszym kraju. Nie ma w tym nic dziwnego – Polska jest piękna, a wiele jej punktów pozostaje nieznanych nawet dla jej mieszkańców. Zamiast lecieć do Paryża, Barcelony czy Pragi, polecamy zobaczyć, co oferują nasze ziemie. Gdzie warto spędzić weekend? 📢 Wiesław Banaś będzie pełnił obowiązki Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Decyzja ministry edukacji została podjęta po zasięgnięciu opinii wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk z 9 stycznia 2024 r. Wiesław Banaś będzie pełnił powierzone mu obowiązki do czasu powołania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

📢 Te znaki zodiaku są złośliwe. Oni potrafią być wredni Czy znak zodiaku może determinować nasze zachowanie? Udało nam się znaleźć najbardziej złośliwe znaki zodiaku. Zobaczcie, które spośród dwunastu znaków uznaje się za te, które potrafią sprawić przykrość. 📢 Oto lista leków wycofanych ze sprzedaży. Nie powinniśmy ich zażywać Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu partii popularnych leków ze sprzedaży. GIF czuwa nad bezpieczeństwem produktów medycznych. W przypadkach kiedy są jakieś zastrzeżenia do leków zostają one wstrzymane lub całkowicie wycofane z obrotu. Wówczas nie powinniśmy przyjmować takich leków. Zobaczcie, jakie leki wycofano w ostatnich tygodniach.

📢 Rozpoczęła się rozbiórka Galerii Malta w Poznaniu. Działała przez 14 lat. To jej oficjalny koniec! Zobacz zdjęcia Rozpoczęła się rozbiórka Galerii Malta w Poznaniu. Od lipca 2023 roku było wiadomo o tych planach, później rozbiórka została wstrzymana przez skargi różnych podmiotów. W listopadzie podjęto ostateczną decyzję.

📢 Przed świętami Bożego Narodzenia zdiagnozowano u niej raka. W sieci ruszyła zbiórka pieniędzy Jeszcze kilka tygodni temu życie pani Malwiny wyglądało zupełnie inaczej. Krótko przed świętami Bożego Narodzenia pochodząca z Klęki, a obecnie mieszkanka powiatu śremskiego usłyszała okrutną diagnozę. W sieci uruchomiono zbiórkę, która ma pomóc zebrać pieniądze na walkę z chorobą.

📢 50 letni budynek Warty Poznań znika z powierzchni ziemi. Trwa rozbiórka wyjątkowego obiektu. Mamy zdjęcia! Legendarny budynek Warty Poznań znika z powierzchni ziemi. Od wtorku, 2 stycznia trwają prace rozbiórkowe obiektu, który przez blisko 50 lat służył zawodnikom różnych warciarskich sekcji. Jest to pierwszy krok w celu postawienia nowego i nowoczesnego kompleksu dla najstarszego klubu piłkarskiego w stolicy Wielkopolski. 📢 Policyjna akcja w domu w Czerwonaku. Sekta przetrzymywała mężczyznę? Mieszkańcy budynku wyjaśniają Policja weszła do domu w Czerwonaku pod Poznaniem. Tam miał być przetrzymywany obcokrajowiec, któremu udało się uciec. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że ma działać tam sekta. Dziennikarzom "Głosu Wielkopolskiego" udało się porozmawiać z mieszkańcami tego domu.

📢 Sprawdzian zaliczony na "piątkę". Skrzydłowy Lecha Poznań rozegrał ostatni mecz przed Pucharem Azji Skrzydłowy Lecha Poznań, Ali Gholizadeh rozegrał ostatni mecz w reprezentacji Iranu przed rozpoczynającym się Pucharem Azji. 27-latek wystąpił przez 45 minut, a jego kadra bezproblemowo uporała się z Indonezją 5:0 (3:0). To był sprawdzian generalny dla podopiecznych selekcjonera Amira Ghalenoeiego, którzy w najbliższą niedzielę (14 stycznia) będą walczyć o tytuł najlepszej drużyny na kontynencie. 📢 Śmiertelny wypadek w Budzyniu. Samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem. Nie żyje jedna osoba. Ruch na trasie Poznań – Piła wstrzymany W środę ok. godziny 8 w miejscowości Budzyń w powiecie chodzieskim doszło do zderzenia pociągu z samochodem ciężarowym. Jedna osoba nie żyje. Ruch pociągów na trasie Poznań – Piła jest wstrzymany. 📢 Wiadukty na Lutyckiej i Golęcińskiej coraz bliżej. Miasto podpisało umowę z wykonawcą Poznaniacy od lat czekają na powstanie wiaduktów nad linią kolejową do Piły. Rozpoczęcie ich budowy zbliża się wielkimi krokami. Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisały już umowę z inżynierem kontraktu i wykonawcą robót.

📢 Tak wygląda dom Justyny i Łukasza z "Rolnicy. Podlasie". Zobaczcie zdjęcia! [10.01.2024] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie". 📢 Jesteś szczęśliwą babcią lub dumnym dziadkiem? Zgłoś się do naszej akcji i wygraj 20 000 zł na realizację marzeń Marzyłaś o roli babci? Spełniasz się w roli dziadka? Pochwal się wnukami i weź udział w specjalnej akcji! Do wygrania nawet 20 tysięcy złotych na spełnienie rodzinnych marzeń!

📢 Najbardziej poszukiwane przedmioty PRL - lista, zdjęcia. Na takich skarbach możesz zarobić Kiedyś były bardzo modne, ale u schyłku XX wieku schowaliśmy je głęboko do szaf lub na śmietnik. Dziś niektóre rzeczy z PRL-u wracają do łask, a ich ceny na aukcjach bywają zawrotne. Jeśli masz jeszcze w domu takie starocie, nie wyrzucaj. Być może masz prawdziwe skarby. Kolekcjonerzy mogą zapłacić za nie fortunę. Za co najwięcej? Zobacz najbardziej poszukiwane rzeczy z PRL-u.

📢 Pilny apel schroniska w Gnieźnie! 60 psów potrzebuje domów na czas generalnego remontu obiektu Łaciate, małe, duże, skrzywdzone przez człowieka. Nocą temperatura spada nawet poniżej -10 stopni Celsjusza, a one siedzą w lodowatych boksach. Schronisko w Gnieźnie apeluje o adoptowanie psów, nie tylko ze względu na niskie temperatury. Zbliża się generalny remont obiektu. 📢 Zwolnienia grupowe w 13 wielkopolskich powiatach w 2024 roku! Sprawdź, czy Twój jest na liście 1 867 osób - tylu pracowników według prognoz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu może stracić w Wielkopolsce pracę w 2024 roku w ramach przekazanych tej instytucji informacji o planowanych zwolnieniach grupowych. 📢 Takimi golami Lech Poznań czarował kibiców w rundzie jesiennej. Palce lizać! 32 gole - tyle Lech Poznań strzelił goli w jesiennej rundzie piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Te bramki przyczyniły się do zdobycia 33 punktów. Kilka z nich było wyjątkowej urody, a ręce przy tych trafieniach same składały się do oklasków. Wybraliśmy 10 najładniejszych ligowych trafień Kolejorza w ostatnich miesiącach.

📢 MISTRZOWIE HANDLU Wybieramy Sprzedawców i Florystów Roku oraz najlepsze sklepy i kwiaciarnie. Zgłoś swoich kandydatów! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Stare zabawki z PRL mogą być teraz warte krocie - zdjęcia, ceny. Takie były popularne w latach 60., 70. i 80. Stare zabawki z dzieciństwa u każdego wywołują nostalgię. Pamiętasz jeszcze zabawki z PRL-u? Dziś wielu powraca do tych czasów z sentymentem. Resoraki, lalki, żołnierzyki, bączki, pluszaki – dziś na niektórych można sporo zarobić. Zobacz na zdjęciach najpopularniejsze zabawki z czasów PRL. Tyle dziś kosztują. Oto ceny z portalu OLX.

📢 Tajemnicze drzwi w centrum Poznania. Wiemy, dokąd prowadzą! Oto wyjątkowe zdjęcia ze środka Niewiele osób wie, że pod Wzgórzem Przemysła w centrum Poznania znajdują się tunele, które podczas II wojny światowej służyły jako schrony przeciwlotnicze. Dziś są one zamknięte i niedostępne dla zwiedzających. Prowadzą do nich niepozorne drzwi. Mamy zdjęcia ze środka! 📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce. Sprawdź tę listę [1.12.2023] Jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze? Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 rok. Analizując te dane można stwierdzić, jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze. Poznajcie 20 najuboższych gmin w naszym regionie.

📢 Oto 20 niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Musisz uważać! Znamy ranking najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najnowsze dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie w Wielkopolsce jest najbardziej niebezpiecznie? Sprawdź w galerii, czy twoje miasto znalazło się na liście.

📢 Międzynarodowy Dzień Psa. mamy NAJLEPSZE MEMY o psach. Ukochane zwierzaki są wdzięcznym tematem do żartów. Ale beka! Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji porcja dobrych memów o naszych czworonogach - tym razem psach. Kto ma psa, ten wie, że czasem zapewniają powody do śmiechu. Ich przyzwyczajeń czasem nie da się zrozumieć. Zobaczcie najlepsze memy o psach, które stworzyli internauci. 📢 Tak powstawał kultowy obiekt w Poznaniu. Mamy wyjątkowe zdjęcia sprzed 50 lat! Hala Arena to niewątpliwie jeden z symboli Poznania. W przyszłym roku wysłużony obiekt będzie świętował swoje 50. urodziny. W najbliższych latach hala widowiskowo-sportowa przejdzie gruntowną modernizację i stolica Wielkopolski znów będzie mogła gościć muzyczne gwiazdy oraz organizować imprezy sportowe światowej rangi. Postanowiliśmy przypomnieć, jak powstawał kultowy poznański obiekt. Zobacz zdjęcia sprzed 50 lat i sprawdź, jak budowano Arenę.

📢 Tak mieszkają i żyją Sylwia Grzeszczak i Liber. Artystka z Poznania tworzy udany związek z muzykiem! Sylwia Grzeszczak to popularna piosenkarka z Poznania. Przeboje wokalistki takie jak „Małe rzeczy”, „Sen o przyszłości” czy „Tamta dziewczyna” szybko stawały się przebojami w rozgłośniach radiowych. W 2014 roku wyszła za muzyka Libera. Rok później w szpitalu w Poznaniu na świat przyszła ich córka Bogna. Jak para mieszka i żyje na co dzień? Mamy zdjęcia! 📢 Karambol stulecia pod Poznaniem. Między Swarzędzem a Paczkowem rozbiło się ponad 100 aut! To już 20 lat od tego zdarzenia. Zobacz zdjęcia Takiego wypadku nie pamiętali ani zaprawieni w bojach policjanci z „drogówki”, ani strażacy ekipy technicznej! 5 lutego 2003 roku na drodze numer 2, między Swarzędzem a Paczkowem, we mgle utknęło około 300 samochodów, z których ponad setka rozbiła się. Zdarzenie to nazywane jest karambolem stulecia. Przypominamy szczegóły tego gigantycznego wypadku oraz prezentujemy archiwalne zdjęcia. Jak doszło do karambolu stulecia pod Poznaniem? Sprawdź!

📢 Tak wygląda cmentarzysko lokomotyw i wagonów w Poznaniu. Co stoi na torach na największej stacji towarowej w Wielkopolsce? Na bocznicach stacji Poznań Franowo stoją lokomotywy i wagony, które są używane na bieżąco i wyglądają jakby niedawno opuściły producenta, ale i takie, które wyjeździły już tysiące kilometrów torów i czekają na ostatnia drogę - na złomowisko. To takie cmentarzysko wczorajszych królów stalowych szlaków... 📢 Pogrzeb Jana Kulczyka. Milioner pochowany na Nowinie w Poznaniu Pogrzeb Jana Kulczyka na poznańskiej Nowinie rozpoczął się o godzinie 14.30. Wcześniej, o godz. 11.30, odprawiono mszę żałobną w kościele na Wzgórzu Św. Wojciecha.