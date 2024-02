Prasówka 13.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „25 lat minęło jak jeden dzień! Oto 20 niezwykłych zdjęć Poznania z 1999 roku. Zobacz i przenieś się w czasie”?

Prasówka 13.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 25 lat minęło jak jeden dzień! Oto 20 niezwykłych zdjęć Poznania z 1999 roku. Zobacz i przenieś się w czasie Tak wyglądał Poznań w 1999 roku. Miasto bardzo się zmieniło? Narzekamy na korki, przebudowy ulic, wieczne remonty. Szybko ulatuje z pamięci, że Poznań jeszcze zaledwie 25 lat temu wyglądał zupełnie inaczej... Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z archiwum "Głosu Wielkopolskiego" i oceńcie sami, czy rozpoznacie wszystkie miejsca!

📢 Paczkomat niezgody w Poznaniu. Czy urzędnicy przejmują się protestami mieszkańców? Postawienie paczkomatu nie jest łatwą sprawą - jest kilka wymagań, które trzeba spełnić. Tym bardziej w Poznaniu, gdzie w tamtym roku z centrum zniknęło prawie 60 urządzeń. Czy jednak protesty mieszkańców też mają wpływ na lokalizację paczkomatu? Pani Agnieszka od dawna walczy z paczkomatem, który stoi obok jej domu.

📢 W tych miastach w Wielkopolsce mieszka najmniej osób. Oto najnowszy ranking. Sprawdź wyjątkowe zestawienie! Jesteś ciekawy, w których miastach w Wielkopolsce mieszka najmniej osób? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź najnowsze zestawienie. Ranking najmniejszych miast w Wielkopolsce 2024 powstał na podstawie najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy twoje miasto znalazło się na liście? Sprawdź w galerii.

Prasówka 13.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Lech Poznań zdał pierwszy egzamin, ale przybyło mu problemów. "Z takim składem będzie trudno walczyć o mistrzostwo" Lech Poznań rozpoczął rundę wiosenną od zwycięstwa 2:0 z Zagłębiem Lubin. Niestety całemu sztabowi szkoleniowemu przybyło po starciu z Miedziowymi też problemów.

📢 Oto najbogatsze gminy w Wielkopolsce! Mamy najnowsze dane na 2024 rok Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G. 📢 "Rolnicy. Podlasie" - Oto dom Justyny i Łukasza. Zobaczcie zdjęcia! Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie". 📢 Dom Marii Dejmek z serialu "Barwy szczęścia" - tak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! Oto nowy, wymarzony dom Marii Dejmek, gwiazdy serialu "Barwy szczęścia". Maria Dejmek to 35-letnia aktorka, gwiazda serialu "Barwy szczęścia". Grała też w takich filmach jak: "Sęp", "Randka w ciemno" i "Plagi Breslau". W TVP 2 pokazała swój nowy dom. Zobaczcie, jak wyglądają przepiękne wnętrza mieszkania aktorki.

📢 Tak wygląda dziś Bonnie Tyler - ma 72 lata. Zobaczcie zdjęcia! Tak wygląda dziś Bonnie Tyler. Właśnie skończyła 72 lata. Bonnie Tyler to najsłynniejsza walijska piosenkarka, która świat podbiła śpiewając z charakterystyczną dla siebie chrypką. Któż nie zna takich przebojów jak "Total Eclipse of the heart" czy "Holding out for a hero". Zobaczcie, jak dziś wygląda. 📢 Oto Magdalena Boczarska - tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia! Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. To aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska.

📢 Oto dom Joanny Jędrzejczyk. Tak mieszka polska gwiazda UFC. Zobaczcie zdjęcia! Tak mieszka Joanna Jędrzejczyk, polska gwiazda UFC. Zobaczcie zdjęcia jej domu! Joanna Jędrzejczyk to polska zawodniczka uprawiająca MMA, boks tajski, kickboxing i boks. W sportach walki osiągnęła wiele, w tym tytuły mistrzyni świata, Europy i Polski. Od pewnego czasu przebywa na sportowej emeryturze. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Joanna Jędrzejczyk.

📢 Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" - podróż poślubna. Zobaczcie zdjęcia! Tak wyglądała podróż poślubna Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości"! Iwona i Gerard to najbardziej znana para tego kultowego programu TVP 1. W sierpniu 2023 roku wzięli ślub. Mieli też huczne wesele. Wreszcie przyszedł czas na podróż poślubną. Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wybrali się do Omanu. Zobaczcie, jak pięknie spędzali tam czas. 📢 Karolina Pachniewicz z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Tak mieszka i żyje na co dzień Karolina Pachniewicz, gwiazda pierwszej edycji programu Big Brother w TVN. Gdy brała udział w tym niezwykle popularnym telewizyjnym reality show, miała zaledwie 21 lat. Po opuszczeniu domu Wielkiego Brata wyjechała za granicę. Dziś ma 42 lata i jest przyszywaną babcią. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Karolina Pachniewicz z "Big Brothera"!

📢 Dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem.

📢 Oto Zosia z "Rodziny zastępczej" - tak dziś wygląda Misheel Jargalsaikhan. Zobaczcie zdjęcia! Misheel Jargalsaikhan to aktorka, która sympatię polskich widzów zyskała dzięki roli Zosi Kwiatkowskiej w serialu "Rodzina zastępcza". Dziś jest lekarzem medycyny naturalnej. Zagrała też w serialu "BrzydUla 2". Zobaczcie, jak aktualnie wygląda Misheel Jargalsaikhan, czyli Zosia z "Rodziny zastępczej".

📢 Tak wygląda dziś Leszek z "Daleko od szosy". Krzysztof Stroiński ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy". 📢 Sabrina - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! Sabrina wkrótce skończy 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Wielkopolsce! Mamy nowe dane [13.02.2024] Przyjrzyjmy się, jakie miasta Wielkopolski najszybciej się wyludniają i jakie czynniki wpływają na to zjawisko. W ostatnich latach obserwujemy trend migracji ludności z wielkich metropolii do mniejszych miejscowości, które je otaczają. Mieszkańców tracą też mniejsze miejscowości. Jakie miasta z naszego regionu najbardziej się wyludniły? Skąd Wielkopolanie wyprowadzają się najchętniej? Sprawdźcie nasz ranking! 📢 Oto 10 miast w Wielkopolsce, w których przybyło najwięcej mieszkańców. Jest moda na te miasta Większość miast w Wielkopolsce wyludnia się. Jest to trend ogólnopolski. Są jednak wyjątki. Dotyczą one głównie miejscowości znajdujących się w niewielkiej odległości od Poznania. Zobaczcie, na jakie miasta jest dziś moda w Wielkopolsce. W których w ostatnich 20 latach przybyło najwięcej mieszkańców? Oto TOP 10 miast, do których najchętniej się przeprowadzamy.

📢 Ogromna wygrana w Eurojackpot. Kupon kupiono w Wielkopolsce 1 649 545,50 zł - taką wygraną może cieszyć się osoba, która kupiła kupon Eurojackpot w Trzciance. 📢 Bery 2024 w Wiosce: Tradycyjny korowód z niedźwiedziem odwiedza każdy dom. Idą w nim tylko mężczyźni. Zobacz zdjęcia! Uczestnicy barwnego korowodu z dumną przyznają, że ta tradycja ma już ponad 120 lat i zamierzają ją jeszcze długo kultywować. Bery w Wiosce to zwyczaj, bez którego trudno wyobrazić sobie koniec karnawału. Po raz kolejny wyruszyli odwiedzać mieszkańców w poniedziałek, 12 lutego. Do późnych godzin popołudniowych będzie ich można spotkać we wsi obok Rakoniewic. 📢 Miasto zarobiło na działkach, a drogi wyglądają jak szwajcarski ser. Auta toną w kałużach na Szczepankowie w Poznaniu! Mieszkańcy poznańskiego Szczepankowa toną w błocie. Osiedlowe ulice regularnie zalewane są przez opady deszczu. Potem woda potrafi stać nawet dwa tygodnie. Blisko sto osób nie ma szans wydostać się ze swoich domów suchą stopą, bądź bez uszkodzenia pojazdów. Załamani poznaniacy apelują o pomoc do ZDM. Pojawiają się pomysły montażu nawierzchni tymczasowej.

📢 Rzeki wezbrały w całej Wielkopolsce. "Poznań od ponad 10 lat nie widział takiej ilości wody". Rolnicy spodziewają się dużych strat Duże opady deszczu spowodowały, że w Wielkopolsce ostrzeżenia hydrologiczne obejmują wszystkie największe rzeki województwa. Synoptycy przewidują, że poznański odcinek Warty osiągnie poziom ostrzegawczy pod koniec tygodnia. Problem dotknie głównie rolników, którzy spodziewają się dużych strat. 📢 Psy umarły kilka dni po odbiorze z hodowli. Hodowca twierdzi, że sprzedała zdrowe psy Pies kupiony od hodowcy umarł w ciągu kilku dni od zakupu. Nowi właściciele udali się z nim do weterynarza. Okazało się, że pies musiał być chory już przed zakupem. Hodowca zaprzecza, żeby sprzedane zwierzę zachorowało w hodowli. Sytuacja dotyczy psów odebranych w ten sam weekend.

📢 Tak mieszkają Bardowscy - Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazuje swój dom! Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazuje swój dom! Tak mieszkają Bardowscy. Anna Bardowska od pewnego czasu angażuje się w aranżację swojego nowego miejsca zamieszkania. Niedawno pochwaliła się swoją nowo urządzoną łazienką. Teraz, jako uczestniczka popularnego programu "Rolnik szuka żony", podzieliła się z fanami efektami swojej pracy w kuchni oraz salonie. Oba pomieszczenia emanują luksusem i stylowym designem. Zachęcamy do zapoznania się z jej inspirującym projektem wnętrza!

📢 Tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku - SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY Podwyżka wynagrodzeń 2024: od 1433 do nawet 2197 zł - tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku. Od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli dyplomowanych zostaną podniesione o 2197 zł. Dla nauczycieli początkujących wzrost ten wyniesie 1433 zł, natomiast dla nauczycieli mianowanych – 1720 zł. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska potwierdził, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 30% i będą obowiązywały od stycznia 2024 roku. 📢 Tomasz Hejna powalczy z Jackiem Jaśkowiakiem o fotel prezydenta Poznania? "Proszę o cierpliwość" Przewodniczący Zarządu Osiedla Piątkowo Północ Tomasz Hejna ogłosił swój start w wyborach samorządowych. Na razie będzie ubiegał się o mandat radnego miejskiego. - Bardzo poważnie rozważam także start w wyborach na stanowisko Prezydenta Miasta Poznania - przekazał.

📢 Felieton Waligóry: Czekając na spadochroniarzy i nagle zainteresowanych Nie czuję, żeby Poznań był przez nich poważnie traktowany. Pisząc te słowa nie mogę nawet wskazać dokładnie adresatów moich słów. Bo? Bo na 2 miesiące przed wyborami samorządowymi, najważniejszymi w Polsce, w takim Poznaniu znamy dwóch kandydatów na prezydenta. Pozostali nadal się nie objawili. Partie wskażą. Szczerze? Już samo to powinno być dyskwalifikujące dla przyszłych kandydatów.

📢 Awantura o wypłaty. Księgowe mają dość. Urząd Miasta obiecał podwyżki – teraz się wycofuje? Kadrowe, które pracują w szkołach i przedszkolach mają dość. Od dawna czują się niedoceniane – zarabiają mało, obowiązków mają aż nadto, a odpowiedzialności jeszcze więcej. Urząd Miasta obiecywał podwyżki, które od stycznia miały być wdrażane. Potwierdziła to również wielkopolska Solidarność. Teraz urzędnicy żądają sprostowania.

📢 Tani dom lub mieszkanie od komornika w Poznaniu i okolicach. Ceny są atrakcyjne! Oto nowe licytacje. Zobacz zdjęcia W Poznaniu i w powiecie poznańskim dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić mieszkanie lub dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty w lutym i marcu 2024 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 Poszukiwani świadkowie śmiertelnego pobicia. 41-letni mężczyzna zmarł po kilkunastu dniach W poniedziałek w mediach społecznościowych pojawiła się rozpaczliwa prośba o pomoc w znalezieniu świadków pobicia, do którego doszło pod koniec ubiegłego roku. Okazało się, że ofiara, którą był 41-letni mężczyzna, zmarła kilkanaście dni po tym zdarzeniu. 📢 Emerytura księży. Tyle wpływa na konto duchownych! [10.02.2024] Emerytura księży - tyle wpływa na konto duchownych. Emerytury dla duchownych wzbudzają duże zainteresowanie społeczeństwa. Analizując dostępne informacje, można zauważyć, że świadczenia przysługujące duchownym są czasem dwukrotnie wyższe niż emerytura przeciętnego obywatela. Taki stan rzeczy wynika z faktu, że po zakończeniu aktywnej służby duszpasterskiej, ksiądz otrzymuje nie tylko emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), lecz również dodatkowe wynagrodzenie z Funduszu Kościelnego. Dowiedz się więcej.

📢 Szczęki zjadają galerię handlową w Poznaniu! Ruszyła wielka rozbiórka. Zobacz zdjęcia Do tej pory na placu rozbiórki Galerii Malta trwały prace przygotowawcze. 8 lutego na teren galerii wjechał ciężki sprzęt. Specjalne nożyce do betonu, przypominające szczęki, rozpoczęły prucie konstrukcji parkingu wielopoziomowego. Według internautów wygląda to tak jakby maszyna "zjadała" budynek. Zobacz zdjęcia z rozbiórki Galerii Malta w Poznaniu. 📢 Nadzy i pijani śpią na podłodze biblioteki w Lesznie. Dyrektor miał dość i zatrudnił agencję ochrony Są osoby, które rozbierają się do naga i w umywalce się kąpią. Dzieją się rzeczy jeszcze gorsze, bo pozostawiają w różnych miejscach fekalia - mówi o sytuacji w Leszczyńskiej Galerii Książki dyrektor Andrzej Kuźmiński. Aby ograniczyć to, co dzieje się w bibliotekach wynajęto dodatkową ochronę. 📢 Oto 8 pomysłów na prezenty walentynkowe. Sprawdź popularne propozycje Walentynki już wkrótce. Zatem to najwyższy czas na kupno prezentu dla swojej drugiej połówki. Przedstawiamy 8 propozycji upominków, które możesz wręczyć swojemu ukochanemu lub ukochanej. Sprawdź pomysły w naszej galerii.

📢 Historyczna gwiazdka Michelin w Poznaniu! "To była magia. Telefon nie przestawał dzwonić" opowiada szef kuchni Artur Skotarczyk Po ukończeniu 20 roku życia zaczął pracować jako szef kuchni, mimo że “pod sobą” miał kucharzy z dużo większym doświadczeniem. Serwował posiłki Janowi Kulczykowi, który ze zdziwieniem zapytał: “Skąd pan się wziął?”, a od czerwca poprzedniego roku stał się 4 szefem kuchni w historii polskiej gastronomii z gwiazdką jakości Michelin. Co to osiągnięcie zmieniło w jego życiu? Czy Polacy znają się na kuchni? - rozmowa z Arturem Skotarczykiem szefem kuchni poznańskiej restauracji Muga, zdobywcą gwiazdki Michelin. 📢 Przyszli maturzyści nie schodzili z parkietu. Tak wyglądała studniówka 2024 Technikum Energetycznego w Poznaniu! Studniówka uczniów Technikum Energetycznego w tym roku odbyła się w Domu Żołnierza. Młodzież bawiła się tak dobrze, że nie schodziła z parkietu do późnych godzin nocnych! W tej zabawie towarzyszył im fotoreporter "Głosu Wielkopolskie". Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tajemniczy kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta Poznania. "Jacek Jaśkowiak nie będzie spał spokojnie" Jacek Tomczak, obecny poseł, jest namawiany do kandydowania na prezydenta Poznania. Miałby stać się kandydatem Trzeciej Drogi na prezydenta Poznania. Sam zainteresowany na razie nie komentuje swojego potencjalnego startu. 📢 Wybory samorządowe 2024: Zostań członkiem obwodowej komisji wyborczej. Ruszył nabór Można już zgłaszać kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych. Ile można zarobić pracując w komisji w czasie wyborów samorządowych? Na czym polega ta praca? Czy każdy może zostać członkiem komisji i jak się zatrudnić w takim charakterze? 📢 Co za strata! Te piękne kamienice zniknęły z krajobrazu Poznania! Gdyby stały po dziś dzień zachwycałyby nie tylko mieszkańców, ale też turystów. Nadawały Poznaniowi wielkomiejskiego sznytu - zachwycały formą, wielkością, dekoracjami. Zniknęły z krajobrazu miasta głównie po 1945 r., ale nie tylko. Przed Wami 20 najpiękniejszych kamienic Poznania, których już nie zobaczycie.

📢 Wojsko na drogach. Od dziś wzmożony ruch kolumn wojskowych Od dnia dzisiejszego aż do końca maja na drogach niemal całego kraju odbywać się będzie zwiększony ruch pojazdów wojskowych, związany z ćwiczeniami STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24. 📢 Dzień Kota 2024: Wkrótce wielkie święto mruczków i ich oddanych kociarzy! Zobacz MEMY i śmieszne obrazki o kotach i życiu z kotami 17 lutego obchodzimy Dzień Kota! W ten jeden z najważniejszych dni w kalendarzu kociarzy, kłaniamy się głęboko naszym mruczkom i serwujemy im najlepsze puszki z rybką. Gdy już spełnimy nasz obowiązek, możemy zabrać się za przeglądanie zebranych w tej galerii zabawnych obrazków. Gwarantujemy, że odnajdziesz tu wiele sytuacji z waszego wspólnego życia, których wspomnienie poprawi Ci humor. Zobacz najlepsze MEMY i obrazki o kotach!

📢 Działała w Poznaniu przez 14 lat. Teraz Galeria Malta znika z powierzchni ziemi! Zobacz, jak wyglądała jej budowa Galeria Malta była jedną z ładniejszych poznańskich galerii, jednak wygląd, ogromne kino, a także piękna panorama na jezioro Maltańskie nie uchroniły jej przed zamknięciem. Z roku na rok ubywało klientów, a gwoździem do trumny okazało się powstanie w bliskim sąsiedztwie Galerii Posnania. Po raz ostatni korytarzami "Malty" poznaniacy mogli się przejść w grudniu 2023 roku. Teraz czeka ją rozbiórka. My z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć, jak przebiegała budowa galerii. 📢 Były zawodnik Lecha jedną nogą od powrotu do Poznania? Dwóch piłkarzy testowanych przez Kolejorza Rezerwy Lecha Poznań poszukują wzmocnień. W sobotnim spotkaniu ze Śląskiem II Wrocław (0:1) trener Artur Węska testował dwóch zawodników. Według naszych informacji, jednym z nich był dobrze znany poznańskim kibicom - Wołodymyr Kostewycz. Ukrainiec ostatnio był na testach w Ruchu Chorzów, jednak zakończyły się one fiaskiem.

📢 Szalenie bogate domy na sprzedaż w Poznaniu i okolicach. Ich wnętrza robią wrażenie! Piękne i drogie domy na sprzedaż w Poznaniu i okolicach robią wrażenie. Luksusowe rezydencje, unikatowe posiadłości czy reprezentacyjne wille spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania. Znajdziemy w nich prywatne baseny, rozległe ogrody, stoły bilardowe i wiele innych. Te nieruchomości kosztują miliony. Są tego warte? Zobaczcie, jak wyglądają i ile trzeba za nie zapłacić!

📢 Kebaby, burgery i kotlety. To tu w Poznaniu jedli znani youtuberzy. Te miejsca polecają Książulo i MrKryha! Najlepsze kebaby, burgery i kotlety w Poznaniu? Choć restauracji z tymi daniami nie brakuje, to sprawa nie jest prosta. Popularni youtuberzy wielokrotnie odwiedzali stolicę Wielkopolski w poszukiwaniu smacznego jedzenia. Lista miejsc, które sobie szczególnie chwalą, jest całkiem długa. Co znalazło się wśród polecajek Książula i MrKryhy? Sprawdź! 📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Te dziewczyny olśniły swoimi kreacjami. Zobacz najpiękniejsze stylizacje z balów maturalnych. Mamy zdjęcia! Studniówki to prawdziwe kopalnie oszałamiających kreacji! Niektóre przyszłe maturzystki stawiają na klasykę w postaci długich czarnych sukienek, inne zaskakują swoimi wyborami, decydując się na odważne kolory czy niespotykane fasony. Jedno jest pewne, nie sposób wybrać tylko jednej najpiękniejszej! Zobaczcie zdjęcia!

📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w Poznaniu! Oto piękni, młodzi i uśmiechnięci! Zobacz pary na wyjątkowych zdjęciach! Sezon balów maturalnych trwa w najlepsze! Co weekend w Poznaniu uczniowie ostatnich klas szkół średnich bawią się na swoich studniówkach. Serca wszystkich skradają często urocze pary pięknych i uśmiechniętych przyszłych maturzystów. Na studniówkach towarzyszą im fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", a w ich obiektywach często pojawiają się roztańczone, radosne, a czasami nieukrywające swoich uczuć duety. Zobaczcie piękne pary z poznańskich studniówek!

📢 TOP 20 największych miast w Wielkopolsce. Tak wygląda najnowszy ranking. Zobacz, kto znalazł się w ścisłej czołówce! Prezentujemy najnowszy ranking miast w Wielkopolsce pod względem liczby ludności. Kto znalazł się w czołowej dwudziestce? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź aktualne zestawienie. Ranking największych miast w Wielkopolsce 2024 powstał na podstawie najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy na liście są jakieś zaskoczenia? Lider jest oczywisty, ale kolejne miejsca mogą być niespodzianką. Zwłaszcza, że w porównaniu do poprzedniego rankingu doszło do kilku zmian. Zobacz i przekonaj się sam!

📢 Ferie zimowe. Od poniedziałku nastąpią duże zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Poznaniu Tegoroczne ferie zimowe w Wielkopolsce potrwają od 12 do 23 lutego. W tym czasie zostaną wprowadzone zmiany w komunikacji miejskiej i podmiejskiej, wynikające z mniejszego zapotrzebowania na obsługę szkół i placówek oświatowych. 📢 Grał z zespołem AC/DC a wkrótce wystąpi w Poznaniu. Koncert już w kwietniu Były perkusista AC/DC - Chris Slade - już w kwietniu zagra w Poznaniu. Muzyk wystąpi wraz ze swoim zespołem w poznańskim klubie Blue Note. 📢 Warta Poznań - Raków Częstochowa 2:1 Sensacja w Grodzisku! Piękne gola Szmyta i Savicia Warta Poznań pokonała mistrzów Polski 2:1! To sensacja, bo Zieloni walczą o uratowanie się przed spadkiem, a Raków o obronę tytułu. Podopieczni Dawida Szulczka zostawili na boisku mnóstwo serca, ale zasłużenie wygrali po pięknych golach Kajetana Szmyta i Stefana Savicia.

📢 Lech Poznań - Zagłębie Lubin 2:0. Bomba Murawskiego załatwiła sprawę, ale wynik cieszy bardziej niż gra. Zobacz oceny lechitów Lech Poznań rozpoczął wiosenną część rozgrywek od zwycięstwa 2:0 (1:0) Zagłębiem Lubin. Bramki zdobyli Filip Szymczak oraz Radosław Murawski. Cieszą trzy punkty, martwi sytuacja zdrowotna, bo zabrakło chorego Sousy, kontuzjowanego Ishaka oraz Blazica, a urazów nabawili się Ba Loua i Milić.

📢 Szpital w Lechu Poznań. Trener Kolejorza tłumaczy, co z kontuzjowanymi zawodnikami Trener Lecha Poznań, Mariusz Rumak zaliczył drugi debiut na ławce trenerskiej Kolejorza. 46-letni opiekun poznaniaków dokładnie po 3471 dniach poprowadził ponownie Niebiesko-Białych w oficjalnym spotkaniu. Na pomeczowej konferencji szkoleniowiec był zadowolony z postawy swoich zawodników, choć jak sam zaznaczył, jego podopieczni nie ustrzegli się błędów. Trener wyjaśnił również, co z kontuzjowanymi piłkarzami. 📢 Ten zajazd-widmo w Wielkopolsce kryje mroczne tajemnice. Tu rozegrały się bardzo dramatyczne wydarzenia! Za czasów PRL i także po 90 roku "Zajazd pod Kaczorem" przy trasie z Poznania do Wrocławia był znany w całej Wielkopolsce. Słynął z serwowanej w nim pieczonej kaczki. Dziś dawna restauracja „Pod Kaczorem” w Piotrowie Pierwszym to ruiny, które straszą od 2015 roku, kiedy to doszło do wielkiego pożaru. Poznajcie tajemniczą historie tego miejsca i zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda obecnie.

📢 Poczta Polska sprzedaje domy, mieszkania i działki. Ceny zachęcają, a lokalizacja jest bardzo atrakcyjna. Zobacz najnowsze oferty i zdjęcia! Szukasz nieruchomości w okazyjnej cenie i atrakcyjnej lokalizacji? Warto sprawdzić ofertę... Poczty Polskiej! Na licytacje wystawione są działki, domy i mieszkania. Mało kto wie, że Poczta Polska sprzedaje również nieruchomości. Stawki podane w ogłoszeniach są bardzo atrakcyjne, jednak uwaga: podczas licytacji mogą wzrosnąć. Oferta Poczty Polskiej jest bardzo bogata. Nieruchomości zlokalizowane na terenie całego kraju. Sprawdź w galerii, jakie obecnie mieszkania i działki można kupić od poczty. Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Dom Edyty Herbuś i Piotra Bukowieckiego - zdjęcia. Para wije wspólne gniazdko - tak będzie tam wyglądać Tancerka i aktorka Edyta Herbuś z producentem filmowym Piotrem Bukowieckim po ośmiu latach związku wiją wspólne gniazdko. Budowa ich domu idzie pełną parą. Herbuś i Bukowiecki wychowują wspólnie trójkę dzieci Bukowieckiego z poprzednich związków. Zobacz, jak żyje para.

📢 Akcja służb na dworcu w Poznaniu. Bezdomny mężczyzna miał ugodzić nożem Na teren poznańskiego dworca Poznań Główny przyjechało w sobotę, 10 lutego wiele policyjnych samochodów. Policja przekazuje, że bezdomny miał ugodzić kogoś nożem. 📢 Waloryzacja 2024: emerytury i renty. O ile wzrosną świadczenia? [12.02.2024] Waloryzacja 2024: emerytury i renty. O ile wzrosną świadczenia? [KWOTY]. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował o wskaźniku inflacji wynoszącym 11,9 procent. Istnieje zatem pytanie, czy planowana waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych będzie równie znacząca, jak miało to miejsce w poprzednim roku. Jakie są prognozy co do wzrostu emerytur w roku 2024? Dodatkowo, jaką wysokość mają mieć świadczenia rentowe w bieżącym roku? Poniżej przedstawiamy szacowane stawki. 📢 13 emerytura w 2024 roku: dla kogo, kiedy, ile wyniesie? [12.02.2024] 13 emerytura w 2024 roku: dla kogo, kiedy, ile wyniesie? [SZCZEGÓŁY]. Trzynasta emerytura pozostaje w grze! Mimo wcześniejszych spekulacji na temat likwidacji tego dodatkowego świadczenia po wyborach parlamentarnych w 2023 roku, "trzynastka" nie tylko przetrwała, ale także zyskała towarzystwo - w 2024 roku emerytowie otrzymają nie tylko trzynastą, lecz również czternastą emeryturę. Kto będzie uprawniony do tych dodatkowych świadczeń, kiedy można spodziewać się ich wypłaty, i jakie będą ich wysokości? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, gdzie przedstawimy szczegóły dotyczące trzynastej i czternastej emerytury w 2024 roku.

📢 Zmiana na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Piotr Mąka zdał obowiązki W piątek, 9 lutego nadinsp. Piotr Mąka zameldował o zdaniu obowiązków na stanowisku. Od października 2017 r. dowodził on wielkopolskim garnizonem będąc Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu. Decyzją ministra, jego obowiązki przejął inspektor Tomasz Olczyk. 📢 Wyprzedaże AMW. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. Wojskowa jakość i wytrzymałość w rozsądnej cenie Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania. AMW znana jest z szerokiej gamy produktów oferowanych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajduje się również odzież. To prawda, wojsko sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów. 📢 Droga ekspresowa S5 zablokowana w obu kierunkach w okolicach Leszna. Utrudnienia na wysokości Rawicza i pod Wrocławiem Droga ekspresowa S5 zablokowana w obu kierunkach między węzłem Lipno na północy i węzłem Leszno Południe. Policja kieruje podróżnych objazdem przez Leszno! Utrudnienia także na wysokości Rawicza i między Trzebnicą a Wrocławiem.

📢 Podtopienia w Lesznie. Wybudowana niedawno droga stoi w wodzie Grunty wzdłuż ulicy Szybowników w Lesznie zamieniły się w "jeziora" z powodu zbierającej się tam wody. Nowy łącznik drogowy do Przejezdnej wybudowany w 2023 roku też znalazł się częściowo pod wodą. - Z tego asfaltowego dywanika nie będzie co zbierać, jak zejdzie woda – mówią mieszkańcy. 📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka.

📢 Oto kwoty zwrotu z podatku dla seniorów. Tyle dostaną w 2024 roku Rusza sezon rozliczeń z urzędem skarbowym. Seniorzy to jedna z grup, która może liczyć na zwrot podatku w 2024 roku. Szczególnie emeryci ze świadczeniem do 2500 złotych brutto mogą liczyć na zwrot nadpłaconego podatku za 2023 roku. Mamy wyliczenia zwrotów dla emerytów. Szczegóły w artykule. 📢 Fortuna za porcelanę z PRL - zdjęcia, ceny. Na tych naczyniach można zarobić Porcelana z czasów PRL może być dziś warta krocie. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów. Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury wystawione na sprzedaż na portalu OLX kosztują w 2024 roku. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny porcelany z PRL.

📢 Ferie zimowe 2024 w Poznaniu. Dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży. Co będzie się działo? Sprawdź program! Ferie zimowe 2024 zbliżają się do Wielkopolski wielkimi krokami. W tym roku wiele poznańskich instytucji przygotowało atrakcje dla dzieci i młodzieży. Jednak należy się spieszyć. W wielu przypadkach miejsca są ograniczone i wymagają rezerwacji miejsc! 📢 Oto zawody, w których będzie łatwo znaleźć pracę w 2024 roku. Mamy listę Poszukując pracy łatwo dostrzec, że dla niektórych profesji jest więcej ofert, a dla innych nie ma ich wcale. Warto sprawdzić, w jakim zawodzie będzie zapotrzebowanie na pracowników bo daje to szansę na przekwalifikowanie. Dlatego przygotowaliśmy zestawienie zawodów deficytowych, czyli takich w których łatwiej znajdziemy pracę w 2024 roku. 📢 Tak bawili się sportowcy i goście w hotelu Andersia w Poznaniu. Oto zdjęcia z 66. Enea Balu Sportowca "Głosu Wielkopolskiego" Za nami 66. Enea Bal Sportowca "Głosu Wielkopolskiego". W piątkowy wieczór w hotelu Andersia w Poznaniu poznaliśmy najlepszych sportowców i trenera Wielkopolski w 2023 roku. Triumfowali kajakarka Martyna Klatt oraz jej trener Tomasz Kryk. Na bal przybyli wybitni sportowcy i liczni goście. Jak zwykle zabawa trwała do białego rana. Zobaczcie na zdjęciach, jak bawili się uczestnicy 66. Enea Balu Sportowca "Głosu Wielkopolskiego" w Poznaniu.

📢 Takie będą najmodniejsze fryzury wiosną 2024. Mamy zdjęcia i inspiracje Modne fryzury to takie, które aktualnie są w trendach, widzimy je na Instagramie czy w serialach i filmach Netflixa. To też takie uczesania, w których czujemy się dobrze. Warto pamiętać, ze dobrze dobrana fryzura nie tylko poprawi naszą samoocenę, ale nawet odejmie nam lat. Zobaczcie zdjęcia i inspiracje.

📢 Karolina Bojar-Stefańska, najpiękniejsza sędzia piłkarska, na wakacjach. Mamy zdjęcia! Karolina Bojar-Stefańska, znana jako najpiękniejsza polska sędzia piłkarska, wybrała się na wakacje. Zobaczcie, jak prezentuje się w trakcie swojej wakacyjnej podróży na Bali oraz do Tajlandii i Malezji. 📢 Studniówka 2024. Był piękny wystrój, suknie i szykowne garnitury! Zobacz zdjęcia z eleganckiej studniówki XXI LO i ZSB nr 1 w Poznaniu Już mniej niż 100 dni dzieli tegorocznych maturzystów od egzaminu dojrzałości. Z tej okazji w sobotę, w hotelu Andersia spotkali się uczniowie ostatnich klas Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1. Ich studniówka to był bardzo elegancki bal!

📢 Zabawne memy o żonach i mężach! Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! 7.12.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie! 📢 Aleksandra Popławska w nietypowych butach na jesień i Olga Bołądź w spódnicy, którą nosiło się lata temu. Gwiazdy na festiwalu w Gdyni Buty Aleksandry Popławskiej to model, którego łatwo nie dopatrzymy się na mieście, ani w sklepie, z kolei spódnica Olgi Bołądź w takim wydaniu przywodzi na myśl lata 90. Do dawnych trendów, które powracają na salony, nawiązują też w swoich stylizacjach między innymi Marianna Zydek czy Sonia Bohosiewicz. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni trwa w najlepsze, a wraz z kolejnymi dniami przybywają na niego następni goście ze świata kina.

📢 Znaczki pocztowe z PRL - aktualne ceny i zdjęcia. Tyle są warte najdroższe unikaty i kolekcje Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX. 📢 Mija 10 lat od powodzi w Poznaniu i Wielkopolsce - zobacz zdjęcia z tamtych dni W drugiej połowie maja 2010 r. w środkowej Europie doszło do powodzi. Walkę o uratowanie miasta przed wielka wodą toczyli także poznaniacy. W kulminacyjnym momencie poziom Warty sięgał przy moście Rocha 6,5 metra. Najbardziej w wyniku powodzi ucierpiał wtedy Kalisz, gdzie Prosna zalała wiele domów.

📢 Poznań: Warta wylała z koryta. Stan wody jest najwyższy od czterech lat! [ZDJĘCIA] Stan wody w Warcie jest obecnie najwyższy od czterech lat i wynosi prawie 3,8 m. Chociaż rzeka już kilka dni temu wylała z koryta, poznaniacy nie mają się czego obawiać.