Prasówka 13.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury”?

Prasówka 13.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury Zbliża się termin wypłaty trzynastej emerytury. W kwietniu seniorzy dostaną większy przelew na konto. Znając już oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku, można wyliczyć kwotę trzynastki. Sprawdź, ile pieniędzy dostaną emeryci. To jest pewne! Zobacz wyliczenia netto i brutto 13. emerytury w 2024 roku. Takie pieniądze dostaną seniorzy!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 13.03.24

📢 Tomasz Fornal - oto jego partnerka na odważnych zdjęciach. "Fotki to mu wychodzą sztosowe!" [13.03.2024] Tomasz Fornal, jedna z największych postaci polskiego świata siatkówki, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Wspiera go nie tylko talent, ale także jego partnerka, Sylwia Gaczorek, która prowadzi popularne salony fryzjerskie. Odkryliśmy niezwykle gorące ujęcia tej influencerki i bizneswoman, która podziwiana jest przez szerokie grono fanów.

📢 Andrzej Gołota - tak mieszka. Zobaczcie jego dom w Chicago. Mamy zdjęcia! [13.03.2024] Andrzej Gołota to polski pięściarz walczący w wadze ciężkiej. Jest brązowym medalistą olimpijskim i zawodowym mistrzem Ameryki Północnej federacji IBF. Stoczył historyczne walki z takimi sławami jak choćby Riddick Bowe, Lennox Lewis czy Mike Tyson. Wraz ze swoją rodziną mieszka w Chicago. Ma tam piękny dom. Zobaczcie zdjęcia!

Prasówka 13.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Anna Mucha na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [13.03.2024] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie!

📢 Oto Maciek z "Klanu" - tak dziś wygląda Piotr Swend, 34-letni aktor z zespołem Downa. Mamy zdjęcia! [13.03.2024] Piotr Swend, polski aktor z zespołem Downa, znany jest głównie z serialu "Klan" w TVP 1. Urodził się 23 sierpnia 1989 roku w Warszawie. Ma już 34 lata. W młodości uczęszczał do Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych "Dać Szansę" STO na Mokotowie w Warszawie, gdzie rozwijał swoje talenty muzyczne i aktorskie. Zobaczcie, czym dziś się zajmuje i jak wygląda Maciek z "Klanu". 📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [13.03.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Oto 10 miast w Wielkopolsce, w których jest ciasno. Sprawdźcie, gdzie najbardziej! Mamy listę [13.03.2024] Są miasta w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. O co chodzi? Na stosunkowo niewielkiej powierzchni mieszka sporo osób. Są to miasta o największej gęstości zaludnienia w regionie. W pierwszej trzydziestce w Polsce jest aż 7 miast z naszego regionu. W jakich miastach województwa wielkopolskiego gęstość zaludnienia jest największa? Gdzie jest ciasno? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszej galerii. 📢 Bruce Willis ma sobowtóra z milionem fanów na Instagramie. Tak wygląda Pablo Perillo. Mamy zdjęcia! [13.03.2024] Bruce Willis ma sobowtóra. To Pablo Perillo, aktor pochodzący z Argentyny, który zdobył rozpoznawalność jako sobowtór Bruce'a Willisa. Jego popularność na Instagramie jako Bruce Willis Double albo Dobledebruce szybko rośnie, przyciągając uwagę milionów internautów. W tym artykule zgłębimy tajemnicę fenomenu tego niezwykłego sobowtóra.

📢 Tak dziś wygląda Julia Roberts, jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie. Mamy zdjęcia! [13.03.2024] Julia Roberts, jedna z najwybitniejszych aktorek amerykańskich, od zawsze budziła zachwyt swoją talentem i urodą. Zyskała światową sławę rolą w kultowym filmie "Pretty Woman", a jej kariera ciągle kwitnie. Sprawdźmy, jak dziś prezentuje się ta niezwykła aktorka. 📢 Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [13.03.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy". 📢 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce! Mamy najnowsze dane na 2024 rok! [13.03.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim.

📢 Julia Kamińska w samej bieliźnie. Serialowa "Brzydula" na odważnych zdjęciach! "Piękna i zjawiskowa" [13.03.2024] Serial "Brzydula" sprawił, że Julia Kamińska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Za rolę Urszuli Cieplak otrzymała nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Tak Julia Kamińska wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Urszulę z "Brzyduli" w samej bieliźnie. 📢 Oto Zosia z "Rodzinka.pl" na odważnych zdjęciach. Emilia Dankwa ma już 18 lat! [13.03.2024] Emilia Dankwa to młoda aktorka znana z serialu "Rodzinka.pl" niedawno skończyła 18 lat. Dziś jest modelką, fotomodelką i infuencerką. Jest częstym gościem na eventach. Zachwyca swoją uroda i kreacjami. Na Instagramie zaskakuje czasami bardzo odważnymi zdjęciami. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się sami.

📢 Tu w Wielkopolsce zarabia się najgorzej! Zobacz ranking zarobków w miastach i powiatach [13.03.2024] W jakich miastach i powiatach w Wielkopolsce zarabia się najgorzej? Gdzie pracownicy mają najniższe zarobki? Gdzie przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto jest najniższe? Mieszkańcy jakich wielkopolskich gmin i miasteczek mają największe powody do narzekań? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym rankingu, który stworzyliśmy na podstawie danych GUS. 📢 Magdalena Cielecka - tak wyglądała 20 lat temu. Dziś ma 52 lata. Zobaczcie zdjęcia [13.03.2024] Tak Magdalena Cielecka wyglądała 20 lat temu. Zobaczcie zdjęcia! Magdalena Cielecka to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Znana jest z gry w takich filmach, jak między innymi: "Samotność w sieci", "Magda M.", "Belle Epoque" czy "Chyłka". Niedawno skończyła 52 lata. Zobaczcie, jak wyglądała na początku XXI wieku.

📢 Tak wygląda dziś Ula z "Klanu". Aleksandra Niżyńska zrezygnowała z aktorstwa, postawiła na naukę! [13.03.2024] Aleksandra Niżyńska, znana widzom jako Ula z "Klanu", podjęła odważną decyzję po 11 latach grania w serialu. Obecnie ma 39 lat i podąża zupełnie inną ścieżką niż aktorstwo. Oto co obecnie robi i jak wygląda jej życie. Sprawdźcie, czy się zmieniła. 📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [13.03.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Takie znaki zodiaku wygrają na loterii w marcu. Oni będą mieć szczęście na początku wiosny [13.03.2024] Na początku wiosny meteorologicznej odmieni się los niektórych znaków zodiaku. Wróżka Roma przewiduje niektórym osobom szybki sukces finansowy. Oni mają szansę wygrać na loterii dużo pieniędzy lub nowe auto. Sprawdź, jakie znaki zodiaku są na liście.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [13.03.2024 r.] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 700 mieszkańców czeka wysiedlenie? Parafia ma plan na działki przy Termach Maltańskich w Poznaniu. Kilkuset mieszkanek i mieszkańców działek os. Maltańskiego w Poznaniu znalazło się w dramatycznej sytuacji mieszkaniowej – grozi im wysiedlenie. Wystąpili z pismem do władz miasta. Nie wykluczają podjęcia protestu. Wszystko dlatego, że jedna z poznańskich parafii usiłuje uregulować status prawny działek, zmuszając mieszkańców do podpisywania umów dzierżawy z krótkim okresem wypowiedzenia. Brak zgody na umowę dzierżawy łączy się z groźbą wysokiej kary finansowej i eksmisją.

📢 Brutalnie pobili 14-latka w Swarzędzu. Może nie wrócić już do pełnej sprawności 14- latek został zaatakowany i pobity przez swoich rówieśników. Zdarzenie miało miejsce 2 marca w okolicach Jeziora Swarzędzkiego. W wyniku pobicia doznał on złamania kości oczodołu, przez co ma problemy ze wzrokiem. Obecnie chłopiec jest po operacji. Na razie nie wiadomo czy wróci on do pełnej sprawności. 📢 Wyjątkowy moment dla byłego zawodnika Lecha Poznań. "Było to dla mnie niezwykle cenne doświadczenie" Były trener Lecha Poznań, Dariusz Żuraw w poniedziałkowym spotkaniu Wisły Płock postanowił od pierwszej minuty dać szansę na grę utalentowanemu napastnikowi - Oskarowi Tomczykowi. Rywalem "Nafciarzy" był Górnik Łęczna. Podopieczni trenera Dariusza Żurawia wygrali to spotkanie 2:1, po bramkach Jakuba Grića i Marcina Biernata.

📢 Ogromny pożar w Górze koło Śremu! Kłęby dymu widoczne z odległości kilku kilometrów. Budynek grozi zawaleniem Ogromny pożar w miejscowości Góra koło Śremu. Ogień pojawił się w wiacie, gdzie stały zaparkowane ciągniki rolnicze. Do akcji ruszyły liczne zastępy straży pożarnej.

📢 Roman Schefke nie żyje. Pogrzeb pomysłodawcy pomnika Poznańskiego Czerwca "W Poznaniu nie można zapomnieć o tym, co było w czerwcu 1956 roku. Trzeba tamte dni uczcić pomnikiem" mówił 1980 roku dr Roman Schefke. Mężczyzna został pochowany 12 marca na cmentarzu na Junikowie. 📢 Tramwaj zderzył się z samochodem w Poznaniu. Były utrudnienia i komunikacja zastępcza Jedna osoba została poszkodowana w zderzeniu tramwaju z samochodem osobowym na ulicy Głogowskiej w Poznaniu. Do wypadku doszło na wysokości budynku o numerze 158. Tramwaje zostały skierowane na objazdy. 📢 Lista wstydu prezydenta Jaśkowiaka i nowi młodzi kandydaci na radnych Za nami widzicie listę wstydu prezydenta Jaśkowiaka. Są to nagłówki z gazet, za które mi jako poznaniakowi jest wstyd – mówił na konferencji prasowej kandydat na prezydenta miasta, Przemysław Plewiński.

📢 Uczestnicy "Sanatorium miłości" 6. Poznaj mężczyzn, którzy biorą udział w najnowszej edycji telewizyjnego show! [12.03.2024] We wrześniu 2023 roku zakończyło się filmowanie najnowszej edycji programu "Sanatorium miłości" w Krynicy-Zdroju. To już szósty sezon tego niezwykle popularnego programu, który obfituje w niespodzianki i zwroty akcji. Jesteś ciekaw, jacy bohaterowie biorą udział w najnowszej edycji telewizyjnego show? Kliknij w galerię zdjęć i poznaj Stefana z Szemud w Pomorskiem, Ryszarda z Krakowa, Zygmunta z Krakowa, Andrzeja z Milanówka na Mazowszu, Tadeusza z Krzyżanowic na Śląsku oraz Stanisława z Kenmare w Irlandii.

📢 Wielkopolska dostała za mało pieniędzy z KPO na nowe pociągi. Brakuje ponad 160 mln zł! Czy trzeba będzie z nich zrezygnować? Samorząd Województwa Wielkopolskiego chciał zakupić osiem nowych pociągów w ramach dofinansowania z Krajowego Programu Odbudowy. 11 marca Centrum Unijnych Projektów Transportowych przyznało 63 mln zł dofinansowania. Tymczasem samorząd wnioskował o kwotę 215 mln zł. Skąd wziąć brakujące pieniądze?

📢 Tragiczny wybuch na Dębcu wstrząsnął Poznaniem 6 lat temu. Tak teraz wygląda miejsce po kamienicy. Zobacz zdjęcia Był niedzielny poranek, 4 marca 2018 r., gdy w kamienicy przy ul. 28 czerwca 1956 r. na poznańskim Dębcu doszło do wybuchu, w którym zginęło 5 osób, a 21 zostało rannych. Kamienicę rozebrano. Jak wygląda to miejsce po 6 latach od tragedii? Smutno i obskurnie... Zobaczcie zdjęcia zrobione przez fotoreportera "Głosu Wielkopolskiego". 📢 Na tych słowach można sobie połamać język! Oto najtrudniejsze nazwy miejscowości w Polsce. Zobacz Nazwy miast i wsi w Polsce są bardzo różnorodne. Niektóre są niezwykle zabawne, inne urocze, a jeszcze inne po prostu ciekawe. Nie brakuje jednak i takich, na wypowiadaniu których nie da się nie połamać języka! Są naprawdę trudne do powiedzenia na głos, nawet dla tamtejszych mieszkańców. Co to za nazwy? Sprawdźcie!

📢 Nowe licytacje komornicze w Wielkopolsce. Oto domy i mieszkania od komornika. Ceny są wyjątkowo okazyjne! Zobacz zdjęcia Domy i mieszkania z licytacji komorniczych to świetna okazja dla tych, którzy poszukują nowego miejsca zamieszkania w niskiej cenie. W Wielkopolsce dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Ile kosztują i jak wyglądają domy i mieszkania z licytacji, które odbędą się w marcu? Sprawdź!

📢 10 lat minęło jak jeden dzień! Tak wyglądał Poznań w 2014 roku. Dużo się zmieniło? Zobacz archiwalne zdjęcia Czy dziesięć lat to dużo? Mogłoby się wydawać, że nie, jednak przez ten czas wiele może się zmienić! Widać to doskonale na zdjęciach Poznania sprzed dekady! Przez ten czas w mieście zdążyły się pojawić nowe budynki i obiekty, a niektóre uległy zniszczeniu. Co dokładnie się zmieniło? Sprawdź archiwalne zdjęcia z 2014 roku!

📢 Urząd nie poda nazwisk absolwentów uczelni Collegium Humanum! Edukacja czterech urzędników kosztowała urząd wojewódzki ponad 27 tys. zł. Sześciu urzędników z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego studiowało na Collegium Humanum, uczelni podejrzanej o handel dyplomami. Urząd wydał na ich edukację ponad 27 tysięcy złotych w formie dofinansowania. W związku z zatrzymaniem rektora Collegium Humanum, Pawła C., uczelnia posiadająca filie w Poznaniu powołała nowego rektora. Została nim Ilona Makowska. 📢 Oto tanie ogródki działkowe do kupienia w Poznaniu. Na wiosnę kup sobie piękną i zieloną działkę! Sprawdź ceny i zdjęcia! Ogródki działkowe to ratunek dla spragnionych zieleni mieszkańców bloków i kamienic. Pierwsze ciepłe i słoneczne dni sprawiają, że wiele osób coraz częściej myśli o takim zakupie. Ile kosztują najtańsze działki w Poznaniu? Sprawdzamy najnowsze ogłoszenia ogródków działkowych na sprzedaż.

📢 Dramat! Oto 15 kierunków studiów, po których najdłużej szuka się pracy w Poznaniu! Mamy ranking - zobacz! Znalezienie satysfakcjonującej pracy od razu po studiach to często bardzo trudne wyzwanie. Dla wielu absolwentów to prawdziwa droga przez mękę. Prezentujemy 15 kierunków studiów w Poznaniu, po których najdłużej szuka się pracy. Wstydliwy ranking powstał na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Oto kierunki studiów, po których najdłużej szuka się pracy w Poznaniu. Sprawdź zestawienie!

📢 10 najbrzydszych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tam? Zobacz subiektywny ranking na podstawie głosów naszych czytelników! Wielkopolska jest piękna i nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Ale że bywamy przekorni, to postanowiliśmy zapytać Czytelników "Głosu Wielkopolskiego", które miasta w regionie są najbrzydsze. Otrzymaliśmy kilkaset odpowiedzi. W naszym wyjątkowo subiektywnym rankingu zamieściliśmy 10 z nich, które w Waszych typach pojawiały się najczęściej. I uwaga: potraktujcie to zestawienie z przymrużeniem oka.

📢 Prezeska Volkswagen Poznań: "Przechodzimy obecnie największą rewolucję w historii" O przyszłości branży motoryzacyjnej, wielkopolskich fabrykach Volkswagena, rozbudowie poznańskich zakładów i nowych modelach aut rozmawiamy ze Stefanie Hegels, prezeską Volkswagen Poznań. 📢 Gdzie na kawę i deser w Poznaniu? Oto 10 najlepszych kawiarni. Wygrały w plebiscycie popularnego bloga MyTuJemy. Mamy ranking! Zastanawiasz się, gdzie w Poznaniu wypijesz smaczną kawę i zjesz pyszny deser? Przychodzimy z pomocą! Odkryj 10 najlepszych kawiarni w Poznaniu, wybranych przez internautów w plebiscycie popularnego bloga kulinarnego "MyTuJemy". Przejdź do galerii o zobacz ranking. 📢 Oto bardzo wystrzałowe miasto w Wielkopolsce! Jest idealne na weekendową wycieczkę. Znnani blogerzy Addicted2travel polecają Pyzdry. Zobacz Szukasz pomysłu na weekend w Wielkopolsce? Znamy miejsce, które idealnie nadaje się na wycieczkę! Pyzdry, bo o nie chodzi, noszą miano najbardziej "wystrzałowego" miasta w regionie. To właśnie właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce użyto armaty podczas wojny domowej w 1383 roku. Sielskie widoki, wydmy śródlądowe, baseny, bajecznie położone pole lawendy, ciekawy street art, piesze wędrówki, spływ po Warcie, place zabaw, zabytki – to wszystko i wiele więcej znajdziesz zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Pyzdry są szczególnie polecane przez popularny blog Addicted2travel.

📢 Oto tanie domy i mieszkania od wojska! Najnowsze oferty Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz ceny i zdjęcia Chcesz kupić mieszkanie lub dom w atrakcyjnej cenie? Agencja Mienia Wojskowego wystawia na licytacje zapomniane powojskowe tereny, działki, a także nieruchomości, w których możesz zamieszkać. Oferta jest zróżnicowana – znajdziesz w niej propozycje zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miasteczkach powiatowych. 📢 Dzień Matematyki. Oto najlepsze memy i demotywatory o szkole i nauce! Zobacz zabawne obrazki o życiu uczniów! Matematyka i uczniowie to połączenie, które zawsze wywołuje emocje. Jedni uważają ją za królową nauk, inni wręcz przeciwnie reagują dużą niechęcią do tego przedmiotu. Jedno jest pewne nauka obliczania delty czy wzorów skróconego mnożenia niektórym może się śnić po nocach. Z okazji Dnia Matematyki przypominamy najlepsze memy o szkole i życiu uczniów! Sprawdź!

📢 Oto, co można kupić na giełdzie przy M1 na Franowie. Nie brakuje niespodzianek. Popularny targ w Poznaniu przyciąga tłumy! Mamy zdjęcia Jest takie miejsce w Poznaniu, które co tydzień przyciąga ludzi z całego miasta i okolic na zakupy. To pchli targ i giełda na Franowie, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Kupić można tu prawie wszystko, a i tak za każdym razem nie brakuje niespodzianek. Dla poszukiwaczy "skarbów" coniedzielna wycieczka pod Centrum Handlowe M1 to wręcz obowiązek. Co można było tam dostać 10 marca? Po targu przeszedł się fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie, co wypatrzył! 📢 Oto niepowtarzalne zdjęcia rozlewiska w Rogalińskim Parku Krajobrazowym. Zobacz dęby rogalińskie zalane przez Wartę Około 25 km na południe od Poznania znajduje się największe w Europie naturalne skupisko wiekowych dębów szypułkowych. W okolicy są także liczne starorzecza i nadwarciańskie rozlewiska, które obecnie - przy podwyższonym poziomie wody w Warcie - prezentują się niezwykle okazale. Zobacz piękne zdjęcia z okolic Rogalina.

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 12.03.2024 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Oto opuszczony dwór Chełkowskich w Lipówcu koło Kobylina w Wielkopolsce. Czy znajdzie właściciela, który przywróci mu świetność? Zapraszamy na podróż w czasie do opuszczonego dworu w Lipówcu między Kobylinem a Krotoszynem. Ten tajemniczy, zapomniany zakątek Wielkopolski kryje w sobie wiele nieodkrytych tajemnic i historii. Kiedyś tętniący życiem dwór, należał do znanej rodziny ziemiańskiej Chełkowskich. Dziś stoi opuszczony, ale jego ściany wciąż pamiętają czasy świetności i rozkwitu.

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 12.03.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły! 📢 Oto kobiety "Sanatorium miłości 6", popularnego reality show emitowanego w TVP. Poznajcie je bliżej na zdjęciach [12.03.2024] We wrześniu 2023 roku zakończyły się filmowania najnowszej edycji programu "Sanatorium miłości" w Krynicy-Zdroju. To już szósty sezon tego niezwykle popularnego programu, który obfituje w niespodzianki i zwroty akcji. Jesteś ciekaw, jakie bohaterki biorą udział w najnowszej edycji telewizyjnego show? Kliknij w galerię zdjęć i poznaj Małgorzata z Sobótki na Dolnym Śląsku, Marię z Czarnowa na Dolnym Śląsku, Elżbietę z Nowej Woli w Mazowieckiem, Janinę z Warszawy oraz Teodozję z Krosna i Marię Luizę z Gliwic.

📢 Te liczby najczęściej padają w LOTTO! SPRAWDŹ [12.03.2024] Pewne numery w lotto. Te liczby statystycznie padają najczęściej! Analiza dotycząca najczęściej występujących numerów w losowaniach Lotto przeprowadzona przez naszą redakcję obejmuje blisko dwie dekady. Istnieje teoria, że numery, które regularnie pojawiały się w przeszłości, mogą mieć potencjał przyniesienia szczęścia również w przyszłych losowaniach. Z tej analizy wynika, że pewne liczby mają tendencję do częstszego występowania, co może stanowić ciekawy punkt odniesienia dla entuzjastów Lotto. 📢 Trzynasta emerytura 2024 - publikujemy tabelę wypłat! Sprawdź, ile wpłynie na Twoje konto [12.03.2024] Kiedy nastąpi wypłata 13. emerytury w 2024 roku? Trzynasta emerytura, przyznawana raz w roku od 2019 roku, budzi zainteresowanie wielu emerytów. Dowiedz się, kiedy oczekiwać wypłaty trzynastej emerytury w 2024 roku. Sprawdź datę wypłaty trzynastej emerytury w tym roku.

📢 Oto 10 pomysłów na weekendowy wypad w Sudety. Oto perełki, które mijasz w drodze w Karkonosze i do Czech! Szukasz miejsca na weekendowy wypad wiosną? Lubisz góry, ale te najpopularniejsze znasz już jak własną kieszeń? Chętnie zejdziesz ze szlaku, by zobaczyć miejsca, które niezbyt często pojawiają się w internetowych przeglądach największych atrakcji, ale warte są poznania? Mamy dla Ciebie 10 propozycji na fajny weekend w górach trzy godziny drogi od Poznania! 📢 Oto najbogatsi Wielkopolanie! Znaleźli się na prestiżowej liście magazynu "Forbes". Kto z nich ma najwięcej? Magazyn "Forbes" opublikował listę 100 najbogatszych Polaków w 2023 roku. W zestawieniu jest 13 bogaczy z Wielkopolski. Jeden z nich - właściciel sieci sklepów spożywczych - ponownie znalazł się na drugim miejscu. Na liście widnieją też nazwiska właścicieli jednej z największych polskich firm farmaceutycznych. Zobacz listę najbogatszych Wielkopolan w naszej galerii.

📢 W półtorej godziny z Poznania do Warszawy? Podpisano umowy na projekt linii "Y" kolei dużych prędkości w Wielkopolsce Jak poinformował "Rynek Kolejowy" spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) przeznaczyła prawie ćwierć miliarda złotych na projekt linii "Y" kolei dużych prędkości (KDP), która połączy Poznań i Wrocław w Warszawą. Dwie umowy na przygotowanie projektu linii od Sieradza do Poznania podpisano z Konsorcjum BBF – IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo 28 lutego. 📢 Biedronka: „Wolimy sprzedać więcej po niższej cenie, niż mniej po wyższej”. Sieć reaguje na spadek sprzedaży Władze sieci sklepów Biedronka przewidują pogłębienie się problemu spadającej sprzedaży detalicznej. Reakcji będzie kilka, w tym najważniejsza: obniżka cen, by klienci kupili więcej. Jeronimo Martins odnosi się także do wojny Biedronki z Lidlem i zakazu handlu w niedzielę.

📢 Co z podstawą programową i Powstaniem Wielkopolskim? Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer przyjechała do Poznaniu Wiceministra edukacji przyjechała do Poznania na spotkanie z dyrektorami poznańskich placówek. Było to miejsce wymiany myśli. Przedstawicielka rządu przedstawiła pomysły ministerstwa, a do Warszawy wróci z sugestiami poznaniaków. Na spotkaniu pochylono się nad tematem podstawy programowej, prestiżu zawodu nauczyciela i podwyżki płac. 📢 Jak wyglądał dzisiejszy protest rolników? Zablokowane drogi, trumna i incydent przed urzędem. Policja: Było spokojnie. W poniedziałek 11 marca na terenie Wielkopolski rolnicy protestowali w blisko 20 miejscach. Choć drogi są już w większości przejezdne, to nie koniec wielkiego protestu. Według zapowiedzi dzisiejsze wystąpienia to preludium do tego, co czeka nas w Wielkopolsce 20 marca 📢 Oto znani artyści, którzy pochodzą z Poznania. Wiedzieliście o tym? Sprawdźcie kto! W Poznaniu urodziło się sporo znanych osób, które można zobaczyć na największych w kraju scenach muzycznych, teatralnych czy w produkcjach filmowych. Zobaczcie, kto pochodzi z Poznania. W niektórych przypadkach możecie być zaskoczeni!

📢 Oto wyniki konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2023. Poznaliśmy najlepszych rolników w województwie. Zobacz listę 10 nazwisk Nazwiska laureatów XXIII edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku poznaliśmy w niedzielę, 10 marca w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 📢 Wypadek pod Stęszewem. Kierowca mercedesa zadzwonił po kolegę i uciekł z miejsca zdarzenia porzucając samochód Do wypadku doszło w niedzielę, 10 marca około godziny 15.30 w Zamysłowie koło Stęszewa (pow. poznański). Samochód marki mercedes uderzył w tył innego auta. Na skutek zderzenia auto, którym jechało małżeństwo dachował. Sprawca zdarzenia, kierowca mercedesa porzucił samochód i uciekł. Policja ma jego dane. Jak mówi Łukasz Paterski z KMP w Poznaniu, jego zatrzymanie, to kwestia czasu. 📢 Tak wygląda Stary Rynek w Poznaniu po remoncie! Czekaliśmy na to bardzo długo. Sprawdziliśmy ile to trwało. Zobacz harmonogram! Dwa lata czekaliśmy na koniec remontu Starego Rynku w Poznaniu. Maszyny budowlane wjechały na starą płytę w lutym 2022 r. Wreszcie, po dwóch latach, remont dobiega końca. Minęły czasy naśmiewania się z "Rozkopanego", za nami fotografowanie nierównych fug pomiędzy kostkami nowego bruku, przeżyliśmy (choć nie przetrawiliśmy) szok związany z zastosowaniem cegły w miejscach, gdzie stała średniowieczna zabudowa. Od kilku dnie trwają głównie prace porządkowe, przede wszystkim myta jest nowa nawierzchnia. W wiosennym słońcu wreszcie możemy cieszyć się na nowo Starym Rynkiem w Poznaniu!

📢 Mieszkają w ciemnościach. Nielegalna winda zatruwa życie mieszkańcom kamienicy na poznańskim Łazarzu. Deweloper grozi procesem? W zabytkowej kamienicy przy ulicy Lodowej 1, tuż przy Rynku Łazarskim – powstaje winda, dobudowana z tyłu kamienicy. Jak się okazało - nielegalnie. Mieszkańcy są bezsilni. W poprzednim roku skontaktowali się z Powiatowym Inspektoratem Nadzorem Budowlanego, ten przez kilka miesięcy zwlekał z decyzją, ale w końcu się udało - prace zostały wstrzymane.

📢 Prawie 1500 wykroczeń między Krzesinami a Komornikami. Odcinkowy pomiar prędkości bezwzględny dla kierowców Dokładnie 1445 wykroczeń przekroczenia prędkości odnotował od chwili uruchomienia (8 lutego) odcinkowy pomiar prędkości pomiędzy węzłami Poznań-Komorniki a Poznań-Krzesiny. 📢 Wybory samorządowe 2024. Oto kandydaci Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu do sejmiku i rady miasta Poznania Koalicja Obywatelska przedstawiła swoich kandydatów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz do Rady Miasta Poznania. Jak przypomniał podczas konferencji prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, wiele miejskich inwestycji powstało dzięki współpracy miasta z władzami powiatu poznańskiego i sejmikiem województwa.

📢 Eksperci Kanału Sportowego krytykują trenera Lecha Poznań. "Retoryka Mariusza Rumaka jest jak podstawówki" Nie milkną echa sobotniej wypowiedzi trenera Mariusza Rumaka. Szkoleniowiec Lecha Poznań po kolejnym spotkaniu Kolejorza bez zdobytej bramki wdał się w dyskusję z jednym z dziennikarzy, który chciał poznać przyczyny tej strzeleckiej niemocy. W sali konferencyjnej zrobiło się gorąco, a sam Rumak zaprosił redaktora, aby przyszedł na treningi Lecha i powiedział, co jest nie tak. Do całej sytuacji odnieśli się eksperci w youtubowym programie Kanału Sportowego "Moc Futbolu". 📢 Mikrokawalerka, bunkier czy Żabka? Zdezorientowani mieszkańcy pytają, co powstaje przed zamkiem w Poznaniu. Oto zdjęcia! Od kilku miesięcy przed Centrum Kultury Zamek w Poznaniu trwają prace budowlane. Na dziedzińcu pojawił się nowy pawilon, który wzbudza ciekawość mieszkańców. Co tam dokładnie powstaje? Mikrokawalerka, bunkier czy Żabka - padają propozycje zdezorientowanych poznaniaków. Zobacz zdjęcia i sprawdź, co znajdzie się w tym miejscu.

📢 Tutaj trzeba uważać! Oto 10 najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Twoje jest na liście? Jest najnowszy ranking niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najbardziej aktualne dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie trzeba najbardziej uważać? Oto 10 najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Czy twoje znalazło się na liście?

📢 Oto dodatki na Wielkanoc 2024 dla pracowników. Mamy przykłady Święta Wielkanocne w 2024 roku wypadają wyjątkowo wcześnie. Już 31 marca będziemy świętować Wielkanoc. Co z okazji nadchodzących świąt przygotowali pracodawcy dla swoich pracowników. Mamy kilka przykładów dodatków na Wielkanoc od pracodawców. Zobaczcie. 📢 Oscary 2024. Prześwitujące biusty, ciężarna Vanessa Hudgens i matka Kardashianek z młodszym o 25 lat partnerem. Tak bawiły się gwiazdy ceremonia wręczenia Oscarów przeszła do historii. Wśród nagrodzonych raczej wielkich niespodzianek nie było i sprawdziły się typy, które obstawiano od dawna; najlepszym filmem ubiegłego roku okazał się „Oppenheimer” Christophera Nolana. Zobaczcie, jak gwiazdy bawiły się na Oscarach oraz na imprezie towarzyszącej ceremonii!

📢 Tak zmienią się ceny prądu w lipcu 2024 roku. Oto przykłady cen od dostawcy Stawki za prąd mogą się radykalnie zmienić. I choć stawki będą nieco niższe niż w 2023 roku to dla przeciętnego Kowalskiego będą oznaczyć podwyżki. Aktualnie płacimy za prąd po stawkach z 2022 roku, dzięki zamrożeniu cen energii elektrycznej. Rząd wprowadził tarcze energetyczna, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2024 roku. Co dalej? Ile zapłacimy za prąd w lipcu 2024 roku? Zobaczcie. 📢 Wielkanocne dekoracje na okno. Zobacz, jak oryginalnie ozdobić okno i parapet na Wielkanoc. Zobacz galerię inspirujących zdjęć Wielkanocne dekoracje na okno to nie tylko tradycyjne pisanki czy zajączki, ale również girlandy, figurki, a przede wszystkim żywe kwiaty, które symbolizują odrodzenie natury. Dzięki nim nawet w chłodny wielkanocny poranek (oby jednak nie!) poczujesz wiosnę w sercu! Ręcznie wykonane ozdoby wielkanocne na okno sprawią, że twoje mieszkanie nabierze świątecznego klimatu.

📢 Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś - zobacz metamorfozę Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś. Transformacja Danuty Martyniuk wzbudziła spore zainteresowanie. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć. 📢 Tak mieszkają Bardowscy - Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazuje swój dom! [11.03.2024] Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazuje swój dom! Tak mieszkają Bardowscy. Anna Bardowska od pewnego czasu angażuje się w aranżację swojego nowego miejsca zamieszkania. Niedawno pochwaliła się swoją nowo urządzoną łazienką. Teraz, jako uczestniczka popularnego programu "Rolnik szuka żony", podzieliła się z fanami efektami swojej pracy w kuchni oraz salonie. Oba pomieszczenia emanują luksusem i stylowym designem. Zachęcamy do zapoznania się z jej inspirującym projektem wnętrza!

📢 Dodatek węglowy 2024 - są nowe informacje dodatku węglowym [11.03.2024] Wsparcie finansowe na zakup węgla podczas zimy to znaczące wsparcie dla wielu rodzin w Polsce w okresie niskich temperatur. Ministerstwo Klimatu poinformowało niedawno o wprowadzeniu nowego wzoru wniosku, który będzie obowiązywał od 2024 roku w kontekście dodatkowych środków ochronnych. Z tego powodu osoby korzystające z węgla do ogrzewania swoich domów mają nadzieję na możliwość skorzystania z nowych form wsparcia finansowego. Monitorujemy aktualne informacje dotyczące daty uruchomienia nowego programu dodatków węglowych przez rząd. 📢 Emerytura 2024: za moment druga waloryzacja. Sprawdź szczegóły! [11.03.2024] Minister ds. polityki senioralnej potwierdziła, że w roku 2024 odbędzie się kolejna waloryzacja emerytur. Marzena Okła-Drewnowicz podkreśliła wagę tego postulatu, wypowiadając się na antenie TVN24. Przedstawiamy prognozy dotyczące wysokości emerytury po drugiej waloryzacji. Aby sprawdzić wyliczenia - kliknij w galerię zdjęć.

📢 Za te badania zapłaci NFZ - nowa lista. Sprawdź! [11.03.2024] Polski system opieki zdrowotnej od dłuższego czasu stanowi powód frustracji i niezadowolenia wśród pacjentów, dlatego z pewnością cieszyć się będą z wprowadzanych od 26 lutego zmian. Ostatnio Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił regulacje obejmujące szereg usług medycznych, które będą dostępne na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w izbach przyjęć. Poniżej znajdują się przykładowe świadczenia, z których pacjenci będą mogli skorzystać. 📢 Sylwia Bomba - tak celebrytka prezentuje się na co dzień! Zobacz zdjęcia [11.03.2024] Sylwia Bomba, znana jako celebrytka, influencerka i fotografka, uarodziła się 2 grudnia 1987 roku w malowniczym Kwidzynie, województwo pomorskie. To właśnie tam spędziła dzieciństwo i lata młodości, rozwijając zainteresowania i zdobywając pierwsze doświadczenia życiowe. Po ukończeniu edukacji w szkole średniej postanowiła podążać ścieżką artystyczną, kształcąc się na Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Ludwika Schillera w Łodzi, gdzie zdobyła wykształcenie magistra sztuki. Jesteście ciekawi tej postaci? Zapraszamy do galerii zdjęć!

📢 W centrum Poznania mają powstać akademiki. "Zostanie zaburzony istniejący porządek" - zapowiada radny os. Stare Miasto! W Poznaniu, przy dawnym hotelu Polonez, mają powstać nowe akademiki. Trzy wysokie budynki będą w stanie pomieścić 435 studentów. Dojdzie również do rozbudowy istniejącego Student Depot o nowe skrzydło. - Zostanie zaburzony istniejący porządek - ostrzega radny os. Stare Miasto. 📢 Wysypisko śmieci i pustostan zagrażają mieszkańcom ul. Sokoła 15 w Poznaniu. Będzie przełom? W centrum Poznania, przy ul. Sokoła 15, stoi pustostan, a wokół leżą śmieci. Przebywają tam bezdomni, którzy doprowadzili do pożaru budynku. Z dachu lecą cegły – mieszkańcy boją się o swoje życie i zdrowie. Strażnicy Miejscy poinformowali, że wielokrotnie interweniowali na tym terenie. PINB prowadzi postępowanie w tej sprawie. Wkrótce budynek ma zostać zabezpieczony.

📢 Taki zawodnik przydałby się w Lechu Poznań! Mateusz Wzięch strzela jak na zawołanie i znów daje Sokołowi Kleczew trzy punkty Dwudziesta kolejka trzeciej ligi już za nami. Jedyną drużyną z Wielkopolski, która sięgnęła w sobotnich spotkaniach po trzy punkty, został Sokół Kleczew. Zielono-czerwono-biali podejmowali Gedanię Gdańsk (3:2). Innym zespołom poszło zdecydowanie gorzej. Noteć Czarnków przegrała na wyjeździe z liderem tabeli - Świtem Skolwin (0:3), Pogoń Nowe Skalmierzyce zremisowała z Cartusią (1:1), natomiast Unia Swarzędz podzieliła się punktami z Stolemem Gniewino (1:1). 📢 Poznańskie Targi Książki 2024. Frekwencja dopisała także w niedzielę. Zobacz zdjęcia! Poznańskie Targi Książki dowodzą, że Polacy jednak czytają i wspierają kulturę - nie mają wątpliwości organizatorzy wydarzenia, które trwało przez cały weekend na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

📢 Te ptaki zwiastują koniec zimy. Właśnie przyleciały do Wielkopolski! Zobacz zdjęcia pierwszych żurawi spod Chodzieży! Klangor - to takie piękne słowo - to dźwięk wydawany przez żurawie. Donośny klangor przelatujących żurawi, słyszalny nawet z kilku kilometrów, to wyraźny zwiastun końca zimy. Te piękne ptaki, do niedawna w Polsce dość nieliczne, właśnie przeleciały do Wielkopolski! Oto zdjęcia żurawi z okolicy Chodzieży! 📢 Oto najpopularniejsze książki 2023 w Polsce! Podczas Poznańskich Targów Książki nagrodzono ich autorów w plebiscycie "Lubimy Czytać" Co czytają Polacy? Jakie były najpopularniejsze książki 2023 roku w Polsce? Kto wygrał w Plebiscycie Książka Roku 2023 serwisu Lubimy Czytać? O tym zadecydowali czytelnicy, oddając 261 tysięcy głosów! Zobacz zdjęcia z gali plebiscytu podczas Poznańskich Targów Książki! 📢 Widoki jak z planu postapokaliptycznego serialu, a to tylko... Galeria Malta. Zobacz najnowsze zdjęcia z rozbiórki. Robią ogromne wrażenie! Gruzowisko, opuszczone parkingi, drzwi prowadzące donikąd, zwisające przewody czy wysuszone i połamane rośliny - tak mogłaby wyglądać scenografia do słynnego już serialu "The Last Of Us", będącego adaptacją postapokaliptycznej gry komputerowej. Czy tak mógłby wyglądać Poznań? Takie wrażenie można odnieść patrząc na zdjęcia z rozbiórki Galerii Malta. Na miejscu był nasz fotoreporter. Zobacz niesamowite ujęcia, także z powietrza!

📢 Ruszyły Poznańskie Targi Książki 2024. Zainteresowanie jest ogromne. Na MTP przyszły tłumy. Zobacz zdjęcia! W Poznaniu trwa święto czytelnictwa. Już w piątek, w pierwszy dzień Poznańskich Targów Książki w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich zgromadziły się tłumy czytelników. Poznańskie Targi Książki 2024 odbywają się w dniach 8-10 marca. W trzydniowym wydarzeniu weźmie udział przeszło 300 twórców literatury z Polski i zagranicy.

📢 Wielkopolska na memach. Tak internauci żartują z województwa wielkopolskiego! Co bawi ich najbardziej? Zobacz śmieszne obrazki! Parafrazując popularny żart rodem z "Familiady", można powiedzieć, że więcej niż jedno miasto, z którego można żartować, to Wielkopolska. Internauci już dawno się o tym przekonali, tworząc wiele zabawnych obrazków. Co w województwie wielkopolskim bawi najbardziej? Sprawdź! 📢 Znane kobiety związane z Poznaniem. Aktorki, piosenkarki i prezenterki. One odniosły ogromny sukces! Dominika Kulczyk, Katarzyna Bujakiewicz, Weronika Książkiewicz, Paulina Smaszcz czy Klaudia Carlos - to tylko niektóre z wielu kobiet, które są związane z Poznaniem i odniosły duży sukces. Sprawdź, które jeszcze znane aktorki, piosenkarki i prezenterki urodziły się w stolicy Wielkopolski lub mają związek z Poznaniem. Często widujecie je na ekranach telewizorów.

📢 Polacy budują przydomowe schrony. Ile kosztują i jak powinny być wyposażone? Zobacz, jak wygląda taki schron w środku! Od wybuchu wojny w Ukrainie zainteresowanie postawieniem przydomowych schronów w Polsce rośnie lawinowo. Ich dystrybutorzy nie nadążają z zamówieniami. Schronami na prywatnych posesjach zainteresowani są także mieszkańcy Wielkopolski. Ile kosztuje taki schron i jakie powinien mieć wyposażenie? Sprawdziliśmy. 📢 15 najgorszych kierunków studiów w Poznaniu. Po nich zarobisz marne grosze. Oto kompromitujący ranking! Tu w Poznaniu nie opłaca się studiować! Prezentujemy 15 najgorszych kierunków studiów z Poznania. Po ich ukończeniu zarabia się najmniej. Ten wstydliwy ranking stworzyliśmy na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Sprawdź, jak prezentuje się to wyjątkowo nieopłacalne zestawienie! 📢 10 powodów, żeby nie mieszkać w Poznaniu. Te rzeczy najbardziej denerwują mieszkańców. Oto wstydliwy ranking! Poznań to idealne miejsce do życia - tak twierdzi większość zadowolonych mieszkańców stolicy Wielkopolski. Potwierdzają to prestiżowe rankingi jakości życia, w których miasto regularnie zajmuje wysokie miejsca. Ale w tej beczce miodu jest kilka łyżek dziegciu. Jakiś czas temu zadaliśmy internautom pytanie: co najbardziej irytuje Cię w Poznaniu? Otrzymaliśmy setki odpowiedzi i na ich podstawie stworzyliśmy to wstydliwe zestawienie. Oto 10 powodów, żeby nie mieszkać w Poznaniu. Smog i remonty to tylko początek!

📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Wielkopolski. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Stare pieniądze PRL - zdjęcia, aktualne ceny. W 2024 roku na takich banknotach i monetach można zarobić Kolekcjonowanie starych banknotów i monet z czasów PRL może być nie tylko ciekawym hobby, ale również sposobem na wzbogacenie się. Tylko konkretne egzemplarze mogą być jednak coś warte. Na których pieniądzach z PRL można zarobić? Sprawdź.