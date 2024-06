Prasówka 13.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli”?

Prasówka 13.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

📢 Alanis Morissette - tak dziś wygląda 50-letnia piosenkarka z Kanady. Mamy zdjęcia! [13.06.2024 r.] Alanis Morissette, kanadyjska piosenkarka i aktorka, zyskała tytuł "królowej rocka alternatywnego" przyznany przez magazyn "Rolling Stone". Największą popularność zdobyła w latach 90. XX wieku, a jej wierni fani kochają ją do dziś. Alanis właśnie obchodziła swoje 50. urodziny. Zobaczcie, jak wygląda teraz ta ikona muzyki.

📢 Don Johnson z "Miami Vice" - tak dziś wygląda. Ma już 74 lata. Zobaczcie zdjęcia! [13.06.2024] Oto Don Johnson z "Miami Vice". Ma 74 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę! Don Johnson to aktor i piosenkarz, który w latach 80. XX wieku zdobył wielką sławę i popularność na całym świecie dzięki serialowi "Miami Vice". Za rolę detektywa Jamesa "Sonny’ego" Crocketta otrzymał nawet "Złoty Glob". Humor ciągle mu dopisuje. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje Don Johnson.

Prasówka 13.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto Katarzyna Cichopek z "M jak miłość" na odważnych zdjęciach. Zobaczcie! [13.06.2024 r.] Katarzyna Cichopek z serialu "M jak miłość" na odważnych zdjęciach. Katarzyna Cichopek to polska aktorka i prezenterka telewizyjna. Sławę i niezwykłą popularność przyniósł jej serial "M jak miłość". Media wręcz rozpisywały się o jej związkach z Marcinem Hakielem i Maciejem Kurzajewskim. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 600 tysięcy internautów. Zobaczcie niezwykle odważne zdjęcia z Katarzyną Cichopek w roli głównej!

📢 Anna Peszko, żona Sławomira Peszki - tak dziś wygląda. Mamy zdjęcia! [13.06.2024] Sławomir Peszko, były reprezentant Polski, jest postacią, której kariera budziła wiele emocji wśród kibiców. Peszko cieszy się ogromną sympatię wśród fanów piłki nożnej. Na początku czerwca 2023 roku ogłosił zakończenie swojej kariery. Ma piękną żoną. Sprawdź naszą galerię i zobacz, jak wygląda Anna Peszko. 📢 Oto Mirosława Borcuch, córka Lucy z "Rancza". To już 18-letnia dziewczyna. Mamy zdjęcia! [13.06.2024 r.] Ilona Ostrowska to uznana polska aktorka, która zdobyła szeroką popularność dzięki roli Lucy w kultowym serialu "Ranczo". Jej były mąż, Jacek Borcuch, jest cenionym aktorem i reżyserem. Para ma córkę Mirosławę, która debiut filmowy też ma już za sobą. Zobaczcie, jak wygląda obecnie. 📢 Oto Natasza Urbańska na seksownych zdjęciach. "Czas się dla Ciebie zatrzymał" [13.06.2024] Natasza Urbańska, wszechstronna artystka polskiego show-biznesu, znana jest nie tylko z talentu scenicznego, ale również z niezwykłej urody. Zanurz się w jej świat, odkrywając nie tylko jej karierę, ale również odważne i inspirujące obrazy, jakie prezentuje na swoich platformach społecznościowych.

📢 Tak żyje Janina z "Sanatorium miłości" po opuszczeniu programu. Mamy jej prywatne zdjęcia! [13.06.2024] Janina, uczestniczka szóstej edycji popularnego programu "Sanatorium miłości", zgłosiła się do show, by walczyć z samotnością i znaleźć mężczyznę, który wniesie radość do jej życia. Widzowie mieli nadzieję, że z Tadeuszem z Krzyżanowic stworzą parę po zakończeniu programu, ale rzeczywistość okazała się inna. Mimo że nie znaleźli wspólnej drogi, Janina nie ukrywa swojego szczęścia, co widać na jej prywatnych zdjęciach. 📢 Oto Kelly z "Beverly Hills 90210" - tak dziś wygląda Jennie Garth. Zobaczcie zdjęcia! [13.06.2024 r.] Tak wygląda dziś Jennie Garth, czyli Kelly w "Beverly Hills 90210". Właśnie skończyła 51 lat! Jennie Garth na początku lat 90. XX wieku była jedną z najpopularniejszych aktorek na świecie. Wszystko za sprawą głównej roli w serialu "Beverly Hills 90210", który przyciągał przed telewizory miliony widzów, również w Polsce. Czym dziś się znajduje i jak wygląda popularna Kelly z "Beverly Hills 90210"? Zobaczcie!

📢 Miss z Rio na odważnych zdjęciach. Tak wygląda Emilia Ankiewicz, prześliczna polska lekkoatletka! [13.06.2024 r.] Emilia Ankiewicz to postać, która na sportowej arenie pozostawiła niezatarte ślady. Już od najmłodszych lat interesowała się sportem, a szczególnie pociągała ją lekkoatletyka. Specjalizując się w biegu na 400 metrów przez płotki, odnosiła liczne sukcesy, zdobywając medale na różnych zawodach. Na igrzyska olimpijskich okrzyknięto ją miss z Rio. Tak dziś prezentuje się na odważnych zdjęciach! 📢 Marlena Muranowicz na odważnych zdjęciach. To żona Marcina Mroczka z "M jak miłość". Zobaczcie! [13.06.2024 r.] Marcin Mroczek to polski tancerz i aktor, który zdobył sławę dzięki roli w serialu "M jak miłość". W przeszłości był związany z Agnieszką Popielewicz, a od 2013 roku jest mężem Marleny Muranowicz, z którą ma dwójkę dzieci. Marlena jest niezwykle urodziwą kobietą. Zajrzyj do naszej galerii, aby zobaczyć odważne zdjęcia żony Marcina Mroczka!

📢 Oto syn Janusza Józefowicza. Jest bardzo podobny do ojca. Mamy zdjęcia Jakuba Józefowicza! [13.06.2024 r.] Janusz Józefowicz, wybitny polski artysta, od lat rozświetla sceny swoim talentem. Jest aktorem, choreografem, reżyserem, scenarzystą i dyrektorem teatru "Studio Buffo". Urodził się 3 lipca 1959 roku w Świeciu i obecnie ma 64 lata. Uczęszczał do III LO w Lublinie oraz PWST w Warszawie, gdzie zdobył tytuł magistra sztuki. Swoje kunsztowne umiejętności taneczne doskonalił pod okiem ekspertów w Szkoły Wokalno-Tanecznej w Koszęcinie oraz w Pradze. Tak wygląda jego jedyny syn, Jakub Józefowicz. Mamy zdjęcia! 📢 Córka Magdaleny Różczki - tak wygląda Wanda Marzec. Zobaczcie zdjęcia! [13.06.2024] Magdalena Różczka, znana polska aktorka, zagrała w najnowszym serialu "Rojst Millenium" razem ze swoją najstarszą córką, Wandą Marzec. 16-latka zebrała pozytywne recenzje za swój debiutancki występ aktorski. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, czy córka Magdaleny Różczki jest podobna do swej słynnej matki.

📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [13.06.2024 r.] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! 📢 Oto Marzena Chełmińska, trzecia żona Norbiego - tak wygląda. Wiemy, czym się zajmuje. Mamy zdjęcia! [13.06.2024] Norbi, znany polski piosenkarz oraz prezenter telewizyjny i radiowy, zdobył serca fanów swoim hitem "Kobiety są gorące". Artysta, który ma na koncie trzy małżeństwa, dzieli się swoim życiem prywatnym i zawodowym. Poznajcie bliżej jego trzecią żonę, Marzenę Chełmińską, na prywatnych zdjęciach.

📢 Iga Świątek na odważnych zdjęciach - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [13.06.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek! 📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [13.06.2024 r.] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Jest jedną z głównych rywalek Igi Świątek. Zajmuje trzecie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Tak wygląda Kamil Holden Kryszak, syn Jerzego Kryszaka, znanego aktora i satyryka. Mamy zdjęcia! [13.06.2024] Jerzy Kryszak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów i satyryków. Szczególną sympatię zyskał dzięki roli doktora Kołka w kultowym serialu "Alternatywy 4". Jego talent komediowy sprawia, że wciąż przyciąga tłumy na swoich występach kabaretowych. Jerzy Kryszak ma trzech synów, w tym Kamila, utalentowanego muzyka. Zobaczcie, jak wygląda syn Jerzego Kryszaka - mamy dla Was zdjęcia! 📢 Oto Jonasz Rewiński, syn Janusza Rewińskiego. Wiemy, jak wygląda i czym dziś się zajmuje. Zobaczcie zdjęcia! [13.06.2024] 1 czerwca 2024 roku Polska straciła jednego z najważniejszych polskich satyryków i aktorów, Janusza Rewińskiego. Informację o jego śmierci podał jego syn, Jonasz Rewiński. Kim jest Jonasz Rewiński? Czym zajmuje się na co dzień? Zobaczcie, jak wygląda syn Janusza Rewińskiego. Mamy jego prywatne zdjęcia!

📢 Oto Maria Andrejczyk na seksownych zdjęciach. "Gratulacje dla fotografa i pięknej modelki" [13.06.2024] Maria Andrejczyk to wybitna polska lekkoatletka specjalizująca się w rzucie oszczepem. Dwukrotnie reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, zdobywając srebrny medal. Co wiemy o jej codziennym życiu? Jak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach? Zajrzyjcie do naszej galerii i odkryjcie jej odważne fotografie. 📢 Oto Krzysztof Krysiak. Był pierwszym mężem Agnieszki Chylińskiej. Tak dziś wygląda! [13.06.2024 r.] Agnieszka Chylińska jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Niewielu jednak wie, że jej pierwszym mężem był Krzysztof Krysiak, który w tamtym czasie pełnił rolę menedżera działu marketingu w "Sony Music". Zobaczmy, jak wygląda teraz i czym zajmuje się mężczyzna, który był mężem Agnieszki Chylińskiej.

📢 Anna Mucha na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [13.06.2024] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie!

📢 Festiwal Fantastyki Pyrkon 2024 w Poznaniu rusza już za dwa dni. Sprawdź program wydarzenia i najciekawsze atrakcje! Pyrkon 2024 już niebawem. Od 14 do 16 czerwca Poznaniem zawładną pasjonaci cosplaya, fani gier i inni miłośnicy festiwalu fantastyki. Zaplanowano rozmaite warsztaty, spotkania ze znamienitymi gośćmi, strefę dla dzieci, konkursy i koncerty. W programie pojawią się też propozycje wykraczające poza magiczny świat i próbujące pokazać rzeczywistość z innej perspektywy. Sprawdź program Pyrkonu 2024 w galerii!

📢 ASF w zoo w Poznaniu! Czy ogród zoologiczny zostanie zamknięty? "Znaleźliśmy 14 martwych dzików" Na terenie Nowego Zoo w Poznaniu rozprzestrzenia się ASF. Wirus dziesiątkujący dziki zbiera żniwo. Znaleziono 14 martwych zwierząt, a kolejne mają zostać uśmiercone. "Przy ostatnim przeszukaniu 5 czerwca na terenie zoo znaleźliśmy 10 martwych dzików, we wcześniejszym cztery" - przekazuje Powiatowy Lekarz Weterynarii.

📢 Renta wdowia 2024: Jakie warunki należy spełnić? Komu będzie wypłacona? Takie zmiany szykują się w rentach wdowich w 2024 roku Renta wdowia to świadczenie pieniężne, którego zadaniem jest wesprzeć osoby po stracie współmałżonka. W 2024 roku planowane są zmiany w kwestii tego świadczenia. Na jakich zasadach ma zostać przyznawana renta osobom owdowiałym? Kto będzie mógł skorzystać z renty wdowiej? Jaka jest przewidywana wysokość kwoty wypłacanej wdowom i wdowcom? Sprawdź wszystkie potrzebne informacje. 📢 Tomasz Lis z nową partnerką Moniką - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto dom dziennikarza Życie prywatne Tomasza Lisa przez lata wzbudzało kontrowersje. Dziennikarz po latach odszedł od Kingi Rusin, po to by związać się z Hanną Lis - która była świadkową na jego pierwszym ślubie. Jednak małżeństwo z Hanną Lis również nie przetrwało. Teraz gwiazdor układa sobie życie u boku Moniki Urbańczyk. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień.

📢 Rodzinna tragedia pod Stęszewem. Zabił rodziców, a potem siebie. Są wyniki sekcji zwłok trzyosobowej rodziny ze Stęszewa W Zakładzie Medycyny Sądowej w Poznaniu odbyła się sekcja zwłok trzyosobowej rodziny z podpoznańskiego Stęszewa. Wstępne ustalenia śledczych wykazały, że 29-letni mężczyzna najpierw zabił swoich rodziców, a następnie sam odebrał sobie życie. Co ustalili biegli po sekcji złok?

📢 Zwiedzamy pierwszą stolicę Polski – Gniezno w nowym odcinku „Turystycznej Wielkopolski" Co trzeba zobaczyć w Gnieźnie i okolicach? Kim był Zbój Maciej? Dlaczego warto odwiedzić Wielkopolski Park Etnograficzny? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w najnowszym odcinku „Turystycznej Wielkopolski”! 📢 Takie majątki mają wiceprezydenci Poznania. Prześwietliliśmy ich oświadczenia. Kto jest najbogatszy? Prześwietlamy oświadczenia majątkowe wiceprezydentów Poznania, które właśnie opublikowane zostały na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Zobacz, ile mają oszczędności, jakie nieruchomości i samochody oraz jakie zaciągnęli kredyty. I jak to wygląda w porównaniu do ich poprzednich oświadczeń majątkowych.

📢 Kiedyś był tu słynny zajazd. Teraz pozostały tylko ruiny! Popularna restauracja w Wielkopolsce została wyburzona. Zobacz zdjęcia Czasy PRL-u i lata 90. to okres świetności słynnego "Zajazdu pod Kaczorem". Przy trasie z Poznania do Wrocławia mieściła się kiedyś znana w całej Wielkopolsce restauracja. To tu podawano pieczoną kaczkę, tak pyszną, że zjeżdżali na nią zagraniczni goście. Dzisiaj restauracja "Pod Kaczorem" w Piotrowie Pierwszym oficjalnie przestała istnieć. Na miejsce wjechał ciężki sprzęt i wyburzył z powierzchni wszystkie budynki. Zobacz zdjęcia! 📢 Wielkopolskie Pyzdry nowym cudem Polski 2024 według magazynu National Geographic Traveler. To wystrzałowe miasto i ma ciekawe zabytki! Czytelnicy National Geographic Traveler, którzy każdego dnia oddawali swe głosy na 48 nominowanych miejsc i obiektów z całej Polski, wybrali ostatecznie 16 nowych cudów Polski 2024 roku. W tegorocznej edycji plebiscytu oddano łącznie rekordowe 258 tys. głosów. Wśród nagrodzonych jest wielkopolskie miasto.

📢 Dwa brzegi już połączone. Mosty Berdychowskie w Poznaniu coraz bliżej ukończenia. Tak teraz wygląda to miejsce! Zobacz zdjęcia Pomiędzy Chwaliszewem, Ostrowem Tumskim i Berdychowem powstają dwa mosty przeznaczone dla pieszych i rowerzystów. Prace cały czas postępują, a niedawno dwa brzegi zostały w końcu połączone. Tak teraz wygląda aktualny stan prac przy Mostach Berdychowskich.

📢 Rekrutacja na UAM: oto nietypowe kierunki, które można studiować na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1 czerwca po raz kolejny ruszyła rekrutacja na studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Wśród kierunków, które mogą wybrać kandydaci, znajdują się zarówno te od lat cieszące się ogromną popularnością wśród młodych osób, jak i te mniej znane. Sprawdziliśmy, jakie mniej typowe kierunki studiów można podjąć na UAM. Oto niektóre z nich!

📢 Pomidorowa i schabowy z ziemniakami? Tu zjesz te najsmaczniejsze! Oto najlepsze bary mleczne w Poznaniu! Przedstawiamy TOP10 Pomidorowa z makaronem, schabowy z ziemniakami i bukietem surówek, a na deser naleśniki z serem i śmietaną? To już niemal kultowy zestaw obiadowy, charakterystyczny dla wizyty u babci lub... w barze mlecznym. Takie lokale w ostatnim czasie zyskują na popularności. Gdzie w Poznaniu są te najlepsze? Oto TOP10 barów mlecznych w stolicy Wielkopolski! 📢 Pyrkon w Poznaniu. Najlepsze przebrania, które pojawiły się na wydarzeniu na przestrzeni lat. Oto najbardziej pomysłowi cosplayerzy! Pyrkon 2024 już wkrótce w Poznaniu. Po raz kolejny do stolicy Wielkopolski zjadą tłumy miłośników fantastyki. Już od wielu lat całe wydarzenie ubarwiają cosplayerzy. Ich przebrania, jak na cały festiwal przystało, są fantastyczne! Przedstawiamy najlepsze kostiumy, które pojawiły się na Pyrkonie na przestrzeni lat!

📢 Gruz, kurz i kamienie. Z najładniejszej kiedyś galerii w Poznaniu zostaje coraz mniej. Tak wygląda galeria Malta. Oto najnowsze zdjęcia Prace rozbiórkowe przy galerii Malta wciąż trwają. Powoli, kawałek po kawałeczku wyburzane są kolejne części kultowego centrum handlowego. Za trzy lata w tym miejscu powstanie osiedle mieszkaniowe. Jak obecnie wygląda teren? Mamy najnowsze zdjęcia!

📢 Tak pomaluj stopy latem! Najmodniejsze trendy i inspiracje w damskim pedicure. Jak pomalować paznokcie u stóp? [12.06.2024] Paznokcie u stóp 2024: najmodniejsze trendy i inspiracje w damskim pedicure. Jak pomalować paznokcie u stóp? Czerwiec to miesiąc, który otwiera sezon letni, a wraz z nim czas na noszenie odkrytych butów i eksponowanie pięknych, zadbanych stóp. W 2024 roku, modny pedicure to coś więcej niż tylko dobrze pomalowane paznokcie – to wyraz stylu, elegancji i osobowości. Jakie są najgorętsze trendy w stylizacji paznokci u stóp na czerwiec 2024? Oto kilka inspiracji oraz powodów, dla których warto malować paznokcie u stóp.

📢 Paznokcie 2024: Lip oil nails ten trend to totalny hit na wiosnę i lato! [12.06.2024] Paznokcie 2024. Lip oil nails — nadchodzący hit na wiosnę i lato 2024. Lip oil nails, podobnie jak popularne ostatnio lipgloss nails, to minimalistyczny manicure, który doskonale komponuje się z jasnymi i delikatnymi kolorami. Oba te trendy czerpią inspirację z kosmetyków do ust, ale istnieje między nimi subtelna różnica. Jeżeli cenisz sobie minimalizm i jesteś estetką ten trend jest dla Ciebie! Wejdź w galerię zdjęć i zapoznaj się z najpiękniejszymi stylizacjami w stylu lip oil nails. 📢 Takie są najmodniejsze fryzury na lato 2024: włosy krótkie, półdługie i długie. Sprawdź najnowsze trendy! Najmodniejsze fryzury na lato: włosy krótkie, półdługie i długie. Lato to doskonały czas na odświeżenie swojego wyglądu i wypróbowanie nowych fryzur. Niezależnie od tego, czy masz krótkie, półdługie, czy długie włosy, mamy dla Ciebie inspiracje, które pozwolą Ci wyglądać stylowo i czuć się komfortowo w ciepłe dni. W artykule przedstawiamy najmodniejsze fryzury na lato 2024, które zdominują ulice i plaże. Zajrzyj do naszej galerii zdjęć, aby zobaczyć najnowsze trendy i znaleźć idealną fryzurę dla siebie.

📢 Gdzie pojechać w weekend w Wielkopolsce? Oto 10 idealnych miejsc na wycieczkę. Zobacz listę i zwiedź je koniecznie! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Poznaj ciekawe miejsca w naszej galerii. 📢 Miliarder z Poznania padł ofiarą cyberprzestępstwa. Nie jest jedyny. Sebastian Kulczyk zgłosił sprawę do prokuratury Cyberprzestępcy błyskawicznie zmieniają metody swoich działań. Najpopularniejszą z nich w ostatnim czasie stały się fałszywe reklamy z wizerunkiem znanych osób. Ofiarą takiego przestępstwa padł niedawno znany poznański miliarder - Sebastian Kulczyk, który po odkryciu przestępstwa postanowił zawiadomić prokuraturę. O sprawie poinformował portal money.pl. 📢 Palce lizać! 15 najlepszych restauracji w Poznaniu. Wygrały w plebiscycie znanego bloga MyTuJemy. Zobacz wyjątkowo smakowity ranking! Plebiscyt blogerów z "Mytujemy" wyłonił najlepsze restauracje w Poznaniu. Wybrali je sami poznaniacy! Są to najlepsze miejsca na gastronomicznej mapie Poznania w 2023 roku. Z tych restauracji klienci wychodzili najedzeni i zadowoleni. Sprawdź w naszej galerii ranking 15 najlepszych restauracji w Poznaniu.

📢 Uczniowie przechodzą samych siebie, a nauczyciele? Załamują ręce. Oto najnowsze hity ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek. Uśmiejesz się! Trudno uwierzyć, co na klasówkach, sprawdzianach i kartkówkach potrafią pisać uczniowie. Uśmiejecie się do łez! Poczucia humoru często nie brakuje także nauczycielom. Jest to jednak śmiech przez łzy... Zobaczcie w galerii, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach. 📢 Z Poznania do przepięknej stolicy Czech aż cztery razy dziennie! Sprawdź rozkład jazdy Baltic Express Koleje Czeskie ogłosiły uruchomienie nowego połączenia kolejowego o nazwie Baltic Express. Od grudnia 2024 roku pociągi cztery razy dziennie będzie kursować między Trójmiastem a stolicą Czech, przez Poznań i Wrocław. To znaczący powrót do przeszłości, ponieważ podobne połączenie było dostępne kilka lat temu. Zapowiada on wielki come back na trasie Praga - Wrocław - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk - Gdynia.

📢 Pogrzeb Mateusza Sitka. Żołnierz został śmiertelnie raniony przez migranta - ZDJĘCIA W środę o godzinie 11 w miejscowości Nowy Lubiel rozpoczął się pogrzeb szer. Mateusza Sitka. Żołnierz 1. Warszawskiej Brygady Pancernej zginął po tym, jak został śmiertelnie ugodzony przez migranta na granicy polsko-białoruskiej. Na uroczystości pojawili się między innymi prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. 📢 Oto poszukiwani przez policję w Poznaniu. Zobacz zdjęcia z monitoringu. Rozpoznajesz kogoś? Policjanci z Poznania poszukują wielu osób w związku ze zdarzeniami kryminalnymi, do których doszło w ostatnim czasie w mieście. Funkcjonariusze opublikowali nowe zdjęcia z monitoringu i proszą o pomoc w zidentyfikowaniu poszukiwanych. Rozpoznajesz którąś z tych osób lub byłeś świadkiem któregoś zdarzenia? Koniecznie skontaktuj się z policją. Numery telefonów kontaktowych znajdziesz w opisach w galerii. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2024 roku. Zajrzyj do galerii i pomóż funkcjonariuszom zatrzymać poszukiwanych!

📢 Oto banknoty, które tracą ważność. Niektóre z nich da się wymienić. To warto wiedzieć! Choć banknoty w naszym kraju nie maja terminu przydatności to są sytuacje w których niestety tracą ważność. Chodzi oczywiście o mechaniczne zniszczenia i uszkodzenia, nawet drobne! Sprawdzamy dla Was najnowsze przepisy dotyczące wymiany banknotów w 2024 roku. To warto wiedzieć. 📢 Te psy potrafią napsocić. Oto rasy psów, które niszczą rzeczy w domu! Psy są najlepszymi przyjaciółmi człowieka. Wprowadzając się do domu wnoszą do niego szczęście, ale i brud. Warto pamiętać, że psy mogą też niszczyć nasze rzeczy, szczególnie w przypadku szczeniaków, ale jak się okazuje nie tylko. Także starsze psy czasem mogą napsocić. Zobaczcie psie rasy, które nie wyrastają szybko z zamiłowania do niszczenia.

📢 Poszukiwane banknoty i monety PRL - zdjęcia, ceny. Na takich starych pieniądzach można się wzbogacić. Masz takie? Nie wyrzucaj! Szuflady ze starociami mogą kryć prawdziwe skarby. Stare banknoty i monety z czasów PRL mogą być dziś żyłą złota. Ile warte są pieniądze PRL? Za takie pieniądze kolekcjonerzy płacą fortunę. Masz takie? Nie wyrzucaj! Możesz na nich zarobić. Zobacz przykładowe ceny i zdjęcia.

📢 Biżuteria PRL - ceny i zdjęcia. Taka jest dziś poszukiwana przez kolekcjonerów staroci w stylu vintage i retro! Stare pierścionki, kolczyki, naszyjniki, bransoletki z czasów PRL cieszą się dziś popularnością. Zachowałaś jeszcze takie po babci? Nie wyrzucaj, bo dziś możesz na takiej biżuterii zarobić. Za niektóre perełki miłośnicy stylu vintage i retro są w stanie zapłacić fortunę. Sprawdź, jakie są aktualne ceny biżuterii PRL. Zobacz zdjęcia. 📢 Do tego nie ma prawa małżonek nawet przy wspólnocie majątkowej. Oto lista wyjątków. Sprawdź! Małżonkowie mają takie sam prawa i obowiązki względem siebie w związku formalnym. Tworząc związek małżeński małżonkowie nabywają praw do między innymi informacji na temat zdrowia, czy spadku. Nie wszystko jednak staje się własnością współmałżonka. Zobaczcie, do czego nie mają prawa formalni partnerzy.

📢 Osoby urodzone w tym dniu mają dużo szczęścia. Oto co mówi numerologia! Numerologia podobnie jak horoskop, to pewnego rodzaju przepowiednia, z której możemy dowiedzieć się co nas czeka w przyszłości. Okazuje się, że w numerologii liczą się różne cyfry, które nas otaczają, np. numer naszego domu, mieszkanie, czy telefonu. Sprawdzamy, jaki dzień urodzenia oznacza, że będziemy mieć szczęście.

📢 Startuje duża impreza w Poznaniu. Pięć dni pełnych atrakcji. Sprawdź program! Dni Łazarza 2024 - Kolejna edycja dużej imprezy w Poznaniu rozpocznie się już w czwartek 13 czerwca. Zaplanowano występy artystyczne i warsztaty ekologiczne. Odbędzie się także Posiedzenie Kapituły Tytułu "Człowiek Roku Łazarza 2024". Sprawdź program 34. Dni Łazarza. 📢 Oto jeden z najpiękniejszych mostów w Wielkopolsce. Wiadukt kolejowy w Chrzypsku Małym czeka na nowe życie Leży w wyjątkowo malowniczym rejonie Wielkopolski, wśród pagórków i jezior na południe i południowy zachód od Sierakowa, nieco na uboczu głównych dróg wiodących do popularnego miasta nad Wartą. Tuż obok pięknego jeziora Chrzypskiego, imponującego pałacu Śródka czy popularnej plantacji tulipanów w Chrzypsku Wielkim. Jest jednym najbardziej imponujących obiektów mostowych w całej Wielkopolsce.

📢 Bitwa o pałac w Sapowicach koło Poznania. Komu zależy na sprzedaży byłego oddziału Biblioteki Raczyńskich? Rada Miasta Poznania zdecydowała o formalnej likwidacji oddziału Biblioteki Raczyńskich mieszczącej się w zabytkowym pałacu. Ośrodek ten, pełniący głównie funkcje rekreacyjne, według dyrekcji biblioteki nie nadaje się do przechowywania księgozbiorów. Radni miejscy spoza Koalicji Obywatelskiej sprzeciwiają się planowanej sprzedaży obiektu. Dyrektorka biblioteki zapowiada, że nie jest to obecnie jej intencją, jeśli będą pieniądze na remont muzeum Kraszewskiego. 📢 Oto jak ma wyglądać nowa wielofunkcyjna hala w Poznaniu. Właśnie rozpoczął się przetarg. Zobacz wizualizacje! Na ulicy Jarochowskiego w Poznaniu planowana jest budowa nowej, wielofunkcyjnej hali. Projekt zakłada stworzenie przestrzeni dedykowanej sportom walki, z myślą o lokalnych judokach. Miasto rozpoczęło procedurę przetargową, aby wybrać wykonawcę prac budowlanych.

📢 Zdradzamy trzy miejsca, które trzeba odwiedzić w Wielkopolsce. W dwóch nich straszą dawne właścicielki! Sprawdź, ten pomysł na wycieczkę Wielkopolska, region pełen historycznych perełek, kryje w sobie niezliczoną liczbę zabytków, które zachwycają zarówno mieszkańców, jak i turystów. Od majestatycznych zamków, przez historyczne parowozy, aż po niezwykłe kopalnie soli i piramidy - oto mały przewodnik po najciekawszych miejscach, które warto odwiedzić, odkrywając bogactwo turystyczne Wielkopolski. 📢 Maria Luiza z "Sanatorium miłości" po opuszczeniu programu. Mamy jej prywatne zdjęcia! [12.06.2024 r.] Maria Luiza z "Sanatorium miłości 6", to kobieta, której życie było pełne trudnych doświadczeń. Życie Marii zmieniło się dramatycznie po śmierci ukochanego męża. Był on dla niej wszystkim, a jego odejście sprawiło, że jej świat się zawalił, pozostawiając ją w samotności i głębokim smutku. Zobaczcie, jak żyje Maria Luiza z "Sanatorium miłości" po opuszczeniu programu.

📢 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [12.06.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G. 📢 Oto uczestnicy "Rolnik szuka żony 11". Poznajcie ich bliżej. Mamy zdjęcia! [12.06.2024 r.] Za nami zerowy odcinek kultowego programu TVP 1, "Rolnik szuka żony". Poznaliśmy dziewięciu uczestników, którzy wkrótce zawalczą o miłość na ekranach telewizorów. Jednak, kto ostatecznie wystąpi w programie, w dużej mierze zależy od zaangażowania widzów. Aktualnie rolnicy i rolniczki, którzy dostali szansę wzięcia udziału w programie, czekają na listy od potencjalnych partnerów, gotowych do bliższego poznania oraz nawiązania relacji z bohaterami "Rolnik szuka żony".

📢 Olga Nowicka, tak wygląda żona Łukasza Nowickiego. Mamy jej prywatne zdjęcia! [12.06.2024 r.] Łukasz Nowicki to popularny prezenter telewizyjny oraz aktor. Jest synem Jana Nowickiego. W przeszłości jego żoną była wokalistka Halina Mlynkowa. Od 2016 roku jego żoną jest Olga Paszkowska. Jest od niego młodsza od 13 lat. Zobaczcie, jak wgląda i czym się zajmuje żona Łukasza Nowickiego. 📢 14 emerytura 2024: złe wieści dla seniorów. Wiemy, ile wyniesie dodatkowa emerytura - mniej niż zakładano! [12.06.2024] 14 emerytura 2024: złe wieści dla seniorów. Wiemy, ile wyniesie dodatkowa emerytura. 14 emerytura w 2024 roku będzie niższa. Rząd ujawnił już termin oraz kwotę dodatkowego świadczenia dla emerytów. Zgodnie z informacjami, wypłaty trafią na konta seniorów we wrześniu, a kwota 14. emerytury będzie o 869 zł mniejsza niż w poprzednim roku. Co jest przyczyną tej zmiany? Wejdź w galerię zdjęć i sprawdź szczegóły!

📢 Długo wyczekiwana modernizacja linii kolejowej nr 356 powoli staje się faktem. PKP PLK ogłosiło przetarg na tę inwestycję Na modernizację linii kolejowej nr 356 podróżni z regionu czekali bardzo długo. Wstępne działania odbyły się kilka lat temu na odcinku od Poznania do Wągrowca, jednak nie poprawiły przepustowości tego szlaku. 📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Oto poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Jak pomalować paznokcie w czerwcu 2024? Te paznokcie to HIT! Te stylizacje są najmodniejsze! Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2024 - poznaj najnowsze trendy i inspiracje. Lato 2024 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim nowe trendy w stylizacji paznokci. Czerwiec to idealny czas, aby odświeżyć swoje manicure i wypróbować najnowsze inspiracje. W tym artykule przedstawiamy najmodniejsze wzory i kolory, które będą królować na paznokciach w nadchodzącym miesiącu. Oto przegląd najgorętszych trendów na czerwiec 2024! 📢 Jest decyzja! Będą 43 kilometry zupełnie nowej drogi w Wielkopolsce! Sprawdź, jak będzie przebiegać GDDKiA uzyskała decyzję środowiskową zatwierdzająca przebieg 43-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 25 między Koninem a Kokaninem. W toku są obecnie prace geologiczne mające na celu przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, która jest kluczowa dla określenia warunków fundamentowania obiektów budowlanych. Po zakończeniu tych prac, planowane jest ogłoszenie w IV kwartale bieżącego roku przetargu na realizację inwestycji w formule "Projektuj i Buduj".

📢 Oto najbogatsi komornicy w Wielkopolsce. Dwóch milionerów na liście TOP15! Zobacz ranking krezusów Najskuteczniejsi wielkopolscy komornicy z tytułu prowadzenia indywidualnej kancelarii komorniczej zarabiają potężne pieniądze. Przeglądamy udostępnione publicznie przez poznański Sąd Apelacyjny oświadczenia majątkowe piętnaściorga najbogatszych z nich. 📢 Rewolucyjna zmiana w Lechu Poznań. Odchodzi z klubu po blisko dziesięciu latach! Znamy nazwisko następcy Wraz z początkiem nowego sezonu dojdzie do sporych zmian w sztabie medycznym Lecha Poznań. Po blisko dziesięciu latach z klubu odejdzie menadżer sztabu medycznego pierwszej drużyny. Znamy nazwisko jego następcy. 📢 Święto Miasta Kalisza. Urodzinowa impreza na Głównym Rynku. ZDJĘCIA Wielka urodzinowa impreza odbyła się na Głównym Rynku w Kaliszu. A wszystko to z okazji 742. rocznicy odnowienia i uroczystego potwierdzenia nadania Kaliszowi praw miejskich. Mieszkańcy odśpiewali we wtorek symboliczne "100 lat" i zjedli po kawałku tortu urodzinowego.

📢 Policjanci kierowali ruchem w Poznaniu. Trwa ogólnopolski konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” Rozpoczął się ogólnopolski konkurs „Policjant Ruchu Drogowego”, który w tym roku odbywa się w Poznaniu. Do piątku, 14 czerwca 36 zawodników, w tym 34 najlepszych policjantów „drogówki” z kraju oraz 2 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej będą mieli do pokonania sześć konkurencji. Jedną z nich jest kierowanie ruchem. 📢 Dwóch zawodników nie przedłuży umów z Lechem Poznań. Wśród nich młodzieżowy reprezentant Polski Dwaj młodzi zawodnicy Lecha Poznań są bardzo blisko odejścia z klubu. Ich kontrakty wygasają z końcem czerwca i według naszych informacji umowy nie zostaną przedłużone. 📢 Rzecznik Praw Obywatelskich zaniepokojony sytuacją na oddziale psychiatrycznym w Poznaniu. Trwa kontrola Nie milkną echa rzekomych nieprawidłowości, do których ma dochodzić na terenie Centrum Zdrowia Psychicznego w szpitalu HCP w Poznaniu. Zaniepokojony medialnymi doniesieniami Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydował się interweniować w tej sprawie.

📢 Nie przebił się w Lechu Poznań, odpalił w barwach beniaminka! Teraz ma coś do udowodnienia. "Bardzo czekam na mecz przy Bułgarskiej" Były zawodnik Lecha Poznań - Krystian Palacz na początku czerwca, po emocjonującym meczu z Arką Gdynia (2:1) świętował awans do PKO BP Ekstraklasy z Motorem Lublin. Porozmawialiśmy z nim o roku spędzonym w Lublinie, rozwoju i szerszym wachlarzu umiejętności, fecie po meczu z Arką Gdynia oraz Lechu Poznań i ewentualnej rywalizacji na lewej stronie. 📢 Uwaga! Nie będzie prądu w Poznaniu i okolicach. Sprawdź wyłączenia prądu w dniach od 11 do 14 czerwca Dostawca energii w Poznaniu, Enea Operator, wyłączy prąd w wybranych miejscach Poznania. Jest to związane z pracami remontowymi i utrzymaniowymi, między innymi wymianą okablowania. Przerwy w dostawach prądu od 11 do 14 czerwca dotkną mieszkańców różnych części Poznania i okolic. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Sprawdź w galerii szczegółowe informacje i adresy.

📢 Oto 10 najtańszych osiedli w Poznaniu. Tu najbardziej opłaca się kupić mieszkanie! Zobacz najnowszy ranking Ceny mieszkań w Poznaniu biją rekordy. Są dzielnice, gdzie za metr kwadratowy nieruchomości trzeba zapłacić już 12 tysięcy złotych! W stolicy Wielkopolski są jednak osiedla, gdzie mieszkania kosztują zdecydowanie mniej. Nie jest to oczywiście ścisłe centrum, ale dla wielu lokalizacja na obrzeżach miasta może być dużą zaletą. Gdzie w Poznaniu kupić tanie mieszkanie? Najnowsze zestawienie przygotował portal Sonar Home. Oto 10 najtańszych osiedli w Poznaniu. Sprawdź najnowszy ranking! 📢 Ruina straszy w centrum Poznania. Tak wygląda opuszczona elektrownia. Była symbolem nowoczesności... Mamy zdjęcia ze środka! Na Ostrowie Tumskim w Poznaniu stoi opuszczona elektrociepłownia Garbary. To jedna z największych zabytkowych industrialnych budowli dwudziestolecia międzywojennego na terenie miasta. Elektrociepłownia działała do 2016 roku. Jakie są plany względem niej i jak wygląda teraz? Mamy zdjęcia ze środka.

📢 W weekend duże zmiany w MPK Poznań. Autobusy i tramwaje pojadą inaczej i częściej. Wszystko za sprawą wielu imprez w mieście W weekend 14-16 czerwca w Poznaniu dużo się dzieje. Wśród atrakcji m.in. duże imprezy: Pyrkon, Na Falach nad Maltą i koncert Dawida Podsiadło. Z tego powodu wzmocniona zostanie komunikacja miejska. 📢 Rodzice nie będą mieć wglądu w oceny dzieci? Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie weryfikować przepisy oświatowe! W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich nasiliły się wnioski odnośnie dostępu rodziców do ocen ich pełnoletnich dzieci. Obecne przepisy ustawy o systemie oświaty precyzują, że są one dostępne dla ucznia oraz jego rodziców. Szczegółowe regulacje dotyczą szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych, gdzie oceny są jawne wyłącznie dla słuchacza. 📢 Najmodniejsze sypialnie zaprojektowane przez Krzysztofa Mirucia. Mamy kilka inspiracji Sypialnia to miejsce w którym spędzamy najważniejszy czas w ciągu dnia. To właśnie tam ładujemy akumulatory. W sypialni najważniejsze jest aby była intymna, miła odpowiednią temperaturę i można było ją zaciemnić. W ostatnim czasie w sypialniach królują różnego rodzaju zagłówki. Zobaczcie pomysły na aranżacje sypialni według Krzysztofa Mirucia.

📢 Jak rozruszać "syte koty"? Nowy trener Lecha Poznań nie odkrył wielu kart Nowy trener Lecha Poznań został przedstawiony na poniedziałkowej konferencji prasowej. Duńczyk zaczął od laurki dla Lecha, że wie, jaki jest to wielki klub i ma świadomość, że ostatnie wyniki były poniżej ambicji kibiców i potencjału. Potem starał się pokazać, że jest dobrze przygotowany do pracy, bo mówił o statystykach, wymieniał liczby oraz nazwiska piłkarzy, którzy byli na wypożyczeniu i teraz wracają do Kolejorza. Zbyt dużo konkretów jednak nie było. Nadal nie jest znany sztab szkoleniowy, nie wiadomo czy Niels Fredriksen ma na celowniku któregoś ze swoich rodaków, czy będzie dysponował tylko z piłkarzami, których wybierze mu komitet transferowy i dział skautingu. Fredriksen starał się być naturalny, ale choć padło wiele słów, to i tak wszyscy czekają na pierwsze efekty jego pracy. I z tego, a nie zapewnień i dobrych chęci będzie rozliczany.

📢 Podpisano umowę na budowę obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej 241 Ponad 7 km obwodnica Rogoźna, leżącego w powiecie obornickim w województwie wielkopolskim, zostanie wybudowana za niemal 150 mln zł do końca lipca 2026 roku. Informację o podpisaniu umowy z wykonawcą przekazał Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (WZDW). 📢 Trąba powietrzna koło Tarnowa! Wielki lej burzowy przeraził mieszkańców W niedzielę (9 czerwca) podczas nagłej burzy, która przeszła m.in. przez gminę Wietrzychowice, Żabno i Radłów w powiecie tarnowskim mieszkańcy mogli obserwować lej kondensacyjny, który utworzył się na niebie. Na szczęście żywioł nie wyrządził żadnych szkód, ale samo zjawisko leja burzowego wyglądało bardzo spektakularnie. 📢 Piotr Voelkel: "Skoro mogę mieć wszystko, nie chcę nic". A był na liście najbogatszych Polaków Forbesa Był jednym z najbogatszych Polaków, teraz chwali sobie nieposiadanie. Dzieł sztuki nie wiesza na ścianach domu, tylko w swoich szkołach. I mówi, że nie wiedza, a umiejętności będą najważniejsze w przyszłości. Piotr Voelkel, przedsiębiorca, edukator, a obecnie, jak sam o sobie mówi: rowerzysta i emeryt, opowiada o swoim życiu. I o Poznaniu.

📢 Niezwykły piknik w Poznaniu. Bridgertonowie opanowali park. To gratka dla fanów serialu! Zobacz zdjęcia Niezwykły piknik odbywa się w sobotę i w niedzielę w Parku Stare Koryto Warty w Poznaniu. "Piknik według Bridgertonów", bo o nim mowa, każdego przeniesie w świat popularnego serialu Netflixa "Bridgertonowie". Atmosferę arystokracji brytyjskiej można poczuć też wybierając się na przejażdżkę specjalnym tramwajem, który kursuje po Poznaniu. 📢 Piknik na FEST 2024 w Poznaniu. Podczas koncertu wystąpią gwiazdy! LemON i Rogucki zagrają na Cytadeli W czerwcu czeka nas kolejna edycja Pikniku na FEST, jednego najważniejszych wydarzeń plenerowych w Poznaniu. W tym roku impreza będzie miała wyjątkowy charakter, ponieważ będzie również świętować 20-lecie członkostwa Polski w UE. Na poznańskiej Cytadeli oraz w Kaliszu wystąpią gwiazdy.

📢 Tak wygląda opuszczony pałac Kwileckich w Oporowie koło Szamotuł. Jego właściciel był majętnym Wielkopolaninem. Teraz pałac niszczeje... Pielgrzymowali tu polscy patrioci, by poznać wnuczkę twórcy Legionów Polskich, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Zjeżdżały tu wycieczki rolników z Niemiec i Wielkopolski, aby przyjrzeć się nowoczesnym metodom gospodarowania na roli. Wszystko dzięki Mieczysławowi Kwileckiemu, jednemu z najbogatszych Wielkopolan przełomu XIX i XX w., dyrektora Bazaru w Poznaniu, jednego z fundatorów Teatru Polskiego. Teraz pałac, w którym kwitło życie towarzyskie Wielkopolski, powoli popada w ruinę. Czy znajdzie się dla niego właściciel, który przywróci mu świetność?

📢 Internauci krytykują i przerabiają nowe logo Poznania. Nie mają litości! Zobacz najlepsze memy W środę miasto Poznań przedstawiło w mediach społecznościowych nowe logo i slogan. Nie obyło się od kąśliwych komentarzy oraz memów. Zobacz najlepsze z nich!

