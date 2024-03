Prasówka 14.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury”?

Prasówka 14.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury Zbliża się termin wypłaty trzynastej emerytury. W kwietniu seniorzy dostaną większy przelew na konto. Znając już oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku, można wyliczyć kwotę trzynastki. Sprawdź, ile pieniędzy dostaną emeryci. To jest pewne! Zobacz wyliczenia netto i brutto 13. emerytury w 2024 roku. Takie pieniądze dostaną seniorzy!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Magdalena Narożna na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Figurka sztos". Zobaczcie! [14.03.2024] Oto odważne zdjęcia Magdaleny Narożnej z zespołu "Piękni i Młodzi". Fani są pod wrażeniem: "Wyglądasz Skarbie zjawiskowo" - piszą na jej Instagramie. Magdalena Narożna to aktualnie jedna z najpopularniejszych wokalistek disco-polo. Śpiewa w zespole Piękni i Młodzi. Przez ostatni rok przeszła wspaniałą metamorfozę. Jest szczuplejsze i chętniej prezentuje na zdjęciach swoje wdzięki. Zobaczcie odważne zdjęcia Magdy Narożnej z zespołu Piękni i Młodzi.

Prasówka 14.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto 10 miast i powiatów w Wielkopolsce, w których zarabia się najgorzej! [14.03.2024] W jakich miastach i powiatach w Wielkopolsce zarabia się najgorzej? Gdzie pracownicy mają najniższe zarobki? Gdzie przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto jest najniższe? Mieszkańcy jakich wielkopolskich gmin i miasteczek mają największe powody do narzekań? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym rankingu, który stworzyliśmy na podstawie danych GUS.

📢 Kim są uczestnicy "Sanatorium miłości 6". Poznajcie ich bliżej. Zobaczcie zdjęcia! [14.03.2024] Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań i sześciu panów, którzy staną się bohaterami tego kultowego programu TVP1. 📢 Magdalena Cielecka - tak wyglądała 20 lat temu. Dziś ma 52 lata. Zobaczcie zdjęcia [14.03.2024] Tak Magdalena Cielecka wyglądała 20 lat temu. Zobaczcie zdjęcia! Magdalena Cielecka to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Znana jest z gry w takich filmach, jak między innymi: "Samotność w sieci", "Magda M.", "Belle Epoque" czy "Chyłka". Niedawno skończyła 52 lata. Zobaczcie, jak wyglądała na początku XXI wieku. 📢 Oto Zosia z "Rodzinka.pl" na odważnych zdjęciach. Emilia Dankwa ma już 18 lat! [14.03.2024] Emilia Dankwa to młoda aktorka znana z serialu "Rodzinka.pl" niedawno skończyła 18 lat. Dziś jest modelką, fotomodelką i infuencerką. Jest częstym gościem na eventach. Zachwyca swoją uroda i kreacjami. Na Instagramie zaskakuje czasami bardzo odważnymi zdjęciami. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się sami.

📢 Demi Moore - tak dziś wygląda 61-letnia aktorka filmu "Niemoralna propozycja". Mamy zdjęcia! [14.03.2024] Demi Moore, aktorka znana miedzy innymi z takich filmów jak "Ghost", "A Few Good Men" czy "Niemoralna propozycja", nadal olśniewa swoim wyglądem, mimo iż ma już 61 lat. Jej życie prywatne jest równie fascynujące jak jej kariera filmowa. Pozwólmy sobie na krótką podróż przez jej życie i karierę. Mamy zdjęcia! 📢 Andrzej Gołota - tak mieszka. Zobaczcie jego dom w Chicago. Mamy zdjęcia! [14.03.2024] Andrzej Gołota to polski pięściarz walczący w wadze ciężkiej. Jest brązowym medalistą olimpijskim i zawodowym mistrzem Ameryki Północnej federacji IBF. Stoczył historyczne walki z takimi sławami jak choćby Riddick Bowe, Lennox Lewis czy Mike Tyson. Wraz ze swoją rodziną mieszka w Chicago. Ma tam piękny dom. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [14.03.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy". 📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [14.03.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [14.03.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Oto 10 miast w Wielkopolsce, w których jest ciasno. Sprawdźcie, gdzie najbardziej! Mamy listę [14.03.2024] Są miasta w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. O co chodzi? Na stosunkowo niewielkiej powierzchni mieszka sporo osób. Są to miasta o największej gęstości zaludnienia w regionie. W pierwszej trzydziestce w Polsce jest aż 7 miast z naszego regionu. W jakich miastach województwa wielkopolskiego gęstość zaludnienia jest największa? Gdzie jest ciasno? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszej galerii.

📢 Anna Mucha na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [14.03.2024] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie! 📢 Julia Kamińska w samej bieliźnie. Serialowa "Brzydula" na odważnych zdjęciach! "Piękna i zjawiskowa" [14.03.2024] Serial "Brzydula" sprawił, że Julia Kamińska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Za rolę Urszuli Cieplak otrzymała nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Tak Julia Kamińska wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Urszulę z "Brzyduli" w samej bieliźnie.

📢 Tak wygląda dziś Ula z "Klanu". Aleksandra Niżyńska zrezygnowała z aktorstwa, postawiła na naukę! [14.03.2024] Aleksandra Niżyńska, znana widzom jako Ula z "Klanu", podjęła odważną decyzję po 11 latach grania w serialu. Obecnie ma 39 lat i podąża zupełnie inną ścieżką niż aktorstwo. Oto co obecnie robi i jak wygląda jej życie. Sprawdźcie, czy się zmieniła. 📢 Oto Maciek z "Klanu" - tak dziś wygląda Piotr Swend, 34-letni aktor z zespołem Downa. Mamy zdjęcia! [14.03.2024] Piotr Swend, polski aktor z zespołem Downa, znany jest głównie z serialu "Klan" w TVP 1. Urodził się 23 sierpnia 1989 roku w Warszawie. Ma już 34 lata. W młodości uczęszczał do Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych "Dać Szansę" STO na Mokotowie w Warszawie, gdzie rozwijał swoje talenty muzyczne i aktorskie. Zobaczcie, czym dziś się zajmuje i jak wygląda Maciek z "Klanu".

📢 Tak dziś wygląda Julia Roberts, jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie. Mamy zdjęcia! [14.03.2024] Julia Roberts, jedna z najwybitniejszych aktorek amerykańskich, od zawsze budziła zachwyt swoją talentem i urodą. Zyskała światową sławę rolą w kultowym filmie "Pretty Woman", a jej kariera ciągle kwitnie. Sprawdźmy, jak dziś prezentuje się ta niezwykła aktorka. 📢 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce! Mamy najnowsze dane na 2024 rok! [14.03.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim. 📢 Archidiecezja chce wysiedlenia mieszkańców osiedla Maltańskiego w Poznaniu. "Ksiądz bawi się w czyściciela" Sytuacja mieszkańców osiedla Maltańskiego w Poznaniu wydaje się dramatyczna. Działki, na których mieszkają mają zostać zamknięte. Nie wiadomo, kiedy miałoby do tego dojść, ale przedstawiciele archidiecezji poznańskiej nie ukrywają, że plany na sprzedanie są. Mieszkańcy boją się eksmisji i twierdzą, że zostali zmuszeni do podpisania umów o dzierżawę.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [14.03.2024] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 Oto opuszczony dwór Chełkowskich w Lipówcu koło Kobylina. Czy ktoś przywróci mu świetność? Zobacz zdjęcia! Zapraszamy na podróż w czasie do opuszczonego dworu w Lipówcu między Kobylinem a Krotoszynem. Ten tajemniczy, zapomniany zakątek Wielkopolski kryje w sobie wiele nieodkrytych tajemnic i historii. Kiedyś tętniący życiem dwór, należał do znanej rodziny ziemiańskiej Chełkowskich. Dziś stoi opuszczony, ale jego ściany wciąż pamiętają czasy świetności i rozkwitu.

📢 Dramat! Oto 15 kierunków studiów, po których najdłużej szuka się pracy w Poznaniu! Mamy nowy ranking - zobacz Znalezienie satysfakcjonującej pracy od razu po studiach to często bardzo trudne wyzwanie. Dla wielu absolwentów to prawdziwa droga przez mękę. Prezentujemy 15 kierunków studiów w Poznaniu, po których najdłużej szuka się pracy. Wstydliwy ranking powstał na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Oto kierunki studiów, po których najdłużej szuka się pracy w Poznaniu. Sprawdź zestawienie! 📢 10 najbrzydszych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Oto subiektywny ranking na podstawie głosów naszych czytelników! Wielkopolska jest piękna i nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Ale że bywamy przekorni, to postanowiliśmy zapytać Czytelników "Głosu Wielkopolskiego", które miasta w regionie są najbrzydsze. Otrzymaliśmy kilkaset odpowiedzi. W naszym wyjątkowo subiektywnym rankingu zamieściliśmy 10 z nich, które w Waszych typach pojawiały się najczęściej. I uwaga: potraktujcie to zestawienie z przymrużeniem oka.

📢 Wielkopolska na memach. Tak internauci żartują z województwa wielkopolskiego! Co bawi ich najbardziej? Zobacz najlepsze obrazki! Parafrazując popularny żart rodem z "Familiady", można powiedzieć, że więcej niż jedno miasto, z którego można żartować, to Wielkopolska. Internauci już dawno się o tym przekonali, tworząc wiele zabawnych obrazków. Co w województwie wielkopolskim bawi najbardziej? Sprawdź! 📢 Nowe licytacje komornicze w Wielkopolsce. Oto domy i mieszkania od komornika. Ceny są wyjątkowo okazyjne! Mamy zdjęcia Domy i mieszkania z licytacji komorniczych to świetna okazja dla tych, którzy poszukują nowego miejsca zamieszkania w niskiej cenie. W Wielkopolsce dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Ile kosztują i jak wyglądają domy i mieszkania z licytacji, które odbędą się w marcu? Sprawdź!

📢 10 lat minęło jak jeden dzień! Tak wyglądał Poznań w 2014 roku. Dużo się zmieniło? Mamy archiwalne zdjęcia Czy dziesięć lat to dużo? Mogłoby się wydawać, że nie, jednak przez ten czas wiele może się zmienić! Widać to doskonale na zdjęciach Poznania sprzed dekady! Przez ten czas w mieście zdążyły się pojawić nowe budynki i obiekty, a niektóre uległy zniszczeniu. Co dokładnie się zmieniło? Sprawdź archiwalne zdjęcia z 2014 roku! 📢 Gdzie na kawę i deser w Poznaniu? Oto 10 najlepszych kawiarni. Wygrały w plebiscycie popularnego bloga MyTuJemy. Mamy nowy ranking! Zastanawiasz się, gdzie w Poznaniu wypijesz smaczną kawę i zjesz pyszny deser? Przychodzimy z pomocą! Odkryj 10 najlepszych kawiarni w Poznaniu, wybranych przez internautów w plebiscycie popularnego bloga kulinarnego "MyTuJemy". Przejdź do galerii o zobacz ranking.

📢 Oto tanie domy i mieszkania od wojska! Zobacz nowe oferty Agencji Mienia Wojskowego. Sprawdź ceny i zdjęcia Chcesz kupić mieszkanie lub dom w atrakcyjnej cenie? Agencja Mienia Wojskowego wystawia na licytacje zapomniane powojskowe tereny, działki, a także nieruchomości, w których możesz zamieszkać. Oferta jest zróżnicowana – znajdziesz w niej propozycje zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miasteczkach powiatowych. 📢 Oto, co można kupić na giełdzie przy M1 na Franowie. Nie brakuje niespodzianek. Popularny targ w Poznaniu przyciąga tłumy! Zobacz zdjęcia Jest takie miejsce w Poznaniu, które co tydzień przyciąga ludzi z całego miasta i okolic na zakupy. To pchli targ i giełda na Franowie, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Kupić można tu prawie wszystko, a i tak za każdym razem nie brakuje niespodzianek. Dla poszukiwaczy "skarbów" coniedzielna wycieczka pod Centrum Handlowe M1 to wręcz obowiązek. Co można było tam dostać 10 marca? Po targu przeszedł się fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie, co wypatrzył!

📢 Tragiczny wybuch na Dębcu wstrząsnął Poznaniem 6 lat temu. Tak teraz wygląda miejsce po kamienicy. Mamy zdjęcia Był niedzielny poranek, 4 marca 2018 r., gdy w kamienicy przy ul. 28 czerwca 1956 r. na poznańskim Dębcu doszło do wybuchu, w którym zginęło 5 osób, a 21 zostało rannych. Kamienicę rozebrano. Jak wygląda to miejsce po 6 latach od tragedii? Smutno i obskurnie... Zobaczcie zdjęcia zrobione przez fotoreportera "Głosu Wielkopolskiego". 📢 Ale okazje! Kup tani samochód od komornika w Wielkopolsce. Oto najnowsze licytacje komornicze. Zobacz zdjęcia i ceny Zakup samochodu na licytacji komorniczej to znakomita okazja dla osób poszukujących dobrej jakości pojazdu za przystępną cenę. W najbliższym czasie kilka interesujących modeli trafi "pod młotek" w Wielkopolsce i w internecie. Sprawdziliśmy, co powinniście wiedzieć o aukcjach komorniczych i oferowanych tam samochodach. Zobaczcie zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 Volkswagen Poznań nie przedłuża umów. Związkowcy z Inicjatywy Pracowniczej nazywają to zwolnieniami 11 marca doszło do porozumienia Volkswagen Poznań ze związkami zawodowymi w związku z planowanym zakończeniem produkcji modelu T6. W jego ramach nie planuje się przedłużania umów osobom zatrudnionych na umowy czasowe oraz zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Fabryka oficjalnie nie nazywa tych działań zwolnieniami, jednak tak nazywają je związkowcy. Proponują oni, aby przenieść te osoby na przeciążone stanowiska. 📢 W Wielkopolsce odkopano szczątki niemieckiego żołnierza. Spocznie on na cmentarzu w Poznaniu Przy mało uczęszczanej drodze leśnej w Łomnicy (gmina Trzcianka) stał niewielki krzyż, ale nie wiadomo było, kto spoczywa pod ziemią. Sprawdzili to archeologowie z Poznania, którzy w mogile oprócz szkieletu, znaleźli sporo guzików i monet.

📢 List gończy za byłym policjantem. Krystian Grygiel śmiertelne potrącił 13-latkę pod Lesznem List gończy za 32-letnim Krystianem Grygielem wydał Sąd Rejonowy w Lesznie. Były policjant ukrywa się po wyroku skazującym za śmiertelne potrącenie 13-letniej dziewczynki pod Lesznem. Do tragedii doszło latem 2021 roku. Od połowy 2023 roku sprawca powinien odsiadywać wyrok, ale zniknął.

📢 700 osób straci swoje domy na osiedlu Maltańskim w Poznaniu? Archidiecezja komentuje sprawę eksmisji Mieszkańcy osiedla Maltańskiego w Poznaniu boją się, że stracą dach nad głową. 2 tygodnie temu miały pojawić się pierwsze wezwania do opróżnienia lokalów. Pozwów może być więcej - informuje Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów, które pomaga osobom, które zamieszkują osiedla. Archidiecezja Poznańska dementuje, by miało dojść do jakichkolwiek eksmisji.

📢 Oto Paweł Kaźmierski mąż Dagmary ZDJĘCIA. Kim był mąż Dagmary Kaźmierskiej? Prawda o jej pierwszej miłości 13.03.2024 Celebrytka Dagmara Kaźmierska miała 19 lat gdy poznała swojego pierwszego męża. Kim był Paweł Kaźmierski? 📢 Życzenia imieninowe dla Krystyny i Bożeny. 13.03.24. Imieniny Bożeny i Krystyny. Oto krótkie wiersze dla dzisiejszych solenizantek Życzenia imieninowe dla Krystyny i Bożeny. Wiersze, wierszyki na imieniny Bożeny i Krystyny. NIEOKLEPANE I KRÓTKIE życzenia złóż Krystynie i Bożenie 13.03.24

Co najmniej 10 tysięcy mieszkających w Łodzi Krystyn i 3.430 Bożen obchodzi imieniny. Jeśli macie wśród znajomych panie o takim właśnie imieniu, złóżcie im życzenia na imieniny. Napiszcie wierszyki na imieniny na eleganckiej karcie, którą dołożycie do prezentu albo wyślijcie życzenia imieninowe przez sms. Poniżej prezentujemy kilka przykładów rymowanych życzeń dla Krystyny i życzeń dla Bożeny.

📢 Wcześniej dostał tu nową nerkę, teraz lekarze uratowali jego życie usuwając nowotwór. Pionierski zabieg w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Historia rozgrywa się w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. 18 lat temu pan Mariusz przeszedł tu przeszczep nerki. Teraz, po latach lekarze tej samej placówki przeprowadzili u niego operację usunięcia nowotworu jelita grubego. 📢 Zderzenie tramwajów na rondzie Starołęka w Poznaniu. Motorniczy nie odpowie za wypadek, w którym ucierpiało 30 osób. Może wrócić do pracy Sąd prawomocnie umorzył postępowanie w sprawie wypadku, do którego doszło w sierpniu 2021 roku na rondzie Starołęka w Poznaniu. W wyniku zderzenia dwóch tramwajów rannych zostało 30 osób. Motorniczy, który najechał na tył drugiego pojazdu, nie odpowie za spowodowanie katastrofy. Może wrócić do pracy.

📢 Te kuchnie zaprojektował Krzysztof Miruć. Oto modne zagospodarowanie kuchni Projektowanie mieszkanie przez architektów wydaje się zarezerwowane tylko dla osób z dużymi pieniędzmi. W programach HGTV Krzysztof Miruć pokazuje, ze architekci pracują na wyznaczonym przez klienta budżecie. Nie zawsze remont musi nas zrujnować. Mamy dla Was kilka inspiracji do zmian w kuchni. Oto projekty do małych i dużych kuchni.

📢 W tych szpitalach w Wielkopolsce rodzi się najwięcej dzieci. Sprawdź, które placówki wybierają przyszłe mamy Gdzie rodzi się najwięcej dzieci? Które szpitale odbierają najwięcej porodów? Które placówki najchętniej wybierają przyszłe mamy? Jak co roku pierwsze miejsce nie zaskakuje. Które placówki znalazły się tuż za nim, a które zajęły niższe pozycje i zamykają listę? Przedstawiamy pełne zestawienie najczęściej wybieranych porodówek w Wielkopolsce. 📢 Od 14 marca policja może zabrać twoje auto. Ale tylko wtedy, gdy jedziesz pod wpływem alkoholu Od 14 marca policjanci będą mogli egzekwować inne kary za jazdę po alkoholu – odebranie samochodu. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP przyznaje jednak, że nie jest to niczym nowym. - Policja jest przygotowana do działania zgodnie z obowiązującym znowelizowanym prawem a tymczasowe zajęcie pojazdu mechanicznego na poczet przepadku nie jest niczym nowym w naszych dotychczasowych działaniach - informuje.

📢 Niepowtarzalne zdjęcia rozlewiska w Rogalińskim Parku Krajobrazowy. Zobacz dęby rogalińskie zalane przez Wartę! Około 25 km na południe od Poznania znajduje się największe w Europie naturalne skupisko wiekowych dębów szypułkowych. W okolicy są także liczne starorzecza i nadwarciańskie rozlewiska, które obecnie - przy podwyższonym poziomie wody w Warcie - prezentują się niezwykle okazale. Zobacz piękne zdjęcia z okolic Rogalina.

📢 Minuta ciszy dla tych, którzy zapomną. Zobacz najlepsze memy na dzień kobiet, śmieszne obrazki i demotywatory! Dzień kobiet to święto pań i... sprzedawców tulipanów. Tego dnia życzenia i kwiatek dla ukochanej, koleżanki z klasy i mamy to niemal obowiązek dla wszystkich panów! Kto go nie wypełni, tego mogą czekać "ciche dni". Z okazji dnia kobiet o zapominalskich panach i roszczeniowych paniach powstało wiele memów, zabawnych obrazków i demotywatorów. W naszej galerii znajdziecie te najlepsze!

📢 Kolor moczu ma znaczenie. Konkretny odcień może być objawem choroby: zapalenia pęcherza lub choroby nerek. O czym świadczy twój kolor moczu? Kolor moczu może wskazywać na poziom nawodnienia, ale może także być objawem infekcji dróg moczowych lub poważnej choroby nerek. Dlatego warto zwracać uwagę na odcień moczu, a każde odstępstwo od normy skonsultować z lekarzem. Sprawdź, jaki kolor moczu jest prawidłowy, a jaki powinien niepokoić. Dlaczego mocz nie powinien być mętny, w szczególności u kobiet w ciąży? 📢 Wielki protest rolników: 20 marca sparaliżują Wielkopolskę. Blokady i liczne utrudnienia w ruchu. "Czeka nas coś naprawdę dużego" Wielki protest rolników trwa. W środę 20 marca czekają nas potężne protesty w Wielkopolsce - takie, jakich do tej pory jeszcze nie doświadczyliśmy w regionie. - Protesty mogą być prowadzone nawet w 50 lokalizacjach - potwierdza Sebastian Dziamski, lider ugrupowania Rola Wielkopolski.

📢 Oto tanie ogródki działkowe do kupienia w Poznaniu. Na wiosnę kup sobie piękną i zieloną działkę! Sprawdź ceny i zdjęcia Ogródki działkowe to ratunek dla spragnionych zieleni mieszkańców bloków i kamienic. Pierwsze ciepłe i słoneczne dni sprawiają, że wiele osób coraz częściej myśli o takim zakupie. Ile kosztują najtańsze działki w Poznaniu? Sprawdzamy najnowsze ogłoszenia ogródków działkowych na sprzedaż.

📢 Te kamienie szlachetne przyniosą ci szczęście. Jest tylko jeden warunek. Musisz dopasować je do swojego znaku zodiaku Diamenty, szmaragdy, rubiny, opale to kamienie szlachetne, które chętnie są wykorzystywane przy produkcji biżuterii damskiej. Wiele osób wierzy, że mają magiczną moc i traktuje je jako życiowy amulet. Czy wiesz, jaki kamień jest przypisany właśnie tobie? Wszystko zależy, jaki masz znak zodiaku. Sprawdź, który klejnot rządzi twoim znakiem zodiaku i dlaczego warto nosić go zawsze przy sobie.

📢 Emerytura 2024: za moment druga waloryzacja. Sprawdź szczegóły! [13.03.2024] Minister ds. polityki senioralnej potwierdziła, że w roku 2024 odbędzie się kolejna waloryzacja emerytur. Marzena Okła-Drewnowicz podkreśliła wagę tego postulatu, wypowiadając się na antenie TVN24. Przedstawiamy prognozy dotyczące wysokości emerytury po drugiej waloryzacji. Aby sprawdzić wyliczenia - kliknij w galerię zdjęć. 📢 LOTTO - liczby pewniaki? Najczęściej wygrywają w losowaniach! [13.03.2024] Te liczby najczęściej padają w Lotto. Sprawdź, które liczby najczęściej padają w losowaniach od blisko dwóch dekad. Zwycięskie sumy sięgają wielu milionów złotych, co czyni Lotto jedną z najbardziej popularnych gier oferowanych przez Totalizator Sportowy. Przeprowadziliśmy analizę dotyczącą najczęściej występujących numerów w losowaniach Lotto w ciągu ostatnich dwóch dekad. Istnieje szansa, że numery, które najczęściej pojawiały się w przeszłości, mogą przynieść szczęście również w przyszłych losowaniach.

📢 Emerycie, tyle w marcu wpłynie na Twoje konto [13.03.2024] Emerycie, sprawdź, czego się spodziewać! Oto prognozy waloryzacji emerytur w 2024 roku [TABELA]. W roku 2024 prognozowane są znaczące podwyżki dla osób w wieku emerytalnym. Przygotowaliśmy szczegółowe wyliczenia dotyczące emerytur po marcowej waloryzacji, uwzględniając wcześniej zapowiadany wskaźnik. Poniżej przedstawiamy prognozowane wzrosty emerytur.

📢 Wielkanocna dekoracja na drzwi to hit. Piękne ozdoby na Wielkanoc 2024. Pomysły na modne stroiki wielkanocne na drzwi – galeria zdjęć Ozdoby wielkanocne na drzwi to pomysł na wyjątkową dekorację domu w świątecznym klimacie. Wielkanocne wieńce, kompozycje i girlandy stworzą magiczny klimat już od progu. Zobacz, jak pięknie można ozdobić drzwi na Wielkanoc 2024 i zachwycić gości. Przedstawiamy najlepsze pomysły na stroiki wielkanocne na powitanie wiosny. 📢 Wielkopolska dostała za mało pieniędzy z KPO na nowe pociągi. Brakuje ponad 160 mln zł! Czy trzeba będzie z nich zrezygnować? Samorząd Województwa Wielkopolskiego chciał zakupić osiem nowych pociągów w ramach dofinansowania z Krajowego Programu Odbudowy. 11 marca Centrum Unijnych Projektów Transportowych przyznało 63 mln zł dofinansowania. Tymczasem samorząd wnioskował o kwotę 215 mln zł. Skąd wziąć brakujące pieniądze?

📢 Trzynasta emerytura 2024 - publikujemy tabelę wypłat! Sprawdź, ile wpłynie na Twoje konto [13.03.2024] Kiedy nastąpi wypłata 13. emerytury w 2024 roku? Trzynasta emerytura, przyznawana raz w roku od 2019 roku, budzi zainteresowanie wielu emerytów. Dowiedz się, kiedy oczekiwać wypłaty trzynastej emerytury w 2024 roku. Sprawdź datę wypłaty trzynastej emerytury w tym roku. 📢 Oto kobiety "Sanatorium miłości 6", popularnego reality show emitowanego w TVP. Poznajcie je bliżej na zdjęciach [13.03.2024] We wrześniu 2023 roku zakończyły się filmowania najnowszej edycji programu "Sanatorium miłości" w Krynicy-Zdroju. To już szósty sezon tego niezwykle popularnego programu, który obfituje w niespodzianki i zwroty akcji. Jesteś ciekaw, jakie bohaterki biorą udział w najnowszej edycji telewizyjnego show? Kliknij w galerię zdjęć i poznaj Małgorzata z Sobótki na Dolnym Śląsku, Marię z Czarnowa na Dolnym Śląsku, Elżbietę z Nowej Woli w Mazowieckiem, Janinę z Warszawy oraz Teodozję z Krosna i Marię Luizę z Gliwic.

📢 Powrót tych ptaków zwiastuje koniec zimy. Właśnie przyleciały do Wielkopolski! Zobacz zdjęcia pierwszych żurawi spod Chodzieży! Klangor - to takie piękne słowo - to dźwięk wydawany przez żurawie. Donośny klangor przelatujących żurawi, słyszalny nawet z kilku kilometrów, to wyraźny zwiastun końca zimy. Te piękne ptaki, do niedawna w Polsce dość nieliczne, właśnie przeleciały do Wielkopolski! Oto zdjęcia żurawi z okolicy Chodzieży! 📢 Oto Stary Rynek w Poznaniu po remoncie! Czekaliśmy na to lata, czy było warto? Sprawdź ile to naprawdę trwało! Dwa lata czekaliśmy na koniec remontu Starego Rynku w Poznaniu. Maszyny budowlane wjechały na starą płytę w lutym 2022 r. Wreszcie, po dwóch latach, remont dobiega końca. Minęły czasy naśmiewania się z "Rozkopanego", za nami fotografowanie nierównych fug pomiędzy kostkami nowego bruku, przeżyliśmy (choć nie przetrawiliśmy) szok związany z zastosowaniem cegły w miejscach, gdzie stała średniowieczna zabudowa. Od kilku dnie trwają głównie prace porządkowe, przede wszystkim myta jest nowa nawierzchnia. W wiosennym słońcu wreszcie możemy cieszyć się na nowo Starym Rynkiem w Poznaniu!

📢 Oto najlepsze memy i demotywatory o szkole i nauce! Zobacz zabawne obrazki o życiu uczniów! Matematyka i uczniowie to połączenie, które zawsze wywołuje emocje. Jedni uważają ją za królową nauk, inni wręcz przeciwnie reagują dużą niechęcią do tego przedmiotu. Jedno jest pewne nauka obliczania delty czy wzorów skróconego mnożenia niektórym może się śnić po nocach. Sprawdź! 📢 Oto 10 pomysłów na weekendowy wypad w Sudety. To perełki, które mijasz w drodze w Karkonosze i do Czech! Szukasz miejsca na weekendowy wypad wiosną? Lubisz góry, ale te najpopularniejsze znasz już jak własną kieszeń? Chętnie zejdziesz ze szlaku, by zobaczyć miejsca, które niezbyt często pojawiają się w internetowych przeglądach największych atrakcji, ale warte są poznania? Mamy dla Ciebie 10 propozycji na fajny weekend w górach trzy godziny drogi od Poznania!

📢 Tak mieszkają Bardowscy - Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazuje swój dom! [13.03.2024] Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazuje swój dom! Tak mieszkają Bardowscy. Anna Bardowska od pewnego czasu angażuje się w aranżację swojego nowego miejsca zamieszkania. Niedawno pochwaliła się swoją nowo urządzoną łazienką. Teraz, jako uczestniczka popularnego programu "Rolnik szuka żony", podzieliła się z fanami efektami swojej pracy w kuchni oraz salonie. Oba pomieszczenia emanują luksusem i stylowym designem. Zachęcamy do zapoznania się z jej inspirującym projektem wnętrza! 📢 Kierowca uderzył w słup energetyczny w Poznaniu. Mieszkańcy nie mieli prądu Groźne zdarzenie na Głuszynie w Poznaniu. We wtorek wieczorem kierowca uderzył tam w słup energetyczny. Część okolicznych mieszkańców nie miała prądu. 📢 Narkotykowy sukces CBŚP. Agenci przejęli kokainę wartą milion złotych Policjanci CBŚP zatrzymali kolejne 6 osób i zabezpieczyli 4 kg kokainy, wartej około milion złotych. Łącznie w śledztwie nadzorowanym przez łódzki Pion PZ Prokuratury Krajowej występuje 39 podejrzanych, m.in. o udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych, z czego 19 osób usłyszało również zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledczy zarzucają podejrzanym wprowadzenie do obrotu co najmniej 300 kg narkotyków - informuje CBŚP.

📢 Marian Fluder nie żyje. Wybitny lekarz z Gniezna zmarł w wieku 78 lat Marian Fluder nie żyje. Wybitny lekarz zmarł w wieku 78 lat. Smutną informację potwierdziła nam pani Zofia, żona doktora Fludra. Marian Fluder zmarł we wtorek, 12 marca o 16:20. 📢 Zabił 5-latka w Poznaniu. 71-letni Zbysław C. trafi do zakładu psychiatrycznego? Jest wniosek o umieszczenie 71-letniego Zbysława C. w zakładzie psychiatrycznym. Prokuratura już wcześniej informowała, że mężczyzna w momencie zaatakowania nożem 5-letniego Maurycego był niepoczytalny.

📢 Enea Energetyk Poznań ma się czym pochwalić. Puchary mistrzostw Polski juniorek i juniorów w siatkówce już są w domu Miniony weekend to pasmo sukcesów poznańskiej młodzieży w siatkówce. Juniorki i juniorzy Enei Energetyka Poznań wywalczyli medale mistrzostw Polski. Teraz przyszedł czas, aby pochwalić się zdobyczami, które trafią do klubowej gabloty.

📢 Wyjątkowy moment dla byłego zawodnika Lecha Poznań. "Było to dla mnie niezwykle cenne doświadczenie" Były trener Lecha Poznań, Dariusz Żuraw w poniedziałkowym spotkaniu Wisły Płock postanowił od pierwszej minuty dać szansę na grę utalentowanemu napastnikowi - Oskarowi Tomczykowi. Rywalem "Nafciarzy" był Górnik Łęczna. Podopieczni trenera Dariusza Żurawia wygrali to spotkanie 2:1, po bramkach Jakuba Grića i Marcina Biernata. 📢 Ogromny pożar w Górze koło Śremu! Kłęby dymu widoczne z odległości kilku kilometrów. Budynek grozi zawaleniem Ogromny pożar w miejscowości Góra koło Śremu. Ogień pojawił się w wiacie, gdzie stały zaparkowane ciągniki rolnicze. Do akcji ruszyły liczne zastępy straży pożarnej. 📢 Roman Schefke nie żyje. Pogrzeb pomysłodawcy pomnika Poznańskiego Czerwca "W Poznaniu nie można zapomnieć o tym, co było w czerwcu 1956 roku. Trzeba tamte dni uczcić pomnikiem" mówił 1980 roku dr Roman Schefke. Mężczyzna został pochowany 12 marca na cmentarzu na Junikowie.

📢 Lista wstydu prezydenta Jaśkowiaka i nowi młodzi kandydaci na radnych Za nami widzicie listę wstydu prezydenta Jaśkowiaka. Są to nagłówki z gazet, za które mi jako poznaniakowi jest wstyd – mówił na konferencji prasowej kandydat na prezydenta miasta, Przemysław Plewiński. 📢 Punkty widokowe w Polsce: 24 najbardziej niesamowite miejsca. Rekordowa wieża, najwyższy klif, platforma dla żądnych adrenaliny i inne Polska jest piękna, tym bardziej, gdy ogląda się ją z jednego z najbardziej niesamowitych punktów widokowych. Zebraliśmy dla was 24 wyjątkowe miejsca, z których rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki i panoramy miast, gór, jezior i morza. Która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa, w którym mieście znajduje się najwyżej położony taras widokowy, gdzie można wejść na platformę, która odrywa się od ściany wieżowca albo zwiedzić latarnię morską… w górach? Zapraszamy do galerii, której znajdziecie 24 najbardziej niezwykłe punkty widokowe z całej Polski.

📢 Urząd nie poda nazwisk absolwentów uczelni Collegium Humanum! Edukacja czterech urzędników kosztowała urząd wojewódzki ponad 27 tys. zł. Sześciu urzędników z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego studiowało na Collegium Humanum, uczelni podejrzanej o handel dyplomami. Urząd wydał na ich edukację ponad 27 tysięcy złotych w formie dofinansowania. W związku z zatrzymaniem rektora Collegium Humanum, Pawła C., uczelnia posiadająca filie w Poznaniu powołała nowego rektora. Została nim Ilona Makowska. 📢 Derby Poznania: Lech Poznań dla trenera Warty jest jak kamień uwierający w bucie. Dawid Szulczek czeka na tę potyczkę Przed nami ósme derby Poznania od momentu awansu Warty do ekstraklasy. Zieloni, mimo porażki z ŁKS-em (0:1), w poniedziałkowym meczu zaprezentowali się całkiem nieźle. Dla podopiecznych Dawida Szulczka najbliższe starcie w lidze to doskonała okazja do tego, aby w końcu utrzeć nosa Lechowi Poznań, który przeżywa swój wewnętrzny kryzys.

📢 Prezeska Volkswagen Poznań: "Przechodzimy obecnie największą rewolucję w historii" O przyszłości branży motoryzacyjnej, wielkopolskich fabrykach Volkswagena, rozbudowie poznańskich zakładów i nowych modelach aut rozmawiamy ze Stefanie Hegels, prezeską Volkswagen Poznań. 📢 Oto bardzo wystrzałowe miasto w Wielkopolsce! Jest idealne na weekendową wycieczkę. Znnani blogerzy Addicted2travel polecają Pyzdry. Zobacz Szukasz pomysłu na weekend w Wielkopolsce? Znamy miejsce, które idealnie nadaje się na wycieczkę! Pyzdry, bo o nie chodzi, noszą miano najbardziej "wystrzałowego" miasta w regionie. To właśnie właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce użyto armaty podczas wojny domowej w 1383 roku. Sielskie widoki, wydmy śródlądowe, baseny, bajecznie położone pole lawendy, ciekawy street art, piesze wędrówki, spływ po Warcie, place zabaw, zabytki – to wszystko i wiele więcej znajdziesz zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Pyzdry są szczególnie polecane przez popularny blog Addicted2travel.

📢 Brązowa opalenizna, platynowy blond i mocny brokatowy makijaż. Tak kiedyś wyglądała Mandaryna. Dzisiaj nie przypomina siebie sprzed lat Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska była żoną jednego z najpopularniejszych wokalistów lat 90. Na oczach całej Polski wzięła ślub z Michałem Wiśniewskim w iście bajkowej i kiczowatej scenerii – takie było życie wokalistki. Jej wizerunek również był mocno kontrowersyjny. Dzisiaj kobieta już tak nie wygląda i zdecydowanie warto podpatrzeć jej nie tylko styl ubierania, ale także i fryzury. 📢 Oto najbogatsi Wielkopolanie! Znaleźli się na prestiżowej liście magazynu "Forbes". Kto z nich ma najwięcej? Magazyn "Forbes" opublikował listę 100 najbogatszych Polaków w 2023 roku. W zestawieniu jest 13 bogaczy z Wielkopolski. Jeden z nich - właściciel sieci sklepów spożywczych - ponownie znalazł się na drugim miejscu. Na liście widnieją też nazwiska właścicieli jednej z największych polskich firm farmaceutycznych. Zobacz listę najbogatszych Wielkopolan w naszej galerii.

📢 Tutaj trzeba uważać! Oto 10 najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Twoje jest na liście? Jest najnowszy ranking niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najbardziej aktualne dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie trzeba najbardziej uważać? Oto 10 najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Czy twoje znalazło się na liście? 📢 Oscary 2024. Prześwitujące biusty, ciężarna Vanessa Hudgens i matka Kardashianek z młodszym o 25 lat partnerem. Tak bawiły się gwiazdy ceremonia wręczenia Oscarów przeszła do historii. Wśród nagrodzonych raczej wielkich niespodzianek nie było i sprawdziły się typy, które obstawiano od dawna; najlepszym filmem ubiegłego roku okazał się „Oppenheimer” Christophera Nolana. Zobaczcie, jak gwiazdy bawiły się na Oscarach oraz na imprezie towarzyszącej ceremonii!

📢 Niezwykły pałac Czartoryskich w Starym Sielcu. Jego budowy nigdy nie ukończono... Zobacz zdjęcia Miał być godną siedzibą potężnego arystokratycznego rodu. Dziś pałac Czartoryskich w Starym Sielcu w powiecie rawickim stoi opustoszony. Dlaczego nigdy nie ukończono budowy? 📢 Kryształy PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takich szukają kolekcjonerzy staroci Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny. 📢 Taki zawodnik przydałby się w Lechu Poznań! Mateusz Wzięch strzela jak na zawołanie i znów daje Sokołowi Kleczew trzy punkty Dwudziesta kolejka trzeciej ligi już za nami. Jedyną drużyną z Wielkopolski, która sięgnęła w sobotnich spotkaniach po trzy punkty, został Sokół Kleczew. Zielono-czerwono-biali podejmowali Gedanię Gdańsk (3:2). Innym zespołom poszło zdecydowanie gorzej. Noteć Czarnków przegrała na wyjeździe z liderem tabeli - Świtem Skolwin (0:3), Pogoń Nowe Skalmierzyce zremisowała z Cartusią (1:1), natomiast Unia Swarzędz podzieliła się punktami z Stolemem Gniewino (1:1).

📢 Poznańskie Targi Książki 2024. Frekwencja dopisała także w niedzielę. Zobacz zdjęcia! Poznańskie Targi Książki dowodzą, że Polacy jednak czytają i wspierają kulturę - nie mają wątpliwości organizatorzy wydarzenia, które trwało przez cały weekend na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 📢 Oto najpopularniejsze książki 2023 w Polsce! Podczas Poznańskich Targów Książki nagrodzono ich autorów w plebiscycie "Lubimy Czytać" Co czytają Polacy? Jakie były najpopularniejsze książki 2023 roku w Polsce? Kto wygrał w Plebiscycie Książka Roku 2023 serwisu Lubimy Czytać? O tym zadecydowali czytelnicy, oddając 261 tysięcy głosów! Zobacz zdjęcia z gali plebiscytu podczas Poznańskich Targów Książki! 📢 Widoki jak z planu postapokaliptycznego serialu, a to tylko... Galeria Malta. Zobacz najnowsze zdjęcia z rozbiórki. Robią ogromne wrażenie! Gruzowisko, opuszczone parkingi, drzwi prowadzące donikąd, zwisające przewody czy wysuszone i połamane rośliny - tak mogłaby wyglądać scenografia do słynnego już serialu "The Last Of Us", będącego adaptacją postapokaliptycznej gry komputerowej. Czy tak mógłby wyglądać Poznań? Takie wrażenie można odnieść patrząc na zdjęcia z rozbiórki Galerii Malta. Na miejscu był nasz fotoreporter. Zobacz niesamowite ujęcia, także z powietrza!

📢 Oto najpiękniejsze wiosenne imiona dla dziewczynek! Kojarzą się z kwiatami i przyrodą. Rodzice nadają je coraz częściej. Zobacz listę Wiosna to czas pełen życia i odrodzenia, często stanowi inspirację przy wyborze imienia dla dziewczynki. Przygotowaliśmy listę pięknych i unikalnych imion idealnie pasujących do dzieci urodzonych w tej porze roku. 📢 W Poznaniu odbyły się największe targi wędkarskie w Europie – Rybomania 2024. Zobacz zdjęcia! Największe i najważniejsze wydarzenie wędkarskie w Europie – tak reklamują jego organizatorzy rozpoczynające się w piątek na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich trzydniowe targi Rybomania 2024. W piątek obserwowaliśmy tłumy zwiedzających i 250 wystawców.

📢 15 najgorszych kierunków studiów w Poznaniu. Po nich zarobisz marne grosze. Oto kompromitujący ranking! Tu w Poznaniu nie opłaca się studiować! Prezentujemy 15 najgorszych kierunków studiów z Poznania. Po ich ukończeniu zarabia się najmniej. Ten wstydliwy ranking stworzyliśmy na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Sprawdź, jak prezentuje się to wyjątkowo nieopłacalne zestawienie!

📢 Stare pieniądze PRL - zdjęcia, aktualne ceny. W 2024 roku na takich banknotach i monetach można zarobić Kolekcjonowanie starych banknotów i monet z czasów PRL może być nie tylko ciekawym hobby, ale również sposobem na wzbogacenie się. Tylko konkretne egzemplarze mogą być jednak coś warte. Na których pieniądzach z PRL można zarobić? Sprawdź. 📢 Oto 20 niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Musisz uważać! Znamy ranking najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najnowsze dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie w Wielkopolsce jest najbardziej niebezpiecznie? Sprawdź w galerii, czy twoje miasto znalazło się na liście.

📢 17-letni Mateusz z Gniezna został skatowany na śmierć tak, że nie poznała go własna matka. Oskarżony twierdzi, że nic nie pamięta 20-letni obecnie Dawid F. z Gniezna, oskarżony o zabójstwo kolegi ze szczególnym okrucieństwem, padł w sądzie na kolana i płacząc błagał matkę kolegi o wybaczenie. Dramatyczny początek procesu w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

