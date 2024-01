Prasówka 16.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wodzisław Śląski: Tragedia w Zawadzie. Nie żyje trzech nastolatków. Zginęli w wypadku drogowym”?

Prasówka 16.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wodzisław Śląski: Tragedia w Zawadzie. Nie żyje trzech nastolatków. Zginęli w wypadku drogowym Trwa walka o życie poszkodowanych w wypadku na ulicy Młodzieżowej w jednej z dzielnic Wodzisławia Śląskiego - Zawadzie, do którego doszło w sobotę po godzinie 20. Zderzyły się tam dwa samochody. Zginęły trzy osoby.

📢 Oto najgłupsze psy. To one uchodzą za najmniej inteligentne czworonogi LISTA TOP 10 Wiadomo, że każdy właściciel uważa swojego pupila za najmądrzejszego i najpiękniejszego. Niestety pewne rasy psów nie mogą się poszczycić wysokimi umiejętnościami na przyswajanie chociażby nauki podczas szkolenia. 📢 Studniówka 2024 VII LO w Poznaniu. Tak bawili się i wyglądali uczniowie Dąbrówki w hotelu Mercure. Zabawa była przednia. Oto zdjęcia! Taki bal zdarza się tylko raz w życiu! W sobotę, 13 stycznia, odbyła się studniówka VII LO w Poznaniu. Uczniowie klas maturalnych bawili się w hotelu Mercure. Na miejscu był fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie zdjęcia ze studniówki VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu. Zabawa była przednia!

Prasówka 16.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Studniówka 2024 ZSE w Poznaniu. Wyjątkowe kreacje i eleganckie garnitury! Zespół Szkół Ekonomicznych bawił się w Concordii. Zobacz zdjęcia Ruszył wielki sezon studniówkowy. W weekend odbyła się studniówka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu. Uczniowie klas maturalnych bawili się w Concordii Design. Na miejscu był nasz fotoreporter. Zobacz zdjęcia ze studniówki Zespołu Szkół Ekonomicznych, która odbyła się w sobotę, 13 stycznia 2024 roku.

📢 Studniówka 2024. Długie suknie i granatowe garnitury. Tak wyglądali i bawili się maturzyści z Zespołu Szkół nr 1 w Poznaniu! Sezon studniówkowy trwa w pełni. W Poznaniu rozpoczął się tydzień temu. 13 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Poznaniu. Imprezę zorganizowali w 4-gwiazdkowym hotelu Novotel. Na balu pojawił się nasz fotoreporter! 📢 Studniówka 2024. Zabawa trwała całą noc. Tak bawili się maturzyści z V LO w Poznaniu. Mamy zdjęcia! Sezon studniówkowy trwa w pełni. W Poznaniu rozpoczął się tydzień temu. 13 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie V LO w Poznaniu. Imprezę zorganizowali w 4-gwiazdkowym Andersia Hotel. Na balu pojawił się nasz fotoreporter! 📢 Małgorzata Foremniak ma już 57 lat. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! Małgorzatę Foremniak widzowie pokochali za rolę doktor Zosi w serialu "Na dobre i na złe". To niezwykle popularna polska aktorka i osobowość telewizyjna. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Jest niezwykle pogodną i pozytywnie do życia nastawioną kobietą. Niedawno obchodził swoje 57. urodziny. Obchodziła je w przepięknych okolicznościach przyrody. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Marcelina Zawadzka - tak ubiera się Miss Polonia 2011. Dziś to ikona mody. "Klasa światowa". Zobaczcie zdjęcia! [16.01.2024] Marcelina Zawadzka to jedna z najbardziej znanych postaci polskiego show-biznesu. Zdobyła tytuł Miss Polonia 2011. Pracuje jako modelka, prezenterka telewizyjna, a nawet aktorka. Dziś jest ikoną stylu. Wiele kobiet chce ubierać się tak jak ona. Zobaczcie najciekawsze stylizacje, w których pojawiła się publicznie. Mamy zdjęcia! 📢 Michał Żebrowski i Aleksandra Żebrowska - tak mieszkają. Oto ich dom na Podhalu. Zobaczcie zdjęcia! [16.01.2024] Taki dom z widokiem na góry mają Aleksandra i Michał Żebrowscy. To jedna z najsympatyczniejszych par polskiego show-biznesu. Są niezwykle popularni w sieci. Ich portale społecznościowe śledzi kilkaset tysięcy internautów. Słynny aktor jest starszy od swojej żony o 15 lat. Duża różnica wieku parze w ogóle nie przeszkadza. Mają czworo dzieci. Mieszkają w pięknym domu. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto Cindy Crawford - tak dziś wygląda. Modelka wkrótce skończy 58 lat. Zobaczcie zdjęcia! [16.01.2024] Tak wygląda dziś Cindy Crawford. Supermodelka wkrótce skończy 58 lat! Cindy Crawford to jedna z największych supermodelek w historii modelingu. Niewiele kobiet z tej branży tak mocno jak ona odcisnęło swoje piętno w głowach milionów odbiorców, czytelników i widzów. 58-urodziny obchodzić będzie 20 lutego 2024 roku. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje ta wyjątkowo piękna modelka. 📢 Tak mieszka dziś Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia jej domu [16.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony"

📢 Oto Sabrina - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! [16.01.2024] Sabrina wkrótce skończy 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina. 📢 Oto domy Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego, polskich skoczków narciarskich. Zobaczcie zdjęcia! [16.01.2024] Domy Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego! Tak mieszkają polscy skoczkowie. Zobaczcie, jak wyglądają ich domy zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Sprawdźcie też, jakie mają widoki ze swoich okien. Który dom podoba wam się najbardziej? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak wygląda dom Justyny i Łukasza z "Rolnicy. Podlasie". Zobaczcie zdjęcia! [16.01.2024] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie". 📢 Oto Joanna Michalska, Miss Polonia 1990 - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [16.01.2024] Tak wygląda teraz Joanna Michalska, Miss Polonia 1990. Ma 55 lat i jest śpiewaczką operową. Joanna Michalska w 1990 roku została Miss Polonia. Miała wówczas 23 lata. Dziś jest śpiewaczką operową w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie. Marzy o zorganizowaniu wystawy swoich obrazów w galerii warszawskiej opery. Zobaczcie, jak dziś wygląda Miss Polonia 1990!

📢 Patrycja Markowska - tak się ubiera. Artystka w przezroczystym gorsecie i nie tylko. Zobaczcie zdjęcia! [16.01.2024] Zobaczcie, jak ubiera się Patrycja Markowska, córka Grzegorza Markowskiego z Perfectu i wokalistka dysponująca potężnym głosem. Jej przeboje "Świat się pomylił", "Jeszcze raz" i "Hallo, hallo" zna cała Polska. Patrycja Markowska ma fantastyczny styl. Bardzo ciekawie się ubiera. Potrafi też zaskoczyć. Tak zrobiła, gdy założyła przezroczysty gorset lub prześwitującą czarną sukienkę. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [16.01.2024] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie!

📢 Marta Krupa, siostra Joanny Krupy, na odważnych zdjęciach. "Wyglądasz olśniewająco". Zobaczcie zdjęcia! [16.01.2024] Marta Krupa to modelka, aktorka i piosenka. Jest młodszą siostrą Joanny Krupy z programu "Top Model". Po tym, jak wzięła udział w programie "Taniec z gwiazdami", stała się bardzo popularna. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 80 tysięcy internautów. Bardzo lubi pozować do zdjęć. Zobaczcie jej niezwykle odważne stylizacje. 📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce! Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów [16.01.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim. 📢 Mieszkańcy Moraska w Poznaniu nie chcą budowy nowej drogi. Twierdzą, że będzie ona służyła głównie przyjezdnym Północna część Poznania stanie się nową dzielnicą mieszkaniową zagospodarowaną według koncepcji miasta-ogrodu. Do nowych osiedli trzeba jednak jakoś dojechać. Pomóc w tym ma tak zwany ring Morasko. Mieszkańcy nie chcą jednak budowy jego zasadniczej części, tak zwanego widelca moraskiego.

📢 Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! [16.01.2024 r.] Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim. 📢 Takie posiłki dostają osadzeni w polskich więzieniach. Mamy nowe zdjęcia! [16.01.2024] Ostatni nasz artykuł o posiłkach w polskich więzieniach spotkał się z ogromną dyskusją w internecie. Wielu naszych czytelników stwierdziło, że osadzeni są lepiej karmieni, niż pacjenci szpitali. Tym razem przedstawiamy nowe zdjęcia posiłków, które dostaliśmy od osadzonych. Zobaczcie w naszej galerii, jak karmią w polskich więzieniach.

📢 Były ksiądz Michał Woźnicki skazany na prace społeczne. W "Hipodromie Wola" w Poznaniu nie chciał zdjąć sutanny Były ksiądz Michał Woźnicki skazany przez sąd w Poznaniu na prace społeczne uchyla się od wykonania kary? Mężczyzna nie chciał zdjąć sutanny i założyć stroju roboczego. Sąd dał mu drugą szansę.

📢 Piłkarze Lecha Poznań dotarli już do tureckiego Belek. Polecieli jednym samolotem z rywalem z ekstraklasy W poniedziałek po południu piłkarze Kolejorza zameldowali się w Turcji. 31 piłkarzy będzie szlifować formę w rozpadanym Belek. Lechici swoją podróż rozpoczęli już w niedzielę, gdzie zameldowali się w Berlinie. Wraz z Kolejorzem do Antalyi jednym samolotem podróżował inny zespół z ekstraklasy, który także będzie przygotowywać się w tej samej miejscowości, co Niebiesko-Biali. 📢 Jurorka “The Voice Of Poland” podbija listy przebojów. Tak żyje Lanberry. Zobaczcie zdjęcia! [15.01.2024] Lanberry, a dokładniej Małgorzata Uściłowska to polska wokalistka oraz twórczyni tekstów. Większość telewidzów kojarzy ją z programu “The Voice Of Poland”, gdzie jest jurorką, jednak w ostatnim czasie polskie listy przebojów podbija jej najnowszy utwór “Dzięki, że jesteś”. Zobaczcie jak żyje Lanberry.

📢 Ministerstwo Sprawiedliwości wszczyna procedurę odwołania ze stanowisk prezesa i dwóch wiceprezesów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Minister Sprawiedliwości wszczął procedurę odwołania z pełnionych funkcji sędziego SA Mateusza Bartoszka (pełniącego funkcję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu) oraz sędziów SA Przemysława Radzika i Sylwii Dembskiej pełniących funkcje Wiceprezesów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Sprawiedliwości. Jednocześnie wskazane osoby zawieszono w poniedziałek w pełnieniu czynności. 📢 Mieszkańcy ulicy Moraska w Poznaniu wciąż żyją bez kanalizacji. Korzystają ze studni i szamba Wodę do mycia biorą ze studni, a przygotowując posiłki, korzystają z wody butelkowanej. Do tego muszą pamiętać o regularnym wywozie szamba. W takich warunkach żyje się nie na wsi, lecz w jednym z największych miast w Polsce. Mieszkańcy kilkudziesięciu domów jednorodzinnych przy ulicy Morasko w Poznaniu od dawna walczą o budowę kanalizacji. Ta miała być już wiele lat temu.

📢 Halę Arena w Poznaniu prościej i taniej byłoby wyburzyć. MTP remontu nie odpuszcza. Nowa hala na razie tylko w sferze marzeń Niedawno informowaliśmy o unieważnieniu przetargu na remont i przebudowę poznańskiej Hali Arena. Oferty na wykonanie prac okazały się zbyt drogie. MTP zapowiada, że nie rezygnuje z projektu, jednak za te pieniądze halę można by było postawić od nowa. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że taka propozycja jest na stole. Jednak prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak chce doprowadzić do końca remont i przebudowę zabytkowego obiektu. 📢 Stadion Miejski w Poznaniu z logiem sponsora. Czy przystanki przy Enea Stadionie zmienią nazwę? Zakończył się montaż tablic z logiem sponsora tytularnego Stadionu Miejskiego, na którym to swoje mecze rozgrywa Lech Poznań. "Enea Stadion" na elewacji III oraz IV trybuny zyskał nowy wygląd. Teraz przyszło czekać na wyczyszczenie membrany, której to proces zapowiedziano w 2024 roku. Być może dojdzie także do zmian nazwy przystanków komunikacji miejskiej.

📢 Tragiczny wypadek na S5 pod Bydgoszczą. Zginęli mieszkańcy powiatu kaliskiego, w tym 4-letnia dziewczynka Tragedia w Osówcu na drodze ekspresowej S5 pod Bydgoszczą. W wypadku zginęło dwoje mieszkańców powiatu kaliskiego – 68-letni mężczyzna i 4-latka. Dziewczynka wracała z turnusu rehabilitacyjnego, ponieważ kilka miesięcy wcześniej miała poważny wypadek, w którym zginął jej dziadek i ciocia. 📢 Tanie domy od komornika! Oto nowe licytacje nieruchomości w Wielkopolsce. Sprawdź zdjęcia, oferty i ceny Na licytacjach komorniczych bez problemu można znaleźć domy w stosunkowo niskich cenach, ale za to w dobrym stanie technicznym. Takie rozwiązanie powinny wziąć pod uwagę osoby, które poszukują nowego miejsca zamieszkania, ale ich budżet jest dość ograniczony. Ile kosztują wystawione na licytacje nieruchomości? Sprawdź naszą galerię, w której prezentujemy najciekawsze oferty w Wielkopolsce.

📢 Przedwojenna Wielkopolska na zdjęciach. Tak wyglądały miasta w latach 20. i 30. Zobacz! Poznań, Kalisz, Wolsztyn, Leszno i wiele innych miast. Ich wygląd na przestrzeni lat bardzo się zmienił. Choć niektóre miejsca ze starych zdjęć można łatwo rozpoznać, to jednak dawny klimat jest nie do odtworzenia. Przeszukaliśmy zasoby Narodowego Archiwum Cyfrowego, by zaprezentować fotografie przedwojennych wielkopolskich miast. Jak kiedyś wyglądało życie w tym województwie? 📢 Perspektywy 2024: Ranking liceów w Wielkopolsce. Oto najlepsze licea w Wielkopolsce. Sprawdź, które szkoły otrzymały znak jakości! Najlepsze licea w Wielkopolsce. Po raz kolejny został opublikowany ranking szkół według miesięcznika Perspektywy. Dzięki temu uczniowie szkół podstawowych zyskują cenną wskazówkę przy wyborze swojej kolejnej placówki edukacyjnej. Rankingi powstały dla różnych typów szkół i uwzględniają każde województwo. Oto te licea, które w Wielkopolsce są uznane za najlepsze. Sprawdź!

📢 Tak żyje Weronika Rosati - zdjęcia. Aktorka przeszła dużą metamorfozę. Tak kiedyś wyglądała Aktorka Weronika Rosati robi karierę w Stanach Zjednoczonych. Tam mieszka z 6-letnią córką Elizabeth, ze związku z ortopedą Robertem Śmigielskim, o których rozstaniu było kiedyś głośno. Jej inne związki ze znanymi mężczyznami z branży artystycznej też nie przeszły bez echa. Przez lata aktorka przeszła dużą metamorfozę. Zobacz, jak dziś żyje Weronika Rosati. 📢 Koczowisko Romów zniknie z Poznania? Inwestor planuje budowę osiedla mieszkalnego przy ul. Lechickiej Poznańscy radni jednogłośnie zagłosowali za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zagospodarowania ogrodów działkowych im. 23 Lutego w Poznaniu, na których terenie znajduje się koczowisko Romów. Jeśli inwestor dopnie swego i rozpocznie budowę osiedla mieszkalnego, wówczas ludność romska może być zmuszona do opuszczenia aktualnego miejsca pobytu.

📢 Iran gromi przeciwnika w Pucharze Azji. Jak wypadł skrzydłowy Lecha Poznań? Od mocnego wejścia reprezentacja Iranu zainaugurowała tegoroczny Puchar Azji. W pierwszym grupowym meczu ekipa prowadzona przez selekcjonera Amira Ghalenoeiego pokonała kadrę Palestyny aż 4:1. Piłkarz Lecha Poznań, Ali Gholizadeh całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych. 📢 Policjanci z Obornik pomogli rannej czapli. Radiowozem zabrali ptaka do weterynarza Policjanci z Obornik wzięli udział w niecodziennej interwencji. Powiadomieni przez jednego z mieszkańców o rannej czapli, ruszyli na pomoc zwierzęciu. Radiowozem zawieźli ptaka do kliniki weterynaryjnej. 📢 Groźny wypadek na trasie Leszno - Góra. Samochód wypadł z drogi i dachował Na trasie Leszno - Góra doszło w poniedziałek do dachowania pojazdu, który najprawdopodobniej wpadł w poślizg. To nie jedyne niebezpieczne zdarzenie na drogach w okolicach Leszna.

📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka. 📢 Wypadek w Pleszewie. Osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym. 20-latek z obrażeniami ciała trafił do szpitala W nocy z niedzieli na poniedziałek na ulicy Prokopowskiej w Pleszewie doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Kierowca samochodu osobowego zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z ciężarówką. 20-latek z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

📢 Krzysztof Nowakowski nowym kanclerzem Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu. To menedżer z wieloletnim doświadczeniem Dr inż. Krzysztof Nowakowski wygrał konkurs na stanowisko kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i od 15 stycznia pełni swoją funkcję. 📢 Te osoby nie powinny jeść marchewki. W tych przypadkach może zaszkodzić Marchewka to jedno z popularniejszych polskich warzyw. Gości na naszych stołach niemal przez cały rok. najsmaczniejsza jest oczywiście w okresie letnim. To pomarańczowe słodkie i chrupkie warzywo doskonale sprawdza się pod każdą postacią. Dostarcza wielu witamin i ma niewiele kalorii. Zobaczcie, kiedy nie powinniśmy jej jeść. 📢 Tyle zarabiają nauczyciele w ramach nadgodzin. Mamy przykłady Wynagrodzenia nauczycieli są kiepskie, dlatego w tym roku mają dostać duże podwyżki. Na ich konta ma trafić o 30% więcej, a już niebawem mają rozpocząć się rozmowy o uzależnieniu wynagrodzenia belfrów od średniej krajowej. Tymczasem nauczyciele ratują swój domowy budżet dodatkowymi godzinami pracy. Ile zarabiają nauczyciele dzięki nadgodziną? Sprawdźcie.

📢 Takie są teraz najmodniejsze kuchnie. Zobacz aktualne trendy Meble w kuchni muszą być przede wszystkim praktyczne, solidne i stylowe. W kuchni szafki muszą być wygodnie rozplanowane, być łatwe w czyszczeniu, dopasowane do naszego wzrostu. Wystrój kuchni powinien pasować do całego mieszkania. Zobaczcie, jak kuchnie projektują architekci. Mamy dla Was kilka inspiracji. 📢 Miejsce jak z bajki. Lech Poznań nie ma prawa narzekać na warunki w Belek. Tak wygląda miejsce, w którym Kolejorz będzie szlifować formę Od poniedziałku 15, przez jedenaście dni, do 26 stycznia 2024 roku Lech Poznań będzie przebywał na zgrupowaniu w tureckim Belek. Piłkarze Kolejorza będą stacjonować w hotelu Calista Luxury Resort, położonym bezpośrednio nad Zatoką Antalya. Lechici oprócz dobrze zaopatrzonego ośrodka treningowego, który należy do resortu, będą mieli do dyspozycji wiele dogodności oraz pięknych widoków, które oferuje hotel. Zobaczcie, w jakich warunkach lechici będą szlifować formę do rundy wiosennej.

📢 UOKiK nałożył milionowe kary na Volkswagen Poznań i Solaris Bus&Coach. Spółki tworzyły zatory płatnicze Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył kary w łącznej kwocie prawie 8 mln zł na spółki Volkswagen Poznań i Solaris Bus & Coach za tworzenie zatorów płatniczych - czytamy w komunikacie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 📢 Oto 12 najbardziej poszukiwanych specjalistów z fachem w ręku w 2024 roku. Zobacz, jak sytuacja wygląda w Wielkopolsce 29 zawodów zostało zdefiniowanych jako deficytowe, o dwa więcej niż rok wcześniej – wynika z „Barometru zawodów” ogólnopolskiego badania publikowanego co roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 12 z nich należy do kategorii, którą można ogólnie opisać jako specjaliści z "fachem w ręku". Sprawdzamy, jak sytuacja kształtuje się w wielkopolskich powiatach.

📢 Historyczny budynek Warty Poznań zniknął z powierzchni ziemi. Tak wyglądała rozbiórka legendarnego obiektu. Są zdjęcia! Legendarny budynek Warty Poznań zniknął z powierzchni ziemi. Od wtorku, 2 stycznia trwały prace rozbiórkowe obiektu, który przez blisko 50 lat służył zawodnikom różnych warciarskich sekcji. Jest to pierwszy krok w celu postawienia nowego i nowoczesnego kompleksu dla najstarszego klubu piłkarskiego w stolicy Wielkopolski. 📢 Przerażający wypadek w Odolanowie. Nie żyje popularny DJ. Jechał do szpitala po partnerkę z nowo narodzonym dzieckiem W czwartkowym wypadku w Odolanowie w powiecie ostrowskim zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne. Jedną z ofiar jest popularny DJ, który tego dnia miał odebrać ze szpitala partnerkę z nowo narodzonym dzieckiem. Druga ofiara wypadku w Odolanowie to jego 19-letni kolega. Według nieoficjalnych informacji to kierowca audi, którym podróżowali zmarli mężczyźni, wyprzedzał ciąg aut, gdy doszło do wypadku.

📢 Wyłączenia prądu w Poznaniu i okolicach. Zobacz, gdzie i kiedy nie będzie prądu od 15 do 19 stycznia Kolejny tydzień przynosi następną listę planowanych wyłączeń prądu. W dniach od 15 do 19 stycznia Enea Operator zapowiedział przerwy w dostawie prądu w różnych częściach Poznania i w okolicach. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Sprawdź w galerii szczegółowe daty, godziny i adresy. 📢 Miało być elegancko oraz komfortowo, a skończyło się na rozpaczy. Mieszkańcy Bolechówka pod Poznaniem brną w błocie aż po kostki O sytuacji poinformował nas rozgoryczony czytelnik, mieszkaniec Osiedla Dobry Adres 8 w Bolechówku. Droga prowadząca do domów jest w dużej części nieprzejezdna, jak informują mieszkańcy. - Gdyby doszło do wezwania pogotowia pomoc poszkodowanym jest praktycznie niemożliwa - alarmują.

📢 Oni mają trudny charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 15.01.2024 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion. 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 15.01.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Wybierz pociąg, ciesz się podróżą i daj odetchnąć planecie. Oto 11 miejsc, do których dojedziesz z Poznania tego samego dnia Londyn, Paryż, Amsterdam, Kopenhaga. Praga, Wiedeń, Budapeszt. To nie lista połączeń z lotniska Ławica. Oto 11 miejsc w Europie, do których dojedziesz pociągiem z Poznania Głównego w jeden dzień. Decydując się na zakup biletów z wyprzedzeniem możesz liczyć na tanie bilety, a widoki za oknem zapewnią niezapomniane wrażenia. 📢 Skandal na turnieju tenisowym w Puszczykowie pod Poznaniem. Doszło do bijatyki, ale Polski Związek Tenisowy milczy W listopadzie 2023 roku w Centrum Tenisowym Angie w Puszczykowie (należącym do rodziny znanej tenisistki Andżeliki Kerber) odbywał się jeden z wielu rozgrywanych w tym obiekcie turniejów juniorskich. Pewnie nikt by już o tej imprezie nie pamiętał, gdyby nie sytuacja, do której doszło na korytarzu hotelu należącego do centrum.

📢 Tak wyglądał Poznań w PRL. Oto 50 wyjątkowych zdjęć. Zakręci ci się łezka w oku! Te zdjęcia wiele osób obejrzy z łezką w oku. Zapraszamy na niezapomnianą podróż w czasie do Poznania lat 60., 70. i 80. Pamiętasz, jak wyglądało miasto w PRL-u? Oglądając te fotografie, wielu z Was z pewnością się wzruszy. W naszej galerii znajdziecie miejsca, które poznaniacy wspominają z sentymentem, między innymi kultową Adrię, pływalnię przy ul. Niestachowskiej, Cyrk Olimpia i wiele innych. Miłego oglądania! 📢 Drewniana droga w Łeknie została wybrana "Najważniejszym Odkryciem Archeologicznym" w Polsce! W sierpniu 2023 roku doszło do niesamowitego odkrycia - podczas prac remontowych na Rynku w Łeknie w powiecie wągrowieckim odkopano średniowieczny, drewniany trakt, mogący, jak wtedy twierdzono, pochodzić nawet z XV wieku. Znalezisko zostało wybrane Najważniejszym Odkryciem Archeologicznym w Polsce w 2023 roku!

📢 Oto popularne poznańskie wyzwiska! Zobacz niegrzeczną listę. Takimi słowami możesz obrazić poznaniaka i poznaniankę. Lepiej uważaj! Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Popularny targ w Poznaniu przyciąga nawet w mrozy! Zobacz, co można kupić na giełdzie przy M1 na Franowie. Oto zdjęcia! Jest takie miejsce w Poznaniu, które co tydzień przyciąga ludzi z całego miasta i okolic na zakupy. To pchli targ i giełda na Franowie, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, nawet w zimowe mroźne dni. Kupić można tu prawie wszystko, a i tak za każdym razem nie brakuje niespodzianek. Dla poszukiwaczy "skarbów" coniedzielna wycieczka pod Centrum Handlowe M1 to wręcz obowiązek. Co można było dostać w minioną niedzielę? Po targu przeszedł się także fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie, co wypatrzył!

📢 Te psy czekają na ciebie! Adoptuj psa z poznańskiego schroniska. Większość z nich to okazy zdrowia i wulkany energii! W schronisku na ulicy Kobylepole 51 w Poznaniu swój dom tymczasowy ma wiele psów. Małe, średnie czy duże. Suczki i psy. Starsze i młodsze – na stronie schroniska możesz według tych kategorii zobaczyć, jakie psy czekają na adopcję. Dzięki opisom możesz poznać ich charakter, stosunek do dzieci oraz innych zwierząt. Przybliżony wiek oraz ewentualne schorzenia, chociaż większość z nich to okazy zdrowia i wulkany energii!

📢 Spór o godziny "czarnkowe". Nauczyciele są zaniepokojeni wypowiedziami wiceminister Katarzyny Lubnauer Godziny „czarnkowe” muszą być wykorzystywane na konsultacje. Tak mówią przepisy. Wypowiedzi ministry edukacji zaniepokoiły ZNP – nie chcą działać poza prawem. 📢 Duży pożar w Międzychodzie. Spłonął sklep ze sprzętem AGD i RTV. Na miejscu działało 35 zastępów straży pożarnej W Międzychodzie w sobotę rano, 13 stycznia, doszło do pożaru w sklepie z AGD i RTV. Dym widziany był w całym mieście, z kilku kilometrów.

📢 To są najmodniejsze fryzury w 2024 roku dla kobiet po 50. Tak warto się czesać Uczesanie powinno być dostosowane między innymi do kształtu naszej twarzy, ale także karnacji czy wieku. Jeśli Źle dobierzemy fryzurę może nam ona dodać lat i sprawić, że poczujemy się niepewnie. Za to odpowiednio dobrana fryzura może nam dodać pewności siebie i odjąć lat. Zobaczcie inspiracje na fryzury dla dojrzałych kobiet. 📢 Powiat poznański ma 25 lat. Nagrody starosty i koncert - tak świętowano. Zobacz zdjęcia! 25 lat temu w Polsce, na skutek reformy podziału administracyjnego, utworzono powiaty. Z tej okazji powiat poznański 12 stycznia zorganizował w Sali Ziemi poznańskich targów koncert z okazji 25-lecia powiatu poznańskiego. Wręczono także statuetki Osobowości 25-lecia Powiatu Poznańskiego. 📢 Tragiczny wypadek w Lipie pod Obornikami. Zderzyły się dwa samochody. Dwie osoby nie żyją Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 178. Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn doszło do zderzenia dwóch samochodów w miejscowości Lipa. Nie żyją dwie osoby.

📢 Podziemia Ratusza w Poznaniu pokazano po raz pierwszy od 25 lat. Mamy zdjęcia! Muzeum Narodowe po raz pierwszy od 25 lat zaprezentowało podziemia poznańskiego Ratusza. Jakie kryją tajemnice? Zobacz zdjęcia!

📢 Tak wygląda jeden z najpiękniejszych domów w Poznaniu! "Złamany Dom" dostał prestiżową nagrodę. Zobacz wyjątkowe zdjęcia "Złamany Dom" w Poznaniu zdobył tegoroczną Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Architekci z pracowni Ultra Architecs otrzymali statuetkę za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w stolicy Wielkopolski w 2022 roku. Jak wygląda "Złamany Dom" na zewnątrz i w środku? Mamy zdjęcia! 📢 Poziom rzeki w Wielkopolsce niebezpiecznie się podniósł. Trwa umacnianie wałów Trudna sytuacja w Kościanie. Poziom Obry w mieście podniósł się do stanów, które grożą wylaniem rzeki. Strażacy już rozpoczęli zabezpieczanie wałów. Nie wolno też na nie wchodzić mieszkańcom miasta.

📢 Ci piłkarze Lecha Poznań mają błyszczeć wiosną. "Ich potencjał nie był wykorzystany" Mamy kilku piłkarzy, których potencjał nie był wykorzystany - uważa Mariusz Rumak, nowy trener Lecha Poznań. Szkoleniowiec chce ustabilizować ich formę i sprawić, by wiosną grali dużo lepiej. 📢 Koniec kultowych akademików w Poznaniu? Deweloper rozpoczął rozbiórkę. Tymczasem wydano zakaz burzenia budynków! Zobacz zdjęcia Mimo próby uratowania dwóch budynków dawnych akademików przy ul. Dożynkowej w Poznaniu, deweloper rozpoczął ich rozbiórkę. Wcześniej radna miejska apelowała o wpisanie ich do rejestru zabytków. W ich miejscu mają powstać bloki z garażami podziemnymi. 10 stycznia Halina Owsianna poinformowała, że pojawiła się nadzieja na uratowanie budynków. 📢 Studniówka 2024. To był bal! Tak bawili się uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i XXIX LO w Poznaniu Olśniewające suknie, eleganckie garnitury i tradycyjny polonez. W piątek, 5 stycznia rozpoczął się sezon studniówkowy w Poznaniu! W sali bankietowej Pałacu Jaśminowego wspaniale bawili się uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu. Na ich studniówce nie zabrakło też fotoreportera "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie zdjęcia!

📢 Przy Posnanii powstanie nowe centrum handlowe. Kto jest właścicielem i kiedy ruszy budowa? Na terenie przy ulicy Brneńskiej w Poznaniu - w niedalekim sąsiedztwie Centrum Handlowego Posnania - powstanie nowe centrum handlowe. Na działce pojawiły się ostatnio pewne zmiany. 📢 Te znaki zodiaku są złośliwe. Oni potrafią być wredni Czy znak zodiaku może determinować nasze zachowanie? Udało nam się znaleźć najbardziej złośliwe znaki zodiaku. Zobaczcie, które spośród dwunastu znaków uznaje się za te, które potrafią sprawić przykrość. 📢 Bardzo złe warunki na drogach. Autobusy MPK skracają trasy! Z powodu trudnej sytuacji na drogach koło Poznania wiele autobusów podmiejskich skróciło swoje trasy przejazdu. Służby działają, by sytuacja jak najszybciej wróciła do normy. 📢 13 emerytura w 2024 roku: dla kogo, kiedy, ile wyniesie? [SZCZEGÓŁY] 13 emerytura w 2024 roku: dla kogo, kiedy, ile wyniesie? [SZCZEGÓŁY]. Trzynasta emerytura pozostaje w grze! Mimo wcześniejszych spekulacji na temat likwidacji tego dodatkowego świadczenia po wyborach parlamentarnych w 2023 roku, "trzynastka" nie tylko przetrwała, ale także zyskała towarzystwo - w 2024 roku emerytowie otrzymają nie tylko trzynastą, lecz również czternastą emeryturę. Kto będzie uprawniony do tych dodatkowych świadczeń, kiedy można spodziewać się ich wypłaty, i jakie będą ich wysokości? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, gdzie przedstawimy szczegóły dotyczące trzynastej i czternastej emerytury w 2024 roku.

📢 W tych czapkach damskich każda pięćdziesięciolatka poczuje się młodo i tak też będzie wyglądać. Przegląd topowych modeli Czapka damska zimowa nie tylko chroni głowę przed mrozem, wiatrem i deszczem. Warto wybrać taki model, w którym będzie ci również do twarzy. Sklepy oferują mnóstwo modeli, które sprawią, że nawet dojrzałe kobiety będą wyglądały w nich młodo, elegancko i stylowo. Zobacz, jakie nakrycia głowy dla 50-latki i 60-latki, a jakie dla nieco młodszych kobiet wybrać tej zimy.

📢 Pilny apel schroniska w Gnieźnie! 60 psów potrzebuje domów na czas generalnego remontu obiektu Łaciate, małe, duże, skrzywdzone przez człowieka. Nocą temperatura spada nawet poniżej -10 stopni Celsjusza, a one siedzą w lodowatych boksach. Schronisko w Gnieźnie apeluje o adoptowanie psów, nie tylko ze względu na niskie temperatury. Zbliża się generalny remont obiektu.

📢 75 niezwykłych zdjęć Poznania z szalonych lat 90. Tak wtedy wyglądało miasto. Możesz go nie poznać! Zdjęcia Poznania z lat 90. to niezapomniana podróż w czasie. Tego miasta już nie ma, a wiele miejsc ciężko nawet poznać. Przeglądają archiwalne fotografie czasami można złapać się za głowę. Przekonacie się o tym, oglądając naszą wyjątkową galerię. Zabieramy Was w wielką podróż w czasie. Oto szalone lata 90. minionego wieku w Poznaniu na zdjęciach. Zobaczcie, jak prezentowało się wtedy miasto!

📢 Są piękne, a ich cena powala! Oto najdroższe mieszkania na sprzedaż w Poznaniu. Robią oszałamiające wrażenie "Tu jest jakby luksusowo" - to jedno z tych zdań, które od razu przychodzą na myśl, kiedy widzi się takie mieszkania. Są piękne, bogate i ciekawe architektonicznie. Wnętrza po prostu robią oszałamiające wrażenie. Razem z ich wyglądem idzie także cena, która nie należy do najniższych. Oto najdroższe mieszkania na sprzedaż w Poznaniu!

📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce. Sprawdź tę listę [1.12.2023] Jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze? Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 rok. Analizując te dane można stwierdzić, jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze. Poznajcie 20 najuboższych gmin w naszym regionie.

📢 Waleczne serca sportowców! Który sport wymaga największego wysiłku i zaangażowania? Zobacz nasz subiektywny ranking Często kiedy mówimy i piszemy o sporcie, myślimy o nadludzkim wysiłku, pokonywaniu granic, swoich możliwości i maksymalnym zaangażowaniu. Łatwiej porównywać przedstawicieli jednej dyscypliny sportu, bo wtedy o ich wyższości rozstrzyga wygrana walka, wyścig czy mecz. Znacznie trudniej sklasyfikować poziom waleczności w różnych dyscyplinach. My jednak postanowiliśmy to zrobić i stworzyliśmy subiektywny ranking. 📢 Koszmar dzieje się na polskich drogach. Giną matki, ojcowie, dzieci i całe rodziny, a ocaleni walczą o normalność Mnóstwo krwi, złamań, ludzkiego, w tym dziecięcego, cierpienia. Chwilę później klęczysz nad umierającym 11 miesięcznym dzieckiem, starając się uratować mu życie... Tak, życie… - opisywał strażak ochotnik tuż po zdarzeniu. 16 września na autostradzie A1 w pobliżu Sierosławia zginęła trzyosobowa rodzina. Ofiarami byli rodzice i ich 5-letnie dziecko. Samochód, którym jechali uderzył w bariery energochłonne, po czym stanął w płomieniach. Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do wypadków. Giną matki, ojcowie dzieci i całe rodziny... Tylko w ubiegłym roku zginęło 1 896 osób. Liczba ta to nie tylko policyjna statystyka, to utracone życie. Ci, którzy ocaleli zmagają się z cierpieniem, walczą o zdrowie i powrót do normalności...

📢 Znaczki pocztowe z PRL - aktualne ceny i zdjęcia. Tyle są warte najdroższe unikaty i kolekcje Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX. 📢 Międzynarodowy Dzień Psa. mamy NAJLEPSZE MEMY o psach. Ukochane zwierzaki są wdzięcznym tematem do żartów. Ale beka! Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji porcja dobrych memów o naszych czworonogach - tym razem psach. Kto ma psa, ten wie, że czasem zapewniają powody do śmiechu. Ich przyzwyczajeń czasem nie da się zrozumieć. Zobaczcie najlepsze memy o psach, które stworzyli internauci.

📢 Znane kobiety związane z Poznaniem. Aktorki, piosenkarki i prezenterki. One odniosły ogromny sukces! Dominika Kulczyk, Katarzyna Bujakiewicz, Weronika Książkiewicz, Paulina Smaszcz czy Klaudia Carlos - to tylko niektóre z wielu kobiet, które są związane z Poznaniem i odniosły duży sukces. Sprawdź, które jeszcze znane aktorki, piosenkarki i prezenterki urodziły się w stolicy Wielkopolski lub mają związek z Poznaniem. Często widujecie je na ekranach telewizorów. 📢 35 lat temu doszło do katastrofy w Czarnobylu. Zobacz zdjęcia pokazujące, jak teraz wygląda okolica wybuchu 26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Katastrofa spowodowała zagrożenie promieniowaniem, co wymusiło konieczność przesiedlenia aż 250 tys. osób. Obszar ponad 2 tysięcy kilometrów kwadratowych został zamknięty dla człowieka. Zobacz, jak dziś wygląda okolica miejsca wybuchu. Prypeć i jego okolicę odwiedził jeden z poznańskich eksplorerów - Jan Chojnacki prowadzący stronę "Ciemna Strona Poznania".